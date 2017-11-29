6 تصاميم مريحة للنظر لديكورات الحمام

من البديهي والذي لا خلاف عليه أن لتصميم الحمامات أهمية كبيرة في المنزل، فهي تعد من الأركان الرئيسية في المنزل ولذلك لابد من الاهتمام به بطريقة إضافية وبتفاصيله المتعددة بداية من ألوان الحوائط والأرضيات وأطقم الحمام وخلاطات الحمامات، وينصب ذلك الاهتمام بسبب كثرة التفاصيل الخاصة به ولأنه مكان خاص ومن الضروري الإحساس بالراحة بداخله وأن يكون تصميمه مناسب لبقية محتويات الشقة وأيضا مساحته والأمور المادية فيوجد تباين في الأسعار فنجد الباهظ ثمنا والوسط وأيضا القليل وكل شخص يختار ما يناسب ذوقه وظروفه.