نمط البحر الأبيض المتوسط يتألق في تصميم هذة الفيلا

المنزل هو مكان مهم جدا في حياتنا، فهوالملجأ، حيث نقضي لحظات كثيرة، فعندما نفكر في منزلنا، نفكر في مساحة خاصة، لأنه هو لنا فهناك منازل يمكن أن تكون خاصة جدا لهيكلها وهناك منازل هي الحلم حقاً . واليوم نعرض لكم منزل الحلم، الذي يتحدى الأفكار مسبقة من الهندسة المعمارية الحديثة، ويوفر أقصى قدر من الراحة مع تصميم فريد من نوعه، المنزل بجانب البحر الأبيض المتوسط، في برشلونة، هذا المشروع من تصميم المهندسين المعماريين أرتشيتكتس الذين حاولوا تصميم المساحات للاستفادة من أشعة الشمس بأفضل طريقة. دعونا نستكسف ذلك.
كل زاوية، وكل واجهة من هذة الفيلا هي مفاجأة لا مثيل لها من الجمال. فمن هذا الجانب يقع مدخل المنزل، بنوافذه الصغيرة ل. وهذا بالاب الخشبي بتصميمه الكلاسيكي وأطلالة نباتاته الاستوائية التي تزيين المدخل برقي وأناقة.
النوافذ الكبيرة المفتوحة في هذا المشهد الليلي. الفيلا ذات واجهة بيضاء تحتوي على طابقين مع فاصل خشبي يقسمهما، العديد من النوافذ مفتوحة للخارج، مع لمسة متناقضة من الزجاج مع الخشب في تصميم النوافذ. تحتوي الواجهة على نباتات جميلة متصلة بشكل مميز مع المنزل من الداخل. هندسة هذا المنزل تبدو بسيطة لكنها مثيرة للأهتمام حقاُ.
أماداخل المنزل فنرى هنا هذا التصميم الرائع لغرفة المعيشة داخل المنزل، الغرفة بسيطة، مريحة، مرتبة وخفيفة، استعان المصمم بهذة الأريكة وتصميمها الذي جلب راحة شديدة في الفضاء مع التفاصيل الاستوائية الرائعة لحديقة المنزل من الخارج.
كل زاوية في هذا المنزل تمتلك جمال خاص بطريقة بسيطة وحديثة. هنا الهندسة المعمارية والديكور يعطي انسجام مثير جدا للأهتمام في هذا الركن، نافذة ضيقة طويلة تسمح للضوء الطبيعي وخضار النباتات المنعشة أن تندمج في الغرفة من الداخل، كما وضعت داخل الغرفة عناصر زخرفية مميزة. كرسي مريح للاسترخاءمع قارب ديكوري ومصباح أنيق، للمسة فنية أصيلة.
أما هنا فنرى مساحة متعددة الاستخدامات على سبيل المثال لرسم أو ممارسة الحرف أو الهوايات الأخرى في هذة المنطقة الخاصة جداً من المنزل، وبالتأكيد عس أفضل مكان للاستلهام من خلال تلك المناظر الخلابة للطبيعة. المشهد المداري رائع والشمس تدخل بطريقة مكثفة في الفضاء. المكان الذي يشعر فيه أي فنان بالجمال والراحة
أما هنا فيأخدنا المنزل لمنطقى الدرج الحديثة والمليئة بالشفافية حيث يأتي الضوء من كل مكان وواجهة فتجد لديك زاوية للنظر رائعة ومليئة بالكمال!
أما هنا فنرى مساحة الفضاء تلك التي صممت بطريقة عملية لا مثيل لها لتطون غرفة ملابس رائعة ولا مثيل لجمالها، أحتوت الغرفة على خزانة عملية للملابس مع مع ممر يحتوي على مساحة كبيرة لجميع أنواع الملابس والأحذية على كلا الجانبين، والسجاد الملونة ترشدنا إلى النافذة التي تحتوي على منظر جمالي خلاب.
وهنا نرى بوضوح غرفة النوم مع اثنين من النوافذ الكبيرة التي تسمح بأطلالة خاصة على هذا المشهد الأخضر والمحيط، ما أكثر يمكن أن ترغب؟ وهذا سيكون دعوة إيقاظ كاملة في سرير مزدوج مريح.
أما واجهة المنزل فصممت بعملية شديدة بشكل يجعل المنزل مندمج بشكل كامل مع الطبيعة من الخارج من خلال تلك النوافذ الكبيرة من الزجاج، قام المصمم بخلق هذا الممشى الخشبي عند الواجة ليكون منطقة استراتيجية عند المنزل.
ولم يتخلى المصمم عن وجود حلسة بسيطة وعملية في الخارج لتشعر حقاً أنك امام منزلاً متكاملاً بكافة المميزات والخصائص.
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