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10 أفكار رائعة لتصميم غرفة غسيل وظيفية

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Cocina de diseño atemporal, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ White
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منزل التي يمكن اعتبارها احتياجات كاملة للرد على مجموعة متنوعة من الاحتياجات. التصميم والمفروشات هي عوامل مهمة جدا، ولكن لا يمكن أن تذهب وظيفة في الخلفية. بعد كل شيء، والمنزل هو المكان الذي يلعب دورا هاما جدا من روتين الحياة اليومية، وبالتالي تحتاج إلى التفكير لتلبية جميع الاحتياجات. مساحة مثل واحد لتكون مخصصة لغسيل الملابس لا يستجيب لاحتياجات جمالية بحتة، لكنها بالتأكيد الفضاء عملي جدا.

في هذا الكتاب من أفكار وسوف نرى كيف يمكنك الحصول على داخل المنزل، وخصوصا في المطبخ، وهي منطقة مخصصة للنشاط اليومي من أهمية قصوى، والمنطقة التي يمكن أن تكون وظيفية ومريحة في نفس الوقت. دعونا نرى معا كيف يفكر الخبراء!

1. لا تخافوا من المساحات المحدودة

Cocina de diseño atemporal, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ White
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

حتى لو لم يكن لديك مساحات كبيرة، وهذا ليس السبب في غرفة الغسيل يجب أن تكون قمعية أو غير مريحة. حتى مساحة مثل تلك التي نراها في هذه الصورة، طويلة وضيقة، يمكن أن تصبح مساحة لغسيل الملابس مريحة وظيفية. وتعتبر العناية بالتفاصيل وتوزيع المساحات أمرا بالغ الأهمية. الألوان الناعمة ضرورية لجعل الفضاء مشرق ومتجدد الهواء.

2. التفاصيل مهمة

COCINA AZUL CON CARÁCTER PROFESIONAL, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

 في غرفة الغسيل لا يمكنك بالتأكيد لا تفوت الغسالة، عنصر أساسي، والتفاصيل هي مهمة جدا لتحقيق الاستفادة القصوى من الفضاء. مثل السيارة التي نراها، مزودة البياضات، والأدراج، والكي لوحات. هيكل مدمج يجمع الضروريات لمساحة الغسيل.

3. المساحات المشتركة

Casa en Cala Bassa, Ibiza, DUE Architecture & Design DUE Architecture & Design منازل
DUE Architecture &amp; Design

DUE Architecture & Design
DUE Architecture &amp; Design
DUE Architecture & Design

كما ذكر، المطبخ يمكن أن تصبح البيئة التي الغسيل يمكن العثور على الفضاء. من خلال توفير بعض من مساحات غسالة كما نرى في هذه الصورة، مخزن وغسيل تصبح مساحة مشتركة مع وظيفة قصوى.

4. دمج المطبخ وغرفة الغسيل

Laundry Rooms, Clean Design Clean Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

حتى في سياق مطبخ مجهز، يمكن العثور على غرفة الغسيل مع مشروع ذكي ومتوازن مثل واحد نراه في هذه الصورة. أسطح عمل المطبخ تتناوب على جدران مختلفة مع غسالة ومجفف ومنطقة انتشار.

5. ظلال صغيرة لنتائج عظيمة

homify حمام Purple/Violet
homify

homify
homify
homify

بالطبع ليس كل المنازل لديها مساحة كافية لجعل منطقة مخصصة لغسيل الملابس. وبعد ذلك سوف تحتاج إلى استخدام بعض الإبداع لفهم الزاوية من الحمام أو المطبخ حيث يمكنك الحصول على منطقة الغسيل. اللون في هذه الحالات يمكن أن تساعد. كما نستطيع أن نرى، القليل يكفي، سلة الغسيل وسلال الغسيل حية يمكن تنشيط البيئة.

6. غرفة غسيل

COCINA DE ESTILO BELGA LACADA EN VERDE, CON PLANCHADOR ANEJO, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ White
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

إذا كان لديك مساحة كافية لغرفة الغسيل مستقلة، ثم يمكنك تنظيم بيئة مثل تلك التي تراها. يتم وضع غسالة ونشافة في أثاث خاص مع الأبواب، يرافقه الكي المحمول.

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7. الاخفاء في الفضاء الصغير

MUEBLE DE BAÑO GROVE, Almacén de Carpintería Gómez Almacén de Carpintería Gómez BathroomDecoration
Almacén de Carpintería Gómez

Almacén de Carpintería Gómez
Almacén de Carpintería Gómez
Almacén de Carpintería Gómez

عندما تكون المساحة شحيحة ومن الضروري الحصول على المساحة اللازمة للغسالة في بيئات مثل المطبخ أو الحمام، ثم ليس هناك سحر ولكن الأثاث مثل واحد نراه، الذي لديه مساحة للغسالة، مع الرفوف والأرفف لاستكمال المعدات.

8. غرفة في خزانة

CASA DECOR MADRID 2016, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ White
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

كما قال، إذا كان لغرفة الغسيل في المنزل يجب أن يتم استخراجها من المطبخ، لتقسيم المناطق والوظائف المختلفة، فمن الضروري تقسيم المساحات مع المخابرات. في هذه الحالة نرى حل فعال جدا، مع خزانة مجهزة الأبواب حيث الغسالة، مجفف وسلال الغسيل تختفي، والحد من تأثير سب

9. الزوايا المخفية

REHABILITACIÓN INTEGRAL DE UNA VIVIENDA EN EL BARRIO DE LES CORTS, Estudio Arquitectura Ricardo Pérez Asin Estudio Arquitectura Ricardo Pérez Asin مطبخ
Estudio Arquitectura Ricardo Pérez Asin

Estudio Arquitectura Ricardo Pérez Asin
Estudio Arquitectura Ricardo Pérez Asin
Estudio Arquitectura Ricardo Pérez Asin

في منطقة الغسيل يمكن تخصيص زوايا خفية والمساحات غير المستخدمة في المطبخ والمنزل بشكل عام. حاول إعادة النظر في استخدام الزوايا الصعبة، ص

10. تكنولوجيات المستقبل

Apartamento Residencial APA, Pauline Kubiak Arquitetura Pauline Kubiak Arquitetura مرآب~ كراج
Pauline Kubiak Arquitetura

Pauline Kubiak Arquitetura
Pauline Kubiak Arquitetura
Pauline Kubiak Arquitetura

وهناك جانب مهم جدا في الحصول على منطقة غسيل الملابس ليس توزيع المساحات، ولكن اختيار الأجهزة مثل الغسالات. كما نرى في هذه الحالة، واختيار أحدث التقنيات يمكن أن تساعد في خلق تكوينات مذهلة مثل هذا، والجمع بين الأسلوب والوظيفة.

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