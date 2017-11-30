أجمل 6 تصميمات غرف نوم الأطفال للبنات

حين نبدأ في تكوين أسرة ويبدأ الأطفال في النمو نبدأ في التفكير في تصميم غرف خاصة لهم لتناسب سنهم واهتماماتهم ونوعهم، وفي العديد من الأحيان يكون اختيار الألوان المعتمدة في الغرفة وفقًا لنوع الطفل سواء ذكر او أنثى. وعلينا مراعاة أن يكون تصميم الغرفة مرح كفاية ويمنحهم جو طفولي مميز، مع وجود مساحة كافية للاستذكار واللعب. وفي هذا المقال نعرض بعض غرف النوم المميزة للأطفال الفتيات، والتي تتميز بغلبة اللون الوردي المُحبب لقلوبهن.
تعشق الفتيات في صغرهن بعض الشخصيات الكرتونية والأشكال البسيطة التي تكون قريبة من قلوبهن بحكم طبيعتهن، وفي هذا النموذج تم دمج عدد من هذه العناصر بشكل رقيق أنيق، وبشكل متوازن حتى لا تبدو الغرفة مليئة بالكثير من التفاصيل غير المترابطة والتي تُعطي شعور بالفوضى.
نرى أنه استخدام ورق الجدران على الجدار الجانبي من الغرفة وإضافة ملصق شخصية ’هالو كيتي’ الكرتونية بحجم كبير كلمسة طفولية بسيطة، وتم استخدام ورق الجدران بنقوش على شكل أزهار أيضًا على الجدار المقابل ليبدو كفاصل بين السريرين الأنيقين. وتم استخدام وحدة إضاءة بيضاء على شكل مجموعة من الفراشات، والتي بدت بسيطة وأضافت أناقة للشكل النهائي للغرفة.
في بعض الأحيان قد لا تسمح مساحة الغرفة بإضافة جزء خاص لجلوس الأطفال واستقبال أصدقائهم، لذا ففي هذا النموذج تم استخدام أسرة بجوانب بسيطة يمكن استخدامها كأرائك للجلوس واللعب مع الأصدقاء. ونرى في هذه الغرفة مدى روعة تجانس درجات اللون الوردي على الجدران والأسرة، حيث تم استخدام الوردي الداكن على الجدار المقابل والجزء الجانبي من الأسرة واستخدام الوردي الفاتح على الجدار الجانبي مع إضافة صورة مطبوعة طفولية توحي بالحرية والانطلاق.
أثرت شخصيات أميرات ديزني في العديد من الفتيات، واللاتي رغبن في الاقتداء بهن في أناقتهن وجمال التفاصيل المُحيطة بهن. وفي هذا النموذج نجد أن الغرفة مستوحاة بشكل كبير من غرف أميرات ديزني وعرائس باربي، وتم استخدام أثاث من الخشب الأبيض والجلد الوردي بشكل غاية في الأناقة والرقي. استخدام ورق الجدران بنقوش مطبوعة على شكل قلوب صغيرة أضاف للغرفة لمسة ساحرة، وهو ما تناسق مع السجادة الصغيرة بمنتصف الغرفة المزينة بقلوب على الأطراف.
في هذه الغرفة لم يتم استخدام وحدة إضاءة بسيطة مثل سابقيها، فالوحدات البسيطة لا تناسب جو الأميرات؛ لذا تم الاستعانة بوحدة إضاءة من الكريستال في منتصف الغرفة لأجواء القصور.
لكل طفل شخصياته المفضلة التي يرغب في عيش تفاصيلها بخياله، وهو ما على الوالدين تشجيعه لتنميه الحس الإبداعي لدى الأطفال. وهنا نلاحظ أن الاهتمام موجه لشخصيات الهنود الحمر في الأفلاك الكرتونية، لذا تم تخصيص منطقة لعب بها خيمة تشبه الموجودة في الأفلام الكرتونية وتم وضع صور لحيوانات طريفة ترتدي بعض أزياءهم.
بخلاف منطقة اللعب فباقي الغرفة تبدو رقيقة، حيث تم دمج اللون الوردي مع الأبيض، واستخدام قطع أثاث عصرية وديكورات بسيطة معلقة أضافت لمسة جمالية للغرفة. تم استخدام العديد من وحدات الإضاءة في مختلف أرجاء الغرفة؛ لتخدم العديد من الوظائف سواء كانت وحدة الإضاءة المعلقة لإنارة الغرفة ككل أو المصباح الجانبي للقراءة أو وحدات الإضاءة المدفونة أعلى المرآة والمكتب للاستذكار.
في بعض الأحيان قد ترغب الفتيات في لون مختلف عن اللون الوردي، وهنا يمكن الخروج بتصميم مميز لغرفة رائعة. وكما نرى في هذا النموذج فقد تم استخدام اللون الأرجواني كلون أساسي في الغرفة، وتم إضافة القليل من التفاصيل باللون الأبيض المحايد مثل الكرسي ووحدات الإضاءة والوسائد لإحداث توازن بسيط أنيق.
يتميز اللون الأبيض فأنه يضيف راحة واحساس بالنقاء للمكان، بالإضافة إلى أنه يعكس الإضاءة الطبيعية بشكل رائع لزيادة الإحساس بالاتساع والشعور بالحيوية كما يظهر في هذا النموذج. ولإضافة لمسة حيوية للغرفة تم استخدام عدد من العناصر الملونة مثل الأغطية والفراشات المعلقة والوسائد، ما جعل الغرفة تبدو عصرية أكثر على الرغم من بساطتها.
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