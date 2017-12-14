5 أفكار مبتكرة لحمامات على الطراز الإسكندنافي

كما ذكرنا من قبل فأن التصميم الاسكندنافي يمنح إحساس بالنظام والترتيب وهو العناصر التي تساعد في إضافة إحساس بالاتساع، وهو ما يجعله مناسب للمساحات الصغيرة بشكل كبير. وكما نلاحظ في هذا النموذج فمساحة الحمام الصغيرة لا تسمح بإضافة العديد من التفاصيل إلا أنه تم تصميم حمام مميز بالاعتماد على هذا النمط، حيث تم استخدام اللون الأبيض لزيادة الإحساس بالاتساع مع استخدام الخشب على الجدران والأرضية لتحديد إحداثيات المكان. وقد تم استغلال المساحة تحت الحوض بإضافة مساحات تخزينية كبيرة، وتم وضع حامل المناشف على الجزء العلوي من الجدار لتوفير المساحة.