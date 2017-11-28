10 نماذج لكيفية تصميم مدخل ترحيبي

المدخل هو أول مساحة تلاحظها انت وزائريك عند دخول المنزل، وهو ما يجعله منطقة ذو اهمية قصوى، وجعلها مريحة أمر من الأولويات المتقدمة في تصميم المنزل، حتى تعطيك انطباعا أوليًا يحمل من الجمال والإبداع ما يبهر زائريك.

تزيين وتصميم مدخل ترحيبي مبهر لا يتطلب الكثير من المبالغات أو النفقات، هناك الكثير من الطرق التي تبدأ من أقصى درجات البساطة وحتى أقصى درجات الإبداع، ويمكن أن تخلق حقًا منطقة دخول فريدة.

في بعض الأحيان تحتاج مجرد لمسات تكميلية بسيطة، والبعض الآخر يتطلب الأمر استخدام مواد معينة أو بعض العناصر التي تخلق الانسجام والسطوع. في مقال اليوم من هوميفاي، نقدم لك مجموعة من الأفكار لـ تصميم مدخل منزلك بطريقة ابداعية راقية وأنيقة. شاهدهم معنا!