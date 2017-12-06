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هيمنة الطابع الاستوائي على 6 تصميمات لاحدث غرف السفرة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Villas T, Taller Interno Taller Interno غرفة السفرة
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مما لا يدع مجالا للشك أن كثير منا ليس لديه معرفة أو خبرة في التصاميم ذات الطابع الاستوائي، ولكن إذا فكرنا وتعمقنا بعض الشيء فنعرف أن الطابع الاستوائي له علاقة وثيقة بطبيعة الغابات الاستوائية وهي عبارة عن أشجار الأناناس والمزج بين اللون الأخضر والأصفر وبروزه بوضوح، ولعل التصميمات الاستوائية لها طبيعة خاصة وذوق خاص لا يتوافق مع الأذواق المختلفة ولكنه تصميم يمنحنا الراحة والهدوء والشكل المتميز.

1-تصميم عصري على نمط استوائي

Villas T, Taller Interno Taller Interno غرفة السفرة
Taller Interno

Taller Interno
Taller Interno
Taller Interno

يا له من تصميم رائع يحتوي على كل العناصر الخاصة بالغابات الاستوائية حيث المزج بين اللون البني والأخضر  واستخدامه بنسب متوازنة، فنجد التصميم وكأنك في غابة استوائية حيث المقاعد ذات اللون الأخضر حول منضدة ذات قاعدة و أرجل خشبية اللون ولوح زجاجي على شكل مربع، ونرى الديكورات الخاصة بالغابات الاستوائية واضحة مثل وضع أشكال على هيئة الأناناس الاستوائي، ونجد عدة أشكال نباتية، ويوجد مكان لتناول المشروبات  بمقاعد طويلة، ونرى النافذة الخاصة بغرفة السفرة تطل على حديقة حتى تهيأ الجو العام، وبالنسبة للأرضيات فنجد السجاد مناسب لحد كبير حيث تداخل لمسة اللون الأخضر، وبخصوص الإضاءة مزيج ما بيت الإضاءة الصناعية والطبيعية ولعل النوافذ البانوراما تعطي شكلا جماليا حيث تعطينا الإحساس وكأن التصميم متكامل.

2- غرفة سفرة مفتوحة بالطابع الاستوائي

Kupuri , BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS غرفة السفرة
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

لعل من الواضح في ذلك التصميم اعتماده على نمط الأماكن المفتوحة حتى تدعم النمط الاستوائي وبروز شكل الحديقة، وهو تصميم في غاية البساطة يعتمد على منضدة مستطيلة الشكل تصلح لستة أفراد ذو مقاعد مريحة، ونجد في الخلفية الأشجار، وفرن لتسوية الطعام على النار بالحطاب والخشب لإضفاء الجو العام للغابات.

3- تصميم غير تقليدي لغرفة سفرة استوائية الطابع

Rumah Bergaya Etnik yang Dikemas Lebih Modern, PEKA INTERIOR PEKA INTERIOR غرفة السفرة خشب Brown
PEKA INTERIOR

PEKA INTERIOR
PEKA INTERIOR
PEKA INTERIOR

ينبعث من ذلك التصميم اللا تقليدية حيث نجد المنضدة الخشبية على شكل ليس بالمألوف وأيضا المقاعد حيث الثلاثة مقاعد والمقعد الذي له شكل الأريكة المسطحة، ونجد الخلفية للجدار مصممة على هيئة سماء بها طيور ولكن بألوان متناسقة مع ذلك التصميم، ونجد أحواض الزرع منتشرة لإضفاء الجو الخاص بالحدائق وتوجد أيضا فتحات للتهوية وتعتمد على الإضاءة الصناعية والأرضيات خشبية حتى تلاءم ذلك التصميم.

4-تصميم استوائي بسيط ومبهر

WR House, Renata Matos Arquitetura & Business Renata Matos Arquitetura & Business غرفة السفرة خشب Turquoise
Renata Matos Arquitetura &amp; Business

WR House

Renata Matos Arquitetura & Business
Renata Matos Arquitetura &amp; Business
Renata Matos Arquitetura & Business

غرفة سفرة عصرية تميل إلي أنها وحدة لتناول الطعم وسط جو جميل ومبهج حيث المنضدة ذات اللون الفيروزي التي تزينها الأطباق التي تحتوي على أشكال نباتية لإضافة الجو الاستوائي للتصميم، ونجد المقاعد الخوص ذات اللون الخشبي الملائم لمحتويات التصميم، ومطلات تلك الغرفة على الحدائق لاستكمال الجو العام ومن حيث الإضاءة فتهمين الإضاءة الطبيعية حيث ضوء الشمس المشرق، ومن الواضح أن تصميم المنزل بوجه عام يميل إلى المنزل العصري وألوان الدهانات بيضاء لإعطاء اتساع في المساحة وإبراز روعة التصميم.

5-هيمنة الأخشاب على التصميم

Casa Cor 2015/ A Casa da Gente, Marina Linhares Decoração de Interiores Marina Linhares Decoração de Interiores غرفة السفرة
Marina Linhares Decoração de Interiores

Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores

يسيطر استخدام الخشب بشكل كبير في ذلك التصميم مع تداخل النباتات والزهور في التصميم ليشعرنا بجو الحدائق المريح والرائع الذي نحتاجه في كثير من الأحيان، ويظهر الخشب في تصميم السقف فهو خشبي بالكامل وأيضا أجزاء كبيرة من الجدران وبالنسبة لمحتويات غرفة السفرة فهي خشبية بالكامل وديكوراتها التي تحوطها خشبية والأرضيات مفروشة بالسجاد ذو الألوان المتناسقة مع التصميم.

6-تصميم يصلح للمساحات الصغيرة ذو لمسة استوائية

Un nid douillet face à la mer, MJ Intérieurs MJ Intérieurs غرفة السفرة
MJ Intérieurs

MJ Intérieurs
MJ Intérieurs
MJ Intérieurs

من الواضح في ذلك التصميم أنه مخصص للمساحات الصغيرة وأيضا لعدد صغير من أفراد الأسرة فهو يصلح لزوجين حديثا الزواج، ويهيمن اللون الرمادي حيث انه لون محايد ويناسب كافة التصميمات وكافة الأذواق مع اللون الأخضر الفاتح ليعبر عن الجو الاستوائي ونجد في هذا التصميم شموليته وليس اقتصاره على غرفة السفرة حيث أيضا مكان للجلوس مثل غرفة المعيشة ونجد الجدران وكأنها لوحة نباتية، وبالنسبة للإضاءة ما بين الطبيعي والصناعي.
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5 من أروع التصاميم للحدائق والفناء المنزلي
هيمنة الطابع الاستوائي على 6 تصميمات لاحدث غرف السفرة

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