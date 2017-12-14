5 نماذج لتصميمات غرف معيشة بديكورات عصرية

في الكثير من الأحيان يجب ان تصميم المنزل بدون وجود غرفة مخصصة كغرفة معيشة أو لا تسمح مساحة المنزل بذلك، وفي هذه الحالة غالبًا ما نجد أن يتم تخصيص غرفة معيشة في الصالة الخارجية بما يتناسب مع باقي القطع الموجودة في الصالة. وفي هذا النموذج نجد أنه تم تخصيص مساحة لغرفة المعيشة إلى جانب غرفة الطعام العصرية البسيطة والمطبخ المفتوح لتصبح مساحة عائلية أكثر من كونها غرفة معيشة متفردة بذاتها، وقد تم استخدام درجات الألوان المحايدة على الجدران وفي الأثاث بشكل متجانس جعل الثلاث غرف يندمجون مع بعضهم البعض كغرفة واحدة متعددة الأغراض.