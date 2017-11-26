إعادة ترتيب المنزل بألوان الغابة وروح الطبيعة باحترافية

تظهر في هذه التصميمات الإحترافية الرائعة اللمسة الخاصة بالغابة وألوان الغابة الخضراء الرائعة مع التصميمات البرية في ديكور المنزل المتكامل، فيمكننا استخدام هذه التصميمات في الشقق المملوكة لنا أو التي نستأجرها لأنها ديكورات ليست بالجوهرية ولكنها إضافات طفيفة يمكن نقلها من مكان لآخر دون المساس بالأساس الأصلي للديكور، وللطابع المائل للغابات أو ما يسمي بالاستوائي ذوق خاص يلاءم ويتناسب مع العائلات الشابة والعائلات الصغيرة، حيث الإحساس بالراحة والهدوء لما تضفيه النباتات من اطمئنان وسكينة ومنظر جمالي مريح
وفي هذا التصميم نجد بعض القطع التي يغلب عليها اللمسات الإستوائية فيتضح الأشكال الخضراء التي تضيف جو من الارتياح حيث النقاء والصفاء ويتداخل اللون الأخضر الرائع مع اللون الأبيض لإضفاء طابع طبيعي مبهر، ويمكننا استخدام قطع التزين سواء في المنزل نفسه أو الشرفات.
ويبدو واضحاً في هذا التصميم ظهور الألوان الخضراء الأساسية ومزجها بالديكور الخاص بالمنزل فيظهر اللون الأصفر مع اللون الأخضر في المنضدة والوسائد الخاصة بالأريكة بالخلفية ومن ورائها يظهر فرع شجري مما يشعرنا وكأننا في حديقة لما فيها من أشكال وألوان ترمز إلى الحدائق ولعل إدخال تلك الطابع على تصميمات الديكور الخاصة بالمنزل أمر حسن حيث أن استخدام الطبيعة له أثره الرائع في نفوس من يعيشوا في ذلك المنزل.
يظهر في المقدمة الزهور الطبيعية الرائعة التي تضفي جو من البهجة والطبيعة الخلابة في المنزل ويتضح في خلفية ذلك التصميم أن تصميم لمطبخ حيث المقاعد رمادية اللون ومن مميزاته الحياد حيث انه يمكن إدخاله في كافة التصميمات دون جهد كبير فهو يتوافق بشكل عظيم مع مختلف التصميمات، ولاستخدام الطبيعة عظيم الأثر على الحالة النفسية فما أروع أن تغفو وتستيقظ على المنظر الطبيعي الخلاب.
لا شك أن إدخال العنصر النباتي عند تزيين الشرفات أمر مهم فهي تكمل الشكل العام للشرفة وتساعد المقيمين بالمنزل على الاستمتاع بالجلوس في الشرفة لما فيها من مناظر طبيعية مبهجة تحفزهم على ذلك ولأن كل شيء له علاقة بالطبيعة يسعد النفس والعين وهذا التصميم يشير إلي ذلك الاستخدام الأمثل للنباتات الطبيعية.
من الممكن أن يناسب هذا التصميم أذواق كثيرة من الذين يميلون إلى حب الطبيعية الاستوائية وروح الغابات وإدخالها في الديكورات الخاصة بمنزلهم، فنجد أكثر من لمسة تدل على ذلك في التصميم أولها الوسائد الخاصة بالأريكة وهي عبارة عن أوراق الشجر مرورا ببعض نباتات الصبار وغيرها ولعل تناغم الألوان ما بين الرمادي والأصفر والأخضر والأبيض واضحا بشكل جميل ومتوافق.
ومن هذه الزاوية يتضح بقية النباتات التي تزين التصميم فنجد الأرفف المواجهة للأريكة تحتوي على برواز على شكل نباتات ونجد أيضا النباتات منتشرة في أوعية خاصة بها للتزيين مما يمنح الإحساس وكأنك في الغابة.
نلمح في هذا التصميم لغرفة النوم البساطة والهدوء والراحة المطلوبة نظرا لاستخدام المناظر الطبيعية في بعض الرموز كالبرواز والوعاء النباتي الصغير، ولعل للون الرمادي نوع من الارتياح أيضا لحياديته ومناسبته مع اللمسة الإستوائية ونلمس ذلك في لون الفرش الخاص بالسرير مع مزجه باللون الخاص بالدولاب الفاتح، وإن تأثير الألوان الهادئة عظيم في النفس حيث الهدوء والسكينة حتى يتسنى النوم براحة تامة.
نلمس بساطة تلك التصميم في أمور عدة وهي قلة التفاصيل فتقتصر على وحدات بسيطة من السرير والدولاب واللون الهادئ الخاص بهم، والإضاءة الطبيعة المسيطرة التي تمر من خلال الستائر البيضاء الشفافة وأرضيات خشبية فاتحة اللون وحوائط ذات اللون الأبيض ليجتمع كل هذا تحت عنوان البساطة في التصميم ويبرز هنا اللمسة الإستوائية على مخدات السراير التي أخذت الألوان الاستوائية المميزة في لمسة بسيطة لكنها ملحوظة بإحترافية.
ولعل هذه الزاوية مختلفة حيث أنها تمسح السرير وما حوله بشكل واضح فنجد أمامنا اللمحة الإستوائية وهي بعض أوراق الشجر بجانب السرير وتصميم المخدة الوسطى بأوراق الشجر الإستوائية وألوان الغابة
لم تخلو أيضاً غرفة الأطفال من اللمسة الإستوائيةو استغلال المساحات وتداخل مع ألوان الطبيعة، حيث الألوان الفاتحة ما بين اللون الأبيض والأصفر والأخضر والإضاءة الطبيعية التي تسيطر على الغرفة مما يوفر التهوية اللازمة، وأماكن تخزينية كثيرة مثل الأدراج المرفقة بالسرير والدولاب، ويظهر المكتب المناسب للمذاكرة حيث وحدة الإضاءة الخاصة به ذات اللون الأخضر الذي نراه أيضا في الوسائد ولذلك نجد تداخل عنصر الطبيعة واضح في ذلك التصميم ويضيف لمسة جمالية رائعة.
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