5 نماذج لأفضل ديكورات غرفة سينما منزلية

في بعض الأحيان قد نبحث عن طرق جديدة لإدخال وسائل الترفيه في المنزل للاستمتاع بالوقت بعد يوم عمل طويل، وأحد الأفكار لفعل ذلك هي من خلال إقامة غرفة سينما منزلية إذا كنت تملك المساحة الكافية لذلك. وفي بعض الأحيان قد نتمكن من القيام بذلك في غرف المعيشة إذا استخدمنا العناصر المناسبة مثل المقاعد المريحة وشاشة التلفاز الكبيرة، خاصةً بعد تطور مفهوم غرف السينما المنزلية ليصبح مساحة متعددة الأغراض. وفي هذا المحتوى نعرض بعض الأفكار لغرف سينما منزلية.
أصبحت غرف المعيشة بالعديد من المنازل الآن مفتوحة على مساحة الصالة الخارجية لزيادة الإحساس
بالاتساع في المنزل، وتساهم البساطة والعناصر المرتبة في أن يسود جو من الراحة في
الغرفة للمساعدة في الاستمتاع بهدوء بما نرغب في مشاهدته.
وفي هذا النموذج نرى أنه تم وضع أريكة عصرية مبطنة أمام شاشة لتلفاز المسطحة، وتم طلاء الجدار خلف التلفاز باللون الأسود لتركيز الرؤية على منطقة التلفاز.
باقي الغرفة نلاحظ أنه تم استخدام درجات الألوان الفاتحة مع لون الخشب البني الداكن بشكل متناسق تناسب مع الأرضية اللامعة، وفي نفس الوقت فأن تصميم الجزء الخلفي من الأريكة جعلها تبدو منفصلة عن باقي المساحة لتبدو كغرفة مستقلة بذاتها.
إذا كنت تملك المساحة الكافية بمنزلك يمكنك تخصيص غرفة لصنع سينما فعلية، وفي هذا النموذج تم استخدام العديد من العناصر والتي تُعطيك إحساس الجلوس في السينما مثل المقاعد المريحة من الجلد، اللوحات التي تحتوي على عدد من بوسترات الأفلام، الإضاءة الخافتة من وحدات الإضاءة المدفونة والشاشة المسطحة الكبيرة بعرض الجدار الأمامي. وتم طلاء الغرفة بدرجات اللون الأزرق المشهور بأنه يمنح إحساس بالهدوء والسكينة، وتم استخدام وسائد زرقاء على المقاعد البنية لإحداث توازن وتناسق بين عناصر الغرفة المختلفة.
النمط الاسكندنافي يجمع ما بين عدد من العناصر الأساسية مثل الخشب والجلد والخطوط المستقيمة لصنع غرفة أنيقة بتصميم شبه عصري، وفي هذا التصميم نلاحظ أنه تم الاعتماد على هذه العناصر في تصميم الغرفة؛ حيث تم وضع مقاعد جلدية وأريكة كبيرة مريحة بلون بني، بالإضافة إلى أننا نجد الخشب في العديد من العناصر مثل الطاولات والأبواب وأيضًا الجدران التي تماشت بشكل ممتاز مع الجدار من الحجارة باللون الرمادي ودرجات البني المستخدمة في الأثاث.
النمط العصري قد يكون أحد أبرز الأنماط المستخدمة في التصميم هذه الأيام، فهو بسيط ويمكن تغييره بما يتناسب مع الذوق الشخصي. وتظهر العصرية واضحة في هذا النموذج في ألب التفاصيل سواء الأثاث أو وحدة الإضاءة بنقوش على شكل نجوم أو السجاد الذي تماشت نقوشه مع اللوحة على الجدار الجانبي. تم وضع شاشة التلفاز بداخل الجدار لتصبح بارزة حين تشغيله وتخفيض الإضاءة، وتم وضع طاولة تلفاز صغيرة أسفله ملاصقة لجدار تقريبًا لوضع باقي الأجهزة اللازمة لتشغيل الأفلام.
يعتبر البعض الألوان الداكنة من أكثر الألوان أناقة، فهي تتماشى مع أغلب الألوان لتبرزها وتظهر
رونقها، وفي هذا النموذج تم الاعتماد على اللون البني الداكن كلون رئيسي في الغرفة
مع درجات من البيج (البني الفاتح) الذي يظهر في الأرضية والوسائد الصغيرة. حيث نجد
الجدران الداكنة تم تزيينها بخطوط من الإضاءة المدفونة التي برزت حين إطفاء نور الغرفة،
مع وجود وحدات إضاءة مدفونة في السقف ساعدت على صنع جو مريح لمشاهدة التلفاز.
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