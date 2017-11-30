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6 نماذج مطابخ مصممة بأشهر 3 أنماط للتصميم

Mai Elkholy Mai Elkholy
​House de Goede , Redesign Interiors Redesign Interiors وحدات مطبخ
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لكل منا ذوقه الخاص فيما يخص التصميم، فالبعض يرى أن التصاميم الكلاسيكية هي تصاميم لا يعفو عليها الزمن وتظل رائعة برونقها في أي زمان ومكان، والبعض الآخر يرى أن الوقت الحالي يتطلب التصاميم العصرية العملية التي تتميز بعناصرها البسيطة والعملية والتي تمكّن من الاستفادة القصوى للمكان وهناك من يرى أن الأناقة تكمن في التصاميم والاسكندنافية لشكلها المميز الذي يشتهر بالخطوط المستقيمة المنظمة التي تبرز مدى ترتيب المكان. ومما لا شك فيه فأن المطبخ أصبح حاليًا أكثر من مجرد مكان للطهي؛ بعد أن أصبح يتم استخدامه كمكان لتجمع الأسرة أثناء تناول الطعام. لذا فقد أزداد الاهتمام بتصميم المطابخ؛ لتناسب الذوق الشخصي لأصحاب المنزل واحتياجاتهم الخاصة.

وهنا نعرض بعض تصاميم المطابخ المستوحاة من أبرز ثلاث أنماط للتصميم؛ وهي التصميم الكلاسيكي والعصري والاسكندنافي.

1- عراقة الخشب في مطبخ كلاسيكي

​House de Goede , Redesign Interiors Redesign Interiors وحدات مطبخ
Redesign Interiors

​House de Goede

Redesign Interiors
Redesign Interiors
Redesign Interiors

تشتهر المطابخ الكلاسيكية باستخدام الخشب كعنصر أساسي في تصميم الخزانات، وفي هذا النموذج نجد أنه تم استخدام الخشب بلونة البني الطبيعي في الأسطح العلوية، وتم تركيب خزانات بيضاء خشبية علوية وسفلية عكست الإضاءة الطبيعية للنافذة العريضة مما أعطى شعور بالارتياح ومزيد من الاتساع. وتناسب لون الخشب الطبيعي المستخدم في الأسطح مع لون الحجارة التي زينت الجدار الجانبي، وقد تم الجمع ما بين كل التفاصيل بأناقة مما أعطى بعد آخر للمساحة الصغيرة.

2- إضافة طابع شخصي لمطبخ كلاسيكي

Excelência e bom gosto de mãos dadas! Casa mobilada com Velharias de Janas, Pedro Queiroga | Fotógrafo Pedro Queiroga | Fotógrafo وحدات مطبخ خشب Blue
Pedro Queiroga | Fotógrafo

Pedro Queiroga | Fotógrafo
Pedro Queiroga | Fotógrafo
Pedro Queiroga | Fotógrafo

يمكنك إضافة طابعك الشخصي لأي غرفة بالمنزل من خلال العديد من التفاصيل سواء استخدام لوحات أو ديكورات تعبر عنك أو استخدام ألوان بعينها تكون محببة لديك، وفي هذا النموذج نرى أن الطابع الشخصي يكمن في اللون المستخدم في أغلب عناصر المطبخ تقريبًا.

حيث تم استخدام اللون الأزرق الفاتح في الخزانات مع درجة أغمق من الأزرق كبلاطات على الجدران الفاصلة، وكي لا يكون الشكل النهائي غير محبب تم فصل اللون الأزرق بسطح رخامي بلون كريمي فاتح لتحديد إحداثيات المطبخ وإبرازها.

3- تناسق الأحمر والأسود في مطبخ عصري

Cozinha Termolaminado Vermelho e Preto, Oliveira e Lucas Lda Oliveira e Lucas Lda وحدات مطبخ
Oliveira e Lucas Lda

Oliveira e Lucas Lda
Oliveira e Lucas Lda
Oliveira e Lucas Lda

تسمح التصميمات العصرية باستخدام الألوان الجريئة في التصميم، وهو ما نجده واضح في هذا النموذج؛ حيث تم استخدام اللون الأحمر في أبواب الخزانات مع ضم اللون الأسود في بعض الأبواب لأحداث توازن في الشكل العام. تم اعتماد اللون الرمادي الفاتح كلون محايد في باقي المطبخ لتركيز الرؤية على الخزانات الملونة العصرية.

4- أناقة الأسود والفسيفساء في المطابخ

Apartamento ML, Maluf & Ferraz interiores Maluf & Ferraz interiores وحدات مطبخ MDF Black
Maluf &amp; Ferraz interiores

Maluf & Ferraz interiores
Maluf &amp; Ferraz interiores
Maluf & Ferraz interiores

اللون الأسود هو ملك الألوان والذي يُضيف طابع ورونق خاص لأي تصميم، وفي هذا التصميم تم الجمع ما بين اللون الأسود مع الفضي في تصميم الخزانات وتم تزيين الجدار الفاصل ما بين الخزانات العلوية والسفلية بفسيفساء باللون الأسود مع درجات الفضي والرمادي لتُعطي مظهر عصري جذاب للمطبخ وتُضيف لمسة جمالية على الجدران.

5- مطبخ اسكندنافي بسيط

Квартира 57 кв.м. в индустриальном стиле в Тетрисс-холл г.Киев , Студия архитектуры и дизайна Дарьи Ельниковой Студия архитектуры и дизайна Дарьи Ельниковой وحدات مطبخ
Студия архитектуры и дизайна Дарьи Ельниковой

Студия архитектуры и дизайна Дарьи Ельниковой
Студия архитектуры и дизайна Дарьи Ельниковой
Студия архитектуры и дизайна Дарьи Ельниковой

تظهر تفاصيل الطابع الاسكندنافي واضحة في هذا النموذج، حيث نلاحظ الخطوط المستقيمة النظيفة مع التركيز على استخدام الخشب والجلد والمعدن في جميع تفاصيل التصميم. هذا التصميم تميز بالبساطة والعملية؛ حيث تم تزيين المكان بلوحات خشبية جمعت بين درجات الأسود والرمادي والأبيض وتم تركيب خزانات خشبية سوداء تم مدها بزاوية قائمة لصنع طاولة صغيرة لتناول الطعام وإضافة كراسي معدنية بسطح من الجلد. وقد تناسقت وحدة الإضاءة المعدنية باللون الفضي مع باقي تفاصيل المطبخ.

6- الجمع بين الرخام والخشب في مطبخ اسكندنافي

Family Kitchen, Micasa Design Micasa Design وحدات مطبخ Grey
Micasa Design

Micasa Design
Micasa Design
Micasa Design

كما ذكرنا سابقًا فأن الخشب والرخام والجلد من العناصر المميزة للتصميم الاسكندنافي، وفي هذا النموذج تم الاعتماد على عنصرين بشكل رئيسي في التصميم وهما الخشب والرخام. حيث نجد أنه تم صنع خزانات خشبية بنقوش الخشب الطبيعي، والتي يعلوها سطح من الرخام يُشبه المستخدم في طاولة المنتصف. أيضًا فقد تم استخدام الرخام على الجدران وفي الأرضيات؛ لكن تم استخدام الرخام البيج الفاتح في الأرضية لإحداث توازن في المكان وحتى لا يغلب عليه اللون الرمادي فيبدو كئيب وممل.
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