دمج غرف المعيشة والسفرة والمطبخ في مساحة واحدة بالأبيض والرمادي

أحد الاتجاهات الحديثة في التصميم الداخلي، والذي أخذ ف الانتشار بقوة في الآونة الأخيرة، في كافة أنماط التصميم، هو الدمج بين البيئات المعيشية في مساحة واحدة مفتوحة، بدون فواصل جدارية أو عوائق ملموسة، وقد ساعد على انتشاره بقوة الاتجاه المتزايد نحو إنشاء منازل صغيرة ومدمجة تفتقر إلى العدد الكافي من الغرف لفصل البيئات المعيشية.

يعتمد هذا الاتجاه من التصميم على الفصل بين البيئات بصريًا، من أجل الحفاظ على الاتساع البصري، إلى جانب الاحتفاظ بالأجواء الدافئة المليئة بالحميمية، حيث استخدام لون مختلف وسط بالتة لونية متماثلة في كل غرفة، أو الفصل من خلال الأرضيات، وفي بعض الأحيان باستخدام الإضاءة.

في مقال اليوم من هوميفاي، نستعرض معكم نموذجًا مثاليًا للدمج بين غرف المعيشة والسفرة والمطبخ في مساحة واحدة، مع بالتة من النغمات الفاتحة المحايدة، من الأيض والرمادي، كحل مثالي للتغلب على صغر المساحة، والحفاظ على الاتساع البصري. تابعوا معنا واستمدوا إلهامكم من أعمال الخبراء!