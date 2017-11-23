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5 تصاميم غاية في الروعة لممرات ومداخل

Mai Elkholy Mai Elkholy
Marassi Villa, Grid Fine Finishes Grid Fine Finishes إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
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لا شك أن للمداخل والممرات أهمية كبرى في توزيع المنزل حيث أنها تأخذ مساحات لا بأس بها من مساحة المنزل فلذلك يجب علينا استغلال هذه الأماكن بالطريقة المثلى حتى نستفيد بها بالشكل الصحيح ولعل هذه الممرات هي وسائل ربط بين الغرف وباقي محتويات الشقة لذلك لابد من الاهتمام بتصميمهم للوصول إلى الهدف المراد منهم وعليه فينبغي تناسق تفاصيل تلك الممرات والمداخل مع باقي المنزل لأنه الوجهة لكل قطعة في المنزل فعند دخولنا من باب الشقة فإن المدخل هو أول ما يقابلنا فيعبر عن باقي الشقة لأن كل شيء يفهم من بدايته وعليه فسوف نقدم لكم أروع التصاميم لبعض المداخل والممرات المبهرة وعليك الاختيار على حسب الرغبة والذوق والتناغم بينه وبين أثاث وديكورات باقي الشقة.

1- مدخل خلفي مبهر

Palm Jumeirah 1, Chameleon Interior Chameleon Interior إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Chameleon Interior

Palm Jumeirah 1

Chameleon Interior
Chameleon Interior
Chameleon Interior

ومن الواضح أن هذا المدخل خلفي فهو يطل على الحديقة الخاصة بالمنزل ولكنه غاية في الجمال ومستغل بشكل كبير فهذا التصميم مناسب جدا حيث؛ نجد باب زجاجي شفاف بإطارات بنية اللون حتى يمكننا من النظر إلى الحديقة من داخل المنزل ويمنحننا مساحة متسعة، وأرفف خشبية عصرية لوضع بعض الأشياء الخاصة وفي المقابل أريكة ذات الألوان المبهجة والمتناسقة مع بعضها وبالنسبة للسجاد فنجدها تغطي معظم الأرضيات حتى تعطينا منظر جمالي واتساع في المساحة.

2-مدخل ذو مساحة واسعة مناسبة وعصرية

Marassi Villa, Grid Fine Finishes Grid Fine Finishes إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Grid Fine Finishes

Marassi Villa

Grid Fine Finishes
Grid Fine Finishes
Grid Fine Finishes

تصميم ذلك المنزل عصري وحديث وذو ألوان متناسقة وغير تقليدية فنجد المزج ما بين ألوان الأصفر والزيتي والأبيض والخشب، ونرى هذا المدخل طريق للدخول إلى وحدات الاستقبال وأيضا إلى باقي أنحاء المنزل سواء إلى السلم الداخلي وباقي الغرف ونري على يمين الباب مقعد متعدد الألوان وأمامه منضدة ذات اللون الأصفر الملائمة لديكورات المنزل والبرواز الذي يزين الحائط الجانبي للباب ونرى هذا التصميم يميل إلى الطابع الاستوائي حيث ألوانه والأشكال الشجرية، وبالنسبة للسجاد فإنه يفترش ذلك المدخل ويغطي معظمه ومساحة ذلك المدخل كبيرة تتناسب مع مساحة الشقة التي يظهر عليها الاتساع.

3-ممر صغير ذو إضاءة مشعة

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

ومن الملاحظ على ذلك الممر صغر وضيق مساحته وأيضا مساحته طولية، ومصمم ذلك الممر حاول لعمل على إعطائه الاتساع المطلوب بأرضيات البورسلين اللامعة والإضاءة المدفونة في الحائط الجانبي، ومن الواضح أيضا إطلال ذلك الممر على شيء لوجود نوافذ زجاجية شفافة ذات الستائر وتزينه بلوحة خشبية جانبية.

4- تصميم مربع الشكل لممر رائع

Palm Jumeirah 1, Chameleon Interior Chameleon Interior إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Chameleon Interior

Palm Jumeirah 1

Chameleon Interior
Chameleon Interior
Chameleon Interior

هذا التصميم رائع ومناسب لهذه المساحة فهو استثمر تلك المساحة بشكل منطقي فنجد مرآة دائرية الشكل حتى تعطي مساحة لأنه من المعروف أن المرآة تعمل على إعطاء الإحساس بالمساحة الواسعة وإذا نظرنا إلى الحائط المقابل للمرآة نجده مزين بالبراويز السوداء اللون ذو الأوراق الشجرية ذات اللون الذهبي التي تتناسب بشكل مبهر جدا مع الألوان والديكورات الخاصة بالممر، وذلك الممر يطل على غرفتين ونرى أيضا اللمسة الجمالية في وضع بين البابين شيء للتزين، وذلك الممر مفروش بسجاد طولي الشكل بلون مناسب لكافة الديكورات الموجودة بذلك الممر.

5- تصميم مناسب لمداخل منازل ومكاتب

Apartment In Maram Compound, DeZign center office by Dalia Gaber DeZign center office by Dalia Gaber إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
DeZign center office by Dalia Gaber

DeZign center office by Dalia Gaber
DeZign center office by Dalia Gaber
DeZign center office by Dalia Gaber

يعتمد تصميم أي مكان على مساحة ذلك المكان سواء كانت تلك المساحة كبيرة أو صغيرة وبعضها يصلح لأي غرض سواء مدخل شقة أو فيلا أو شركة ونرى في ذلك التصميم صلاحيته للغرض سواء أكانت شركة أو منزل حيث صغر مساحته ذات الشكل الرائع فنجد الأبواب ذات اللون البني الغامق المائل إلي اللون الأسود والأرضيات اللامعة فاتحة اللون ذات الإطار أسود اللون، وتظهر المرآة التي من المفضل في تصاميم المداخل وضعها ذات الإضاءة الصناعية سواء بالأضواء المدفونة الخاصة بالسقف أو عن طريق وحدة الإنارة المتنقلة وهي الأباجورة ونجد وعاء كبير لإضافة المنظر الطبيعي للمكان ومناسبة ألوان الجدران لتلك التصميم مما يضفي الأناقة لتلك التصميم، ولا يخلو ذلك التصميم من جدار متعدد الألوان المزخرفة المتعددة الرائعة، وهذا المدخل يعد من المداخل ذات الطابع العصري وتكون ملائمة لكافة المنازل العصرية التي بنفس المساحة أو تقرب إليها.
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تصاميم عصرية وسهلة من داخل 6 غرف اطفال مختلفة
5 تصاميم غاية في الروعة لممرات ومداخل

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