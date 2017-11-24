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إن كنت تبحث عن الهدوء فهذا المنزل نموذج مثالي!

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Casa em Sao Francisco - Pacific Heights, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc غرفة المعيشة
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كل منا يبحث في منزله عن شيء محدد، فالبعض يبحث عن المرح، والبعض عن اللمسات الفاخرة، والبعض يهدف إلى ابراز هوايته وتفضيلاته الشخصية، البعض يذهب إلى الجدية والبعض الأخر إلى الهدوء..

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا بذلك المنزل الذي يسعى إلى تصميمه الباحثون عن الهدوء، حيث الديكورات الكلاسيكية الأنيقة، وسط بالتة متوازنة من النغمات المحايدة، بين الأبيض المثشرق، والرمادي الداكن، إضافة إلى اللمات المبتكرة لتوفير أقصى سبل الراحة في المساحة المتاحة.

إن كنت من هؤلاء الذين يبحثون عن الهدوء، عليك احضار ورقة وقلم لتدوين ملاحظاتك اثناء الاستمتاع بتفاصيل هذا المنزل الكلاسيكي الحديث!

مساحة معيشية مفتوحة

Casa em Sao Francisco - Pacific Heights, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc غرفة المعيشة
Antonio Martins Interior Design Inc

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

يبدو أن المنزل يتمتع بمساحة معيشية مفتوحة، استغلت للحصول على تصميم عصري يناسب الاتجاهات الحديثة في التصميم الداخلي، حيث دمج البيئات المعيشية في مساحة خالية من الفواصل الجدارية، مما يمنح المنزل أجواء مليئة بالدفء والحميمية، إضافة إلى الشعور بالاتساع مهما كانت المساحةالفعلية.

بالتة من الألوان المحايدة

Casa em Sao Francisco - Pacific Heights, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc غرفة المعيشة
Antonio Martins Interior Design Inc

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

غرفة المعيشة تزينت ببالتة محايدة من مزيج الأبيض والرمادي، مع تدخل راقي وأنيق من اللون الأسود في التفاصيل التي تحدد ملامح الغرفة، مثل إطار المدفأة في الجدار الأبيض، وهو ما يصنع تناقض لوني وبصري جذاب، وأيضًا الطاولة الخشبية السوداء التي تقع في المنتصف بين أريكة واثنين من الكراسي باللون الرمادي الفاتح.

النوافذ الكبيرة تحتل الجدران

Casa em Sao Francisco - Pacific Heights, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc غرفة المعيشة
Antonio Martins Interior Design Inc

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

النوافذ الكبيرة التي تحتل مساحة الجدران بأكملها، تمنح المنزل إشراقة قوية منعشة، كما أنها تعمل بشكل جيد مع اللون الأبيض المسيطر على الجدران والسقف، لمضاعفة الاتساع البصري للمساحة الفعلية للغرفة. يمكننا ملاحظة الورود الملونة داخل المزهريات المختلفة، والتي تُضفي لمسة حيوية ومنعشة كما أنها تعد لمسة ديكورية متجددة بأقل تكلفة ممكنة.

استغلال الشرفة للحصول على الاتساع

Casa em Sao Francisco - Pacific Heights, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc غرفة المعيشة
Antonio Martins Interior Design Inc

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

استغلت الشرفة لزيادة اتساع غرفة المعيشة وذلك من خلال التخلص من الجدار الفاصل بينهما، مع منحها طابع مستقل وفريد، بوضع هذا الكرس الوحيد بتصميمه الخشبي المكسو بالجلد البني الفاخر، وأضيف إلى جانبه طاولة مصنوعة من جزء من جذع شجرة، لاتمام لوحة الطبيعة المرسومة في هذا الركن من المنزل، خاصة مع المنفذ المصنوع في الجدار لتخزين الألواح الخشبية الخاصة باشعال المدفأة.

غرفة سفرة بإطلالة داكنة أنيقة

Casa em Sao Francisco - Pacific Heights, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc غرفة السفرة
Antonio Martins Interior Design Inc

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

استخدام الأسود في الجدران خيار جريء لا يقبل عليه الكثيرون، لذا يمكنك الاستمتاع بأناقة الإطلالة الداكنة مع تقليل حدة المخاطرة، باختيار اللون الرمادي الداكن القريب من الأسود ولمنه اقل قتامة، كما في تلك المساحة التي تزخر بدرجة عالية من الأناقة الفاخرة. كراسي السفرة البلاستيكية تبدو جذابة بلونها الاسود، بينما تعكس الطاول الخشبية الضوء المتسلل من النوافذ المحيطة.

مطبخ مع ممر فسيح لسهولة الحركة

Casa em Sao Francisco - Pacific Heights, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc مطبخ
Antonio Martins Interior Design Inc

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

بالانتقال إلى المطبخ، نجد أنه قد تم تصميمه بشكل خطي على الجانبين، مع ترك ممر فسيح والكثير من الفضاء للتحرك بأريحية وسهولة دون وجود عائق، أيضًا استغلت المساحة الغائرة في الجدار لتصميم جزء أخر يحوي خزانات سفلية، مع أرفف علوية مفتوحة ومعلقة. اختيار اللون الرمادي المائل للزرقة مع اللمسات الفولاذية اللامعة، يمنح هذا المطبخ أجواء هادئة واحترافية.

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خلفية فولاذية لامعة

Casa em Sao Francisco - Pacific Heights, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc مطبخ
Antonio Martins Interior Design Inc

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

يمكننا في هذه الصورة، رؤية الخلفية الفولاذية اللامعة، والتي تصنع مزيجًأ مميزًا مع الارضية الخشبية. الرف المعلق يوفر مساحة أنيقة لترتيب الأواني الخزفية الثمينة، ويمكن أيضًا استغلاله لوضع بعض النباتات الصغيرة بدلا من شغل منضدة العمل.

استغلال كل فرصة ممكنة لترتيب أدوات المطبخ

Casa em Sao Francisco - Pacific Heights, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc مطبخ
Antonio Martins Interior Design Inc

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

استغلت كل مساحة وفرصة ممكنة في هذا المطبخ لابقائه نظيفًا ومرتبًا، حيث يمكننا ملاحظة استغلال المساحة الفاصلة بين الخزانات العلوية والسفلية، لتعليق وترتيب المقليات، والتي تناسب جيدًا اتمام المظهر الفولاذي للفاصل.

ركن مثالي للترتيب والتخزين

Casa em Sao Francisco - Pacific Heights, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc الممر الحديث، المدخل و الدرج
Antonio Martins Interior Design Inc

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

ننهي جولتنا داخل المنزل، بإلقاء نظرة سريعة على هذا الركن، حيث صممت خزانة من ضلفتين، واستغلت المساحة الغائرة غلى جانبها، لتصميم أرفف معلقة منخفضة، فيما يشبه ثلاث طاولات متتالية، لترتيب الكتب والمجلات وبعض القطع اليكورية، أما الجدار أعلاها، فقد تم تزيينه بإطارات فاخرة في لمسة ديكورية مثالية.

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