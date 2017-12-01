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7 تصميمات بألوان ثورية لغرف السفرة

Mai Elkholy Mai Elkholy
ARTILHARIA UM, Lisboa, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN غرفة السفرة Blue
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تعتبر غرفة السفرة من أهم الغرف الموجودة داخل المنزل، فهي متعددة الاستخدامات فهي تعد وحدة لتناول الطعام وفي بعض الأحيان تستخدم كمكان للمذاكرة واستقبال الضيوف، ولابد من الاهتمام بتصميمها وتنسيقها حتى تناسب الظروف المادية والمساحات المتاحة لها والعناية بكل التفاصيل الخاصة بها والاستخدام الأمثل لكل قطعة فيها.

1- تداخل اللون الأصفر مع الألوان لغرفة سفرة عصرية

Hacienda Bay, Hany Saad Innovations Hany Saad Innovations غرفة السفرة
Hany Saad Innovations

Hany Saad Innovations
Hany Saad Innovations
Hany Saad Innovations

يتضح لنا في هذا التصميم بروز اللون الأصفر وتداخله مع عدة ألوان أخرى التي تتناسق معه ويظهر ذلك اللون في الخلفية حيث الستائر صفراء اللون وبعض الديكورات، ومن اللافت للانتباه عدد المقاعد الخاصة فهم عشرة مقاعد مما يدل على الحاجة إلي مساحة كبيرة لتنفيذ ذلك التصميم، وإذا نظرنا إلى شكل المنضدة فتشعرنا وكأنها مثل الملمس الرخامي وتعاريج ألوانه وبالنسبة للجدران والأرضيات فهي خشبية اللون، ومن حيث الإضاءة فنجد المزج بين نوعين الإضاءة الطبيعية التي تظهر من خلف الستائر وأيضا النجفة العصرية التي تتدلى من السقف وبيوت النور المدفونة، وهذا التصميم يصلح لأسرة ذات عدد كبير وتميل إلى الذوق العصري في الأثاث.

2- الإضاءة الهادئة المركزة على السفرة مع الألوان الهادئة

Vivienda en Villagarcía, Nan Arquitectos Nan Arquitectos غرفة السفرة
Nan Arquitectos

Nan Arquitectos
Nan Arquitectos
Nan Arquitectos

إن غرفة السفرة في ذلك التصميم تعتبر عملية بشكل كبير فهي في المواجهة بالنسبة للمطبخ ذو الطابع الأمريكي فهي منضدة متوسطة الحجم مستطيلة الشكل تسع أربعة مقاعد وهذا التصميم يصلح لزوجين حديثين أو أسرة صغيرة، والرائع في التصميم هو وجود أكثر من وحدة من وحدات المنزل في مكان واحد ويتناسب مع ذوق الشباب لعصريته وحداثته مما يلاءم الذوق الخاص بهم، ويسيطر اللون الأسود الممزوج باللون الأبيض لإعطاء الإحساس بالمساحة مع الإضاءة الطبيعية والصناعية المتمثلة في النجف العصري ذو اللون الفاتح المناسب للون الفرش والسجاد وأيضا الأضواء المدفونة في السقف.

3- بساطة الألوان مع السفرة البسيطة

Piso en Palermo · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura غرفة السفرة
Paula Herrero | Arquitectura

Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura

يندرج هذا التصميم تحت الطابع الحديث الذي يبعد تمام البعد عن الطابع الكلاسيكي، فنجد البساطة في قلة التفاصيل وهدوء الألوان فهو عبارة عن منضدة وحولها مقاعد وتعتبر وحدة لتناول الطعام ضمن وحدات الاستقبال البسيطة ذو الألوان الهادئة والبسيطة فنجد اللون الخشبي الفاتح ودخول الطابع المعدني ضمن أجزاء المقاعد ونجد الإضاءة الصناعية مسيطرة مع الإضاءة الطبيعية.

4- درجات الألوان الغامقة مع سفرة مستديرة

ARTILHARIA UM, Lisboa, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN غرفة السفرة Blue
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

ومن المبهر في ذلك التصميم تداخل الألوان مابين الأزرق الرائع مع الأبيض حيث الأرضيات الخشبية بلونها الملائم مع لون المقاعد الرمادي المحايد مما يجمع كل هذه الألوان في تصميم واحد، فالمنضدة دائرية الشكل من الخشب ذو اللون اللامع التي توفر في المساحة وتقدم شكل جميل محاطة بستة مقاعد ونرى الشمع الذي يزينها مما يضفي جانب من الرقي وفي مواجهتها المرآة كبيرة الحجم تعكس كل محتويات المنضدة ذات الإطار الذهبي ، وبالنسبة للديكورات نجد برواز كبير الحجم يزين الحائط ويلاءم ألوان الغرفة وبالنسبة للإضاءة نجد الجانب الصناعي يتضح في النجف وبعض اللمبات الفرعية بالإضافة إلى الإضاءة الطبيعية.

5- درجات من اللون الأخضر مع روح الطبيعة لغرفة السفرة

Paris 11, blackStones blackStones غرفة السفرة خشب رقائقي Green
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

ويظهر ذلك في ألوان المقاعد وبعض الديكورات التي توحي وترمز إلى هذا الطابع وفي بعض النباتات المزين بها المنضدة وفي الأركان وأيضا وسائد الأريكة، ويعد هذا التصميم من التصميمات البسيطة حيث ألوانه الأخضر الهادئ والرمادي المحايد والأبيض، ووجود السفرة في منطقة وسط بين وحدة الاستقبال والمطبخ أمريكي التصميم، ويغلب اللون الرمادي على التصميم حيث الأرضيات والمنضدة والأريكة والمصابيح المتدلية من السقف، والإضاءة تتوزع ما بين الطبيعي والصناعي.

6- المزج ما بين فخامة الديكور والبساطة

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum غرفة السفرة
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

يعكس ذلك التصميم البسيط الرقة والرقي والعصرية في الشكل حيث اللون الأبيض الذي يضفي جو من الهدوء وتناسقه مع المطبخ ذو الطابع الأمريكي الحديث وتكفي تلك السفرة التي تعد وحدة طعام نظرا لموقعها لستة أشخاص ولا يخلو ذلك التصميم من الديكورات وأدوات التزين فنجد برواز كبير الحجم على الجدار ذو الطابع الحجري الذي يضيف لمسة جمالية مختلفة وأيضا الأرضيات البيضاء لتعطي الاتساع المطلوب بالإضافة إلى الإضاءة المتمثلة في الطبيعية حيث ضوء الشمس والصناعية حيث اللمبات ووحدات الإضاءة.

7- التداخل ما بين الطابع العصري والكلاسيكي

Moradia Boavista | 2010, Atelier Susana Camelo Atelier Susana Camelo غرفة السفرة Green
Atelier Susana Camelo

Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo

وإذا دققنا النظر سوف نجد احتواء التصميم على لمسة من الكلاسيكية تتضح من الديكورات الفضية الموضوعة على المنضدة، ولكن بقية التصميم شديد الحداثة ويظهر ذلك في اللوحة الفنية الرائعة ذات الألوان الصارخة التي تلاءم النجفة ذات اللون الأصفر، وتتمتع المنضدة بنوع من البساطة حيث أنها عبارة عن لوح زجاجي مستطيل الشكل ومقاعد مريحة بشكل كبير وألوان جدران هادئة فاتحة اللون ومن حيث الإضاءة فتغلب عليه الإضاءة الصناعية.
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