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5 أماكن نهمل تنظيفها في المنزل

منة اسماعيل منة اسماعيل
A74. CASA. , BONBA studio BONBA studio غرفة نوم
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المنزل هو ملاذك الذي تلجأ إليه في نهاية كل يوم لتشعر بالراحة، وليكون هذا الملاذ ملاذاً  حقاً يجب أن تكون نظافة المنزل شئ ضروري فالنظافة هي أهم شئ يجعلك تشعر بالراحة بالفعل، وفي بعض الأحيان نفقد السيطرة  على تنظيف المنزل بالطريقة الصحيحة، خاصةً أن هناك أماكن وأشياء غير مرئية، وتكمن فيها الأوساخ، لولذلك نحن اليوم في هومييفاي سنقدم لكم سوف نكتشف معا ما هي هذه الأماكن والأشياء  التي نهمل تنظيفها وكيفية تطهيرها وتنظيفها، لضماننظافة المنزل.

1- تنظيف الفراش

A74. CASA. , BONBA studio BONBA studio غرفة نوم
BONBA studio

BONBA studio
BONBA studio
BONBA studio

غرفة النوم هي الملاذ الذي تلجأ إلية في أخر اليوم لتحصل على لحظات من الراحة، وهي أيضاً تعتبر ملاذ وأرض خصبة لأنتشار الأتربة والغبار، فدائماً ما تجد الأرفف والكومود وأسفل السرير يجتمع عليهم الغبار بكثرة، لذلك يجب أن تكون حريصاً أن تعرض كلاً من الوسائد والمفروشات والمراتب أيضاً باستمرار لأشعة الشمس والهواء مرة كل أسبوعين على الأقل وغسل جميع أغطية السرير والوسائد باستمرار.

2- ماذا عن ألواح التقطيع وأرفف المطبخ!

Organización interior... porque los detalles, importan, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ Wood effect
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

هل تتذكر أخرمرة قمت فيها بتنظيف أرفف المطبخ وألواح التقطيع الخاصة بك؟ بالتأكيد سيأتي في ذهنك بعد هذا السؤال كم كنت تلك الأغراض مهملة من قبل. ألواح التقطيع وأرفف المطبخ من أكثر الأشياء المستخدمة في المطبخ وهي أيضاً من أكثر الأشياء التي تتراكم عليها الأوساخ نتيجة لتراكم المياة عليها، لذلك كن حريصاً وبشدة على الأعتناء بهم وتنظيفهم بشكل جيد باستمرار. قم بفك الأجزاء الصغيرة في الأدراج وأرفف المطبخ ونظفها باستمرار وتركها في مياة ساخنة وألواح التقطيع كذلك لضمان تطهيرهم ونظافتهم باستمرار والتخلص من البكتيريا.

3- مفاتيح الكهرباء

Inteligentny dom - system zarządzania instalacjami, Inteligentny Budynek Polska Inteligentny Budynek Polska الممر والمدخل
Inteligentny Budynek Polska

Inteligentny Budynek Polska
Inteligentny Budynek Polska
Inteligentny Budynek Polska

مما لاشك فيه أن مفتيح الكهرباء من أكثر الأشياء في منزلك التي تتعرض للمس بالأيدي، مما يجعلها عرضة للأتربة والأوساخ، لذلك كن حريصاً على تنظيفها وتطهيرها بشكل دوري أسبوعياً للحفاظ على نظافتها وسلامتك.

4- جهاز الكمبيوتر ولوحة المفاتيح

Amonita / lamp, HR Design Studio HR Design Studio Office spaces & stores فلز
HR Design Studio

HR Design Studio
HR Design Studio
HR Design Studio

دعني أخبرك أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك ولوحة المفاتيح يتجمع عليهم يومياً الكثير من الجراثيم والبكتيريا بشكل أكثر ربما من التي تتجمع في الحمامات. تفاجئت أليس كذلك؟ وهذا ليس مجرد كلاماً مجازياً فهذة النتيجة ضمن نتائج دراسات أجرتها منظمة الصحة الوطنية والتي كشفت أن جهاز الكمبيوتر قد يحتوي على بكتيريا وجراثيم حاملة للأمراض أكثر 60 في المئة من جراثيم الحمام. لذلك أحرص دائماً على تنظيف لوحة المفاتيح والكمبيوتر الخاص بك بشكل دائم.

5- أكواب فرش الأسنان

Astoria e Millennium, Lucarelli Rapisarda Architettura & Design Lucarelli Rapisarda Architettura & Design BathroomToilets
Lucarelli Rapisarda Architettura &amp; Design

Lucarelli Rapisarda Architettura & Design
Lucarelli Rapisarda Architettura &amp; Design
Lucarelli Rapisarda Architettura & Design

الأعتناء بفرش الأسنان وتنظيفها هو أمر مهم نقوم به جميعاً لمنع البكتيريا أن تتكاثر في الفم، لكن ماذا عن أكواب تخزين فرش الأسنان نفسها؟ من المؤكد أنها لا تحظى بنفس قدر العناية والتنظيف على الرغم من أنها تحتوي أيضاً على العديد من الجراثيم والبكتيريا التي من الممكن أن تنتقل بسهولة للفم عن طريق فرش الأسنان مما يشكل خطر بالتأكيد، لذلك أحرص باستمرار على تنظيفها وتركها في الماء الساخن لتطهيرها.

مطابخ مناسبة تماماً للمنازل الصغيرة
شاركنا برأيك ما هي أكثر الأماكن المهملة في المنزل؟

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