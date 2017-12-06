هيمنة الطابع الاستوائي على 6 تصميمات لاحدث غرف السفرة

مما لا يدع مجالا للشك أن كثير منا ليس لديه معرفة أو خبرة في التصاميم ذات الطابع الاستوائي، ولكن إذا فكرنا وتعمقنا بعض الشيء فنعرف أن الطابع الاستوائي له علاقة وثيقة بطبيعة الغابات الاستوائية وهي عبارة عن أشجار الأناناس والمزج بين اللون الأخضر والأصفر وبروزه بوضوح، ولعل التصميمات الاستوائية لها طبيعة خاصة وذوق خاص لا يتوافق مع الأذواق المختلفة ولكنه تصميم يمنحنا الراحة والهدوء والشكل المتميز.
يا له من تصميم رائع يحتوي على كل العناصر الخاصة بالغابات الاستوائية حيث المزج بين اللون البني والأخضر واستخدامه بنسب متوازنة، فنجد التصميم وكأنك في غابة استوائية حيث المقاعد ذات اللون الأخضر حول منضدة ذات قاعدة و أرجل خشبية اللون ولوح زجاجي على شكل مربع، ونرى الديكورات الخاصة بالغابات الاستوائية واضحة مثل وضع أشكال على هيئة الأناناس الاستوائي، ونجد عدة أشكال نباتية، ويوجد مكان لتناول المشروبات بمقاعد طويلة، ونرى النافذة الخاصة بغرفة السفرة تطل على حديقة حتى تهيأ الجو العام، وبالنسبة للأرضيات فنجد السجاد مناسب لحد كبير حيث تداخل لمسة اللون الأخضر، وبخصوص الإضاءة مزيج ما بيت الإضاءة الصناعية والطبيعية ولعل النوافذ البانوراما تعطي شكلا جماليا حيث تعطينا الإحساس وكأن التصميم متكامل.
لعل من الواضح في ذلك التصميم اعتماده على نمط الأماكن المفتوحة حتى تدعم النمط الاستوائي وبروز شكل الحديقة، وهو تصميم في غاية البساطة يعتمد على منضدة مستطيلة الشكل تصلح لستة أفراد ذو مقاعد مريحة، ونجد في الخلفية الأشجار، وفرن لتسوية الطعام على النار بالحطاب والخشب لإضفاء الجو العام للغابات.
ينبعث من ذلك التصميم اللا تقليدية حيث نجد المنضدة الخشبية على شكل ليس بالمألوف وأيضا المقاعد حيث الثلاثة مقاعد والمقعد الذي له شكل الأريكة المسطحة، ونجد الخلفية للجدار مصممة على هيئة سماء بها طيور ولكن بألوان متناسقة مع ذلك التصميم، ونجد أحواض الزرع منتشرة لإضفاء الجو الخاص بالحدائق وتوجد أيضا فتحات للتهوية وتعتمد على الإضاءة الصناعية والأرضيات خشبية حتى تلاءم ذلك التصميم.
غرفة سفرة عصرية تميل إلي أنها وحدة لتناول الطعم وسط جو جميل ومبهج حيث المنضدة ذات اللون الفيروزي التي تزينها الأطباق التي تحتوي على أشكال نباتية لإضافة الجو الاستوائي للتصميم، ونجد المقاعد الخوص ذات اللون الخشبي الملائم لمحتويات التصميم، ومطلات تلك الغرفة على الحدائق لاستكمال الجو العام ومن حيث الإضاءة فتهمين الإضاءة الطبيعية حيث ضوء الشمس المشرق، ومن الواضح أن تصميم المنزل بوجه عام يميل إلى المنزل العصري وألوان الدهانات بيضاء لإعطاء اتساع في المساحة وإبراز روعة التصميم.
يسيطر استخدام الخشب بشكل كبير في ذلك التصميم مع تداخل النباتات والزهور في التصميم ليشعرنا بجو الحدائق المريح والرائع الذي نحتاجه في كثير من الأحيان، ويظهر الخشب في تصميم السقف فهو خشبي بالكامل وأيضا أجزاء كبيرة من الجدران وبالنسبة لمحتويات غرفة السفرة فهي خشبية بالكامل وديكوراتها التي تحوطها خشبية والأرضيات مفروشة بالسجاد ذو الألوان المتناسقة مع التصميم.
من الواضح في ذلك التصميم أنه مخصص للمساحات الصغيرة وأيضا لعدد صغير من أفراد الأسرة فهو يصلح لزوجين حديثا الزواج، ويهيمن اللون الرمادي حيث انه لون محايد ويناسب كافة التصميمات وكافة الأذواق مع اللون الأخضر الفاتح ليعبر عن الجو الاستوائي ونجد في هذا التصميم شموليته وليس اقتصاره على غرفة السفرة حيث أيضا مكان للجلوس مثل غرفة المعيشة ونجد الجدران وكأنها لوحة نباتية، وبالنسبة للإضاءة ما بين الطبيعي والصناعي.
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