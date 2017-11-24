إن كنت تبحث عن الهدوء فهذا المنزل نموذج مثالي!

كل منا يبحث في منزله عن شيء محدد، فالبعض يبحث عن المرح، والبعض عن اللمسات الفاخرة، والبعض يهدف إلى ابراز هوايته وتفضيلاته الشخصية، البعض يذهب إلى الجدية والبعض الأخر إلى الهدوء..

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا بذلك المنزل الذي يسعى إلى تصميمه الباحثون عن الهدوء، حيث الديكورات الكلاسيكية الأنيقة، وسط بالتة متوازنة من النغمات المحايدة، بين الأبيض المثشرق، والرمادي الداكن، إضافة إلى اللمات المبتكرة لتوفير أقصى سبل الراحة في المساحة المتاحة.

إن كنت من هؤلاء الذين يبحثون عن الهدوء، عليك احضار ورقة وقلم لتدوين ملاحظاتك اثناء الاستمتاع بتفاصيل هذا المنزل الكلاسيكي الحديث!