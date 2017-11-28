10 أفكار رائعة لتزيين الجدران البيضاء

الجدران البيضاء تعزز أناقة أي نوع من الديكور، وتعمل على زيادة السطوع، كما أنها تساعد على جعل مساحة المكان تبدو أكثر اتساعًا. إضافة إلى كل ما سبق، فإنها تخلق شعورًا مريحًا بفضل النضارة والنظافة التي تجعل دائمًا الفضاء يبدو لطيفًا.

اختيار الديكورات في المنزل، هو أمر يعتمد في المقام الأول على الذوق الشخصي، ثم يأتي بعد ذلك مراعاة نوع الأثاث وألوانه المهيمنة، إضافة إلى نمط التصميم الداخلي للمنزل، وربما هوايات واهتمامات أصحابه.

في الواقع، من الممكن اختيار الزينة ذات الألوان الفاتحة التي تعطي للجدران شعورًا بالحيوية والحركة دون أن تجذب الأنظار بعيدًا عن باقي عناصر التصميم.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بمجموعة من النماذج والأفكار، لاختيار ديكورات ملائمة للجدران البيضاء، بما يمنح الحيوية والأناقة الجذابة. شاهدوهم معنا!