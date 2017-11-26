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دمج غرف المعيشة والسفرة والمطبخ في مساحة واحدة بالأبيض والرمادي

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
homify غرفة المعيشة
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أحد الاتجاهات الحديثة في التصميم الداخلي، والذي أخذ ف الانتشار بقوة في الآونة الأخيرة، في كافة أنماط التصميم، هو الدمج بين البيئات المعيشية في مساحة واحدة مفتوحة، بدون فواصل جدارية أو عوائق ملموسة، وقد ساعد على انتشاره بقوة الاتجاه المتزايد نحو إنشاء منازل صغيرة ومدمجة تفتقر إلى العدد الكافي من الغرف لفصل البيئات المعيشية.

يعتمد هذا الاتجاه من التصميم على الفصل بين البيئات بصريًا، من أجل الحفاظ على الاتساع البصري، إلى جانب الاحتفاظ بالأجواء الدافئة المليئة بالحميمية، حيث استخدام لون مختلف وسط بالتة لونية متماثلة في كل غرفة، أو الفصل من خلال الأرضيات، وفي بعض الأحيان باستخدام الإضاءة.

في مقال اليوم من هوميفاي، نستعرض معكم نموذجًا مثاليًا للدمج بين غرف المعيشة والسفرة والمطبخ في مساحة واحدة، مع بالتة من النغمات الفاتحة المحايدة، من الأيض والرمادي، كحل مثالي للتغلب على صغر المساحة، والحفاظ على الاتساع البصري. تابعوا معنا واستمدوا إلهامكم من أعمال الخبراء!

مساحة مفتوحة بالأبيض.. أكثر اتساعًا

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

من مدخل المنزل، نجد أنفسنا في مساحة مفتوحة، تتسم بالاتساع والإشراقة، وقد سيطر الأبيض على الجدران والسقف، مع نمط منيمالي يترك الكثير من الفضاء، ويعتمد على القليل من الاثاث، للحفاظ على الاتساع البصري والأجواء الهادئة.

الفصل من خلال الألوان والسجاد

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

يمكننا ملاحظة دمج 3 بيئات معيشية في مساحة واحدة بدون فواصل حيقيقية، حيث غرفة المعيشة، وغرفة السفرة، وأيضًا المطبخ، فيما استخدمت الألوان وقطعة السجاد للفصل بين المساحات بصريا. يمكننا رؤية المطبخ المفتوح نسبيًا على غرفتي السفرة والمعيشة، والمعزول جيدًا في الوقت ذاته بفضل البروز في الجدار.

غرفة معيشة بأجواء خاصة

homify غرفة المعيشة Grey
homify

homify
homify
homify

غرفة المعيشة تتمتع بمساحتها الخاصة، وشخصيتها المستقلة، بفضل قطعة السجاد تلك، التي تتلائم جيدًا مع لون الأريكة الرمادية الوحيدة، والتي تزينت باثنين من الخداديات البيضاء الصغيرة، لتناسب الخلفية البيضاء، وأيضًا الطاولة الخشبية والمقعد الصغير أمامها. المكتبة المدمجة في الدرج خلف الأريكة، تساعد على منح غرفة المعيشة أجواء خاصة، وتوفر وسيلة مثالية للترتيب والتزيين، بدون شغل أية مساحة إضافية.

لمسات إبداعية للفصل بين غرفتي المعيشة والسفرة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

من تلك الزاوية، يمكننا ملاحظة اللمسات الإبداعية في الفصل بصريًا بين غرفة المعيشة وغرفة السفرة، حيث الطابقة العلوي الذي صمم باستغلال ارتفاع السقف، مع عمود داعم لهذا الطابق، يعمل أيضًا على منح غرفة السفرة حدود بصرية تفصلها تمامًا عن غرفة المعيشة، خاصة مع ذلك السقف المعلق وكأنه برجولة اسمنتية داخل المنزل.

فارق بسيط في ألوان الاثاث

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

على الرغم من امتداد الأرضية ولون الجدران المتماثلين بين غرفتي السفرة والمعيشة، إلا أنه يمكننا بوضوح الشعور بانفصالهما، من خلال الفارق البسيط في ألوان الأثاث، حيث الرمادي الفاتح في أريكة غرفة المعيشة، والداكن في كراسي طاولة الطعام. أيضًا المزهريات بمزروعاتها الفريدة، تمنح غرفة السفرة أجواء خاصةومنفصلة بابداع.

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

نصل إلى المطبخ، الذي انفصل جيدًا بلون الكافيه القريب من الرمادي نسبيًا لاستمرار التناسق البصري، مع استمرار الأرضية ذاتها، ولون الجدران الأبيض أيضًا، فيما تزينت الأرضية بقطعة سجاد مخططة بالأبيض والأسود لتناقض لوني جذاب. تصميم المطبخ الخطي يسمح بالتحرك بأريحية مع ترك فضاء مُريح يضاعف الاتساع.

بار صغير لوجبة سريعة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

في الجهة المقابلة للمطبخ الخطي، صممت منضدة صغيرة ومكتنزة، استندت إلى الجدار ووضع أمامها اثنين من الكراسي، لتناول مشروب سريع، وربما وجبة افطار شهية، أو حتى وجبة خفيفة في وسط اليوم. الإضاءة الجانبية تمنحها الأجواء المناسبة للاستمتاع بتناول المشروب أو الطعام، مع إضفاء لمسة أنيقة غير مكلفة.

لمزيد من التصميمات والديكورات الملهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، 5 غرف معيشة بمختلف أنماط التصميم

5 تصاميم غاية في الجمال لغرفة المعيشة

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