أجمل 6 تصميمات غرف نوم الأطفال للبنات

تعشق الفتيات في صغرهن بعض الشخصيات الكرتونية والأشكال البسيطة التي تكون قريبة من قلوبهن بحكم طبيعتهن، وفي هذا النموذج تم دمج عدد من هذه العناصر بشكل رقيق أنيق، وبشكل متوازن حتى لا تبدو الغرفة مليئة بالكثير من التفاصيل غير المترابطة والتي تُعطي شعور بالفوضى.

نرى أنه استخدام ورق الجدران على الجدار الجانبي من الغرفة وإضافة ملصق شخصية ’هالو كيتي’ الكرتونية بحجم كبير كلمسة طفولية بسيطة، وتم استخدام ورق الجدران بنقوش على شكل أزهار أيضًا على الجدار المقابل ليبدو كفاصل بين السريرين الأنيقين. وتم استخدام وحدة إضاءة بيضاء على شكل مجموعة من الفراشات، والتي بدت بسيطة وأضافت أناقة للشكل النهائي للغرفة.