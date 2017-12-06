5 من أروع التصاميم للحدائق والفناء المنزلي

تعتبر الحديقة المنزلية إذا توافرت داخل المنزل جزء مهم جدا ومكمل لفكرة المنزل المثالي حيث وجود الحديقة يبث روح من الطبيعة الخلابة حيث النباتات والأزهار والأشجار وما ترسله إلي النفس من الشعور بالراحة والسلام النفسي ويصبح الجو الخاص بالمنزل أكثر نقاء، ولهذا الأمر فإن الاهتمام بتصميم الحديقة داخل المنزل أمر في غاية الأهمية ولابد من استغلالها الاستغلال الأمثل وفقا للذوق الشخصي والمساحة والأمور المتعلقة بالظروف المادية وعليه فسوف نقدم خمسة تصاميم مختلفة لحدائق منزلية تتوافق مع رؤية كل شخص واختيار الأفضل بالنسبة له.
ويتضح من هذا التصميم اتساع مساحة الحديقة وتشعر وأنها حديقة عامة حيث الأشجار كبيرة الحجم المتدلية، ويظهر أيضا تصميم لكبينة خشبية الهدف منها الاستماع والجلوس في الحديقة حيث المقاعد المرفقة بها للراحة والاسترخاء دون الانزعاج من ضوء الشمس أو المطر وخلافه ويحاط بتلك الكبينة الأشجار ذات اللون الأخضر المبهج وبالنسبة للأرضيات فهي مزج ما بين الأسمنتية والطينية لتلاءم بذلك الجو العام للحديقة.
مما لا يدعي مجالا للشك أن تصميم هذه الحديقة تدل على إنه منزل حديث حيث يتوافر فيها كل الدلائل على ذلك بداية من تصميم الجدران والأرضيات حيث الرخام والأحجار وتناسق وتداخل الألوان من البني الغمق والسكري الفاتح ويتضح الديكورات ويظهر التصميم على هيئة مدخل للحديقة ذات الأرضيات المفروشة بالزرع الأخضر والمحاطة بالأشجار، ونجد الإضاءة الصناعية تتداخل بشكل كبير مع ضوء الشمس.
من الواضح في ذلك التصميم استغلال أصغر المساحات والاستفادة منها في تصميم تلك الحديقة، ومن الممكن اعتبارها مثل شرفة كبيرة، ونري الحديقة مقسمة إلي قسمين احدهم مفروش بالبساط الأخضر والآخر أرضيات تقليدية وتحتوي على أحواض زرع لإضفاء جو من الهدوء المرغوب فيه ويعتبر ذلك الهدف من الحديقة المنزلية ويعتبر ذلك المنزل الخاص بالحديقة عصري النمط وعملي أيضا.
كما نرى في ذلك التصميم البساطة المتناهية فلا توجد أية تفاصيل فهو عبارة عن فناء مغطى بمساحة خضراء لمنزل مكون من طابقين، ويحيط تلك المساحة الخضراء إطار من الأرضيات التقليدية، ويوجد باب للمنزل عبر هذه الحديقة، وتصلح هذه الحديقة لعدة أغراض كاللعب والاستمتاع والتنزه وعمل المشوي لأنها تتمتع بالهواء المفتوح وانفصالها بشكل كبير عن المنزل لامتلاكه نوافذ زجاجية بإطارات ألومونيوم،مما يمنحنا الإحساس بالخصوصية والهدوء وتكون الإضاءة المستخدمة هي الإضاءة الطبيعية ومصدرها ضوء الشمس.
من اللمحة الأولى نشعر وكأنها أكثر من حديقة، فيا لها من حديقة رائعة وتصميم جميل ويظهر تقسيم الحديقة لعدة أقسام حيث تمنحنا خصوصية بشكل أكبر حيث تصلح لعدة أغراض وعدد كبير من الأفراد، وكل قسم نجد الديكورات متكررة فهما مثل نسختين متكررتين،فنجد الأشكال الخشبية على هيئة المقاعد والمنضدة الخاصة بها للتمتع بالجلوس في الحديقة في الهواء الطلق والحديقة غنية بالنخيل والأشجار رائعة المنظر الخلاب، وبالنسبة للأرضيات فهي مقسمة إلي مساحات خضراء وأيضا الأرضيات الأسمنتية المتعددة الأشكال وهذا التصميم يصلح لحدائق التي تتوسط مجموعة المنازل نظرا لمساحتها الكبيرة الملائمة، ومن الواضح في ذلك التصميم الاعتماد بشكل كبير على الإضاءة الطبيعية والصناعية بشكل محدود.
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