إن كنت تبحث عن الهدوء فهذا المنزل نموذج مثالي!

كل منا يبحث في منزله عن شيء محدد، فالبعض يبحث عن المرح، والبعض عن اللمسات الفاخرة، والبعض يهدف إلى ابراز هوايته وتفضيلاته الشخصية، البعض يذهب إلى الجدية والبعض الأخر إلى الهدوء..
في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا بذلك المنزل الذي يسعى إلى تصميمه الباحثون عن الهدوء، حيث الديكورات الكلاسيكية الأنيقة، وسط بالتة متوازنة من النغمات المحايدة، بين الأبيض المثشرق، والرمادي الداكن، إضافة إلى اللمات المبتكرة لتوفير أقصى سبل الراحة في المساحة المتاحة.
إن كنت من هؤلاء الذين يبحثون عن الهدوء، عليك احضار ورقة وقلم لتدوين ملاحظاتك اثناء الاستمتاع بتفاصيل هذا المنزل الكلاسيكي الحديث!
يبدو أن المنزل يتمتع بمساحة معيشية مفتوحة، استغلت للحصول على تصميم عصري يناسب الاتجاهات الحديثة في التصميم الداخلي، حيث دمج البيئات المعيشية في مساحة خالية من الفواصل الجدارية، مما يمنح المنزل أجواء مليئة بالدفء والحميمية، إضافة إلى الشعور بالاتساع مهما كانت المساحةالفعلية.
غرفة المعيشة تزينت ببالتة محايدة من مزيج الأبيض والرمادي، مع تدخل راقي وأنيق من اللون الأسود في التفاصيل التي تحدد ملامح الغرفة، مثل إطار المدفأة في الجدار الأبيض، وهو ما يصنع تناقض لوني وبصري جذاب، وأيضًا الطاولة الخشبية السوداء التي تقع في المنتصف بين أريكة واثنين من الكراسي باللون الرمادي الفاتح.
النوافذ الكبيرة التي تحتل مساحة الجدران بأكملها، تمنح المنزل إشراقة قوية منعشة، كما أنها تعمل بشكل جيد مع اللون الأبيض المسيطر على الجدران والسقف، لمضاعفة الاتساع البصري للمساحة الفعلية للغرفة. يمكننا ملاحظة الورود الملونة داخل المزهريات المختلفة، والتي تُضفي لمسة حيوية ومنعشة كما أنها تعد لمسة ديكورية متجددة بأقل تكلفة ممكنة.
استغلت الشرفة لزيادة اتساع غرفة المعيشة وذلك من خلال التخلص من الجدار الفاصل بينهما، مع منحها طابع مستقل وفريد، بوضع هذا الكرس الوحيد بتصميمه الخشبي المكسو بالجلد البني الفاخر، وأضيف إلى جانبه طاولة مصنوعة من جزء من جذع شجرة، لاتمام لوحة الطبيعة المرسومة في هذا الركن من المنزل، خاصة مع المنفذ المصنوع في الجدار لتخزين الألواح الخشبية الخاصة باشعال المدفأة.
استخدام الأسود في الجدران خيار جريء لا يقبل عليه الكثيرون، لذا يمكنك الاستمتاع بأناقة الإطلالة الداكنة مع تقليل حدة المخاطرة، باختيار اللون الرمادي الداكن القريب من الأسود ولمنه اقل قتامة، كما في تلك المساحة التي تزخر بدرجة عالية من الأناقة الفاخرة. كراسي السفرة البلاستيكية تبدو جذابة بلونها الاسود، بينما تعكس الطاول الخشبية الضوء المتسلل من النوافذ المحيطة.
بالانتقال إلى المطبخ، نجد أنه قد تم تصميمه بشكل خطي على الجانبين، مع ترك ممر فسيح والكثير من الفضاء للتحرك بأريحية وسهولة دون وجود عائق، أيضًا استغلت المساحة الغائرة في الجدار لتصميم جزء أخر يحوي خزانات سفلية، مع أرفف علوية مفتوحة ومعلقة. اختيار اللون الرمادي المائل للزرقة مع اللمسات الفولاذية اللامعة، يمنح هذا المطبخ أجواء هادئة واحترافية.
يمكننا في هذه الصورة، رؤية الخلفية الفولاذية اللامعة، والتي تصنع مزيجًأ مميزًا مع الارضية الخشبية. الرف المعلق يوفر مساحة أنيقة لترتيب الأواني الخزفية الثمينة، ويمكن أيضًا استغلاله لوضع بعض النباتات الصغيرة بدلا من شغل منضدة العمل.
استغلت كل مساحة وفرصة ممكنة في هذا المطبخ لابقائه نظيفًا ومرتبًا، حيث يمكننا ملاحظة استغلال المساحة الفاصلة بين الخزانات العلوية والسفلية، لتعليق وترتيب المقليات، والتي تناسب جيدًا اتمام المظهر الفولاذي للفاصل.
ننهي جولتنا داخل المنزل، بإلقاء نظرة سريعة على هذا الركن، حيث صممت خزانة من ضلفتين، واستغلت المساحة الغائرة غلى جانبها، لتصميم أرفف معلقة منخفضة، فيما يشبه ثلاث طاولات متتالية، لترتيب الكتب والمجلات وبعض القطع اليكورية، أما الجدار أعلاها، فقد تم تزيينه بإطارات فاخرة في لمسة ديكورية مثالية.
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