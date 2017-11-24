تصميم أنيق لمنزل بمساحة 85 متر مربع

مهما كانت مساحة المنزل صغيرة، سيكون دائمًا هناك بعض الحيل والحلول المبتكرة للحصول على إطلالة مريحة تتمتع بالاتساع المناس، سواء من خلال اختيار الأثاث وطريقة ترتيبه، أو اختيار نغمات الطلاء الفاتحة وعلى رأسها الأبيض، أو حتى من خلال لتوزيع والتوظيف الجيد للإضاءة.
في مقال اليوم من هوميفاي، نأخذك في جولة ملهمة، داخل منزل بمساحة 85 متر مربع، تغلب فيه المصمم على مشكلة عدم وجود غرف منفصلة كافية، من خلال دمج البيئات المعيشية في مساحة واحدة صغيرة. الحمام والشرفة يتمتعان باتساع خيالي مقارنة بمساحة باقي المنزل! شاهد معنا الصوء التالية واستمد إلهامك من أعمال الخبراء!
نبدأ جولتنا في هذا المنزل من المدخل، الذي يقودنا إلى مساحة مفتوحة تضم البيئات المعيشية معًا في أجواء مُشرقة يسودها الأبيض والإضاءة القوية. يمكننا ملاحظة الدرجة المرتفعة الفاصلة بين غرفة السفرة والمطبخ، وأيضًا بينها وبين مدخل المنزل، وهي طريقة أنيقة ومبتكرة للفصل بين المساحات دون وجود عائق بصري.
بالعودة إلى باب المنزل نفسه، نجد أنه قد اخيتر بلون أبيض نظيف، يماثل لون الجدران والسقف، فيمعادا ذلك الجدار الصغير المجاور له، والذي تم طلائه بلون بنفسجي داكن، لمنح ذلك الممر العمق البصي الخادع. الإضاءات المحددة لإطار السقف، وأيضًا الوزرة البيضاء الرفيعة في نهاية الجدران المتصلة بالأرضية، تحدد ملامح تلك المساحة الصغيرة بأناقة.
في نهاية ممر المدخل الخالي من أي أثاث، والذي ترك فارغًا وهادئًا، مع طابع مُشرق ترحيبي، نجد درجتين بذات اللون الرمادي الفاخر للأرضية السيراميكية، لنصل من خلالهما إلى المساحة المفتوحة التي تضم غرفة السفرة والمطبخ، وأيضًا غرفة المعيشة التي يمكننا أن نرى أريكتها الحمراء من المدخل.
تقتصر غرفة المعيشة على أريكة حمراء وحيدة، مع اثنين من الخداديات الصفراء الفاقعة، في مزيج لوني قوي، يكسر برودة وملل اللون الأبيض المسيطر على كل تفاصيل المنزل. توزيع الإضاءات في الجزء البار من السقف والجدار مثالي لأجواء هادئة، ويدعمه خط الضوء المجاور للأريكة، والذي يُضفي الكثير من العصرية على تلك المساحة الصغيرة.
في الجهة المقابلة لأريكة غرفة المعيشة، نجد غرفة السفرة، وقد اتصلت معها من خلال الجدران البيضاء بالكامل، وأيضًا الأرضية السيراميكية بلونها الأبيض، حتى أنه لم يتم اللجوء إلى لون مختلف في الستائر الشفافة لفصل منطقة تناول الطعام، بل على العكس اختيرت أيضًا بلون أبيض لخدمة هدف الحصول على الاتساع البصري.
تتميز طاولة الطعام بتصيميم خشبي بسيط لا يخلو من العصرية، وقد طليت بلون أبيض يجعلها تتصل بالجدران، بينما التفت حولها 4 من الكراسي السوداء، لتأثير جذاب من خلال التناقض البصري واللوني. 3 أسلاك تلدت فوق الطاولة مع 3 مصابيح تقليدية على ارتفاعات متتالية، صنعت تأثير عصري أنيق دون أية تكلفة مبالغ فيها للحصول إلى وحدة إضاءة مميزة.
استغل الجدار إلى جانب طاولة الطعام، لتصميم مكتبة مدمجة بداخله، حيث مجموعة المنافذ التي استخدمت كأرفف لترتيب القطع الخزفية الملونة بطريقة أنيق، وهو ما يعد بديل مبتكر وذكي للنيش أو مكتبة السفرة التي تكلف الكثير من المال. موقع غرفة السفرة مثالي، حيث يلاصق تماما المطبخ، وهو ما يساعد على سرعة تقديم الطعام وبذل مجهود أقل في نقل الأطباق وأدوات المائدة.
داخل المطبخ، نجد أنفسنا وسط مساحة صغيرة ولكن مريحة، حيث الأبيض مع جدار وحيد بلون بنفسجي داكن، وخطوط الإضاءة أعلى الخزانات وأسفلها، مما يزيد من اتساع وإشراقة ذلك المطبخ الصغير. منضدة العمل كبيرة بما يكفي لإعداد الوجبات، والتصميم على شكل حرف L، يجعل الحركة مُريحة وسهلة.
بعد باب المنزل بخطوات قليلة، نجد هذا الحمام الكبير مقارنة بمساحات الغرف الأخرى، حيث الكابينة الزجاجية، ومنضدة تحمل اثنين من أحواض الاغتسال، وأيضًا مرحاض ليس صغير مع المرحاض الإضافي، ومع ذلك لا يزال هناك الكثير من الفضاء للتحرك بأريحية. إشراقة الغضاءة الطبيعية مع اللون الأبيض والتدخل اللطيف من اللون الأصفر وأيضًا الرمادي، يحول تلك المساحة إلى ركن مثالي للاسترخاء.
نصل إلى غرفة النوم الرئيسية، والتي تتمتع بحمام خاص بداخلها، لزيادة الراحة والرفاهية. تصميم الغرفة هادئ ومثالي للحصول على بعض الراحة، والغوص في نوم عميق، وذلك بفضل مزيج الأبيض والرمادي، والتدخل اللطيف من اللون الأصفر في الكرسي الجانبي. تصميم السرير بسيط للغاية ويخلو من اية تعقيدات أو مبالغات، وهو ما يمنحه إطلالة عصرية راقية. اختيار الستائر الداكنة الثقيلة مثالي للحصول على الخصوصية وأيضًا حجب الضوء وقت للحاجة للحصول على قسط من الراحة أثناء النهار.
ننهي جولتنا في الشرفة الخارجية لهذا المنزل، والتي تبدو وكأنها فناء خارجي لفيلا كبيرة مع هذا الاتساع الفسيح! استغلت المساحة الكبيرة لتعويض المساحات المدمجة داخل المنزل، حيث طاولة الطعام الكبيرة مع الكثير من الكراسي، التي تناسب الاحتفالات والعزائم، وايضًا صممت جلسة مع كراسي من الخوص المريح، وأمامها طاولة شاي صغيرة. البرجولة توفر الحماية من الأمطار وأيضًا الظل في ساعات النهار المُشمسة.
لمزيد من تصميمات المنازل الملهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، ديكورات رائعة في منزل صغير على النمط الاسكندينافي