إعادة ترتيب المنزل بألوان الغابة وروح الطبيعة باحترافية

لم تخلو أيضاً غرفة الأطفال من اللمسة الإستوائيةو استغلال المساحات وتداخل مع ألوان الطبيعة، حيث الألوان الفاتحة ما بين اللون الأبيض والأصفر والأخضر والإضاءة الطبيعية التي تسيطر على الغرفة مما يوفر التهوية اللازمة، وأماكن تخزينية كثيرة مثل الأدراج المرفقة بالسرير والدولاب، ويظهر المكتب المناسب للمذاكرة حيث وحدة الإضاءة الخاصة به ذات اللون الأخضر الذي نراه أيضا في الوسائد ولذلك نجد تداخل عنصر الطبيعة واضح في ذلك التصميم ويضيف لمسة جمالية رائعة.

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