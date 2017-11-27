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نمط البحر الأبيض المتوسط يتألق في تصميم هذة الفيلا

منة اسماعيل منة اسماعيل
A House, 08023 Architects 08023 Architects شبابيك
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المنزل هو مكان مهم جدا في حياتنا، فهوالملجأ، حيث نقضي لحظات كثيرة، فعندما نفكر في منزلنا، نفكر في مساحة خاصة، لأنه هو لنا فهناك منازل يمكن أن تكون خاصة جدا لهيكلها وهناك منازل هي الحلم حقاً . واليوم نعرض لكم منزل الحلم، الذي يتحدى الأفكار مسبقة من الهندسة المعمارية الحديثة، ويوفر أقصى قدر من الراحة مع تصميم فريد من نوعه، المنزل بجانب البحر الأبيض المتوسط، في برشلونة، هذا المشروع من تصميم  المهندسين المعماريين أرتشيتكتس الذين حاولوا تصميم المساحات للاستفادة من أشعة الشمس بأفضل طريقة. دعونا نستكسف ذلك.

واجهة منزل بتصميم راقي

A House, 08023 Architects 08023 Architects شبابيك
08023 Architects

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

كل زاوية، وكل واجهة من هذة الفيلا هي مفاجأة لا مثيل لها من الجمال. فمن هذا الجانب يقع مدخل المنزل، بنوافذه الصغيرة ل. وهذا بالاب الخشبي بتصميمه الكلاسيكي وأطلالة نباتاته الاستوائية التي تزيين المدخل برقي وأناقة.

منظور أخر لواجهة المنزل

A House, 08023 Architects 08023 Architects منازل
08023 Architects

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

النوافذ الكبيرة المفتوحة في هذا المشهد الليلي. الفيلا ذات واجهة بيضاء تحتوي على طابقين مع فاصل خشبي يقسمهما، العديد من النوافذ مفتوحة للخارج،  مع لمسة متناقضة من الزجاج مع الخشب في تصميم النوافذ. تحتوي الواجهة على نباتات جميلة متصلة بشكل مميز مع المنزل من الداخل. هندسة هذا المنزل تبدو بسيطة لكنها مثيرة للأهتمام حقاُ.

غرفة معيشة بسيطة

A House, 08023 Architects 08023 Architects غرفة المعيشة
08023 Architects

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

أماداخل المنزل فنرى هنا هذا التصميم الرائع لغرفة المعيشة داخل المنزل، الغرفة بسيطة، مريحة، مرتبة وخفيفة، استعان المصمم بهذة الأريكة وتصميمها الذي جلب راحة شديدة في الفضاء مع التفاصيل الاستوائية الرائعة لحديقة المنزل من الخارج.

زاوية خاصة

A House, 08023 Architects 08023 Architects غرفة المعيشة
08023 Architects

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

كل زاوية في هذا المنزل تمتلك جمال خاص بطريقة بسيطة وحديثة. هنا الهندسة المعمارية والديكور يعطي انسجام مثير جدا للأهتمام في هذا الركن، نافذة ضيقة طويلة تسمح  للضوء الطبيعي وخضار النباتات المنعشة أن تندمج في الغرفة من الداخل، كما وضعت داخل الغرفة عناصر زخرفية مميزة. كرسي مريح للاسترخاءمع قارب ديكوري ومصباح أنيق، للمسة فنية أصيلة.

منطقة فنية خاصة

A House, 08023 Architects 08023 Architects شبابيك
08023 Architects

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

أما هنا فنرى مساحة متعددة الاستخدامات على سبيل المثال لرسم أو ممارسة الحرف أو الهوايات الأخرى في هذة المنطقة الخاصة جداً من المنزل، وبالتأكيد عس أفضل مكان للاستلهام من خلال تلك المناظر الخلابة للطبيعة. المشهد المداري رائع والشمس تدخل بطريقة مكثفة في الفضاء. المكان الذي يشعر فيه أي فنان بالجمال والراحة

درج ملئ بالشفافية

A House, 08023 Architects 08023 Architects الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
08023 Architects

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

أما هنا فيأخدنا المنزل لمنطقى الدرج الحديثة والمليئة بالشفافية حيث يأتي الضوء من كل مكان وواجهة فتجد لديك زاوية للنظر رائعة ومليئة بالكمال!

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غرفة ملابس مميزة

A House, 08023 Architects 08023 Architects غرفة الملابس
08023 Architects

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

أما هنا فنرى مساحة الفضاء تلك التي صممت بطريقة عملية لا مثيل لها لتطون غرفة ملابس رائعة ولا مثيل لجمالها، أحتوت الغرفة على خزانة عملية للملابس مع مع ممر  يحتوي على  مساحة كبيرة لجميع أنواع الملابس والأحذية على كلا الجانبين، والسجاد الملونة ترشدنا إلى النافذة التي تحتوي على منظر جمالي خلاب. 

غرفة نوم لراحة مفرطة

A House, 08023 Architects 08023 Architects غرفة نوم
08023 Architects

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

وهنا نرى بوضوح غرفة النوم مع اثنين من النوافذ الكبيرة التي تسمح بأطلالة خاصة على هذا المشهد الأخضر والمحيط، ما أكثر يمكن أن ترغب؟ وهذا سيكون دعوة إيقاظ كاملة في سرير مزدوج مريح.

واجهة عملية لا مثيل لها

A House, 08023 Architects 08023 Architects منازل
08023 Architects

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

أما واجهة المنزل فصممت بعملية شديدة بشكل يجعل المنزل مندمج بشكل كامل مع الطبيعة من الخارج من خلال تلك النوافذ الكبيرة من الزجاج، قام المصمم بخلق هذا الممشى الخشبي عند الواجة ليكون منطقة استراتيجية عند المنزل.

جلسة خاصة

A House, 08023 Architects 08023 Architects منازل
08023 Architects

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

ولم يتخلى المصمم عن وجود حلسة بسيطة وعملية في الخارج لتشعر حقاً أنك امام منزلاً متكاملاً بكافة المميزات والخصائص.

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