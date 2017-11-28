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10 أفكار رائعة لتزيين الجدران البيضاء

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
homify غرفة المعيشة White
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الجدران البيضاء تعزز أناقة أي نوع من الديكور، وتعمل على زيادة السطوع، كما أنها تساعد على جعل مساحة المكان تبدو أكثر اتساعًا. إضافة إلى كل ما سبق، فإنها تخلق شعورًا مريحًا بفضل النضارة والنظافة التي تجعل دائمًا الفضاء يبدو لطيفًا.

اختيار الديكورات في المنزل، هو أمر يعتمد في المقام الأول على الذوق الشخصي،  ثم يأتي بعد ذلك مراعاة نوع الأثاث وألوانه المهيمنة، إضافة إلى نمط التصميم الداخلي للمنزل، وربما هوايات واهتمامات أصحابه.

في الواقع، من الممكن اختيار الزينة ذات الألوان الفاتحة التي تعطي للجدران شعورًا بالحيوية والحركة دون أن تجذب الأنظار بعيدًا عن باقي عناصر التصميم.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بمجموعة من النماذج والأفكار، لاختيار ديكورات ملائمة للجدران البيضاء، بما يمنح الحيوية والأناقة الجذابة. شاهدوهم معنا!

1. الديكورات الحديثة

homify غرفة المعيشة White
homify

homify
homify
homify

في غرفة المعيشة هذه، التي يهيمن عليها اللون الأبيض، نجد أن السجاد الرمادي يخلق تباين بين الأرض وكل شيء آخر. الاكسسوارات والديكورات تساعد على الحفاظ على نفس النغمات مع خلق الحركة ولكن دون فقد الرصانة والأناقة، مع تسليط الضوء عليها من قبل الإضاءة.

2. اللمسات المبتكرة

"SHADE" modular wall shelving system, Mighali_Faggiano studio Mighali_Faggiano studio Living roomTV stands & cabinets
Mighali_Faggiano studio

Mighali_Faggiano studio
Mighali_Faggiano studio
Mighali_Faggiano studio

بالإضافة إلى وظيفية هذا النوع من الديكورات، فإنها أيضًا تتمتع بقدر من الأناقة والجمال، بما يجذب الأنظار ويخلق منطقة حيوية مُشرقة وسط الجدار الأبيض. في هذا النموذج لا يعتمد الأمر على مجرد الأرفف المعلقة فقط، بل تم إضافة خلفية خشبية، بلون داكن يكسر برودة الجدار الأبيض.

3. الإطارات

CG DISEÑO ESPACIO INTERIOR, alba najera alba najera غرفة المعيشة
alba najera

alba najera
alba najera
alba najera

الإطارات تعد أحد الوسائل البسيطة وغير المكلفة لتزيين الجدران، خاصة أنها تمنحك القدرة على الاختيار بين عدد لا نهائي من الاشكال والأحجام. يمكنك اختيار ترتيبا بشكل عشوائي، ولكن يفضل في تلك الحالة اختيار مقاسات صغيرة، وأيضًا يمكنك ترتيبها بشكل منتظم، بما يمنحك في النهاية لوحة متكاملة كما في هذا النموذج.

4. لوحة جدارية

Espressioni artistiche, Arch. Vittoria Ribighini Arch. Vittoria Ribighini Interior landscaping
Arch. Vittoria Ribighini

Arch. Vittoria Ribighini
Arch. Vittoria Ribighini
Arch. Vittoria Ribighini

ليست فقط وسيلة تهدف إلى الزينة الفعلية، ولكن مثل هذه الصورة الكبيرة، قادرة أيضًا على تقديم مجموعة كاملة من التفاصيل المتناغمة والحيوية. الضوء والنباتات يمكن أن يُضيفا الحركة والحيوية إلى الديكور الداخلي الذي يحتوي على الجدار الأبيض كخلفية.

5. تناقض الأسود والأبيض

COLECCIÓN 2013, Montxo Oiarbide Montxo Oiarbide ArtworkPictures & paintings
Montxo Oiarbide

Montxo Oiarbide
Montxo Oiarbide
Montxo Oiarbide

 الأبيض والأسود، هذاه اللونين يصنعان تباين قوي وأنيق معًا. اختيار هذا التناقض باعتباره العنصر المهيمن في الأثاث والزينة يمكن أن يكون الفائز في غرفة معيشة صغيرة، وقد أكد المصمم على تلك الفكرة من خلال اثنين من الصورالمتباينة.

6. لوحات ملونة

APARTMENT P, NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN غرفة المعيشة
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

اللوحات الملونة وسيلةرائعة لتزيين الجدران البيضاء، كما أنها قادرة على منح المنزل طابع شخصي من خلال اختيار الرسومات الملائمة لهويايات أصحابه وتفضيلاتهم. يمكن أيضًا الاعتماد تلك الإطارات لتحقيق التناسق اللوني في المساحات متعددة الألوان.

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7. التزيين مع المرايا

Proyecto Princesa, Nice home barcelona Nice home barcelona غرفة المعيشة
Nice home barcelona

Nice home barcelona
Nice home barcelona
Nice home barcelona

 المرايا تصنع انعكاسات من شأنها خلق تأثير السطوع وتضخيم الفضاء. فهي دائما عنصر زخرفي متنوع ومثير يعكس مناطق واضحة ويعكس مناطق وأشياء ملونة ومتناقضة. يمكنك الاعتماد عليها كحل مثالي للمساحات الصغيرة، وفي الجدران المقابلة للنوافذ، لزيادة اتساع وإشراقة المنزل.

8. المواد الزخرفية

3D Surface, Jacopo Cecchi Designer Jacopo Cecchi Designer Walls & flooringWall & floor coverings
Jacopo Cecchi Designer

Jacopo Cecchi Designer
Jacopo Cecchi Designer
Jacopo Cecchi Designer

طلاء جزء من الجدار أو تصميم جدار من الطوب، يمكن أن يقدم لك تغييرًا جذريًا في إطلالة الغرفة بأكملها، وخلق حركة مع الملمس المادي للطلاء المختار. بالإضافة إلى المواد الطبيعية مثل الحجر، وهناك مواد الاصطناعية التي تأتي مع نسيج هندسي، فهي أيضًا سوف تخلق تأثير حيوي وحديث.

9. نغمات مماثلة

COLECCIÓN 2013, Montxo Oiarbide Montxo Oiarbide ArtworkPictures & paintings
Montxo Oiarbide

Montxo Oiarbide
Montxo Oiarbide
Montxo Oiarbide

تنعكس أجواء دافئة بفضل بالتة النغمات المحايدة  في المفروشات والاكسسوارات إضافة إلى الضوء والأرضيات الخشبية. الصورة الكبيرة فوق الأريكة تشبه نفس النغمات في اختيار متناسق وأنيق.

10. زخرفة كبيرة واحدة

Una Grande Parete ha bisogno di una Grande Decorazione!, Crearreda Crearreda Walls & flooringWall tattoos الخشب البلاستيك المركب Black
Crearreda

Crearreda
Crearreda
Crearreda

اختيار الملصقات الجدارية، لصنع زخرفة كبيرة واحدة، تضيف الأصالة والأناقة إلى الحد الأدنى من المفروشات، وخلق أجواء ممتعة. في هذا النموذج تصنع الملصقات مع القطع الخزفية الموضوعة بجانبها ديكور مميز وفاخر.

لمزيد من النصائح والأفكار الديكورية لمنزل أنيق، يمكنك الاطلاع على المقال التالي، 7 نصائح رائعة لتصميم غرفة نوم مميزة

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