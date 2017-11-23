5 تصاميم غاية في الروعة لممرات ومداخل

يعتمد تصميم أي مكان على مساحة ذلك المكان سواء كانت تلك المساحة كبيرة أو صغيرة وبعضها يصلح لأي غرض سواء مدخل شقة أو فيلا أو شركة ونرى في ذلك التصميم صلاحيته للغرض سواء أكانت شركة أو منزل حيث صغر مساحته ذات الشكل الرائع فنجد الأبواب ذات اللون البني الغامق المائل إلي اللون الأسود والأرضيات اللامعة فاتحة اللون ذات الإطار أسود اللون، وتظهر المرآة التي من المفضل في تصاميم المداخل وضعها ذات الإضاءة الصناعية سواء بالأضواء المدفونة الخاصة بالسقف أو عن طريق وحدة الإنارة المتنقلة وهي الأباجورة ونجد وعاء كبير لإضافة المنظر الطبيعي للمكان ومناسبة ألوان الجدران لتلك التصميم مما يضفي الأناقة لتلك التصميم، ولا يخلو ذلك التصميم من جدار متعدد الألوان المزخرفة المتعددة الرائعة، وهذا المدخل يعد من المداخل ذات الطابع العصري وتكون ملائمة لكافة المنازل العصرية التي بنفس المساحة أو تقرب إليها.

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