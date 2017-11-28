10 نماذج لكيفية تصميم مدخل ترحيبي

المدخل هو أول مساحة تلاحظها انت وزائريك عند دخول المنزل، وهو ما يجعله منطقة ذو اهمية قصوى، وجعلها مريحة أمر من الأولويات المتقدمة في تصميم المنزل، حتى تعطيك انطباعا أوليًا يحمل من الجمال والإبداع ما يبهر زائريك.
تزيين وتصميم مدخل ترحيبي مبهر لا يتطلب الكثير من المبالغات أو النفقات، هناك الكثير من الطرق التي تبدأ من أقصى درجات البساطة وحتى أقصى درجات الإبداع، ويمكن أن تخلق حقًا منطقة دخول فريدة.
في بعض الأحيان تحتاج مجرد لمسات تكميلية بسيطة، والبعض الآخر يتطلب الأمر استخدام مواد معينة أو بعض العناصر التي تخلق الانسجام والسطوع. في مقال اليوم من هوميفاي، نقدم لك مجموعة من الأفكار لـ تصميم مدخل منزلك بطريقة ابداعية راقية وأنيقة. شاهدهم معنا!
إذا كنت تحب الفن وتريد أن تجعل دخولك خلق فريدة من نوعها، وأنك لن تكون قادرة على أحب هذه الفكرة. باب المدخل هو الجليد الأبيض، كما هو السقف، على النقيض من الباركيه العسل الملونة. تم إنشاء الجدار المتاخمة للباب مع خلفية أن يخلق حساسة جدا وخفيفة التصميم، ودائما على حساسة بيضاء والبيج نغمات.
إذا كنت ترغب في الدهشة مع البساطة هذا شماعات معطف هو حقا فكرة عظيمة. شكلها يستدعي الطبيعة، في الواقع هو شجرة التي تصبح فروعها الشنق لالسترات والحقائب وأكثر من ذلك بكثير. اللون الأحمر، لإعطاء لمسة من اللون والحيوية في المدخلات في الغالب واضحة.
هذا المدخل هو لاحظ لأول وهلة لجمال الألوان والبهجة من هذه. الثريات اثنين تعطي نظرة لينة، وعلى ضوء، فضلا عن وجود تصميم الذي يترك مفتوحا. يرصد كل شيء أكثر رائعة من لون الجدران، على نغمات من الأصفر. مقعد مريح وطراز رومانسي، مزينة بالوسائد الملونة، هو قطعة قوية.
لماذا لا تقوم بإنشاء مدخل بطابع خاص يرضيك؟ في هذه الحالة لدينا بنية خشبية أن يخلق كائن يحمل الرف. مرآة كبيرة تعطي السعة إلى المدخل وهي وظيفية للمرآة قبل الخروج. السجاد على نغمات البيج يجعل مساحة أكثر راحة، فضلا عن صناديق اللون البني اللون. على مساحة الرف للخيال: الزهور، صب صب يصب وأكثر من ذلك بكثير.
هذا المدخل يلخص حيوية، واللعب والأناقة معا. جدار لائحة، حيث يمكنك كتابة وترك رسائل ترحيب شخصية، هي فكرة الفائزة أن الأطفال سوف نقدر أيضا. عدد قليل من العناصر مثل طاولة خشبية ومصابيح مستديرة التي يبدو أن خلق الحركة. كان الجدار المجاور مغطى بالطوب الأبيض، وتم تطبيق نص لا يزال يشير إلى الشعور بالمنزل.
إدخال بسيط من النمط التقليدي مع لمسة من رث أنيقة. أولا وقبل كل شيء، اللون السائد هو الأبيض، سواء بالنسبة للباب، في الخشب الرجعية، ولأشكال مدورة وناعمة. الجرار الخوص هي أبطال المشهد وترحب الزهور الجميلة، طازجة أو، إذا كان الموسم لا يسمح، وهمية.
في هذه الحالة لدينا مدخل الأصلي حقا حيث أردنا أن تلعب مع المواد والألوان. بمجرد إدخال، ستلاحظ خزانة راحة، حيث يمكنك تخزين السترات وغيرها من البنود. هذا هو تكملة الخاصة فريدة من نوعها نظرا للاختلافات سارة تم إنشاؤها: الأثاث هو كل شيء أبيض مع المقابض جولة الملونة، ولكن هناك اثنين من الأدراج الخشبية والبنزين اللون، مثل المقابض. تؤخذ نفس الألوان من الملابس بسيطة وطبيعية شنق.
بالنسبة لأولئك الذين يريدون دخول حاسم نوعا ما، على الرغم من أنه يتألف من عدد قليل من العناصر، وهذا يقدم أفكارا خاصة. وقد تم طلاء الجدران بأزرق كلاسيكي، وهو يجمع جيدا مع خشب الباركيه. باب مدخل انتقائي مع هيكل اللون الأبيض والأبيض والأبيض مخطط مائلة الأدراج. جميلة حقا ثلاثة مصابيح أساسية تسقط من السقف.
إذا كنت ترغب في جعل ضوء المدخل وطعم غير عادي هذا هو مثال رائع. وضعت المرايا، لوحات بالأبيض والأسود والشموع والأواني لا تزال على الأرض. بيئة مثالية لنكهة فنية وفنية مسلية تذكر نمط وشخصية روح انتقائية.
معروفة دائما، تفاصيل في المفروشات المنزلية تجعل الفرق. في بعض الأحيان، مجرد إضافة بسيطة لتحويل البيئة. في هذا المدخل هناك طاولة القهوة الخشبية حيث يتم اعتماد اثنين من الثريات على غرار الرجعية، وعاء زهرة، واثنين من الأشياء الخشبية مع مقابض اللون الطبيعي. وهناك أيضا مرآة خاصة أن يعطي لمسة اضافية.
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