5 تصميمات مبهرة لغرف السفرة الكلاسيكية

من المعروف لنا جميعا أن غرفة السفرة تعد ركنا أساسيا من وحدات المنزل، فمن غير المعقول عدم وجود غرفة سفرة بالمنزل أيا كان النمط الذي يكون عليه المنزل سواء الطراز الكلاسيكي أو العصري الحديث أو التقليدي أو الذي يجمع بين الاثنين، حيث أن لغرفة السفرة أهمية بالغة فهي مكان لتناول الطعام بشكل مريح ولتجمع الأسرة واستقبال الضيوف وفي بعض الأحيان يكون لها استخدامات أخرى، ونحن على دراية أن لكل شخص منا ذوق الخاص به مثله مثل البصمة مختلفة من فرد لآخر ولكن في بعض الأحيان تتشابه أذواقنا لحد كبير ولذلك سوف نعرض تصميمات مختلفة لغرف سفرة كلاسيكية النمط وفقا لرؤية كل شخص وإمكانياته واحتياجاته والطابع العام لمنزله.
من الوهلة الأولي نشعر وكأنه تصميم يعود إلي العصر الملكي حيث الكلاسيكية التي تظهر في شكل المقاعد والمنضدة الخشبية ذات اللون البني الغامق الذي يتناسب مع الألوان الفاتحة حيث بطانة الكراسي الخاصة بغرفة السفرة، والديكور البسيط الذي يزين المنضدة مما يضيف جو من الهدوء ودولاب وضع التحف والفضيات ومن حيث الأرضيات فهي نفس درجات الألوان داخل التصميم، أما الجدران فنجد جدار منهم منقوش عليه شكل جمالي للتزين، ونجد نوعين من الستائر الخفيفة الشفافة بيضاء اللون والأكثر ثقلا حيث اللون البني ومن حيث الإضاءة فننظر إلي النجفة ذات الطراز الكلاسيكي.
من الواضح في ذلك التصميم إدخال عنصر الطبيعية حيث ظهور خلفية شجرية من نوافذ الغرفة وأيضا وجود بعض النباتات للتزين ومن السقف يظهر وكأنه مغطى بالشجر، ويميل ذلك التصميم إلى النمط الكلاسيكي الأسيوي حيث وضوح استخدام الخشب وسيطرته على التصميم فنجد السقف خشبي والأرضيات خشبية وكذلك الأثاث خشبي وتشعر أيضا بوجود لمحة ريفية حيث النجفة المعلقة بحبل من الحديد متدلي من سقف خشبي، والإضاءة من الطبيعة حيث الشمس التي تغطي المكان، وظاهر من التصميم كبر مساحة المنزل.
في هذا التصميم نلاحظ المزج ما بين الطراز الكلاسيكي والحديث وتظهر الكلاسيكية من حيث شكل المقاعد وتصميمها وألوانها التي تميل الحداثة بعض الشيء ولعل ذلك التصميم يناسب المساحات الصغيرة من المنازل ونجد الأرضيات والجدران ملائمة بشكل كبير مع التصميم.
يعد هذا التصميم بسيط جدا من حيث التفاصيل الخاصة به وهي الألوان الهادئة المتناسقة المتكاملة مع بعضها البعض، فنجد المقاعد مريحة لحد كبير ذات الأرجل بيضاء اللون وأرجل المنضدة كذلك والفرش الخاص بالمقاعد فاتح اللون لإعطاء ألوان متناسقة ومبهرة مع الأرضيات والجدران ، ويتضح من ذلك التصميم أن الإضاءة طبيعية لحد كبير، وأيضا الستائر ذات نقوش فاتحة اللون مألوفة بالنسبة للعين.
يمنحنا ذلك التصميم الإحساس بالفخامة والأناقة والرقي ويتجلى ذلك من عدة مظاهر أهمها الألوان والديكورات، ونجد
ورق الحائط ذو اللون البني المنقوش متوافق مع المرآة المعلقة ذو الإطار الكلاسيكي
الرائع مع البرواز الأنيق كل هذا مجتمع مع التحف مع النجفة ذو القطع الكريستال،
ونجد ألوان المقاعد والمنضدة التي تلاءم التصميم بوجه عام.
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