5 نماذج لتصميمات غرف معيشة بديكورات عصرية

يلجأ العديد من الأشخاص هذه الأيام لاتباع النمط العصري للتصميم لمختلف الأسباب مثل كونه عملي وبسيط ويناسب المساحات الصغيرة، وهو ما يجعله مناسب أكثر لغرف المعيشة. وهناك العديد من الأشكال والنماذج لغرف معيشة عصرية، يتم فيها ترتيب الغرفة حسب احتياجات المستخدم وسبب اتباعه هذا التصميم. وهنا نعرض بعض النماذج لغرف معيشة عصرية، يمكنك من خلالها أن تستوحي بعض الأفكار بما يناسب ذوقك الخاص وهدفك من التصميم.
في الكثير من الأحيان يجب ان تصميم المنزل بدون وجود غرفة مخصصة كغرفة معيشة أو لا تسمح مساحة المنزل بذلك، وفي هذه الحالة غالبًا ما نجد أن يتم تخصيص غرفة معيشة في الصالة الخارجية بما يتناسب مع باقي القطع الموجودة في الصالة. وفي هذا النموذج نجد أنه تم تخصيص مساحة لغرفة المعيشة إلى جانب غرفة الطعام العصرية البسيطة والمطبخ المفتوح لتصبح مساحة عائلية أكثر من كونها غرفة معيشة متفردة بذاتها، وقد تم استخدام درجات الألوان المحايدة على الجدران وفي الأثاث بشكل متجانس جعل الثلاث غرف يندمجون مع بعضهم البعض كغرفة واحدة متعددة الأغراض.
بسبب كون غرفة المعيشة من الغرف العملية في المنزل التي يتم فيها ممارسة مختلف الأنشطة فيجب أن تتوفر فيها عدد من العناصر التي تسمح بتعدد الوظائف، وفي هذا النموذج نرى أنه تم صنع عدد من الأرفف على الجدار الخلفي لوضع الديكورات والبراويز بشكل عصري بسيط مع وضع مكتبة جانبية بأرفف لوضع الكتب؛ بالإضافة لذلك فيوج في الغرفة مساحات تخزينية متعددة لحفظ مختلف الأغراض حتى لا تُحدث فوضى بالمكان.
على الرغم من أنه في أغلب الأحيان تتميز الغرف العصرية ببساطتها إلا ان في بعض الأحيان يمكن من خلال إضافة لمستنا الخاصة جعل الغرفة أنيقة أكثر من كونها غرفة عملية بسيطة، حيث نلاحظ في هذا النموذج أنه تم الاهتمام بجميع التفاصيل مثل الديكورات العصرية الثمينة، استغلال الإضاءة الطبيعية من خلال الستائر البيضاء الشفافة وأيضًا إضافة الوسائد المختلفة المريحة متعددة الأشكال والتي امتزجت بشكل عصري أنيق بسبب ألوانها المتقاربة من الذهبي ودرجات البيج. التركيز على الألوان المحايدة من درجات البيج الفاتح توافق مع الأرضية الخشبية من البني الداكن، ما أضاف تجانس وأناقة ملحوظة للغرفة.
اللون الأبيض غالبًا ما يجلب شعور بالنقاء والصفاء ويمنح إحساس بالاتساع، وفي هذا النموذج نرى انه تم توظيف اللون الأبيض في غرفة المعيشة ليكون مواجه لمصدر الإضاءة الطبيعية التي انعكست على الأثاث والجدران لمزيد من الإحساس بالاتساع والحيوية. وبسبب وجود غرفة المعيشة في مساحة مفتوحة تحتوي على غرف مختلفة تم إضافة بعض التفاصيل لدمج الغرف، حيث تم إضافة وسائد بنفس لون المقعد الجانبي وتم وضع طاولة سوداء صغيرة إلى جانب التلفاز لتتوافق مع لون مقاعد غرفة الطعام؛ وهو ما جعل المكان يبدو مترابط بشكل كبير.
الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة هو ما يُعطي طابع خاص شخصي للمكان، والنمط العصري يمنحك الفرصة لدمج العديد من التفاصيل المختلفة للحصول على شكل نهائي جذاب ويجذب العين. وفي هذا النموذج نجد أن العناصر العصرية تبرز في تفاصيل مثل الطاولة العصرية متعددة الاستخدامات، وحدة الإضاءة المعدنية متداخلة الأشكال واللوحات الملونة والتي تم اختيار مقاسات مختلفة لها لكنها بدت متوافقة لحد كبير، استخدام اللون البيج الفاتح على الجدران ساهم في أن يُبرز اللوحات، ووجود السجادة بلون الجدران أضاف شعور أكبر بترابط الغرفة.
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