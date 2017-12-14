الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

5 تصميمات مبهرة لغرف السفرة الكلاسيكية

Mai Elkholy Mai Elkholy
Изысканная неоклассика, ММ-design ММ-design غرفة السفرة
Loading admin actions …

من المعروف لنا جميعا أن غرفة السفرة تعد ركنا أساسيا من وحدات المنزل، فمن غير المعقول عدم وجود غرفة سفرة بالمنزل أيا كان النمط الذي يكون عليه المنزل سواء الطراز الكلاسيكي أو العصري الحديث أو التقليدي أو الذي يجمع بين الاثنين، حيث أن لغرفة السفرة أهمية بالغة فهي مكان لتناول الطعام بشكل مريح ولتجمع الأسرة واستقبال الضيوف وفي بعض الأحيان يكون لها استخدامات أخرى، ونحن على دراية أن لكل شخص منا ذوق الخاص به مثله مثل البصمة مختلفة من فرد لآخر ولكن في بعض الأحيان تتشابه أذواقنا لحد كبير ولذلك سوف نعرض تصميمات مختلفة لغرف سفرة كلاسيكية النمط وفقا لرؤية كل شخص وإمكانياته واحتياجاته والطابع العام لمنزله.

1- تصميم كلاسيكي يعود إلي الزمن البعيد

Изысканная неоклассика, ММ-design ММ-design غرفة السفرة
ММ-design

ММ-design
ММ-design
ММ-design

من الوهلة الأولي نشعر وكأنه تصميم يعود إلي العصر الملكي حيث الكلاسيكية التي تظهر في شكل المقاعد والمنضدة الخشبية ذات اللون البني الغامق الذي يتناسب مع الألوان الفاتحة حيث بطانة الكراسي الخاصة بغرفة السفرة، والديكور البسيط الذي يزين المنضدة مما يضيف جو من الهدوء ودولاب وضع التحف والفضيات ومن حيث الأرضيات فهي نفس درجات الألوان داخل التصميم، أما الجدران فنجد جدار منهم منقوش عليه شكل جمالي للتزين، ونجد نوعين من الستائر الخفيفة الشفافة بيضاء اللون والأكثر ثقلا حيث اللون البني ومن حيث الإضاءة فننظر إلي  النجفة ذات الطراز الكلاسيكي.

2- تصميم يمزج ما بين الكلاسيكية والطبيعية

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

من الواضح في ذلك التصميم إدخال عنصر الطبيعية حيث ظهور خلفية شجرية من نوافذ الغرفة وأيضا وجود بعض النباتات للتزين ومن السقف يظهر وكأنه مغطى بالشجر، ويميل ذلك التصميم إلى النمط الكلاسيكي الأسيوي حيث وضوح استخدام الخشب وسيطرته على التصميم فنجد السقف خشبي والأرضيات خشبية وكذلك الأثاث خشبي وتشعر  أيضا بوجود لمحة ريفية حيث النجفة المعلقة بحبل من الحديد متدلي من سقف خشبي، والإضاءة من الطبيعة حيث الشمس التي تغطي المكان، وظاهر من التصميم كبر مساحة المنزل.

3- الخلط ما بين النمط الكلاسيكي والحديث

Home projects, Zeba India Pvt. Ltd. Zeba India Pvt. Ltd. غرفة السفرة
Zeba India Pvt. Ltd.

Zeba India Pvt. Ltd.
Zeba India Pvt. Ltd.
Zeba India Pvt. Ltd.

في هذا التصميم نلاحظ المزج ما بين الطراز الكلاسيكي والحديث وتظهر الكلاسيكية من حيث شكل المقاعد وتصميمها وألوانها التي تميل الحداثة بعض الشيء ولعل ذلك التصميم يناسب المساحات الصغيرة من المنازل ونجد الأرضيات والجدران ملائمة بشكل كبير مع التصميم.

4- تصميم بسيط لغرفة سفرة كلاسيكية النمط

Дом в поселке Ильичевка, ANIMA ANIMA غرفة السفرة
ANIMA

ANIMA
ANIMA
ANIMA

يعد هذا التصميم بسيط جدا من حيث التفاصيل الخاصة به وهي الألوان الهادئة المتناسقة المتكاملة مع بعضها البعض، فنجد المقاعد مريحة لحد كبير ذات الأرجل بيضاء اللون وأرجل المنضدة كذلك والفرش الخاص بالمقاعد فاتح اللون لإعطاء ألوان متناسقة ومبهرة مع الأرضيات والجدران ، ويتضح من ذلك التصميم أن الإضاءة طبيعية لحد كبير، وأيضا الستائر ذات نقوش فاتحة اللون مألوفة بالنسبة للعين.

5-تصميم كلاسيكي غاية في الروعة

Interiors, Adam Carter Photo Adam Carter Photo غرفة السفرة
Adam Carter Photo

Interiors

Adam Carter Photo
Adam Carter Photo
Adam Carter Photo

يمنحنا ذلك التصميم الإحساس بالفخامة والأناقة والرقي ويتجلى ذلك من عدة مظاهر أهمها الألوان والديكورات، ونجد ورق الحائط ذو اللون البني المنقوش متوافق مع المرآة المعلقة ذو الإطار الكلاسيكي الرائع مع البرواز الأنيق كل هذا مجتمع مع التحف مع النجفة ذو القطع الكريستال، ونجد ألوان المقاعد والمنضدة التي تلاءم التصميم بوجه عام.
وتفضلوا بقراءة المقال التالي، 5 لمحات من تصميم منزل على النمط الآسيوي

5 لمحات من تصميم منزل على النمط الأسيوي
5 تصميمات مبهرة لغرف السفرة الكلاسيكية

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً