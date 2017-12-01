5 تصميمات للحمامات على الطراز الريفي

ويتضح من ذلك التصميم محاولة المصمم عرض الألوان بصورة أكثر بساطة وبروز بانتقائه اللون الأبيض الهادئ متداخلا مع اللون الأسود في الخلفية الذي يميل إلى الرمادي وأيضا وضوح ذلك في الأرضيات، ومن الوسائل المستخدمة للديكور وضع أربعة براويز على الحائط ذات الإطار الأسود وبعض الألوان لإعطاء روح للتصميم، وتطل النافذة على حديقة حيث الأشجار والنباتات مما تبرز اللمحة الريفية، وبالنسبة للإضاءة فيتمتع ذلك التصميم بطبيعية الأنوار ولكن لا يمنع ذلك خلوه من وجود بعض الوسائل الصناعية للتزين.