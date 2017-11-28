10 أفكار رائعة لتزيين الجدران البيضاء

الجدران البيضاء تعزز أناقة أي نوع من الديكور، وتعمل على زيادة السطوع، كما أنها تساعد على جعل مساحة المكان تبدو أكثر اتساعًا. إضافة إلى كل ما سبق، فإنها تخلق شعورًا مريحًا بفضل النضارة والنظافة التي تجعل دائمًا الفضاء يبدو لطيفًا.
اختيار الديكورات في المنزل، هو أمر يعتمد في المقام الأول على الذوق الشخصي، ثم يأتي بعد ذلك مراعاة نوع الأثاث وألوانه المهيمنة، إضافة إلى نمط التصميم الداخلي للمنزل، وربما هوايات واهتمامات أصحابه.
في الواقع، من الممكن اختيار الزينة ذات الألوان الفاتحة التي تعطي للجدران شعورًا بالحيوية والحركة دون أن تجذب الأنظار بعيدًا عن باقي عناصر التصميم.
في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بمجموعة من النماذج والأفكار، لاختيار ديكورات ملائمة للجدران البيضاء، بما يمنح الحيوية والأناقة الجذابة. شاهدوهم معنا!
في غرفة المعيشة هذه، التي يهيمن عليها اللون الأبيض، نجد أن السجاد الرمادي يخلق تباين بين الأرض وكل شيء آخر. الاكسسوارات والديكورات تساعد على الحفاظ على نفس النغمات مع خلق الحركة ولكن دون فقد الرصانة والأناقة، مع تسليط الضوء عليها من قبل الإضاءة.
بالإضافة إلى وظيفية هذا النوع من الديكورات، فإنها أيضًا تتمتع بقدر من الأناقة والجمال، بما يجذب الأنظار ويخلق منطقة حيوية مُشرقة وسط الجدار الأبيض. في هذا النموذج لا يعتمد الأمر على مجرد الأرفف المعلقة فقط، بل تم إضافة خلفية خشبية، بلون داكن يكسر برودة الجدار الأبيض.
الإطارات تعد أحد الوسائل البسيطة وغير المكلفة لتزيين الجدران، خاصة أنها تمنحك القدرة على الاختيار بين عدد لا نهائي من الاشكال والأحجام. يمكنك اختيار ترتيبا بشكل عشوائي، ولكن يفضل في تلك الحالة اختيار مقاسات صغيرة، وأيضًا يمكنك ترتيبها بشكل منتظم، بما يمنحك في النهاية لوحة متكاملة كما في هذا النموذج.
ليست فقط وسيلة تهدف إلى الزينة الفعلية، ولكن مثل هذه الصورة الكبيرة، قادرة أيضًا على تقديم مجموعة كاملة من التفاصيل المتناغمة والحيوية. الضوء والنباتات يمكن أن يُضيفا الحركة والحيوية إلى الديكور الداخلي الذي يحتوي على الجدار الأبيض كخلفية.
الأبيض والأسود، هذاه اللونين يصنعان تباين قوي وأنيق معًا. اختيار هذا التناقض باعتباره العنصر المهيمن في الأثاث والزينة يمكن أن يكون الفائز في غرفة معيشة صغيرة، وقد أكد المصمم على تلك الفكرة من خلال اثنين من الصورالمتباينة.
اللوحات الملونة وسيلةرائعة لتزيين الجدران البيضاء، كما أنها قادرة على منح المنزل طابع شخصي من خلال اختيار الرسومات الملائمة لهويايات أصحابه وتفضيلاتهم. يمكن أيضًا الاعتماد تلك الإطارات لتحقيق التناسق اللوني في المساحات متعددة الألوان.
المرايا تصنع انعكاسات من شأنها خلق تأثير السطوع وتضخيم الفضاء. فهي دائما عنصر زخرفي متنوع ومثير يعكس مناطق واضحة ويعكس مناطق وأشياء ملونة ومتناقضة. يمكنك الاعتماد عليها كحل مثالي للمساحات الصغيرة، وفي الجدران المقابلة للنوافذ، لزيادة اتساع وإشراقة المنزل.
طلاء جزء من الجدار أو تصميم جدار من الطوب، يمكن أن يقدم لك تغييرًا جذريًا في إطلالة الغرفة بأكملها، وخلق حركة مع الملمس المادي للطلاء المختار. بالإضافة إلى المواد الطبيعية مثل الحجر، وهناك مواد الاصطناعية التي تأتي مع نسيج هندسي، فهي أيضًا سوف تخلق تأثير حيوي وحديث.
تنعكس أجواء دافئة بفضل بالتة النغمات المحايدة في المفروشات والاكسسوارات إضافة إلى الضوء والأرضيات الخشبية. الصورة الكبيرة فوق الأريكة تشبه نفس النغمات في اختيار متناسق وأنيق.
اختيار الملصقات الجدارية، لصنع زخرفة كبيرة واحدة، تضيف الأصالة والأناقة إلى الحد الأدنى من المفروشات، وخلق أجواء ممتعة. في هذا النموذج تصنع الملصقات مع القطع الخزفية الموضوعة بجانبها ديكور مميز وفاخر.
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