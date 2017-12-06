5 من أروع التصاميم للحدائق والفناء المنزلي

من اللمحة الأولى نشعر وكأنها أكثر من حديقة، فيا لها من حديقة رائعة وتصميم جميل ويظهر تقسيم الحديقة لعدة أقسام حيث تمنحنا خصوصية بشكل أكبر حيث تصلح لعدة أغراض وعدد كبير من الأفراد، وكل قسم نجد الديكورات متكررة فهما مثل نسختين متكررتين،فنجد الأشكال الخشبية على هيئة المقاعد والمنضدة الخاصة بها للتمتع بالجلوس في الحديقة في الهواء الطلق والحديقة غنية بالنخيل والأشجار رائعة المنظر الخلاب، وبالنسبة للأرضيات فهي مقسمة إلي مساحات خضراء وأيضا الأرضيات الأسمنتية المتعددة الأشكال وهذا التصميم يصلح لحدائق التي تتوسط مجموعة المنازل نظرا لمساحتها الكبيرة الملائمة، ومن الواضح في ذلك التصميم الاعتماد بشكل كبير على الإضاءة الطبيعية والصناعية بشكل محدود.

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