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5 تصميمات للحمامات على الطراز الريفي

Mai Elkholy Mai Elkholy
Casa da Fazenda, COSTAVERAS ARQUITETOS COSTAVERAS ARQUITETOS حمام
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مما لا شك فيه أن للطابع الريفي مميزات عدة فهو يمدنا بالطاقة الإيجابية، والراحة والطمأنينة والهدوء حيث البساطة والروعة في التصميمات وإدخال الأشياء
الخاصة بالبيئة الريفية داخل التصميم مما يضفي عليه طابع خاص يناسب ويميل إليه بعض الأذواق، فمن منا لا يبحث دائما عن المناظر الطبيعية التي تريح العين والنفس وتساعد على الاسترخاء لذلك الأمر يمكننا استعراض بعض التصميمات الخاصة بالحمامات ذات الطراز الريفي الرائع.

1- اللمسة الحجرية في التصميم

Kavardhara Villa , Inscape Designers Inscape Designers حمام حجر
Inscape Designers

Inscape Designers
Inscape Designers
Inscape Designers

يغلب على هذا التصميم الشكل الحجري الرائع الذي يعطينا إحساس وكأننا وسط مجموعة من الأحجار ذات الألوان المتداخلة وأيضا يمنحنا الفخامة وفي ذلك التصميم نجد الحوض صغير الحجم بيضاوي وذو ألوان رخامية تميل إلى اللون الني الغامق حتى تتناسب مع لون الأحجار ووحدة الاستحمام مفتوحة مما يضيف الشعور بالمساحة، ونجد الحوائط ذات ألوان فاتحة متداخلة حتى نصل بها إلى روعة التصميم متناسقة مع الأرضيات بشكل كبير.

2- البساطة في عرض الألوان

homify حمام
homify

homify
homify
homify

ويتضح من ذلك التصميم محاولة المصمم عرض الألوان بصورة أكثر بساطة وبروز بانتقائه اللون الأبيض الهادئ متداخلا مع اللون الأسود في الخلفية الذي يميل إلى الرمادي وأيضا وضوح ذلك في الأرضيات، ومن الوسائل المستخدمة للديكور وضع أربعة براويز على الحائط ذات الإطار الأسود وبعض الألوان لإعطاء روح للتصميم، وتطل النافذة على حديقة حيث الأشجار والنباتات مما تبرز اللمحة الريفية، وبالنسبة للإضاءة فيتمتع ذلك التصميم بطبيعية الأنوار ولكن لا يمنع ذلك خلوه من وجود بعض الوسائل الصناعية للتزين.

3- سيطرة الطابع الريفي على التصميم

雙溪山居-鄉村風格, Color-Lotus Design Color-Lotus Design حمام سليت Wood effect
Color-Lotus Design

Color-Lotus Design
Color-Lotus Design
Color-Lotus Design

ولا مجال للمبالغة فإذا ألقيت النظر على هذا التصميم سوف تشعر وكأنك وسط غابة جبلية من الأشجار والنباتات الطبيعية ذات المناظر الخلابة مما يضفي جو من الراحة والجمال الطبيعي، يظهر في ذلك التصميم وحدة الاستحمام ومرفق بها حوض كبير كالمسبح أو حمام السباحة وبه ماء مغطى بالورد مما يمنحنا شعور وكأنك تعود إلى الطابع الريفي الجميل، ونجد الأواني النباتية تزين الحمام ذو الجدران والأسقف الخشبية، التي تسيطر عليها ضوء الشمس.

4- تصميم يميل إلى طراز الغابات

Beach Front House, JSD Interiors JSD Interiors حمام خشب Grey
JSD Interiors

JSD Interiors
JSD Interiors
JSD Interiors

هذا التصميم ليس كثير التفاصيل ولكنه ليس بالشكل المألوف، فمنذ النظرة الأولى ينتابك الشعور أنك في غابة خشبية حيث من الملاحظ استخدام عنصر الخشب بشكل كبير حيث الفواصل والديكورات والإطار الخارجي الخاص بالمرآة وأيضا الوحدة الموضوعة أسفل الحوض، ويوجد تناسق بين الألوان حيث الأبيض والرمادي والخشبي مابين الجدران والأرضيات والسقف وألوان أطقم الحمام نفسه مع وسائل الإضاءة.

5- تصميم خشبي مبهر لحمام من الطراز الريفي

Casa da Fazenda, COSTAVERAS ARQUITETOS COSTAVERAS ARQUITETOS حمام
COSTAVERAS ARQUITETOS

COSTAVERAS ARQUITETOS
COSTAVERAS ARQUITETOS
COSTAVERAS ARQUITETOS

من الواضح في ذلك التصميم سيطرة الخشب عليه حيث الباب الخاص بالحمام عبارة عن شكل قطع خشبية طولية منتظمة الأشكال وكأنها بناء كامل متكامل وبجانبها جدار أيضا له نفس المواصفات ولكن القطع صغيرة الحجم مستطيلة والأرضيات متناسقة تماما مع ذلك التصميم ومثل ما هو ظاهر في التصميم وجود مرآة عريضة بشكل كبير تمسح مساحة الحمام بشكل كامل ويمتاز بالإضاءة الطبيعية من جهة والصناعية من جهة أخرى ويميل كل الميل إلى البيئة الريفية حيث البساطة واستخدام الأخشاب.
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