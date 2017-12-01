5 تصميمات للحمامات على الطراز الريفي

مما لا شك فيه أن للطابع الريفي مميزات عدة فهو يمدنا بالطاقة الإيجابية، والراحة والطمأنينة والهدوء حيث البساطة والروعة في التصميمات وإدخال الأشياء
الخاصة بالبيئة الريفية داخل التصميم مما يضفي عليه طابع خاص يناسب ويميل إليه بعض الأذواق، فمن منا لا يبحث دائما عن المناظر الطبيعية التي تريح العين والنفس وتساعد على الاسترخاء لذلك الأمر يمكننا استعراض بعض التصميمات الخاصة بالحمامات ذات الطراز الريفي الرائع.
يغلب على هذا التصميم الشكل الحجري الرائع الذي يعطينا إحساس وكأننا وسط مجموعة من الأحجار ذات الألوان المتداخلة وأيضا يمنحنا الفخامة وفي ذلك التصميم نجد الحوض صغير الحجم بيضاوي وذو ألوان رخامية تميل إلى اللون الني الغامق حتى تتناسب مع لون الأحجار ووحدة الاستحمام مفتوحة مما يضيف الشعور بالمساحة، ونجد الحوائط ذات ألوان فاتحة متداخلة حتى نصل بها إلى روعة التصميم متناسقة مع الأرضيات بشكل كبير.
ويتضح من ذلك التصميم محاولة المصمم عرض الألوان بصورة أكثر بساطة وبروز بانتقائه اللون الأبيض الهادئ متداخلا مع اللون الأسود في الخلفية الذي يميل إلى الرمادي وأيضا وضوح ذلك في الأرضيات، ومن الوسائل المستخدمة للديكور وضع أربعة براويز على الحائط ذات الإطار الأسود وبعض الألوان لإعطاء روح للتصميم، وتطل النافذة على حديقة حيث الأشجار والنباتات مما تبرز اللمحة الريفية، وبالنسبة للإضاءة فيتمتع ذلك التصميم بطبيعية الأنوار ولكن لا يمنع ذلك خلوه من وجود بعض الوسائل الصناعية للتزين.
ولا مجال للمبالغة فإذا ألقيت النظر على هذا التصميم سوف تشعر وكأنك وسط غابة جبلية من الأشجار والنباتات الطبيعية ذات المناظر الخلابة مما يضفي جو من الراحة والجمال الطبيعي، يظهر في ذلك التصميم وحدة الاستحمام ومرفق بها حوض كبير كالمسبح أو حمام السباحة وبه ماء مغطى بالورد مما يمنحنا شعور وكأنك تعود إلى الطابع الريفي الجميل، ونجد الأواني النباتية تزين الحمام ذو الجدران والأسقف الخشبية، التي تسيطر عليها ضوء الشمس.
هذا التصميم ليس كثير التفاصيل ولكنه ليس بالشكل المألوف، فمنذ النظرة الأولى ينتابك الشعور أنك في غابة خشبية حيث من الملاحظ استخدام عنصر الخشب بشكل كبير حيث الفواصل والديكورات والإطار الخارجي الخاص بالمرآة وأيضا الوحدة الموضوعة أسفل الحوض، ويوجد تناسق بين الألوان حيث الأبيض والرمادي والخشبي مابين الجدران والأرضيات والسقف وألوان أطقم الحمام نفسه مع وسائل الإضاءة.
من الواضح في ذلك التصميم سيطرة الخشب عليه حيث الباب الخاص بالحمام عبارة عن شكل قطع خشبية طولية منتظمة الأشكال وكأنها بناء كامل متكامل وبجانبها جدار
أيضا له نفس المواصفات ولكن القطع صغيرة الحجم مستطيلة والأرضيات متناسقة تماما مع
ذلك التصميم ومثل ما هو ظاهر في التصميم وجود مرآة عريضة بشكل كبير تمسح مساحة
الحمام بشكل كامل ويمتاز بالإضاءة الطبيعية من جهة والصناعية من جهة أخرى ويميل كل
الميل إلى البيئة الريفية حيث البساطة واستخدام الأخشاب.
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