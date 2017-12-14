5 ديكورات مميزة لغرف الأطفال حديثي الولادة

يشع من هذا التصميم البهجة حيث أن ذلك ما يجب أن يميز شكل الغرفة الخاصة بالأطفال حتى تنقل ذلك الإحساس لهم، فبالنسبة لهم هي ليست مجرد غرفة أو تصميم بل إنها مملكتهم الخاصة الذين يتعلقون بها وتمثل لهم كل شيء، ويتوافر في ذلك التصميم كل الاحتياجات الخاصة به من حيث السرير المناسب للطفل المولود ومرفق به الأدراج الخاصة لوضع احتياجات الطفل وفي الخلفية أرفف لوضع الألعاب الخاصة به، وتوجد أريكة للجلوس والراحة عليها وتتناسق الألوان مع الإضاءة الطبيعية الجيدة والضرورية لغرف الأطفال حيث ضوء الشمس والتهوية الجيدة.