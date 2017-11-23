ديكور منزل متكامل للأجازات في روما

ممالا شك فيه أن لفكرة قضاء الإجازة ضرورة قصوى فهي تعتبر شيء ذو أهمية كبيرة؛ لأنها وسيلة للراحة والاسترخاء والترويح والاستجمام من منا لا يبحث دوما عن مكان لقضاء إجازته والاستمتاع بها حتى يستطيع العودة إلى حياته الطبيعية والروتينية مرة أخرى ومن الضروري اختيار مكان للعطلة والأجازة بتصميم وديكور يؤهل للراحة النفسية والاستمتاع وهو ما نستعرضه في تصميم ديكور هذا المنزل المخصص للعطلات في روما والأكثر من متميز.
من المعروف أن تصميم المنازل المخصصة لقضاء الإجازات تعد مختلفة تماما عن تصميمات المنازل الأخرى؛ حيث يتطلب من تصميم تلك المنازل توفير كافة الإمكانيات في مساحة أقل وبتكاليف أقل أيضا فيمكن وضع أكثر من قطعة أثاث في مكان واحد الأهم في ذلك الأمر هو الاستفادة من كل مكان بشكل رائع ومريح، فليس من الممكن التنازل عن الأساسيات في الأثاث مثل السفرة وغرف النوم والمطبخ والحمام ومكان للجلوس، ويتضح لنا في ذلك التصميم تلك الأمور حيث نرى الديكورات الرائعة المبهرة وسيطرة اللون الذهبي ممزوجا بدرجات اللون البني مع اللون الأبيض الذي يمنحنا الفخامة والرقي ويتمثل ذلك في ورق الحائط ووحدات الإضاءة الصناعية التي تميل إلى الطابع الكلاسيكي بعض الشيء، والمقاعد ذات الأشكال المتباينة.
يتضح من هذه الزاوية أشياء أخرى فيحتوي ذلك التصميم على منضدة ومقاعد التي تمثل وحدة لتناول الطعام وأيضا وحدة لاستمتاع بتناول المشروبات مما يمنحك الشعور بالتغيير ونجد خزانة لوضع الأشياء الخاصة، وبالنسبة للديكور فنجد الأرفف المعلقة وبها وحدات للتزيين والأرضيات خشبية متعددة الأشكال.
في هذا التصميم نرى وحدة تناول الطعام عن قرب أكثر فهي وحدة بسيطة وملائمة لمنزل قضاء الإجازات فهو عبارة عن منضدة دائرية ويحوطها أربعة مقاعد بيضاء اللون حتى تتوافق مع ديكورات المنزل.
وفي هذه الزاوية نركز بشدة على ديكور الجدران وهو عبارة عن ورق حائط متجانس
الألوان بشكل رائع ومناسب لألوان وديكورات التصميم، ويظهر الطابع النباتي بطريقة هادئة عن طريق الزهور البسيطة.
ويتضح في ذلك التصميم التركيز على فكرة تناول المشروبات ويعتبر ذلك من الأمور الأساسية التي تشعرنا بفكرة الاستمتاع بالإجازة، فهذه الوحدة مصممة خصيصا لذلك الغرض فنجد مكان لتحضير المشروبات ومكان تناولها غاية في الروعة والراحة وتظهر الإضاءة الخاصة بالمكان لتعطيه طابع الخصوصية وأيضا تناسق الألوان مابين الفواتح.
يتمتع ذلك التصميم بالبساطة والهدوء المطلوبين للاسترخاء فتناسب وتناسق الألوان مع بعضها البعض فنجد أرضيات خشبية ولوحات للديكور تميل إلى اللون الخشبي وتداخل ذلك اللون مع الأبيض، وبالنسبة للإضاءة يتمتع ذلك التصميم بالمزج مابين الإضاءة الطبيعية والصناعية ودخولها كوسيلة للديكور أيضا.
يظهر في هذا الجانب وحدة التليفزيون للمشاهدة والاستمتاع فلا تخلو أية إجازة دون بند مشاهدة التلفاز ويتضح مناسبة مكان وضعه في مقابلة السرير حتى يتسنى مشاهدته والإحساس بالراحة أيضا، ونلمح وجود الحمام الخاص بالغرفة ويعتبر ذلك أيضا من مميزات ذلك التصميم.
مما لا يدعي مجالا للشك احتياجنا لإبراز كافة جوانب الغرفة حتى تكتمل
الرؤية لدينا ومن ثم يتضح في ذلك وجود مرآة ذهبية اللون تشبه البرواز الكبير لإضفاء لمسة من الكلاسيكية على ملامح الغرفة.
يتوفر في ذلك التصميم كل ما يحتاجه الفرد فنجد الوحدة الخاصة بالاستحمام
محاطة بالزجاج للتقليل من آثار المياه على الأرضيات وأيضا لإعطاء شكل جمالي، ونجد لمحة كلاسيكية تظهر في المرآة ذات الإطار الذهبي، والحوض ليس بالتقليدي وملائمة ألوان السيراميك.
يتضح في ذلك التصميم بروز غرفة صغيرة بنفس التصميم السابق للغرفة الرئيسية مما يشعرنا وكأنه تصميم فندقي ولكن في ذلك التصميم نجد السرير أصغر حجما لكي يصلح
للمساحة الصغيرة الخاصة بالغرفة، ويظهر أيضا الممر الذي يربط بين الغرف ووحدة
الاستقبال وتناسق ألوان الجدران والأرضيات مع بقية ديكورات المنزل.
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