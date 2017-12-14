5 لمحات من تصميم منزل على النمط الأسيوي

مما لا شك فيه وجود كثير من الأنماط الخاصة بتصميم المنازل، ودائما كل شخص يبحث عن النمط والذوق الذي يلاءم طبيعة شخصيته وميوله واحتياجاته، ويوجد المنازل التقليدية والعصرية، وبعض التصاميم الخاصة بالقارات مثل الطراز الأسيوي والإفريقي الذي يناسب الذوق العام لبعض الأشخاص ومساحة المنزل وإمكانية تصميمه على هذا الطراز ولعل الطراز الأسيوي هو ما يمكننا استعراضه الآن حيث مزج الطبيعة بالتصميم وبروز الأخشاب بشكل واضح مما يضفي على التصميم روح الحدائق والغابات ولذلك نقدم لكم النمط الأسيوي في أشكال مختلفة لمحتويات المنزل من حيث الحمام والمطبخ وغرفة السفرة وغرفة المعيشة وغرفة النوم.
يتضح من ذلك التصميم الخاص بالحمام البساطة والهدوء حيث يمنحك الراحة المطلوبة فنجد الحوض وأسفله الدولاب الخشبي الذي يستخدم لوضع المناشف ومستلزمات الحمام وتعلوه مرآة كبيرة الحجم تغطي جزء كبير من الجدار، وتنفصل وحدة الاستحمام بباب زجاجي شفاف وتطل على الحديقة حيث روح الطبيعة الساحرة وتسيطر الإضاءة الطبيعية مع الإضاءة الصناعية حيث الأضواء المدفونة وبالنسبة للأرضيات والجدران فهي فاتحة اللون لتلاءم الديكورات الخاصة بالحمام.
من المعروف لنا أن النمط الأسيوي يتميز بإدخال الخشب في التصميم،فنجد الأرضيات والأسقف الخشبية والأبواب وأريكة ومنضدة من الخشب والإطارات الخاصة بالنوافذ فيكون التصميم مميز بذلك حيث الشعور وأنك في غابة مليئة بالأخشاب وبالنسبة للتصميم الخاص بالمطبخ فهو عبارة عن وحدة ذات الأبيض إضفاء جو من الهدوء وتعمل تلك الوحدة على توفير المساحة حيث تتضمن الحوض والبوتاجاز ووسيلة لشفط الدهون والبخار والدخان للعمل على تنقية الجو وتظهر لمحة الطبيعة حيث بعض النباتات وبالنسبة للإضاءة فلا يخلو من الطبيعية والصناعية.
ومن الواضح على ذلك التصميم النمط الأسيوي حيث أنها غرفة السفرة خشبية الخامات فهي عبارة عن سفرة تكفي لستة أفراد تقريبا وتظهر في الخلفية مطبخ خشبي أيضا ونجد اللمحة النباتية في استخدام بعض الأحواض الزهور التي تزين المكان وبالنسبة للإضاءة فهي ما بين الطبيعة والصناعية، ويظهر في التصميم النوافذ الزجاجية الشفافة.
وكالعادة يتمتع الطراز الأسيوي ببروز الخشب في التصميم ولكن هذه المرة الأرضيات الخشبية والسقف وبعض الأشكال الخشبية التي تفصل غرفة المعيشة عن باقي المنزل، وإذا جئنا للأثاث فهو عبارة عن أريكة محايدة اللون من الرمادي وفي الخلفية سفرة خشبية التي تلاءم الطراز الأسيوي، وبالنسبة للإضاءة فهي صناعية حيث الأضواء المدفونة.
يتضح النمط الأسيوي من تصميم السرير حيث أنه عبارة عن بناية ومن فوقها المرتبة بسيطة ومن أمامها أرفف على شكل مكتبة لوضع الكتب وبجانبها التليفزيون وتوجد لوحات جدارية للتزين ومكتب بسيط وتصلح تلك الغرفة كغرفة ثانية وليست أساسية وبالنسبة للأرضيات والجدران فهي من الألوان الفاتحة لإعطاء مساحة والشعور بالهدوء والراحة، ولا يخلو التصميم من لمحة الطبيعة حيث حوض به نباتات للزينة، ومن حيث الإضاءة فهي طبيعية عن طريق النافذة وتوجد أيضا بعض وحدات الإضاءة الصناعية.
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