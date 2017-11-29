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6 تصاميم مريحة للنظر لديكورات الحمام

Mai Elkholy Mai Elkholy
Loft Interior Design, Tamriko Interior Design Studio Tamriko Interior Design Studio حمام
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من البديهي والذي لا خلاف عليه أن لتصميم الحمامات أهمية كبيرة في المنزل، فهي تعد من الأركان الرئيسية في المنزل ولذلك لابد من الاهتمام به بطريقة إضافية وبتفاصيله المتعددة بداية من ألوان الحوائط والأرضيات وأطقم الحمام وخلاطات الحمامات، وينصب ذلك الاهتمام بسبب كثرة التفاصيل الخاصة به ولأنه مكان خاص ومن الضروري الإحساس بالراحة بداخله وأن يكون تصميمه مناسب لبقية محتويات الشقة وأيضا مساحته والأمور المادية فيوجد تباين في الأسعار فنجد الباهظ ثمنا والوسط وأيضا القليل وكل شخص يختار ما يناسب ذوقه وظروفه.

3- تصميم حمام بديكور الحدائق

Minimalist interior design, Tamriko Interior Design Studio Tamriko Interior Design Studio حمام
Tamriko Interior Design Studio

Tamriko Interior Design Studio
Tamriko Interior Design Studio
Tamriko Interior Design Studio

من أروع ما تقع عليه وتعشقه هو منظر النباتات والأشجار والحدائق وما تبعثه من راحة للنفس والعين ولعل ذلك التصميم يقدم لنا تلك المعادلة الصعبة حيث وجود الطبيعة مع التصميم العصري الحديث للحمام، فنشعر وكأننا في حديقة جميلة حيث وحدة الاستحمام وكأنها مزروعة وخلفيتها الشجرية المبهرة وكأنها حوض زرعي وأيضا الحوض وما حوله ونجد أسفله يتوافر مكان لوضع المستلزمات الخاصة بالحمام وتداخل اللون الأخضر مع الأبيض والأرضيات خشبية اللون يضيف لمسة رائعة وخيالية، وتبهرنا الإضاءة الطبيعية التي تطل علينا من الشباك المعلق.

1- تصميم رائع يبرز شكل الحوض

homify حمام
homify

homify
homify
homify

ولعل في ذلك التصميم يسلط الضوء على تصميم الحوض ونراه على طبقي الشكل وأن الرخام المحيط به ينصب من تحته ونشعر وكأنه على شكل صخرة كبيرة وله نفس اللون الصخري، ويتضح أمامنا أيضا الخلفية الرائعة لذلك الحوض ذات الألوان الجميلة التي تناسب بشكل كبير الألوان الخاصة بالحوض وهي خطوط مربعة متداخلة الألوان بين كل درجات البني ويعتبر ذلك التصميم عصري حديث.

2- تصميم بسيط وعصري لحمام غاية في الرقة

Loft Interior Design, Tamriko Interior Design Studio Tamriko Interior Design Studio حمام
Tamriko Interior Design Studio

Tamriko Interior Design Studio
Tamriko Interior Design Studio
Tamriko Interior Design Studio

نرى في ذلك التصميم الرائع المزج ما بين اللون اللبني السماوي الهادئ واللون الأبيض وتلك الألوان تناسب بشكل كبير تصميمات الحمامات، مع امتزاج الطبيعة ولون السماء الصافي حيث مطلات النافذة الخاصة به، ونستعرض التفاصيل الخاصة بالتصميم بداية من وحدة الاستحمام البيضاوية الشكل لتوفير المساحة وإعطاء شكل جمالي خاص مناسب مع بقية قطع الحمام الحوض والمرحاض، وبالنسبة للديكور يظهر السلم الخشبي ويستخدم كمكان لوضع المناشف اللازمة للاستحمام ونجد أرفف مدفونة بالحائط مصممة بشكل جميل ومناسب لوضع مستلزمات الحمام أما على الجزء الخاص بالشباك فنجد الشمع للتزين وإضفاء جانب مريح للحمام، بالنسبة للأرضيات خشبية اللون ملائمة لتصميم والديكور ونرى سجادة صغيرة الحجم بدرجات اللون الأزرق، ومن حيث الإضاءة فتمتزج الإضاءة الصناعية بالطبيعية.

4- تصميم بخطوط هندسية فائقة الجودة

Screenshots unserer 360°-Panos (einige aktuelle Projekte), DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur - egal wo! DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur - egal wo! حمام
DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur – egal wo!

DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur - egal wo!
DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur – egal wo!
DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur - egal wo!

من الواضح من ذلك التصميم مشابهته بالتصميمات الهندسية حيث المقاييس والخطوط العريضة لذلك التصميم فمن الوهلة الأولي نشعر وكأنه لوحة هندسية رائعة الشكل وإذا نظرنا إلى الألوان فيهيمن اللون الرمادي المحايد على ذلك التصميم مع لمسات بسيطة للون الخشبي ويظهر من بعيد شكل نباتي، من حيث الإضاءة تسيطر الإضاءة الطبيعة من النوافذ ذات الخطوط العريضة، وتوجد وحدة الاستحمام محاطة بجدار والحوض على شكل بيضاوي واسع، وأماكن متفرقة لوضع مستلزمات الخاصة بالحمام.

5- تصميم شديد الاختلاف

座敷のあるモダン住宅, Y.Architectural Design Y.Architectural Design حمام البلاط Black
Y.Architectural Design

Y.Architectural Design
Y.Architectural Design
Y.Architectural Design

ويظهر في ذلك التصميم اختلافه عن بقية التصميمات الخاصة بالحمامات الطبيعية فيتضح من ذلك التصميم وجود الوحدة الخاصة بالاستحمام وكأنها كبينة منفصلة عن الحمام تطل على شرفة، ولها خلفية عبارة عن مرآة ومزينة ببعض النباتات ويسيطر اللون البني الغامق على أرضيات وحوائط ذلك التصميم.

6- تصميم يسلط الضوء على وحدة الاستحمام

Moneglia, Residenza Privata, CRarchitect CRarchitect حمام
CRarchitect

CRarchitect
CRarchitect
CRarchitect

وفي ذلك التصميم يظهر بوضوح وحدة الاستحمام وهي كبيرة المساحة وتحتاج إلى حمام ذو مساحة واسعة حتى يستوعب حجمه، ولعل اللون اللبني الذي يشعرنا وكأننا في أجواء بحرية، ومن حيث الإضاءة تختلط الإضاءة الطبيعية مع الصناعية.

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