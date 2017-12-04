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قبل وبعد: تحول مبهر لغرفة شبابية عتيقة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
metamorfoza pokoju nastolatki 13m2, Auraprojekt Auraprojekt
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اعتدنا أن نأتي لكم بمشاريع قبل وبعد، لمساعدتكم على الحصول على بعض الإلهام من أعمال خبرائنا المحترفين في التصميم الداخلي، لإعادة تصميم منازلكم الخاصة وتجديدها، لذا في مقال اليوم، ندعوكم لمشاركتنا في مشاهدة غرفة شبابية، تعرضت لتحول مبهر وجذري، على أيدي خبراء AURAPROJEKT، لتتحول من مساحة محبظة وعتيقة تبدو كما منازل الأجداد، إلى غرفة شبابية عصرية رائعة مليئة بالحيوية والإثارة لتمنح أصحابها الطاقة لقضاء يوم مليء بالانجازات والمرح. شاهدوها معنا!

قبل: لمسات خشبية عتيقة بلا روح

metamorfoza pokoju nastolatki 13m2, Auraprojekt Auraprojekt
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

من النظرة الأولى لتلك الغرفة سوف يتملكك شعور بالاحباط وربما الاكتئاب اللحظي، بسبب تلك النغمات البنية العتيقة في الخزانة الخشبية التي تحتضن التلفاز مع الكثير من الأشياء المبعثرة بالأعلى والأسفل دون ترتيب أو تنظيم.

قبل: الكثير من الألوان في مساحة صغيرة

metamorfoza pokoju nastolatki 13m2, Auraprojekt Auraprojekt
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

اللون الأصفر مع الجدار ذات اللون السماوي والأريكة الرمادية والخزانة الخشبية وبعض اللمسات البيضاء وسارة صغيرة زرقاء.. الكثير من النغمات اللونية في مساحة صغيرة دون وجود شيء من التناسق البصري.

قبل: لمسة يفترض أن تنبض بالحياة ولكنها تنبض بالاحباط

metamorfoza pokoju nastolatki 13m2, Auraprojekt Auraprojekt
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

ربما يمكننا اعتبار المزهريتان الصغيرتان على حافة الشنافذة، الأمر الأكثر إيجابية في تصميم تلك الغرفة المخيبة للآمال، وإن كان تصميم وعائي الزرع عتيق بما يكفي لتشعر بأنك في منزل أجدادك!

قبل: تفاصيل محبطة في غرفة شبابية!

metamorfoza pokoju nastolatki 13m2, Auraprojekt Auraprojekt
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

تلك المساحة الصغيرة تحتاج بالتأكيد إلى خزانة للترتيب والتنظيم، ولكن ليس هذا ما نقصده بالتأكيد! خزانة خشبية عتيقة مع أرفف مفتوحة بدون تصميم مميز أو مظهر جمالي، حتى أن المرآة لا تمتلك أية تفاصيل فقط سطح عاكس مع إطار خشبي.. أمر محبط بالنسبة لغرفة شبابية!

بعد: غرفة مُشرقة ومثيرة ومرتبة

metamorfoza pokoju nastolatki 13m2, Auraprojekt Auraprojekt
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

هل تصدق أن تلك هي الغرفة ذاتها الصغيرة المحبطة!

بفضل لمسات خبرائنا المحترفون، تحولت الغرفة إلى مساحة رائعة ومثيرة لقضاء الكثير من الوقت بداخلها، حيث أصحبت تبدو أكثر اتساعًأ بفضل اللون الأبيض المسيطر على الجدران، مع لمسات زرقاء مثيرة تليق بـ غرفة شبابية مليئة بالحماس والنشاط.

بعد: تناسق لوني وبصري جذاب

metamorfoza pokoju nastolatki 13m2, Auraprojekt Auraprojekt
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

يمكننا رؤية الأريكة الزرقاء الجديدة التي حلت محل الأريكة الرمادية الرثة، مع خداديات صغيرة بنغمة سماوية صارخة، بينما اختير السجاد بدرجة زرقاء داكنة لصنع تناسق لوني وبصري جذاب، يقضي على ذكريات الغرفة المليئة بالألوان غير المتناسقة.

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​بعد: مساحة رائعة للتخزين وامكتب أنيق للعمل

metamorfoza pokoju nastolatki 13m2, Auraprojekt Auraprojekt
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

خصصت مساحة مناسبة للدراسة والعمل، وقد جهزت بـ مكتب أنيق لا يشغل الكثير من الفضاء، وإلى جانبيه مجموعة من الأرفف الجاهزة لتزين الجدار وتوفير مساحة مناسبة وولائقة لترتيب الكتب والمراجع وأيضًا قطع الديكور الصغيرة.

بعد: ورق جدران يناسب حماسة ونشاط الشباب

metamorfoza pokoju nastolatki 13m2, Auraprojekt Auraprojekt
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

ورق الجدران المستحدم لتزيين منطقة التلفاز والجدار الأزرق خلف الأريكة، يتناسب جيدًا من النغمات اللونية الخاصة بالأريكة ووسائدها، كما أنه يُضفي شعور قوي بالحماسة والنشاط، ويُضفي أيضًا على الغرفة شعورًا عصريًا يناسب ارتباط الشباب بالأمور التكنولوجية.

بعد: ركن مثالي للتلفاز

metamorfoza pokoju nastolatki 13m2, Auraprojekt Auraprojekt
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

ما رأيك في ركن التلفاز! بدلًا من ذلك الركن البشع المليء بالأشياء المبعثرة هنا وهناك، حصلت تلك الغرفة على وحدة تخزين أنيقة، ثبت أعلاها التلفاز في الجدار، لتصميم ركن مثالي يليق بغرفة شبابية مع مساحة صغيرة.

بعد: ديكورات سقف مبهرة

metamorfoza pokoju nastolatki 13m2, Auraprojekt Auraprojekt
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

ننهي زيارتنا لتلك الغرفة الرائعة مع تصميم السقف المبهر، حي الديكور ذات التصميم الزجاجي والخطوط المعدنية التي تحمل مصابيح إضاءة صغيرة تمنح تلك الغرفة الأجواء المناسبة وقت الحاجة إليها.

لمزيد من مشاريع قبل وبعد التي تحوي الكثير من التحولات المبهرة، يمكنك قراءة المقال التالي، قبل وبعد: تحول مبهر لشقة مصرية في الإسكندرية

6 ديكورات حمام صغير رائع

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