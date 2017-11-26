5 تصاميم غاية في الجمال لغرفة المعيشة

لا شك أن لغرفة المعيشة أهمية قصوى في المنزل، فقد أصبح من الصعب الاستغناء عن وجودها ضمن غرف الشقة وأصبحت من الضروريات وليست من الكماليات، ويأتي معنى غرفة المعيشة من اسمها فهي التي نقضي ونعيش فيها معظم أوقات يومنا؛ حيث أنها مكان للجلوس سويا ومشاهدة التلفاز وفي بعض الأحيان تناول الطعام ومن الممكن أن تتحول إلى غرفة لاستقبال الضيوف والمبيت بها، فتعتبر هي جوكر المنزل حيث تقوم بعدة ادوار ووظائف من الصعب أن تقوم بها غرفة أخرى ولهذا الأمر قد جئنا لكم بخمسة تصاميم عصرية بما يتناسب مع مختلف الأذواق.
وإذا نظرنا بعمق لذلك التصميم نجد ظهور الطابع الكلاسيكي واضحا وسيلة الإضاءة الصناعية وهي النجفة النحاسية وأيضا في وجود بعض الديكورات الخشبية واللوحات المعلقة على حائط الخلفية بمختلف الأشكال دائرية ومربعة ومستطيلة وبها صور تميل إلى الكلاسيكية مما يعطي التصميم الثقل في الذوق ونلمس الذوق العصري في ألوان الأريكة والمقاعد حيث؛ الألوان الحديثة وتداخلها بين اللون الوردي الفاتح والزيتي وأيضا السكري وتناسقه مع ألوان الجدران والستائر والأرضيات والسجاد ومن يختار ذلك التصميم فيلاحظ اندماج الكلاسيكية مع الأثاث العصري ومن الممكن تحويل تلك الغرفة إلى وحدة استقبال وليست فقط بغرفة المعيشة.
12-هيمنة
خشبية على غرفة المعيشة العصرية
وهذا التصميم يتناسب مع الذوق الحديث لغرف المعيشة فنجد فيه غايتنا حيث؛ الأرائك المريحة ذات اللون الرمادي المحايد الهادئ الملائم مع اللون الخشبي، وأيضا نجد السجاد المتجانس تماما مع لون الحائط خلف التلفاز، وتوجد في الغرفة نوعين الإضاءة الطبيعية والصناعية وهي مكتملة التفاصيل الخاصة بغرفة المعيشة من حيث الأرائك المنظمة في مجابة التلفاز والمنضدة التي يعلوها بعض الديكورات صغيرة الحجم ونري الوحدة الخشبية الموضوعة أسفل التلفاز لوضع بعض الكتب وغيرها وبالنسبة للستائر فهي فاتحة اللون حتى تسمح للضوء الشمس بالمرور وألوان الحوائط والجدران البيضاء لإعطاء متسع من المساحة.
3- ألوان غير
تقليدية في غرفة معيشة عصرية
يغلب على هذه الغرفة وهذا التصميم اللون الأصفر وهذا اللون يعتبر من الألوان المتوهجة النارية وله عشاقه ومحبيه ولكن هل نستطيع إضافته في تصميم غرفة وفي هذا النموذج يتم تطبيق ذلك الأمر بشكل مبهر فنجد السجاد أصفر اللون يغطي أرضيات الغرفة بشكل كامل ويتداخل معه ألوان الأرائك ذات اللون اللبني والوردي الغامق ومعهم اللون الرمادي ليعطوا لمحة حيوية ونشاط للغرفة وذلك بجانب الإضاءة الطبيعية التي تخترق الغرفة عبر الستائر الشفافة مما يمنحنا إحساس البهجة والفرح وخصوصا مع ألوان الغرفة ونجد الديكورات متناسقة بشكل رائع.
4-تداخل غرفة
المعيشة مع باقي غرف المنزل
لا شك أن وجود غرفة المعيشة كواحدة من غرف الاستقبال تعد من الأفكار الحديثة ولعلنا أمام واحدة من غرف المعيشة الأكثر ذوقا فنجد هيمنة اللون الأبيض الذي يضيف لنا إحساس بالراحة والهدوء والاستقرار، والأرائك الجلدية المريحة بشكل كبير والسجاد المتناسق وبعض اللمسات الرقيقة مثل الورد الأبيض، والإضاءة الصناعية حيث الجبس بورد والنجفة التي تواكب الطابع الحديث كل هذا مجتمعا في غرفة واحدة وأيضا الملائمة مع بقية الأثاث مثل غرفة السفرة.
حيث تمتع تلك الغرفة بكثرة الخطوط الطولية والعرضية والألوان القاتمة كالرصاصي والبني، ونلاحظ في تلك الغرفة كثرة عدد الأرائك والمقاعد حتى تستوعب أفراد الأسرة مما يمنحنا الراحة ونجد الحوائط فاتحة اللون ذو إضاءة صناعية مدفونة بالسقف وأيضا توجد الإضاءة الطبيعية التي تمر عبر الستائر ذات اللون الرمادي الهادئ في الأبيض حتى تتناسق الألوان مع تفاصيل الغرفة وتظهر أرضيات خشبية لتحقيق المزج ما بين اللون البني والرصاصي.
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