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5 نماذج لأفضل ديكورات غرفة سينما منزلية

Mai Elkholy Mai Elkholy
Greater Kailash Residence , The Brick Studio The Brick Studio غرفة الميديا
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في بعض الأحيان قد نبحث عن طرق جديدة لإدخال وسائل الترفيه في المنزل للاستمتاع بالوقت بعد يوم عمل طويل، وأحد الأفكار لفعل ذلك هي من خلال إقامة غرفة سينما منزلية إذا كنت تملك المساحة الكافية لذلك. وفي بعض الأحيان قد نتمكن من القيام بذلك في غرف المعيشة إذا استخدمنا العناصر المناسبة مثل المقاعد المريحة وشاشة التلفاز الكبيرة، خاصةً بعد تطور مفهوم غرف السينما المنزلية ليصبح مساحة متعددة الأغراض. وفي هذا المحتوى نعرض بعض الأفكار لغرف سينما منزلية.

1- غرفة معيشة وسينما منزلية مفتوحة

Apartamento S1, Renato Lincoln - Studio de Arquitetura Renato Lincoln - Studio de Arquitetura غرفة الميديا
Renato Lincoln – Studio de Arquitetura

Renato Lincoln - Studio de Arquitetura
Renato Lincoln – Studio de Arquitetura
Renato Lincoln - Studio de Arquitetura

أصبحت غرف المعيشة بالعديد من المنازل الآن مفتوحة على مساحة الصالة الخارجية لزيادة الإحساس بالاتساع في المنزل، وتساهم البساطة والعناصر المرتبة في أن يسود جو من الراحة في الغرفة للمساعدة في الاستمتاع بهدوء بما نرغب في مشاهدته.
وفي هذا النموذج نرى أنه تم وضع أريكة عصرية مبطنة أمام شاشة لتلفاز المسطحة، وتم طلاء الجدار خلف التلفاز باللون الأسود لتركيز الرؤية على منطقة التلفاز.
باقي الغرفة نلاحظ أنه تم استخدام درجات الألوان الفاتحة مع لون الخشب البني الداكن بشكل متناسق تناسب مع الأرضية اللامعة، وفي نفس الوقت فأن تصميم الجزء الخلفي من الأريكة جعلها تبدو منفصلة عن باقي المساحة لتبدو كغرفة مستقلة بذاتها.

2- تخصيص غرفة لسينما حقيقية

private villa_riyadh_albassateen camp, m.frahat m.frahat غرفة الميديا
m.frahat

private villa_riyadh_albassateen camp

m.frahat
m.frahat
m.frahat

إذا كنت تملك المساحة الكافية بمنزلك يمكنك تخصيص غرفة لصنع سينما فعلية، وفي هذا النموذج تم استخدام العديد من العناصر والتي تُعطيك إحساس الجلوس في السينما مثل المقاعد المريحة من الجلد، اللوحات التي تحتوي على عدد من بوسترات الأفلام، الإضاءة الخافتة من وحدات الإضاءة المدفونة والشاشة المسطحة الكبيرة بعرض الجدار الأمامي. وتم طلاء الغرفة بدرجات اللون الأزرق المشهور بأنه يمنح إحساس بالهدوء والسكينة، وتم استخدام وسائد زرقاء على المقاعد البنية لإحداث توازن وتناسق بين عناصر الغرفة المختلفة.

3- سينما منزلية بطابع اسكندنافي

Contemporary Mountain Chalet, Andrea Schumacher Interiors Andrea Schumacher Interiors غرفة الميديا
Andrea Schumacher Interiors

Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors

النمط الاسكندنافي يجمع ما بين عدد من العناصر الأساسية مثل الخشب والجلد والخطوط المستقيمة لصنع غرفة أنيقة بتصميم شبه عصري، وفي هذا التصميم نلاحظ أنه تم الاعتماد على هذه العناصر في تصميم الغرفة؛ حيث تم وضع مقاعد جلدية وأريكة كبيرة مريحة بلون بني، بالإضافة إلى أننا نجد الخشب في العديد من العناصر مثل الطاولات والأبواب وأيضًا الجدران التي تماشت بشكل ممتاز مع الجدار من الحجارة باللون الرمادي ودرجات البني المستخدمة في الأثاث.

4- العصرية في غرفة سينما منزلية

Dokki Apartment, Hazem Hassan Designs Hazem Hassan Designs غرفة الميديا
Hazem Hassan Designs

Hazem Hassan Designs
Hazem Hassan Designs
Hazem Hassan Designs

النمط العصري قد يكون أحد أبرز الأنماط المستخدمة في التصميم هذه الأيام، فهو بسيط ويمكن تغييره بما يتناسب مع الذوق الشخصي. وتظهر العصرية واضحة في هذا النموذج في ألب التفاصيل سواء الأثاث أو وحدة الإضاءة بنقوش على شكل نجوم أو السجاد الذي تماشت نقوشه مع اللوحة على الجدار الجانبي. تم وضع شاشة التلفاز بداخل الجدار لتصبح بارزة حين تشغيله وتخفيض الإضاءة، وتم وضع طاولة تلفاز صغيرة أسفله ملاصقة لجدار تقريبًا لوضع باقي الأجهزة اللازمة لتشغيل الأفلام.

5- أناقة الألوان الداكنة في غرفة سينما منزلية

Greater Kailash Residence , The Brick Studio The Brick Studio غرفة الميديا
The Brick Studio

The Brick Studio
The Brick Studio
The Brick Studio

يعتبر البعض الألوان الداكنة من أكثر الألوان أناقة، فهي تتماشى مع أغلب الألوان لتبرزها وتظهر رونقها، وفي هذا النموذج تم الاعتماد على اللون البني الداكن كلون رئيسي في الغرفة مع درجات من البيج (البني الفاتح) الذي يظهر في الأرضية والوسائد الصغيرة. حيث نجد الجدران الداكنة تم تزيينها بخطوط من الإضاءة المدفونة التي برزت حين إطفاء نور الغرفة، مع وجود وحدات إضاءة مدفونة في السقف ساعدت على صنع جو مريح لمشاهدة التلفاز.
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