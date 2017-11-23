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ديكور منزل متكامل للأجازات في روما

Mai Elkholy Mai Elkholy
casa vacanze a Roma, cristina bisà cristina bisà غرفة السفرة Amber/Gold
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ممالا شك فيه أن لفكرة قضاء الإجازة ضرورة قصوى فهي تعتبر شيء ذو أهمية كبيرة؛ لأنها وسيلة للراحة والاسترخاء والترويح والاستجمام من منا لا يبحث دوما عن مكان لقضاء إجازته والاستمتاع بها حتى يستطيع العودة إلى حياته الطبيعية والروتينية مرة أخرى ومن الضروري اختيار مكان للعطلة والأجازة بتصميم وديكور يؤهل للراحة النفسية والاستمتاع وهو ما نستعرضه في تصميم ديكور هذا المنزل المخصص للعطلات في روما والأكثر من متميز.

1-تصميم عصري فيه لمسة كلاسيكية لقضاء إجازة مختلفة

casa vacanze a Roma, cristina bisà cristina bisà غرفة السفرة Amber/Gold
cristina bisà

cristina bisà
cristina bisà
cristina bisà

من المعروف أن تصميم المنازل المخصصة لقضاء الإجازات تعد مختلفة تماما عن تصميمات المنازل الأخرى؛ حيث يتطلب من تصميم تلك المنازل توفير كافة الإمكانيات في مساحة أقل وبتكاليف أقل أيضا فيمكن وضع أكثر من قطعة أثاث في مكان واحد الأهم في ذلك الأمر هو الاستفادة من كل مكان بشكل رائع ومريح، فليس من الممكن التنازل عن الأساسيات في الأثاث مثل السفرة وغرف النوم والمطبخ والحمام ومكان للجلوس، ويتضح لنا في ذلك التصميم تلك الأمور حيث نرى الديكورات الرائعة المبهرة وسيطرة اللون الذهبي ممزوجا بدرجات اللون البني مع اللون الأبيض الذي يمنحنا الفخامة والرقي ويتمثل ذلك في ورق الحائط ووحدات الإضاءة الصناعية التي تميل إلى الطابع الكلاسيكي بعض الشيء، والمقاعد ذات الأشكال المتباينة.

2- زاوية أخري لنفس التصميم لإبراز جانب آخر للتصميم

casa vacanze a Roma, cristina bisà cristina bisà غرفة السفرة Amber/Gold
cristina bisà

cristina bisà
cristina bisà
cristina bisà

يتضح من هذه الزاوية أشياء أخرى فيحتوي ذلك التصميم على منضدة ومقاعد التي تمثل وحدة لتناول الطعام وأيضا وحدة لاستمتاع بتناول المشروبات مما يمنحك الشعور بالتغيير ونجد خزانة لوضع الأشياء الخاصة، وبالنسبة للديكور فنجد الأرفف المعلقة وبها وحدات للتزيين والأرضيات خشبية متعددة الأشكال.

3- تصميم بسيط ومناسب لوحدة تناول الطعام

casa vacanze a Roma, cristina bisà cristina bisà غرفة السفرة Amber/Gold
cristina bisà

cristina bisà
cristina bisà
cristina bisà

في هذا التصميم نرى وحدة تناول الطعام عن قرب أكثر فهي وحدة بسيطة وملائمة لمنزل قضاء الإجازات فهو عبارة عن منضدة دائرية ويحوطها أربعة مقاعد بيضاء اللون حتى تتوافق مع ديكورات المنزل.

4- التركيز على ديكور الجدران

casa vacanze a Roma, cristina bisà cristina bisà غرفة السفرة Amber/Gold
cristina bisà

cristina bisà
cristina bisà
cristina bisà

وفي هذه الزاوية نركز بشدة على ديكور الجدران وهو عبارة عن ورق حائط متجانس
الألوان بشكل رائع ومناسب لألوان وديكورات التصميم، ويظهر الطابع النباتي بطريقة هادئة عن طريق الزهور البسيطة.

5- تصميم غاية في الجمال لتناول المشروبات

casa vacanze a Roma, cristina bisà cristina bisà غرفة السفرة Amber/Gold
cristina bisà

cristina bisà
cristina bisà
cristina bisà

ويتضح في ذلك التصميم التركيز على فكرة تناول المشروبات ويعتبر ذلك من الأمور الأساسية التي تشعرنا بفكرة الاستمتاع بالإجازة، فهذه الوحدة مصممة خصيصا لذلك الغرض فنجد مكان لتحضير المشروبات ومكان تناولها غاية في الروعة والراحة وتظهر الإضاءة الخاصة بالمكان لتعطيه طابع الخصوصية وأيضا تناسق الألوان مابين الفواتح.

6- تصميم هادئ لغرفة نوم عصرية

casa vacanze a Roma, cristina bisà cristina bisà غرفة نوم Amber/Gold
cristina bisà

cristina bisà
cristina bisà
cristina bisà

يتمتع ذلك التصميم بالبساطة والهدوء المطلوبين للاسترخاء فتناسب وتناسق الألوان مع بعضها البعض فنجد أرضيات خشبية ولوحات للديكور تميل إلى اللون الخشبي وتداخل ذلك اللون مع الأبيض، وبالنسبة للإضاءة يتمتع ذلك التصميم بالمزج مابين الإضاءة الطبيعية والصناعية ودخولها كوسيلة للديكور أيضا.

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7-جانب آخر للتصميم لإبرازه

casa vacanze a Roma, cristina bisà cristina bisà غرفة نوم Amber/Gold
cristina bisà

cristina bisà
cristina bisà
cristina bisà

يظهر في هذا الجانب وحدة التليفزيون للمشاهدة والاستمتاع فلا تخلو أية إجازة دون بند مشاهدة التلفاز ويتضح مناسبة مكان وضعه في مقابلة السرير حتى يتسنى مشاهدته والإحساس بالراحة أيضا، ونلمح وجود الحمام الخاص بالغرفة ويعتبر ذلك أيضا من مميزات ذلك التصميم.

8-تصميم متكامل وبسيط لغرفة نوم عصرية

casa vacanze a Roma, cristina bisà cristina bisà غرفة نوم Amber/Gold
cristina bisà

cristina bisà
cristina bisà
cristina bisà

مما لا يدعي مجالا للشك احتياجنا لإبراز كافة جوانب الغرفة حتى تكتمل
الرؤية لدينا ومن ثم يتضح في ذلك وجود مرآة ذهبية اللون تشبه البرواز الكبير لإضفاء لمسة من الكلاسيكية على ملامح الغرفة.

9- الدقة في تصميم حمام منزل لقضاء الإجازة

casa vacanze a Roma, cristina bisà cristina bisà حمام
cristina bisà

cristina bisà
cristina bisà
cristina bisà

يتوفر في ذلك التصميم كل ما يحتاجه الفرد فنجد الوحدة الخاصة بالاستحمام
محاطة بالزجاج للتقليل من آثار المياه على الأرضيات وأيضا لإعطاء شكل جمالي، ونجد لمحة كلاسيكية تظهر في المرآة ذات الإطار الذهبي، والحوض ليس بالتقليدي وملائمة ألوان السيراميك.

10- رؤية شاملة لأكثر من تصميم

casa vacanze a Roma, cristina bisà cristina bisà إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج Amber/Gold
cristina bisà

cristina bisà
cristina bisà
cristina bisà

يتضح في ذلك التصميم بروز غرفة صغيرة بنفس التصميم السابق للغرفة الرئيسية مما يشعرنا وكأنه تصميم فندقي ولكن في ذلك التصميم نجد السرير أصغر حجما لكي يصلح للمساحة الصغيرة الخاصة بالغرفة، ويظهر أيضا الممر الذي يربط بين الغرف ووحدة الاستقبال وتناسق ألوان الجدران والأرضيات مع بقية ديكورات المنزل.
وتفضلوا بقراءة المقال التالي: 5 تصاميم غاية في الروعة لممرات ومداخل

5 تصاميم غاية في الروعة لممرات ومداخل
ديكور منزل متكامل للأجازات في روما

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