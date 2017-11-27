نمط البحر الأبيض المتوسط يتألق في تصميم هذة الفيلا

المنزل هو مكان مهم جدا في حياتنا، فهوالملجأ، حيث نقضي لحظات كثيرة، فعندما نفكر في منزلنا، نفكر في مساحة خاصة، لأنه هو لنا فهناك منازل يمكن أن تكون خاصة جدا لهيكلها وهناك منازل هي الحلم حقاً . واليوم نعرض لكم منزل الحلم، الذي يتحدى الأفكار مسبقة من الهندسة المعمارية الحديثة، ويوفر أقصى قدر من الراحة مع تصميم فريد من نوعه، المنزل بجانب البحر الأبيض المتوسط، في برشلونة، هذا المشروع من تصميم المهندسين المعماريين أرتشيتكتس الذين حاولوا تصميم المساحات للاستفادة من أشعة الشمس بأفضل طريقة. دعونا نستكسف ذلك.