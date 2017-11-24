5 نصائح من الفنغ شوي لتصميم المنزل

فن الفنغ شوي، هو الفن الروحي الشرقي من أصل صيني، والذي موضوعه والهدف الرئيسي منه، خلق علاقة متوازنة مع البيئة، وذلك من خلال ترتيب الأشياء والبيئات، بهدف تعزيز الطاقة الإيجابية والحد من الآثار السلبية.

في الصينية، كلمة فنغ تعني الرياح أو التنفس، وشوي كلمة تعني مصدر الماء، و يستخدم الجمع بينهما للدلالة على الوعي بأن الفرد يتحرك وعنصر غير مستقر، ويجب أن يعيش في وئام مع الطبيعة. وأيضا المنزل، فمن الضروري تشجيع تدفق الطاقات الإيجابية من خلال القضاء على تلك العناصر التي يمكن أن تسهم أو تخل بانسجام المنزل.

ولذلك، فإن مؤشرات فنغ شوي مفيدة جدا في توجيه عمل المهندسيين المعماريين وخبراء الديكور الداخلي على حد سواء، بشأن الخيارات من حيث الأثاث والتأثيث والزخارف.

في مقال اليوم من هوميفاي، سوف نطلعكم على خمس نصائح من فن الفنغ شوي، للحفاظ على تدفق الطاقة الإيجابية في المنزل. تعرفوا عليهم معنا!