7 تصميمات بألوان ثورية لغرف السفرة

يتضح لنا في هذا التصميم بروز اللون الأصفر وتداخله مع عدة ألوان أخرى التي تتناسق معه ويظهر ذلك اللون في الخلفية حيث الستائر صفراء اللون وبعض الديكورات، ومن اللافت للانتباه عدد المقاعد الخاصة فهم عشرة مقاعد مما يدل على الحاجة إلي مساحة كبيرة لتنفيذ ذلك التصميم، وإذا نظرنا إلى شكل المنضدة فتشعرنا وكأنها مثل الملمس الرخامي وتعاريج ألوانه وبالنسبة للجدران والأرضيات فهي خشبية اللون، ومن حيث الإضاءة فنجد المزج بين نوعين الإضاءة الطبيعية التي تظهر من خلف الستائر وأيضا النجفة العصرية التي تتدلى من السقف وبيوت النور المدفونة، وهذا التصميم يصلح لأسرة ذات عدد كبير وتميل إلى الذوق العصري في الأثاث.