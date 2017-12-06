هيمنة الطابع الاستوائي على 6 تصميمات لاحدث غرف السفرة

يا له من تصميم رائع يحتوي على كل العناصر الخاصة بالغابات الاستوائية حيث المزج بين اللون البني والأخضر واستخدامه بنسب متوازنة، فنجد التصميم وكأنك في غابة استوائية حيث المقاعد ذات اللون الأخضر حول منضدة ذات قاعدة و أرجل خشبية اللون ولوح زجاجي على شكل مربع، ونرى الديكورات الخاصة بالغابات الاستوائية واضحة مثل وضع أشكال على هيئة الأناناس الاستوائي، ونجد عدة أشكال نباتية، ويوجد مكان لتناول المشروبات بمقاعد طويلة، ونرى النافذة الخاصة بغرفة السفرة تطل على حديقة حتى تهيأ الجو العام، وبالنسبة للأرضيات فنجد السجاد مناسب لحد كبير حيث تداخل لمسة اللون الأخضر، وبخصوص الإضاءة مزيج ما بيت الإضاءة الصناعية والطبيعية ولعل النوافذ البانوراما تعطي شكلا جماليا حيث تعطينا الإحساس وكأن التصميم متكامل.