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5 ديكورات مميزة لغرف الأطفال حديثي الولادة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Modern & sfeervol interieur in vrijstaande woning, By Lilian By Lilian غرف الرضع خشب متين Blue
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من الأمور بالغة الأهمية عند كل أم وأب مقبلين على الإنجاب فأكثر ما يشغلهم هو تصميم غرفة النوم الخاصة بأولادهم وكيفية الاستفادة من إمكانيات الغرفة حتى تصلح لتنفيذ كل ما يطمحوا فيه، فيكون لدى كل منهم أفكار وأشكال وتوقعات لشكل الغرفة يطمحون إلى الوصول إليه، حيث أن تجهيز الغرفة لاستقبال مولود جديد هي أمر يسعد كل أم وأب ويجعلهم يبحثون بلهفة عن تصميمات تناسب أذواقهم وجنس المولود والمرحلة التي يعيش فيها ومتطلباتها ولذلك نقدم لكم خمسة تصميمات مختلفة لاختيار ما يناسبكم وفقا لعدة أمور أهمهما الرؤية والأمور المادية.

1-تصميم لغرفة أطفال يضيف نوع من البهجة

Quarto do Bernardo, Pri Martins Arquitetura Pri Martins Arquitetura غرف الرضع خشب Yellow
Pri Martins Arquitetura

Pri Martins Arquitetura
Pri Martins Arquitetura
Pri Martins Arquitetura

يشع من هذا التصميم البهجة حيث أن ذلك ما يجب أن يميز شكل الغرفة الخاصة بالأطفال حتى تنقل ذلك الإحساس لهم، فبالنسبة لهم هي ليست مجرد غرفة أو تصميم بل إنها مملكتهم الخاصة الذين يتعلقون بها وتمثل لهم كل شيء، ويتوافر في ذلك التصميم كل الاحتياجات الخاصة به من حيث السرير المناسب للطفل المولود ومرفق به الأدراج الخاصة لوضع احتياجات الطفل وفي الخلفية أرفف لوضع الألعاب الخاصة به، وتوجد أريكة للجلوس والراحة عليها وتتناسق الألوان مع الإضاءة الطبيعية الجيدة والضرورية لغرف الأطفال حيث ضوء الشمس والتهوية الجيدة.

2- تصميم عصري يصلح لطفلين توأم

Cuarto de gemelos, D.I. Pilar Román D.I. Pilar Román غرف الرضع
D.I. Pilar Román

D.I. Pilar Román
D.I. Pilar Román
D.I. Pilar Román

ويتضح من ذلك التصميم الطابع الحديث حيث الألوان  وكذلك الديكور والأثاث، فالدولاب والسرير وكذلك الأسرة الخاصة بالطفلين والكمودينو والمقعد الهزاز كل ذلك يميل إلي العصرية، وتظهر الأرضيات الخشبية الملائمة لنمط الغرفة، وتمتاز تلك الغرفة ما بين الإضاءة الطبيعية والصناعية حيث الأضواء المدفونة.

3- تصميم بسيط لغرفة نوم أطفال رضع

homify غرف الرضع خشب White
homify

homify
homify
homify

يظهر التصميم بسيط ويغطي كافة الاحتياجات الخاصة بغرفة الأطفال الرضع، فنجد السرير المصمم خصيصا لهم ذو الجدار المرتفع لحماية الطفل ومكان للوضع مستلزمات الطفل ومقعد للراحة وأرضية مفروشة بالسجاد ومكان للتزين ووضع بعض الألعاب ولوحات على الحائط وكل ذلك مع تناسق الألوان والإضاءة الطبيعية والصناعية التي تحتاجها تلك الغرفة.

4-تصميم مختلف لغرفة عصرية

Modern & sfeervol interieur in vrijstaande woning, By Lilian By Lilian غرف الرضع خشب متين Blue
By Lilian

By Lilian
By Lilian
By Lilian

وعندما تتطلع إلي ذلك التصميم تشعر بالانبهار حيث انه يشبه تصميم السفينة وكأنك في بحر حيث المزج بين اللونين الأزرق والأبيض، وبالنسبة للأثاث فيتوفر فيه القطع المطلوبة بدءا من السرير ومكان لوضع الملابس وصولا إلي الخيمة التي تظهر على شكل ديكور للتزين ولكنها في حقيقة الأمر أيضا مكان لوضع الألعاب، وبالنسبة للأرضيات فهي خشبية للحفاظ على طقس الغرفة، وتناسب الإضاءة حيث تشمل الطبيعية والصناعية.

5- استغلال المساحة الصغيرة في تصميم غرفة نوم طفلك

Residência Quintino Bocaiúva - Dormitório Bebê, Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados غرف الرضع
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

من الواضح في ذلك التصميم صغر المساحة ومع ذلك فإن المساحة مستغلة بشكل جيد من حيث تصميم غرفة أطفال رضع تشمل الأمور المطلوبة واللازمة لطفلك فهي تحتوي على سرير خاص لطفلك المولود ومناسب بالنسبة له من حيث الارتفاع والاتساع وأيضا مكان يصلح لمسألة الغيار بالنسبة للطفل وأرفف لوضع بعض الديكورات الخاصة بغرفة الأطفال، ويغلب الألوان الفاتحة على التصميم حتى تشعرون بكبر المساحة ونلاحظ سيطرة الإضاءة الصناعية مع وجود ستائر بيضاء والدهانات عبارة عن ورق حائط ذو نقوش مناسبة للجو العام للغرفة.
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5 تصميمات مبهرة لغرف السفرة الكلاسيكية
5 ديكورات مميزة لغرف الأطفال حديثي الولادة

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