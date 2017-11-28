10 أفكار رائعة لتصميم غرفة غسيل وظيفية

منزل التي يمكن اعتبارها احتياجات كاملة للرد على مجموعة متنوعة من الاحتياجات. التصميم والمفروشات هي عوامل مهمة جدا، ولكن لا يمكن أن تذهب وظيفة في الخلفية. بعد كل شيء، والمنزل هو المكان الذي يلعب دورا هاما جدا من روتين الحياة اليومية، وبالتالي تحتاج إلى التفكير لتلبية جميع الاحتياجات. مساحة مثل واحد لتكون مخصصة لغسيل الملابس لا يستجيب لاحتياجات جمالية بحتة، لكنها بالتأكيد الفضاء عملي جدا.
في هذا الكتاب من أفكار وسوف نرى كيف يمكنك الحصول على داخل المنزل، وخصوصا في المطبخ، وهي منطقة مخصصة للنشاط اليومي من أهمية قصوى، والمنطقة التي يمكن أن تكون وظيفية ومريحة في نفس الوقت. دعونا نرى معا كيف يفكر الخبراء!
حتى لو لم يكن لديك مساحات كبيرة، وهذا ليس السبب في غرفة الغسيل يجب أن تكون قمعية أو غير مريحة. حتى مساحة مثل تلك التي نراها في هذه الصورة، طويلة وضيقة، يمكن أن تصبح مساحة لغسيل الملابس مريحة وظيفية. وتعتبر العناية بالتفاصيل وتوزيع المساحات أمرا بالغ الأهمية. الألوان الناعمة ضرورية لجعل الفضاء مشرق ومتجدد الهواء.
في غرفة الغسيل لا يمكنك بالتأكيد لا تفوت الغسالة، عنصر أساسي، والتفاصيل هي مهمة جدا لتحقيق الاستفادة القصوى من الفضاء. مثل السيارة التي نراها، مزودة البياضات، والأدراج، والكي لوحات. هيكل مدمج يجمع الضروريات لمساحة الغسيل.
كما ذكر، المطبخ يمكن أن تصبح البيئة التي الغسيل يمكن العثور على الفضاء. من خلال توفير بعض من مساحات غسالة كما نرى في هذه الصورة، مخزن وغسيل تصبح مساحة مشتركة مع وظيفة قصوى.
حتى في سياق مطبخ مجهز، يمكن العثور على غرفة الغسيل مع مشروع ذكي ومتوازن مثل واحد نراه في هذه الصورة. أسطح عمل المطبخ تتناوب على جدران مختلفة مع غسالة ومجفف ومنطقة انتشار.
بالطبع ليس كل المنازل لديها مساحة كافية لجعل منطقة مخصصة لغسيل الملابس. وبعد ذلك سوف تحتاج إلى استخدام بعض الإبداع لفهم الزاوية من الحمام أو المطبخ حيث يمكنك الحصول على منطقة الغسيل. اللون في هذه الحالات يمكن أن تساعد. كما نستطيع أن نرى، القليل يكفي، سلة الغسيل وسلال الغسيل حية يمكن تنشيط البيئة.
إذا كان لديك مساحة كافية لغرفة الغسيل مستقلة، ثم يمكنك تنظيم بيئة مثل تلك التي تراها. يتم وضع غسالة ونشافة في أثاث خاص مع الأبواب، يرافقه الكي المحمول.
عندما تكون المساحة شحيحة ومن الضروري الحصول على المساحة اللازمة للغسالة في بيئات مثل المطبخ أو الحمام، ثم ليس هناك سحر ولكن الأثاث مثل واحد نراه، الذي لديه مساحة للغسالة، مع الرفوف والأرفف لاستكمال المعدات.
كما قال، إذا كان لغرفة الغسيل في المنزل يجب أن يتم استخراجها من المطبخ، لتقسيم المناطق والوظائف المختلفة، فمن الضروري تقسيم المساحات مع المخابرات. في هذه الحالة نرى حل فعال جدا، مع خزانة مجهزة الأبواب حيث الغسالة، مجفف وسلال الغسيل تختفي، والحد من تأثير سب
في منطقة الغسيل يمكن تخصيص زوايا خفية والمساحات غير المستخدمة في المطبخ والمنزل بشكل عام. حاول إعادة النظر في استخدام الزوايا الصعبة، ص
وهناك جانب مهم جدا في الحصول على منطقة غسيل الملابس ليس توزيع المساحات، ولكن اختيار الأجهزة مثل الغسالات. كما نرى في هذه الحالة، واختيار أحدث التقنيات يمكن أن تساعد في خلق تكوينات مذهلة مثل هذا، والجمع بين الأسلوب والوظيفة.
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