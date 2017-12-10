الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

5 تصميمات مميزة لغرف النوم بالطراز الكلاسيكي

Mai Elkholy Mai Elkholy
_Mondrian Home_, Alessandro Multari Ingegnere - I AM puro ingegno italiano Alessandro Multari Ingegnere - I AM puro ingegno italiano غرفة نوم
Loading admin actions …

من المعروف أن غرفة النوم هي مكان للاسترخاء والراحة والتخلص من المتاعب المبذولة طوال اليوم، وإذا جاء وقت الراحة فإنه يكون في تلك الغرفة وبناء على ذلك فلابد من الاهتمام بالتصميم الخاص بها حتى يتسنى لنا الاستفادة القصوى وتحقيق الهدف منها في قضاء وقت مريح بها، وتكون تلك التصميمات وفقا للذوق الشخصي وللتكاليف على حسب الوضع المادي وتغطي كافة الجوانب المرجوة منها وتختلف التصميمات فمنها الكلاسيكي والعصري والوسط ما بين هذا وهذا كل على حسب احتياجه والذوق العام لمنزله واليكم خمسة تصاميم مختلفة للنمط الكلاسيكي.

1- غرفة نوم تمزج ما بين الطابع الكلاسيكي ولمحات من العصرية

Ebotse Estate, Tru Interiors Tru Interiors غرفة نوم
Tru Interiors

Tru Interiors
Tru Interiors
Tru Interiors

إذا نظرنا للوهلة الأولي نشعر بسيطرة النمط الكلاسيكي وفقا لهيمنة اللون الفاتح على التصميم حيث انه لون هادئ يوحي بالأناقة والرقي الكلاسيكي، ولكن إذا أطلنا النظر فنستنتج وجود لمحة عصرية في التصميم، حيث السرير المبطن وما أمامه من أريكة متناسقة الألوان، وللمرآة دور في ذلك التصميم حيث توجد كديكور مع الكمودينو مع الأباجورات المميزة الشكل مما تبرز جمال التصميم، وبالنسبة للستائر فهي من نفس درجات الألوان الخاصة بالغرفة فهي تعمل على حجب الضوء وتعطي لمسة جمالية ويفترش السجاد كل جزء موجود في الغرفة وأيضا من نفس اللون، والإضاءة هنا طبيعة وصناعية حيث النجف الذي يجمع ما بين الذوق العصري والكلاسيكي.

2- تصميم لغرفة نوم غاية في الإبداع وتناسق الألوان

Statement Headboards Graeme Fuller Design Ltd غرفة نوم
Graeme Fuller Design Ltd

Statement Headboards

Graeme Fuller Design Ltd
Graeme Fuller Design Ltd
Graeme Fuller Design Ltd

ويتضح في ذلك التصميم إدخال اللون الرمادي مع الأبيض مع الفوشيا لإعطاء إحساس مبهج ومختلف، فنجد السرير المبطن ذو الإطار الأسود والفرش الخاص به المتناسق مع ديكورات الغرفة ومن الناحيتين يوجد الكمودينو كبير الحجم لوضع وحدات الإنارة التي تشترك في الديكور العام للغرفة وتوجد أريكة رقيقة الشكل للجلوس عليها وبالنسبة للجدار الخلفي للسرير فهو في حد ذاته يعتبر ديكور والستائر ذات اللون الرمادي الرائع مع مناسبة كل ذلك مع السجاد الذي يغطي الأرضيات بأكملها ويناسب ذلك غرفة النوم ومن الضروري في التصميم الاعتماد على نوعين من الإضاءة الطبيعية والصناعية.

3- هيمنة الطابع الكلاسيكي على تصميم غرفة النوم

Villa, Design studio by Anastasia Kovalchuk Design studio by Anastasia Kovalchuk غرفة نوم
Design studio by Anastasia Kovalchuk

Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk

تظهر وبشكل كبير الكلاسيكية في ذلك التصميم في كل محتوياته حيث السرير ذو الأربعة أرجل الخشبية والظهر المبطن كابوتونيه والكمودينو والأريكة الأمامية للسرير من نفس جنس السرير، وسيطرة اللون الهادئ على التصميم والأرضيات الخشبية المفترشة بسجادة صغيرة لإظهار شكل الأرضيات، وشكل الجدران وما عليها من لوحات جداريه وبالنسبة لوحدات الإنارة فهي متعددة ما بين النجف المتدلي من السقف والوحدات المتنقلة وجميعهم باللون الأبيض الذي يلاءم التصميم.

4- تصميم مميز لغرفة نوم رائعة

Impressive..., Premdas Krishna Premdas Krishna غرفة نوم
Premdas Krishna

Premdas Krishna
Premdas Krishna
Premdas Krishna

مما لا شك فيه أن ذلك التصميم يناسب المساحات الصغيرة وأيضا الأذواق التي تميل إلي الذوق الكلاسيكي مع العصري فنجد السرير ذو الخلفية الرائعة حيث تناسق الألوان معلون الأثاث البني فاتح اللون مع تداخل عدة ألوان كالأبيض والمادي ومحاولة إضافة اللون الأحمر وبعد الألوان الصاخبة لإعطاء روح مختلفة للتصميم ولا يخلو التصميم من الديكورات حيث اللوحات والأشكال النباتية وبالنسبة للإضاءة فتهمين الصناعية حيث الأنوار المدفونة والأرضيات الفاتحة لإعطاء اتساع في التصميم.

5- تصميم تقليدي للنمط الكلاسيكي البسيط

_Mondrian Home_, Alessandro Multari Ingegnere - I AM puro ingegno italiano Alessandro Multari Ingegnere - I AM puro ingegno italiano غرفة نوم
Alessandro Multari Ingegnere – I AM puro ingegno italiano

Alessandro Multari Ingegnere - I AM puro ingegno italiano
Alessandro Multari Ingegnere – I AM puro ingegno italiano
Alessandro Multari Ingegnere - I AM puro ingegno italiano

هذا التصميم يتميز بالبساطة والتقليدية ليس به أية تفاصيل مختلفة فهو عبارة عن سرير على الطراز الكلاسيكي بتصميم قديم ذو ألوان فاتحة لإضفاء الجو المطلوب من الهدوء وخلفيته جدار مغطى بورق الحائط ذو الخطوط الطولية لونين متداخلين ومرآة ذات إطار ذهبي تقليدية من ناحية ومن الجانب الآخر كرسي خشبي وأرضيات خشبية تصلح لتصميم غرف النوم، وتوجد لوحتين على الخلفية الخاصة بالسرير كوسيلة رقيقة للديكور، ونلاحظ سيطرة الإضاءة الطبيعة التي تمر عبر الستائر الفاتحة الشفافة.

وتفضلوا بقراءة المقال التالي، هيمنة الطابع الاستوائي على 6 تصميمات لاحدث غرف السفرة

أصنعها بنفسك أفكار ديكورية مميزة
5 تصميمات مميزة لغرف النوم بالطراز الكلاسيكي

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً