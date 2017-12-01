اناقة النمط الإسكندنافي في 5 غرف نوم مختلفة

تجمع غرف النوم الاسكندنافية ما بين الأناقة والرقي والعصرية، حيث يتم استخدام تصاميم أنيقة وعصرية يتم فيها استخدام الخشب والجلد كعناصر رئيسية، مع الاعتماد على الخطوط المستقيمة النظيفة والألوان المحايدة مثل الرمادي والأبيض ودرجات الأزرق.
وغالبًا ما تمنح الغرف الاسكندنافية حس بالهدوء والنظام في المكان، وهي لا تخلو من الديكورات واللمسات الجمالية الأنيقة التي تُضيف للغرفة طابع خاص.
وهنا نعرض بعض التصاميم لغرف النوم الاسكندنافية، التي يمكنك من خلالها أن تستوحي أفكار إذا كنت ترغب في تصميم غرفتك أو إعادة تصميمها بهذا النمط.
الغرف الاسكندنافية تسمح بإضافة العديد من التفاصيل العصرية التي تناسب الطراز بدون الاخلال بالنمط العام، وفي أغلب الأحيان ما يناسب هذا التصميم الغرف الصغيرة بسبب خطوطه المستقيمة واللمسات الجمالية التي يمكن إضافتها على الجدران لترك مجال أوسع للحركة على الأرضية.
وفي هذا التصميم تم استخدام اللون الأبيض الذي يعكس الضوء الطبيعي من النافذة العريضة ليمنح إحساس بالاتساع، ومن حيث الأثاث فقد تم اعتماد سرير خشبي بخطوط نظيفة لزيادة الإحساس بالترتيب. لتزيين الغرفة تم تعليق لوحة عصرية خلف السرير والتي توسطت أثنين من طاولات السرير الجانبية ويعلوها وحدات إضاءة أنيقة من الخشب والقماش بألوان محايدة تناسقت مع باقي الأغراض في الغرفة.
يُضيف الخشب أناقة ودفء لغرف النوم، ويعتمد التصميم الاسكندنافي على الخشب في العديد من العناصر. وفي هذا التصميم تم استخدام الخشب في أغلب العناصر سواء الأثاث والجدران والأرضيات والابواب؛ وجاء استخدام الخشب بدرجات مختلفة من البني مع أرفف خشبية باللون الأبيض. وتم استخدام درجات اللون الرمادي الفاتح على الجدران التي تناسقت مع الأغطية، بالإضافة لاستخدام كرسي من الجلد الأبيض بجانب الغرفة للمسة مختلفة قليلة لكسر الملل وإعطاء مظهر حيوي للمكان.
الأزرق من الألوان المحايدة التي يشتهر استخدامها في النمط الاسكندنافي، التي تُعطي شكل انيق مختلف خاصةً عند استخدام الأزرق الداكن الذي يُطلق عليه الأزرق الملكي لما يُضيفه من أناقة. وفي هذا النموذج تم دمج درجات اللون الأزرق مع غرفة اسكندنافية من الجلد والخشب، واللذان غلب عليهما درجات اللون البني والذهبي ما أضاف لرقي الغرفة.
على الرغم من أن الغرف الاسكندنافية غالبًا ما يتم تصميمها باستخدام الألوان المحايدة من الرمادي والأزرق، إلا أن في بعض الأحيان يمكن إضافة لمسة شخصية بسيطة من خلال إضافة عناصر بسيطة من اللون المفضل ليضيف راحة ويزيد التأقلم في المكان. وفي هذا النموذج تم تصميم غرفة اسكندنافية بعناصر جمعت ما بين اللون الأبيض والرمادي الفاتح، وتم استخدام اللون الوردي الفاتح كلمسة شخصية بسيطة في الستائر والاغطية، وهو ما ظهر بشكل مميز في الغرفة بدون الخروج عن الجو العام للطراز الاسكندنافي.
وقد استُخدم أثاث من الخشب الأبيض، وإضافة بعض البراويز والديكورات البسيطة على المنضدة الأدراج المواجهة للسرير.
لا تسمح الغرف الصغيرة باستخدام الكثير من العناصر والتفاصيل لتزيينها؛ حتى لا تبدو مبعثرة وغير مرتبة. وفي هذا النموذج تم اللجوء لاستخدام درجات اللون الرمادي بعدد من التصاميم المتنوعة لإضافة الشكل الجمالي للغرفة بدون الحاجة لمزيد من التفاصيل.
حيث نجد أنه
تم استخدام سرير بجزء خلفي مبطن بقماش القطيفة الرمادي الداكن ما أعطى دفيء محبب،
وتم استخدام غطاء سرير منقوش بنقاط بيضاء مع سجادة مخططة جمعت بين درجات الرمادي
والبني الذي تناسق مع الكرسي الخشبي البسيط بجانب النافذة.
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