5 أماكن نهمل تنظيفها في المنزل

المنزل هو ملاذك الذي تلجأ إليه في نهاية كل يوم لتشعر بالراحة، وليكون هذا الملاذ ملاذاً حقاً يجب أن تكون نظافة المنزل شئ ضروري فالنظافة هي أهم شئ يجعلك تشعر بالراحة بالفعل، وفي بعض الأحيان نفقد السيطرة على تنظيف المنزل بالطريقة الصحيحة، خاصةً أن هناك أماكن وأشياء غير مرئية، وتكمن فيها الأوساخ، لولذلك نحن اليوم في هومييفاي سنقدم لكم سوف نكتشف معا ما هي هذه الأماكن والأشياء التي نهمل تنظيفها وكيفية تطهيرها وتنظيفها، لضماننظافة المنزل.