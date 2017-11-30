5 نماذج لأفضل ديكورات غرفة سينما منزلية

يعتبر البعض الألوان الداكنة من أكثر الألوان أناقة، فهي تتماشى مع أغلب الألوان لتبرزها وتظهر رونقها، وفي هذا النموذج تم الاعتماد على اللون البني الداكن كلون رئيسي في الغرفة مع درجات من البيج (البني الفاتح) الذي يظهر في الأرضية والوسائد الصغيرة. حيث نجد الجدران الداكنة تم تزيينها بخطوط من الإضاءة المدفونة التي برزت حين إطفاء نور الغرفة، مع وجود وحدات إضاءة مدفونة في السقف ساعدت على صنع جو مريح لمشاهدة التلفاز.

وتفضلوا بقراءة المقال التالي،5 تصميمات للحمامات على الطراز الريفي