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5 نماذج لتصميمات غرف معيشة بديكورات عصرية

Mai Elkholy Mai Elkholy
CASA BR, ARCHISPRITZ ARCHISPRITZ غرفة المعيشة
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يلجأ العديد من الأشخاص هذه الأيام لاتباع النمط العصري للتصميم لمختلف الأسباب مثل كونه عملي وبسيط ويناسب المساحات الصغيرة، وهو ما يجعله مناسب أكثر لغرف المعيشة. وهناك العديد من الأشكال والنماذج لغرف معيشة عصرية، يتم فيها ترتيب الغرفة حسب احتياجات المستخدم وسبب اتباعه هذا التصميم. وهنا نعرض بعض النماذج لغرف معيشة عصرية، يمكنك من خلالها أن تستوحي بعض الأفكار بما يناسب ذوقك الخاص وهدفك من التصميم.

1- غرفة معيشة في مساحة متعددة الأغراض

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

في الكثير من الأحيان يجب ان تصميم المنزل بدون وجود غرفة مخصصة كغرفة معيشة أو لا تسمح مساحة المنزل بذلك، وفي هذه الحالة غالبًا ما نجد أن يتم تخصيص غرفة معيشة في الصالة الخارجية بما يتناسب مع باقي القطع الموجودة في الصالة. وفي هذا النموذج نجد أنه تم تخصيص مساحة لغرفة المعيشة إلى جانب غرفة الطعام العصرية البسيطة والمطبخ المفتوح لتصبح مساحة عائلية أكثر من كونها غرفة معيشة متفردة بذاتها، وقد تم استخدام درجات الألوان المحايدة على الجدران وفي الأثاث بشكل متجانس جعل الثلاث غرف يندمجون مع بعضهم البعض كغرفة واحدة متعددة الأغراض.

2- غرفة معيشة متعددة الأغراض

CASA BR, ARCHISPRITZ ARCHISPRITZ غرفة المعيشة
ARCHISPRITZ

ARCHISPRITZ
ARCHISPRITZ
ARCHISPRITZ

بسبب كون غرفة المعيشة من الغرف العملية في المنزل التي يتم فيها ممارسة مختلف الأنشطة فيجب أن تتوفر فيها عدد من العناصر التي تسمح بتعدد الوظائف، وفي هذا النموذج نرى أنه تم صنع عدد من الأرفف على الجدار الخلفي لوضع الديكورات والبراويز بشكل عصري بسيط مع وضع مكتبة جانبية بأرفف لوضع الكتب؛ بالإضافة لذلك فيوج في الغرفة مساحات تخزينية متعددة لحفظ مختلف الأغراض حتى لا تُحدث فوضى بالمكان.

3- الأناقة في غرفة معيشة عصرية

living room+dining, m.frahat m.frahat غرفة المعيشة
m.frahat

living room+dining

m.frahat
m.frahat
m.frahat

على الرغم من أنه في أغلب الأحيان تتميز الغرف العصرية ببساطتها إلا ان في بعض الأحيان يمكن من خلال إضافة لمستنا الخاصة جعل الغرفة أنيقة أكثر من كونها غرفة عملية بسيطة، حيث نلاحظ في هذا النموذج أنه تم الاهتمام بجميع التفاصيل مثل الديكورات العصرية الثمينة، استغلال الإضاءة الطبيعية من خلال الستائر البيضاء الشفافة وأيضًا إضافة الوسائد المختلفة المريحة متعددة الأشكال والتي امتزجت بشكل عصري أنيق بسبب ألوانها المتقاربة من الذهبي ودرجات البيج. التركيز على الألوان المحايدة من درجات البيج الفاتح توافق مع الأرضية الخشبية من البني الداكن، ما أضاف تجانس وأناقة ملحوظة للغرفة.

4- بساطة اللون الأبيض في غرفة معيشة عصرية

Homes, Julia Dempster Julia Dempster غرفة المعيشة
Julia Dempster

Homes

Julia Dempster
Julia Dempster
Julia Dempster

اللون الأبيض غالبًا ما يجلب شعور بالنقاء والصفاء ويمنح إحساس بالاتساع، وفي هذا النموذج نرى انه تم توظيف اللون الأبيض في غرفة المعيشة ليكون مواجه لمصدر الإضاءة الطبيعية التي انعكست على الأثاث والجدران لمزيد من الإحساس بالاتساع والحيوية. وبسبب وجود غرفة المعيشة في مساحة مفتوحة تحتوي على غرف مختلفة تم إضافة بعض التفاصيل لدمج الغرف، حيث تم إضافة وسائد بنفس لون المقعد الجانبي وتم وضع طاولة سوداء صغيرة إلى جانب التلفاز لتتوافق مع لون مقاعد غرفة الطعام؛ وهو ما جعل المكان يبدو مترابط بشكل كبير.

5- ​الاهتمام بالتفاصيل

Casa Verde, Hany Saad Innovations Hany Saad Innovations غرفة المعيشة
Hany Saad Innovations

Hany Saad Innovations
Hany Saad Innovations
Hany Saad Innovations

الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة هو ما يُعطي طابع خاص شخصي للمكان، والنمط العصري يمنحك الفرصة لدمج العديد من التفاصيل المختلفة للحصول على شكل نهائي جذاب ويجذب العين. وفي هذا النموذج نجد أن العناصر العصرية تبرز في تفاصيل مثل الطاولة العصرية متعددة الاستخدامات، وحدة الإضاءة المعدنية متداخلة الأشكال واللوحات الملونة والتي تم اختيار مقاسات مختلفة لها لكنها بدت متوافقة لحد كبير، استخدام اللون البيج الفاتح على الجدران ساهم في أن يُبرز اللوحات، ووجود السجادة بلون الجدران أضاف شعور أكبر بترابط الغرفة.

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