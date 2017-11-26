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إعادة ترتيب المنزل بألوان الغابة وروح الطبيعة باحترافية

Mai Elkholy Mai Elkholy
homify Living roomSofas & armchairs
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تظهر في هذه التصميمات الإحترافية الرائعة اللمسة الخاصة بالغابة وألوان الغابة الخضراء الرائعة مع التصميمات البرية في ديكور المنزل المتكامل، فيمكننا استخدام هذه التصميمات في الشقق المملوكة لنا أو التي نستأجرها لأنها ديكورات ليست بالجوهرية ولكنها إضافات طفيفة يمكن نقلها من مكان لآخر دون المساس بالأساس الأصلي للديكور، وللطابع المائل للغابات أو ما يسمي بالاستوائي ذوق خاص يلاءم ويتناسب مع العائلات الشابة والعائلات الصغيرة، حيث الإحساس بالراحة والهدوء لما تضفيه النباتات من اطمئنان وسكينة ومنظر جمالي مريح

1- أشكال استوائية بسيطة لتزين الديكور

homify Walls & flooringWall tattoos
homify

homify
homify
homify

وفي هذا التصميم نجد بعض القطع التي يغلب عليها اللمسات الإستوائية فيتضح الأشكال الخضراء التي تضيف جو من الارتياح حيث النقاء والصفاء ويتداخل اللون الأخضر الرائع مع اللون الأبيض لإضفاء طابع طبيعي مبهر، ويمكننا استخدام قطع التزين سواء في المنزل نفسه أو الشرفات.

2- -تداخل الألوان الخضراء وتناغمها

homify Living roomSide tables & trays
homify

homify
homify
homify

ويبدو واضحاً في هذا التصميم ظهور الألوان الخضراء الأساسية ومزجها بالديكور الخاص بالمنزل فيظهر اللون الأصفر مع اللون الأخضر في المنضدة والوسائد الخاصة بالأريكة بالخلفية ومن ورائها يظهر فرع شجري مما يشعرنا وكأننا في حديقة لما فيها من أشكال وألوان ترمز إلى الحدائق ولعل إدخال تلك الطابع على تصميمات الديكور الخاصة بالمنزل أمر حسن حيث أن استخدام الطبيعة له أثره الرائع في نفوس من يعيشوا في ذلك المنزل.

3- اضافة تأثير الطبيعة على التصميمات الخاصة بالمنازل

homify KitchenAccessories & textiles
homify

homify
homify
homify

يظهر في المقدمة الزهور الطبيعية الرائعة التي تضفي جو من البهجة والطبيعة الخلابة في المنزل ويتضح في خلفية ذلك التصميم أن تصميم لمطبخ حيث المقاعد رمادية اللون ومن مميزاته الحياد حيث انه يمكن إدخاله في كافة التصميمات دون جهد كبير فهو يتوافق بشكل عظيم مع مختلف التصميمات، ولاستخدام الطبيعة عظيم الأثر على الحالة النفسية فما أروع أن تغفو وتستيقظ على المنظر الطبيعي الخلاب.

4- تزين الشرفات بالنباتات الطبيعية

homify Interior landscaping
homify

homify
homify
homify

لا شك أن إدخال العنصر النباتي عند تزيين الشرفات أمر مهم فهي تكمل الشكل العام للشرفة وتساعد المقيمين بالمنزل على الاستمتاع بالجلوس في الشرفة لما فيها من مناظر طبيعية مبهجة تحفزهم على ذلك ولأن كل شيء له علاقة بالطبيعة يسعد النفس والعين وهذا التصميم يشير إلي ذلك الاستخدام الأمثل للنباتات الطبيعية.

5- تصميم عصري لغرفة المعيشة وتأثير الطبيعة عليها

homify Living roomSofas & armchairs
homify

homify
homify
homify

من الممكن أن يناسب هذا التصميم أذواق كثيرة من الذين يميلون إلى حب الطبيعية الاستوائية وروح الغابات وإدخالها في الديكورات الخاصة بمنزلهم، فنجد أكثر من لمسة تدل على ذلك في التصميم أولها الوسائد الخاصة بالأريكة وهي عبارة عن أوراق الشجر مرورا ببعض نباتات الصبار وغيرها ولعل تناغم الألوان ما بين الرمادي والأصفر والأخضر والأبيض واضحا بشكل جميل ومتوافق.

6- زاوية مختلفة الرؤية لنفس التصميم

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

ومن هذه الزاوية يتضح بقية النباتات التي تزين التصميم فنجد الأرفف المواجهة للأريكة تحتوي على برواز على شكل نباتات ونجد أيضا النباتات  منتشرة في أوعية خاصة بها للتزيين مما يمنح الإحساس وكأنك في الغابة.

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7- غرفة نوم بسيطة بلمحة استوائية

homify BedroomWardrobes & closets
homify

homify
homify
homify

نلمح في هذا التصميم لغرفة النوم البساطة والهدوء والراحة المطلوبة نظرا لاستخدام المناظر الطبيعية في بعض الرموز كالبرواز والوعاء النباتي الصغير، ولعل للون الرمادي نوع من الارتياح أيضا لحياديته ومناسبته مع اللمسة الإستوائية ونلمس ذلك في لون الفرش الخاص بالسرير مع مزجه باللون الخاص بالدولاب الفاتح، وإن تأثير الألوان الهادئة عظيم في النفس حيث الهدوء والسكينة حتى يتسنى النوم براحة تامة.

8- زاوية أخري لتصميم غرفة النوم تظهر جانب من الغابة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

نلمس بساطة تلك التصميم في أمور عدة وهي قلة التفاصيل فتقتصر على وحدات بسيطة من السرير والدولاب واللون الهادئ الخاص بهم، والإضاءة الطبيعة المسيطرة التي تمر من خلال الستائر البيضاء الشفافة وأرضيات خشبية فاتحة اللون وحوائط ذات اللون الأبيض ليجتمع كل هذا تحت عنوان البساطة في التصميم ويبرز هنا اللمسة الإستوائية على مخدات السراير التي أخذت الألوان الاستوائية المميزة في لمسة بسيطة لكنها ملحوظة بإحترافية.

9- واجهة غرفة النوم ممزوجة بألوان الغابة

homify BedroomBeds & headboards
homify

homify
homify
homify

ولعل هذه الزاوية مختلفة حيث أنها تمسح السرير وما حوله بشكل واضح فنجد أمامنا اللمحة الإستوائية وهي بعض أوراق الشجر بجانب السرير وتصميم المخدة الوسطى بأوراق الشجر الإستوائية وألوان الغابة

11- تصميم عصري لغرفة أطفال تتخللها لمسة طبيعية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

لم تخلو أيضاً غرفة الأطفال من اللمسة الإستوائيةو استغلال المساحات وتداخل مع ألوان الطبيعة، حيث الألوان الفاتحة ما بين اللون الأبيض والأصفر والأخضر والإضاءة الطبيعية التي تسيطر على الغرفة مما يوفر التهوية اللازمة، وأماكن تخزينية كثيرة مثل الأدراج المرفقة بالسرير والدولاب، ويظهر المكتب المناسب للمذاكرة حيث وحدة الإضاءة الخاصة به ذات اللون الأخضر الذي نراه أيضا في الوسائد ولذلك نجد تداخل عنصر الطبيعة واضح في ذلك التصميم ويضيف لمسة جمالية رائعة.

وتفضلوا بقراءة المقال التالي، 5 تصاميم غاية في الجمال لغرفة المعيشة

5 نصائح من الفنغ شوي لتصميم المنزل
إعادة ترتيب المنزل بألوان الغابة وروح الطبيعة باحترافية

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