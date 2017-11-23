ديكور منزل متكامل للأجازات في روما

من المعروف أن تصميم المنازل المخصصة لقضاء الإجازات تعد مختلفة تماما عن تصميمات المنازل الأخرى؛ حيث يتطلب من تصميم تلك المنازل توفير كافة الإمكانيات في مساحة أقل وبتكاليف أقل أيضا فيمكن وضع أكثر من قطعة أثاث في مكان واحد الأهم في ذلك الأمر هو الاستفادة من كل مكان بشكل رائع ومريح، فليس من الممكن التنازل عن الأساسيات في الأثاث مثل السفرة وغرف النوم والمطبخ والحمام ومكان للجلوس، ويتضح لنا في ذلك التصميم تلك الأمور حيث نرى الديكورات الرائعة المبهرة وسيطرة اللون الذهبي ممزوجا بدرجات اللون البني مع اللون الأبيض الذي يمنحنا الفخامة والرقي ويتمثل ذلك في ورق الحائط ووحدات الإضاءة الصناعية التي تميل إلى الطابع الكلاسيكي بعض الشيء، والمقاعد ذات الأشكال المتباينة.