5 أماكن نهمل تنظيفها في المنزل

المنزل هو ملاذك الذي تلجأ إليه في نهاية كل يوم لتشعر بالراحة، وليكون هذا الملاذ ملاذاً حقاً يجب أن تكون نظافة المنزل شئ ضروري فالنظافة هي أهم شئ يجعلك تشعر بالراحة بالفعل، وفي بعض الأحيان نفقد السيطرة على تنظيف المنزل بالطريقة الصحيحة، خاصةً أن هناك أماكن وأشياء غير مرئية، وتكمن فيها الأوساخ، لولذلك نحن اليوم في هومييفاي سنقدم لكم سوف نكتشف معا ما هي هذه الأماكن والأشياء التي نهمل تنظيفها وكيفية تطهيرها وتنظيفها، لضماننظافة المنزل.
غرفة النوم هي الملاذ الذي تلجأ إلية في أخر اليوم لتحصل على لحظات من الراحة، وهي أيضاً تعتبر ملاذ وأرض خصبة لأنتشار الأتربة والغبار، فدائماً ما تجد الأرفف والكومود وأسفل السرير يجتمع عليهم الغبار بكثرة، لذلك يجب أن تكون حريصاً أن تعرض كلاً من الوسائد والمفروشات والمراتب أيضاً باستمرار لأشعة الشمس والهواء مرة كل أسبوعين على الأقل وغسل جميع أغطية السرير والوسائد باستمرار.
هل تتذكر أخرمرة قمت فيها بتنظيف أرفف المطبخ وألواح التقطيع الخاصة بك؟ بالتأكيد سيأتي في ذهنك بعد هذا السؤال كم كنت تلك الأغراض مهملة من قبل. ألواح التقطيع وأرفف المطبخ من أكثر الأشياء المستخدمة في المطبخ وهي أيضاً من أكثر الأشياء التي تتراكم عليها الأوساخ نتيجة لتراكم المياة عليها، لذلك كن حريصاً وبشدة على الأعتناء بهم وتنظيفهم بشكل جيد باستمرار. قم بفك الأجزاء الصغيرة في الأدراج وأرفف المطبخ ونظفها باستمرار وتركها في مياة ساخنة وألواح التقطيع كذلك لضمان تطهيرهم ونظافتهم باستمرار والتخلص من البكتيريا.
مما لاشك فيه أن مفتيح الكهرباء من أكثر الأشياء في منزلك التي تتعرض للمس بالأيدي، مما يجعلها عرضة للأتربة والأوساخ، لذلك كن حريصاً على تنظيفها وتطهيرها بشكل دوري أسبوعياً للحفاظ على نظافتها وسلامتك.
دعني أخبرك أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك ولوحة المفاتيح يتجمع عليهم يومياً الكثير من الجراثيم والبكتيريا بشكل أكثر ربما من التي تتجمع في الحمامات. تفاجئت أليس كذلك؟ وهذا ليس مجرد كلاماً مجازياً فهذة النتيجة ضمن نتائج دراسات أجرتها منظمة الصحة الوطنية والتي كشفت أن جهاز الكمبيوتر قد يحتوي على بكتيريا وجراثيم حاملة للأمراض أكثر 60 في المئة من جراثيم الحمام. لذلك أحرص دائماً على تنظيف لوحة المفاتيح والكمبيوتر الخاص بك بشكل دائم.
الأعتناء بفرش الأسنان وتنظيفها هو أمر مهم نقوم به جميعاً لمنع البكتيريا أن تتكاثر في الفم، لكن ماذا عن أكواب تخزين فرش الأسنان نفسها؟ من المؤكد أنها لا تحظى بنفس قدر العناية والتنظيف على الرغم من أنها تحتوي أيضاً على العديد من الجراثيم والبكتيريا التي من الممكن أن تنتقل بسهولة للفم عن طريق فرش الأسنان مما يشكل خطر بالتأكيد، لذلك أحرص باستمرار على تنظيفها وتركها في الماء الساخن لتطهيرها.