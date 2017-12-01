اناقة النمط الإسكندنافي في 5 غرف نوم مختلفة

تجمع غرف النوم الاسكندنافية ما بين الأناقة والرقي والعصرية، حيث يتم استخدام تصاميم أنيقة وعصرية يتم فيها استخدام الخشب والجلد كعناصر رئيسية، مع الاعتماد على الخطوط المستقيمة النظيفة والألوان المحايدة مثل الرمادي والأبيض ودرجات الأزرق.

وغالبًا ما تمنح الغرف الاسكندنافية حس بالهدوء والنظام في المكان، وهي لا تخلو من الديكورات واللمسات الجمالية الأنيقة التي تُضيف للغرفة طابع خاص.

وهنا نعرض بعض التصاميم لغرف النوم الاسكندنافية، التي يمكنك من خلالها أن تستوحي أفكار إذا كنت ترغب في تصميم غرفتك أو إعادة تصميمها بهذا النمط.