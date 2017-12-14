5 أفكار مبتكرة لحمامات على الطراز الإسكندنافي

إلى جانب تميز التصاميم الاسكندنافية بألوانها المحايدة والخامات المستخدمة مثل الجلد والرخام والخشب، فهي تتميز أيضًا بخطوطها المستقيمة الواضحة التي تُضيف إحساس بالنظام على أي مكان؛ وقد يكون هذا الأمر هو ما يرغب أغلب الأشخاص وجودة في حماماتهم. وهناك العديد من الأفكار لاستخدام التصميم الاسكندنافي لتصميم حمامك، ويمكنك اختيار الخامات والألوان التي تناسب ذوقك الخاص مع الالتزام بالخطوط العريضة الأساسية للتصميم. وهنا نعرض بعض نماذج الحمامات التي تم تصميمها على الطراز الاسكندنافي، والتي تعكس مدى ترتيب وأناقة ومناسبة هذا التصميم للحمامات.
عادةً ما يمنح الرخام أناقة واحساس بالفخامة، وهناك العديد من الألوان التي يتم توظيفها بمختلف الطرق لإضافة لمسات أنيقة للمكان. لكن في هذا النموذج نلاحظ أنه تم استخدام الرخام كعنصر أساسي في تصميم الحمام، واستخدام اللون الأبيض أضاف إحساس بالاتساع لمساحة الحمام المتوسطة. تم استخدام مرآة عريضة مُحاطة بإضاءة مدفونة لزيادة الإحساس بالعمق، وتم احاطتها بقطع رخام صغيرة تُشبه الفسيفساء أضافت شكل جمالي أنيق توافق وترابط مع كل العناصر. اللجوء لاستخدام باب خشبي بلون طبيعي للخشب أحدث اتزان في المكان وأضاف القليل من اللون.
كما ذكرنا من قبل فأن التصميم الاسكندنافي يمنح إحساس بالنظام والترتيب وهو العناصر التي تساعد في إضافة إحساس بالاتساع، وهو ما يجعله مناسب للمساحات الصغيرة بشكل كبير. وكما نلاحظ في هذا النموذج فمساحة الحمام الصغيرة لا تسمح بإضافة العديد من التفاصيل إلا أنه تم تصميم حمام مميز بالاعتماد على هذا النمط، حيث تم استخدام اللون الأبيض لزيادة الإحساس بالاتساع مع استخدام الخشب على الجدران والأرضية لتحديد إحداثيات المكان. وقد تم استغلال المساحة تحت الحوض بإضافة مساحات تخزينية كبيرة، وتم وضع حامل المناشف على الجزء العلوي من الجدار لتوفير المساحة.
في بعض الأحيان قد يكون من الصعب الربط بين الخامات المختلفة لتبدو بشكل جذاب؛ لكن إذا نجحت في هذا الأمر فستفاجأ بنتيجة مُرضية. وفي هذا النموذج جمع التصميم ما بين درجات الأبيض والرمادي الفاتح في الرخام الموجود على الأرضية والجدران وتم استخدام اللون الأبيض أيضًا في حامل المناشف المعدني، وتم استخدام الخشب بلونة الطبيعي لإضافة لون بسيط للمكان لإعطائه حيوية وإحداث اختلاف في الألوان السائدة. تم استخدام مرآة عريضة مع وحدة إضاءة علوية لزيادة الإحساس بالاتساع وعمق المكان، الأمر الذي ساهم فيه بشكل كبير أيضًا الألوان الفاتحة واستخدام اللون الأبيض بكثرة.
لا يوجد اختلاف على كون اللون الأسود يتربع على عرش الأناقة حين يأتي الامر للألوان، وهو لون يتم استخدامه في الكثير من الأحيان في النمط الاسكندنافي. وفي هذا النموذج نجد أنه تم استخدام اللون الأسود مع اللون الأبيض بشكل مميز، وحيث أن اللونين الأسود والأبيض من لونين متعاكسين فقد ساهم استخدامهم متجاورين على الجدار في تقسيم الجدار وإعطاء إحساس بوجود غرفتين مما يزيد الشعور بالاتساع.
يمكنك دائمًا وضع لمستك الخاصة على أي تصميم باستخدام اللون المفضل إليك، وفي هذا النموذج نجد أنه تم استخدام الخشب في أغلب العناصر سواء الأرضية أو الخزانات والأرفف؛ لكن تم عمل جدران من الحجارة باللون الأزرق الفاتح المائل للرمادي لإضافة لمسة شخصية بدون الخروج عن عنصر الألوان المحايدة والذي يعتبر من أهم العوامل المميزة للتصميم. ونلاحظ أنه تم إضافة لمسة جمالية بسيطة من خلال تركيب بلاطات منقوشة على الجدار القصير في المنتصف لتُبرز كفاصل يقسم المكان لجزئين.
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