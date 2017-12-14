5 لمحات من تصميم منزل على النمط الأسيوي

مما لا شك فيه وجود كثير من الأنماط الخاصة بتصميم المنازل، ودائما كل شخص يبحث عن النمط والذوق الذي يلاءم طبيعة شخصيته وميوله واحتياجاته، ويوجد المنازل التقليدية والعصرية، وبعض التصاميم الخاصة بالقارات مثل الطراز الأسيوي والإفريقي الذي يناسب الذوق العام لبعض الأشخاص ومساحة المنزل وإمكانية تصميمه على هذا الطراز ولعل الطراز الأسيوي هو ما يمكننا استعراضه الآن حيث مزج الطبيعة بالتصميم وبروز الأخشاب بشكل واضح مما يضفي على التصميم روح الحدائق والغابات ولذلك نقدم لكم النمط الأسيوي في أشكال مختلفة لمحتويات المنزل من حيث الحمام والمطبخ وغرفة السفرة وغرفة المعيشة وغرفة النوم.