براعة اختيار الألوان والتنسيق في ديكور 5 غرف سفرة مودرن

يهتم كل من يقدم على شراء منزل أو تجديده بتصميم غرفة السفرة والتفاصيل الخاصة بها من أثاث وديكورات وغيرها حتى تناسب كل ذوق ولأنها وجهه أمام الزوار ومصدر دائم للإعجاب أو الانتقاد. اليوم نقدم لكم خمسة تصاميم لديكورات غرف السفرة المودرن التي تبرز البراعة في التنسيق والتصميم وأختيارات الألوان.
يظهر هنا محاولة المصمم إلى استغلال المساحات بشكل كبير حيث أنه يقدم لنا ديكورات بسيطة ويمكن استغلالها بشكل منطقي، فنجد الأرفف الخشبية اللون التي من الممكن وضع بها بعض الكتب وأشياء صغيرة للتزين ومن هذا المنطلق فيكون استفاد من المساحة بالإضافة إلى انه أعطى شكلا جماليا، ويعتبر ذلك التصميم من التصميمات العصرية الحديثة التي تلاءم المساحات الصغيرة من المنازل حيث أنها منضدة مربعة الشكل محطة بأربعة كراسي في منتهى البساطة مع الستائر البسيطة وكذلك الإضاءة الصناعية المتمثلة في وحدة لإنارة.
وفي ذلك التصميم اعتماده الكلي في الديكورات على الألوان واختلافها وتناسقها مع بعضها البعض فنجد اللون الأزرق والرمادي والأبيض والخشبي والبرتقالي تجتمع كل هذه الألوان في تصميم واحد لتقدم شكلا جماليا، فغرفة السفرة هنا عبارة عن طاولة كبيرة الحجم مرفقة بالمطبخ وتتوسط المشهد بينه وبين غرفة المعيشة حيث أنهم جميعا في مكان واحد وتظهر ألوان المقاعد المختلفة وبعض الديكورات التي تتمثل في اللوحات وبعض النباتات وأيضا وسائل الإضاءة فهي مستخدمة للتزين والأرضيات فاتحة اللون لكي تتناسق سويا مع باقي أجزاء التصميم.
نلاحظ في ذلك التصميم الاختلاف حيث إننا نجده في شكل الأثاث الغير معتاد فهي تعد غرفة مناسبة في المساحة تصلح لطاولة كبيرة ومحاط بها ثمانية مقاعد ذو اللونين الأسود والسكري ويتوافق ذلك مع تصميم الباب والبوفيه الخاص بالسفرة مع الأرضيات وإذا جئنا إلى الديكور فنجد التحف الصغيرة وكذلك الرموز النباتية التي تلائم التصميم وبالنسبة للمرآة فهي عريضة الحجم لعكس الشكل العام للسفرة.
ومن الأمور الغير معتادة هي تصميم السفرة أو يمكن إطلاق عليها وحدة الطعام داخل المطبخ حيث المساحة الهائلة التي تسمح بذلك الأمر، ومن المبهر في ذلك التصميم تناسق الألوان وتداخلها مع بعضها لكي تقدم نتيجة رائعة، فنجد الطاولة الخاصة بالطعام كبيرة تسع ستة أشخاص والتصميم الخاص بالمطبخ ليضم السفرة مناسب فهو يسمح بوجود البوتاجاز والفرن والثلاجة وكذلك الحوض ويوجد ديكورات حيث أشكال الإنارة والأضواء منها ما هو ظاهر ومنها ما هو مدفون.
ولعل المتابعين لأحدث التصميمات لديه المعرفة ولو حتى بسيطة بالطراز الأسيوي الذي يسيطر عليه الطابع الخشبي فنجد الخشب واضح في كل أجزاء التصميم؛ حيث الأسقف الخشبية والأثاث الخشبي وأبواب خشبية وكذلك الديكورات الممثلة في لوحات ذات إطار خشبي، فهذا التصميم يحتاج إلي مساحة كبيرة حيث غرفة السفرة كبيرة الحجم وبجانبها قطعة عصرية للاستقبال، وبالنسبة للأرضيات فيتضح لمعانها حيث أنها من الرخام وتناسق الألوان فيما بينها تبرز الشكل الجمالي وبالنسبة للإضاءة نجد النجفة المتدلية من السقف تمنحنا الضوء ووحدة للتزين وبعض الأضواء المدفونة أيضا.
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