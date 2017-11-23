5 تصاميم غاية في الروعة لممرات ومداخل

لا شك أن للمداخل والممرات أهمية كبرى في توزيع المنزل حيث أنها تأخذ مساحات لا بأس بها من مساحة المنزل فلذلك يجب علينا استغلال هذه الأماكن بالطريقة المثلى حتى نستفيد بها بالشكل الصحيح ولعل هذه الممرات هي وسائل ربط بين الغرف وباقي محتويات الشقة لذلك لابد من الاهتمام بتصميمهم للوصول إلى الهدف المراد منهم وعليه فينبغي تناسق تفاصيل تلك الممرات والمداخل مع باقي المنزل لأنه الوجهة لكل قطعة في المنزل فعند دخولنا من باب الشقة فإن المدخل هو أول ما يقابلنا فيعبر عن باقي الشقة لأن كل شيء يفهم من بدايته وعليه فسوف نقدم لكم أروع التصاميم لبعض المداخل والممرات المبهرة وعليك الاختيار على حسب الرغبة والذوق والتناغم بينه وبين أثاث وديكورات باقي الشقة.
ومن الواضح أن هذا المدخل خلفي فهو يطل على الحديقة الخاصة بالمنزل ولكنه غاية في الجمال ومستغل بشكل كبير فهذا التصميم مناسب جدا حيث؛ نجد باب زجاجي شفاف بإطارات بنية اللون حتى يمكننا من النظر إلى الحديقة من داخل المنزل ويمنحننا مساحة متسعة، وأرفف خشبية عصرية لوضع بعض الأشياء الخاصة وفي المقابل أريكة ذات الألوان المبهجة والمتناسقة مع بعضها وبالنسبة للسجاد فنجدها تغطي معظم الأرضيات حتى تعطينا منظر جمالي واتساع في المساحة.
تصميم ذلك المنزل عصري وحديث وذو ألوان متناسقة وغير تقليدية فنجد المزج ما بين ألوان الأصفر والزيتي والأبيض والخشب، ونرى هذا المدخل طريق للدخول إلى وحدات الاستقبال وأيضا إلى باقي أنحاء المنزل سواء إلى السلم الداخلي وباقي الغرف ونري على يمين الباب مقعد متعدد الألوان وأمامه منضدة ذات اللون الأصفر الملائمة لديكورات المنزل والبرواز الذي يزين الحائط الجانبي للباب ونرى هذا التصميم يميل إلى الطابع الاستوائي حيث ألوانه والأشكال الشجرية، وبالنسبة للسجاد فإنه يفترش ذلك المدخل ويغطي معظمه ومساحة ذلك المدخل كبيرة تتناسب مع مساحة الشقة التي يظهر عليها الاتساع.
ومن الملاحظ على ذلك الممر صغر وضيق مساحته وأيضا مساحته طولية، ومصمم ذلك الممر حاول لعمل على إعطائه الاتساع المطلوب بأرضيات البورسلين اللامعة والإضاءة المدفونة في الحائط الجانبي، ومن الواضح أيضا إطلال ذلك الممر على شيء لوجود نوافذ زجاجية شفافة ذات الستائر وتزينه بلوحة خشبية جانبية.
هذا التصميم رائع ومناسب لهذه المساحة فهو استثمر تلك المساحة بشكل منطقي فنجد مرآة دائرية الشكل حتى تعطي مساحة لأنه من المعروف أن المرآة تعمل على إعطاء الإحساس بالمساحة الواسعة وإذا نظرنا إلى الحائط المقابل للمرآة نجده مزين بالبراويز السوداء اللون ذو الأوراق الشجرية ذات اللون الذهبي التي تتناسب بشكل مبهر جدا مع الألوان والديكورات الخاصة بالممر، وذلك الممر يطل على غرفتين ونرى أيضا اللمسة الجمالية في وضع بين البابين شيء للتزين، وذلك الممر مفروش بسجاد طولي الشكل بلون مناسب لكافة الديكورات الموجودة بذلك الممر.
يعتمد تصميم أي مكان على مساحة ذلك المكان سواء كانت تلك المساحة كبيرة أو صغيرة وبعضها يصلح لأي غرض سواء مدخل
شقة أو فيلا أو شركة ونرى في ذلك التصميم صلاحيته للغرض سواء أكانت شركة أو منزل
حيث صغر مساحته ذات الشكل الرائع فنجد الأبواب ذات اللون البني الغامق المائل إلي
اللون الأسود والأرضيات اللامعة فاتحة اللون ذات الإطار أسود اللون، وتظهر المرآة
التي من المفضل في تصاميم المداخل وضعها ذات الإضاءة الصناعية سواء بالأضواء
المدفونة الخاصة بالسقف أو عن طريق وحدة الإنارة المتنقلة وهي الأباجورة ونجد وعاء
كبير لإضافة المنظر الطبيعي للمكان ومناسبة ألوان الجدران لتلك التصميم مما يضفي
الأناقة لتلك التصميم، ولا يخلو ذلك التصميم من جدار متعدد الألوان المزخرفة
المتعددة الرائعة، وهذا المدخل يعد من المداخل ذات الطابع العصري وتكون ملائمة
لكافة المنازل العصرية التي بنفس المساحة أو تقرب إليها.
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