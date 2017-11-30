6 نماذج مطابخ مصممة بأشهر 3 أنماط للتصميم

لكل منا ذوقه الخاص فيما يخص التصميم، فالبعض يرى أن التصاميم الكلاسيكية هي تصاميم لا يعفو عليها الزمن وتظل رائعة برونقها في أي زمان ومكان، والبعض الآخر يرى أن الوقت الحالي يتطلب التصاميم العصرية العملية التي تتميز بعناصرها البسيطة والعملية والتي تمكّن من الاستفادة القصوى للمكان وهناك من يرى أن الأناقة تكمن في التصاميم والاسكندنافية لشكلها المميز الذي يشتهر بالخطوط المستقيمة المنظمة التي تبرز مدى ترتيب المكان. ومما لا شك فيه فأن المطبخ أصبح حاليًا أكثر من مجرد مكان للطهي؛ بعد أن أصبح يتم استخدامه كمكان لتجمع الأسرة أثناء تناول الطعام. لذا فقد أزداد الاهتمام بتصميم المطابخ؛ لتناسب الذوق الشخصي لأصحاب المنزل واحتياجاتهم الخاصة.

وهنا نعرض بعض تصاميم المطابخ المستوحاة من أبرز ثلاث أنماط للتصميم؛ وهي التصميم الكلاسيكي والعصري والاسكندنافي.