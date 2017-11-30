6 نماذج مطابخ مصممة بأشهر 3 أنماط للتصميم

لكل منا ذوقه الخاص فيما يخص التصميم، فالبعض يرى أن التصاميم الكلاسيكية هي تصاميم لا يعفو عليها الزمن وتظل رائعة برونقها في أي زمان ومكان، والبعض الآخر يرى أن الوقت الحالي يتطلب التصاميم العصرية العملية التي تتميز بعناصرها البسيطة والعملية والتي تمكّن من الاستفادة القصوى للمكان وهناك من يرى أن الأناقة تكمن في التصاميم والاسكندنافية لشكلها المميز الذي يشتهر بالخطوط المستقيمة المنظمة التي تبرز مدى ترتيب المكان. ومما لا شك فيه فأن المطبخ أصبح حاليًا أكثر من مجرد مكان للطهي؛ بعد أن أصبح يتم استخدامه كمكان لتجمع الأسرة أثناء تناول الطعام. لذا فقد أزداد الاهتمام بتصميم المطابخ؛ لتناسب الذوق الشخصي لأصحاب المنزل واحتياجاتهم الخاصة.
وهنا نعرض بعض تصاميم المطابخ المستوحاة من أبرز ثلاث أنماط للتصميم؛ وهي التصميم الكلاسيكي والعصري والاسكندنافي.
تشتهر المطابخ الكلاسيكية باستخدام الخشب كعنصر أساسي في تصميم الخزانات، وفي هذا النموذج نجد أنه تم استخدام الخشب بلونة البني الطبيعي في الأسطح العلوية، وتم تركيب خزانات بيضاء خشبية علوية وسفلية عكست الإضاءة الطبيعية للنافذة العريضة مما أعطى شعور بالارتياح ومزيد من الاتساع. وتناسب لون الخشب الطبيعي المستخدم في الأسطح مع لون الحجارة التي زينت الجدار الجانبي، وقد تم الجمع ما بين كل التفاصيل بأناقة مما أعطى بعد آخر للمساحة الصغيرة.
يمكنك إضافة طابعك الشخصي لأي غرفة بالمنزل من خلال العديد من التفاصيل سواء استخدام لوحات أو ديكورات تعبر عنك أو استخدام ألوان بعينها تكون محببة لديك، وفي هذا النموذج نرى أن الطابع الشخصي يكمن في اللون المستخدم في أغلب عناصر المطبخ تقريبًا.
حيث تم استخدام اللون الأزرق الفاتح في الخزانات مع درجة أغمق من الأزرق كبلاطات على الجدران الفاصلة، وكي لا يكون الشكل النهائي غير محبب تم فصل اللون الأزرق بسطح رخامي بلون كريمي فاتح لتحديد إحداثيات المطبخ وإبرازها.
تسمح التصميمات العصرية باستخدام الألوان الجريئة في التصميم، وهو ما نجده واضح في هذا النموذج؛ حيث تم استخدام اللون الأحمر في أبواب الخزانات مع ضم اللون الأسود في بعض الأبواب لأحداث توازن في الشكل العام. تم اعتماد اللون الرمادي الفاتح كلون محايد في باقي المطبخ لتركيز الرؤية على الخزانات الملونة العصرية.
اللون الأسود هو ملك الألوان والذي يُضيف طابع ورونق خاص لأي تصميم، وفي هذا التصميم تم الجمع ما بين اللون الأسود مع الفضي في تصميم الخزانات وتم تزيين الجدار الفاصل ما بين الخزانات العلوية والسفلية بفسيفساء باللون الأسود مع درجات الفضي والرمادي لتُعطي مظهر عصري جذاب للمطبخ وتُضيف لمسة جمالية على الجدران.
تظهر تفاصيل الطابع الاسكندنافي واضحة في هذا النموذج، حيث نلاحظ الخطوط المستقيمة النظيفة مع التركيز على استخدام الخشب والجلد والمعدن في جميع تفاصيل التصميم. هذا التصميم تميز بالبساطة والعملية؛ حيث تم تزيين المكان بلوحات خشبية جمعت بين درجات الأسود والرمادي والأبيض وتم تركيب خزانات خشبية سوداء تم مدها بزاوية قائمة لصنع طاولة صغيرة لتناول الطعام وإضافة كراسي معدنية بسطح من الجلد. وقد تناسقت وحدة الإضاءة المعدنية باللون الفضي مع باقي تفاصيل المطبخ.
كما ذكرنا سابقًا فأن الخشب والرخام والجلد من العناصر المميزة للتصميم الاسكندنافي، وفي هذا
النموذج تم الاعتماد على عنصرين بشكل رئيسي في التصميم وهما الخشب والرخام. حيث
نجد أنه تم صنع خزانات خشبية بنقوش الخشب الطبيعي، والتي يعلوها سطح من الرخام
يُشبه المستخدم في طاولة المنتصف. أيضًا فقد تم استخدام الرخام على الجدران وفي
الأرضيات؛ لكن تم استخدام الرخام البيج الفاتح في الأرضية لإحداث توازن في المكان
وحتى لا يغلب عليه اللون الرمادي فيبدو كئيب وممل.
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