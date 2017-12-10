5 تصميمات مميزة لغرف النوم بالطراز الكلاسيكي

من المعروف أن غرفة النوم هي مكان للاسترخاء والراحة والتخلص من المتاعب المبذولة طوال اليوم، وإذا جاء وقت الراحة فإنه يكون في تلك الغرفة وبناء على ذلك فلابد من الاهتمام بالتصميم الخاص بها حتى يتسنى لنا الاستفادة القصوى وتحقيق الهدف منها في قضاء وقت مريح بها، وتكون تلك التصميمات وفقا للذوق الشخصي وللتكاليف على حسب الوضع المادي وتغطي كافة الجوانب المرجوة منها وتختلف التصميمات فمنها الكلاسيكي والعصري والوسط ما بين هذا وهذا كل على حسب احتياجه والذوق العام لمنزله واليكم خمسة تصاميم مختلفة للنمط الكلاسيكي.
إذا نظرنا للوهلة الأولي نشعر بسيطرة النمط الكلاسيكي وفقا لهيمنة اللون الفاتح على التصميم حيث انه لون هادئ يوحي بالأناقة والرقي الكلاسيكي، ولكن إذا أطلنا النظر فنستنتج وجود لمحة عصرية في التصميم، حيث السرير المبطن وما أمامه من أريكة متناسقة الألوان، وللمرآة دور في ذلك التصميم حيث توجد كديكور مع الكمودينو مع الأباجورات المميزة الشكل مما تبرز جمال التصميم، وبالنسبة للستائر فهي من نفس درجات الألوان الخاصة بالغرفة فهي تعمل على حجب الضوء وتعطي لمسة جمالية ويفترش السجاد كل جزء موجود في الغرفة وأيضا من نفس اللون، والإضاءة هنا طبيعة وصناعية حيث النجف الذي يجمع ما بين الذوق العصري والكلاسيكي.
ويتضح في ذلك التصميم إدخال اللون الرمادي مع الأبيض مع الفوشيا لإعطاء إحساس مبهج ومختلف، فنجد السرير المبطن ذو الإطار الأسود والفرش الخاص به المتناسق مع ديكورات الغرفة ومن الناحيتين يوجد الكمودينو كبير الحجم لوضع وحدات الإنارة التي تشترك في الديكور العام للغرفة وتوجد أريكة رقيقة الشكل للجلوس عليها وبالنسبة للجدار الخلفي للسرير فهو في حد ذاته يعتبر ديكور والستائر ذات اللون الرمادي الرائع مع مناسبة كل ذلك مع السجاد الذي يغطي الأرضيات بأكملها ويناسب ذلك غرفة النوم ومن الضروري في التصميم الاعتماد على نوعين من الإضاءة الطبيعية والصناعية.
تظهر وبشكل كبير الكلاسيكية في ذلك التصميم في كل محتوياته حيث السرير ذو الأربعة أرجل الخشبية والظهر المبطن كابوتونيه والكمودينو والأريكة الأمامية للسرير من نفس جنس السرير، وسيطرة اللون الهادئ على التصميم والأرضيات الخشبية المفترشة بسجادة صغيرة لإظهار شكل الأرضيات، وشكل الجدران وما عليها من لوحات جداريه وبالنسبة لوحدات الإنارة فهي متعددة ما بين النجف المتدلي من السقف والوحدات المتنقلة وجميعهم باللون الأبيض الذي يلاءم التصميم.
مما لا شك فيه أن ذلك التصميم يناسب المساحات الصغيرة وأيضا الأذواق التي تميل إلي الذوق الكلاسيكي مع العصري فنجد السرير ذو الخلفية الرائعة حيث تناسق الألوان معلون الأثاث البني فاتح اللون مع تداخل عدة ألوان كالأبيض والمادي ومحاولة إضافة اللون الأحمر وبعد الألوان الصاخبة لإعطاء روح مختلفة للتصميم ولا يخلو التصميم من الديكورات حيث اللوحات والأشكال النباتية وبالنسبة للإضاءة فتهمين الصناعية حيث الأنوار المدفونة والأرضيات الفاتحة لإعطاء اتساع في التصميم.
هذا التصميم يتميز بالبساطة والتقليدية ليس به أية تفاصيل مختلفة فهو عبارة عن سرير على الطراز الكلاسيكي بتصميم قديم ذو ألوان فاتحة لإضفاء الجو المطلوب من الهدوء وخلفيته جدار مغطى بورق الحائط ذو الخطوط الطولية لونين متداخلين ومرآة ذات إطار ذهبي تقليدية من ناحية ومن الجانب الآخر كرسي خشبي وأرضيات خشبية تصلح لتصميم غرف النوم، وتوجد لوحتين على الخلفية الخاصة بالسرير كوسيلة رقيقة للديكور، ونلاحظ سيطرة الإضاءة الطبيعة التي تمر عبر الستائر الفاتحة الشفافة.
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