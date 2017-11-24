تصميم أنيق لمنزل بمساحة 85 متر مربع

مهما كانت مساحة المنزل صغيرة، سيكون دائمًا هناك بعض الحيل والحلول المبتكرة للحصول على إطلالة مريحة تتمتع بالاتساع المناس، سواء من خلال اختيار الأثاث وطريقة ترتيبه، أو اختيار نغمات الطلاء الفاتحة وعلى رأسها الأبيض، أو حتى من خلال لتوزيع والتوظيف الجيد للإضاءة.

في مقال اليوم من هوميفاي، نأخذك في جولة ملهمة، داخل منزل بمساحة 85 متر مربع، تغلب فيه المصمم على مشكلة عدم وجود غرف منفصلة كافية، من خلال دمج البيئات المعيشية في مساحة واحدة صغيرة. الحمام والشرفة يتمتعان باتساع خيالي مقارنة بمساحة باقي المنزل! شاهد معنا الصوء التالية واستمد إلهامك من أعمال الخبراء!