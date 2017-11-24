5 نصائح من الفنغ شوي لتصميم المنزل

فن الفنغ شوي، هو الفن الروحي الشرقي من أصل صيني، والذي موضوعه والهدف الرئيسي منه، خلق علاقة متوازنة مع البيئة، وذلك من خلال ترتيب الأشياء والبيئات، بهدف تعزيز الطاقة الإيجابية والحد من الآثار السلبية.
في الصينية، كلمة فنغ تعني الرياح أو التنفس، وشوي كلمة تعني مصدر الماء، و يستخدم الجمع بينهما للدلالة على الوعي بأن الفرد يتحرك وعنصر غير مستقر، ويجب أن يعيش في وئام مع الطبيعة. وأيضا المنزل، فمن الضروري تشجيع تدفق الطاقات الإيجابية من خلال القضاء على تلك العناصر التي يمكن أن تسهم أو تخل بانسجام المنزل.
ولذلك، فإن مؤشرات فنغ شوي مفيدة جدا في توجيه عمل المهندسيين المعماريين وخبراء الديكور الداخلي على حد سواء، بشأن الخيارات من حيث الأثاث والتأثيث والزخارف.
في مقال اليوم من هوميفاي، سوف نطلعكم على خمس نصائح من فن الفنغ شوي، للحفاظ على تدفق الطاقة الإيجابية في المنزل. تعرفوا عليهم معنا!
الأثاث وترتيبه أحد أهداف الفنغ شوي، وذلك من أجل تشجيع تدفق الطاقة الإيجابية في البيئة المنزلية. ومن بين الأشياء التي يجب تجنبها وفقا لفن الفنغ شوي، هي وضوح الحواف والزوايا، والتي تكسر أو تقطع التدفق المتناغم للطاقة. من الأفضل أن تختار أثاث بدون زوايا إذا كان ذلك ممكنا، أو يمكنك العمل على توزيع الأثاث بما يخفي الزوايا.
في التصميم أمامنا، يمكننا أن نرى البوفيه والديكورات أعلاه، وقد تم ترتيبه في خط واحد بدون حواف أو زوايا حادة، وذلك لتعزيز تدفق متناغم من الطاقة الإيجابية.
تستخدم الصور سواء كانت الصور فوتوغرافية أو لوحات أو ملصقات، لتزيين الجدارن وجعل البيئة المنزلية أكثر ترحيبا. ووفقًا لفن الفنغ شوي، يجب تجنب الصور العنيفة والحزينة، والتي يمكن بعد ذلك أن تؤثر على الغلاف الجوي للمنزل، وتعكر صفو الأجواء بداخله، مما يؤثر سلبًا على سكانه، لذلك من الأفضل عدم اختيار الصور التي تحمل مشاعر الحزن والعدوان، والتركيز بدلا من ذلك على الصور التي تستحضر الشعور بالاسترخاء والمرح والسعادة.
من بين الأشياء التي يجب تجنب الحفاظ عليها داخل المنزل وفقا لفن الفنغ شوي، هي المرايا في غرفة النوم. وذلك لأن سطوحها التي تعكس الأشياء، ستعمل باستمرار على عكس طاقتك تجاه الأفراد، مما يجعلك خلال ساعات من الراحة، تشعر بمزيد من التعب والارهاق.
إذا لم تتمكن من تجنب وضع مرآة في غرفة النوم، فتجنب على الأقل وضعها على الباب أو أمام النوافذ، لأنها تعكس الطاقة الواردة من الخارج، والأفضل تجنب وضعها مباشرة أمام السرير، لأنه، كما يقال، سوف تعكس باستمرار الطاقات التي تسبب الشعور بالتعب.
الساعات التي لا تعمل شيء آخر لتشتيت الطاقة الإيجابية وابعادها عن المنزل وفقا ل فنغ شوي، حيث يجب إصلاح الساعات التي توقفت عن العمل بسبب كسرها أو بسبب بطاريات غير موصولة، وإما إصلاحها أو إزالتها.
الساعات تساعدنا على قياس تدفق الوقت، ولكن وفقا لفن الفنغ شوي، فهي أيضًا لديها القدرة على التأثير على دورة الطاقة في المنزل. وتؤثر في سياق تدفق متناغم من الطاقات، والساعات التي لا تعمل من شأنها أن تمنع التدفق. لذا من الأفضل أن تتجنب الاحتفاظ بالساعات التي توقفت عن العمل في المنزل.
ابحث عن المفارش السوداء والبطانيات والمفارش الأخرى التي تكتسي بالسواد، وتخلص منها على الفور، حيث أنه وفقا لفن الفنغ شوي، المفارش والبطانيات السوداء والأغطية، أو الصفائح السوداء الأخرى، لها تأثيرا ضارا على أجواء المنزل، ومن ثم مزاج سكانها. وإذا كنت لا تستطيع أو ترغب في الاحتفاظ بها في منزلك، يمكنك الأفضل مزجها مع الألوان التكميلية من الألوان التي تمنح الشعور ب الاسترخاء والحيوية، مثل الوسائد البيضاء والمصباح الوردي كما نرى في غرفة النوم هذه.
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