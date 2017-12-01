7 تصميمات بألوان ثورية لغرف السفرة

تعتبر غرفة السفرة من أهم الغرف الموجودة داخل المنزل، فهي متعددة الاستخدامات فهي تعد وحدة لتناول الطعام وفي بعض الأحيان تستخدم كمكان للمذاكرة واستقبال الضيوف، ولابد من الاهتمام بتصميمها وتنسيقها حتى تناسب الظروف المادية والمساحات المتاحة لها والعناية بكل التفاصيل الخاصة بها والاستخدام الأمثل لكل قطعة فيها.
يتضح لنا في هذا التصميم بروز اللون الأصفر وتداخله مع عدة ألوان أخرى التي تتناسق معه ويظهر ذلك اللون في الخلفية حيث الستائر صفراء اللون وبعض الديكورات، ومن اللافت للانتباه عدد المقاعد الخاصة فهم عشرة مقاعد مما يدل على الحاجة إلي مساحة كبيرة لتنفيذ ذلك التصميم، وإذا نظرنا إلى شكل المنضدة فتشعرنا وكأنها مثل الملمس الرخامي وتعاريج ألوانه وبالنسبة للجدران والأرضيات فهي خشبية اللون، ومن حيث الإضاءة فنجد المزج بين نوعين الإضاءة الطبيعية التي تظهر من خلف الستائر وأيضا النجفة العصرية التي تتدلى من السقف وبيوت النور المدفونة، وهذا التصميم يصلح لأسرة ذات عدد كبير وتميل إلى الذوق العصري في الأثاث.
إن غرفة السفرة في ذلك التصميم تعتبر عملية بشكل كبير فهي في المواجهة بالنسبة للمطبخ ذو الطابع الأمريكي فهي منضدة متوسطة الحجم مستطيلة الشكل تسع أربعة مقاعد وهذا التصميم يصلح لزوجين حديثين أو أسرة صغيرة، والرائع في التصميم هو وجود أكثر من وحدة من وحدات المنزل في مكان واحد ويتناسب مع ذوق الشباب لعصريته وحداثته مما يلاءم الذوق الخاص بهم، ويسيطر اللون الأسود الممزوج باللون الأبيض لإعطاء الإحساس بالمساحة مع الإضاءة الطبيعية والصناعية المتمثلة في النجف العصري ذو اللون الفاتح المناسب للون الفرش والسجاد وأيضا الأضواء المدفونة في السقف.
يندرج هذا التصميم تحت الطابع الحديث الذي يبعد تمام البعد عن الطابع الكلاسيكي، فنجد البساطة في قلة التفاصيل وهدوء الألوان فهو عبارة عن منضدة وحولها مقاعد وتعتبر وحدة لتناول الطعام ضمن وحدات الاستقبال البسيطة ذو الألوان الهادئة والبسيطة فنجد اللون الخشبي الفاتح ودخول الطابع المعدني ضمن أجزاء المقاعد ونجد الإضاءة الصناعية مسيطرة مع الإضاءة الطبيعية.
ومن المبهر في ذلك التصميم تداخل الألوان مابين الأزرق الرائع مع الأبيض حيث الأرضيات الخشبية بلونها الملائم مع لون المقاعد الرمادي المحايد مما يجمع كل هذه الألوان في تصميم واحد، فالمنضدة دائرية الشكل من الخشب ذو اللون اللامع التي توفر في المساحة وتقدم شكل جميل محاطة بستة مقاعد ونرى الشمع الذي يزينها مما يضفي جانب من الرقي وفي مواجهتها المرآة كبيرة الحجم تعكس كل محتويات المنضدة ذات الإطار الذهبي ، وبالنسبة للديكورات نجد برواز كبير الحجم يزين الحائط ويلاءم ألوان الغرفة وبالنسبة للإضاءة نجد الجانب الصناعي يتضح في النجف وبعض اللمبات الفرعية بالإضافة إلى الإضاءة الطبيعية.
ويظهر ذلك في ألوان المقاعد وبعض الديكورات التي توحي وترمز إلى هذا الطابع وفي بعض النباتات المزين بها المنضدة وفي الأركان وأيضا وسائد الأريكة، ويعد هذا التصميم من التصميمات البسيطة حيث ألوانه الأخضر الهادئ والرمادي المحايد والأبيض، ووجود السفرة في منطقة وسط بين وحدة الاستقبال والمطبخ أمريكي التصميم، ويغلب اللون الرمادي على التصميم حيث الأرضيات والمنضدة والأريكة والمصابيح المتدلية من السقف، والإضاءة تتوزع ما بين الطبيعي والصناعي.
يعكس ذلك التصميم البسيط الرقة والرقي والعصرية في الشكل حيث اللون الأبيض الذي يضفي جو من الهدوء وتناسقه مع المطبخ ذو الطابع الأمريكي الحديث وتكفي تلك السفرة التي تعد وحدة طعام نظرا لموقعها لستة أشخاص ولا يخلو ذلك التصميم من الديكورات وأدوات التزين فنجد برواز كبير الحجم على الجدار ذو الطابع الحجري الذي يضيف لمسة جمالية مختلفة وأيضا الأرضيات البيضاء لتعطي الاتساع المطلوب بالإضافة إلى الإضاءة المتمثلة في الطبيعية حيث ضوء الشمس والصناعية حيث اللمبات ووحدات الإضاءة.
وإذا دققنا النظر سوف نجد احتواء التصميم على لمسة من الكلاسيكية تتضح من الديكورات الفضية الموضوعة على
المنضدة، ولكن بقية التصميم شديد الحداثة ويظهر ذلك في اللوحة الفنية الرائعة ذات
الألوان الصارخة التي تلاءم النجفة ذات اللون الأصفر، وتتمتع المنضدة بنوع من
البساطة حيث أنها عبارة عن لوح زجاجي مستطيل الشكل ومقاعد مريحة بشكل كبير وألوان
جدران هادئة فاتحة اللون ومن حيث الإضاءة فتغلب عليه الإضاءة الصناعية.
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