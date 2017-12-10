5 تصميمات مميزة لغرف النوم بالطراز الكلاسيكي

هذا التصميم يتميز بالبساطة والتقليدية ليس به أية تفاصيل مختلفة فهو عبارة عن سرير على الطراز الكلاسيكي بتصميم قديم ذو ألوان فاتحة لإضفاء الجو المطلوب من الهدوء وخلفيته جدار مغطى بورق الحائط ذو الخطوط الطولية لونين متداخلين ومرآة ذات إطار ذهبي تقليدية من ناحية ومن الجانب الآخر كرسي خشبي وأرضيات خشبية تصلح لتصميم غرف النوم، وتوجد لوحتين على الخلفية الخاصة بالسرير كوسيلة رقيقة للديكور، ونلاحظ سيطرة الإضاءة الطبيعة التي تمر عبر الستائر الفاتحة الشفافة.

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