براعة اختيار الألوان والتنسيق في ديكور 5 غرف سفرة مودرن

يظهر هنا محاولة المصمم إلى استغلال المساحات بشكل كبير حيث أنه يقدم لنا ديكورات بسيطة ويمكن استغلالها بشكل منطقي، فنجد الأرفف الخشبية اللون التي من الممكن وضع بها بعض الكتب وأشياء صغيرة للتزين ومن هذا المنطلق فيكون استفاد من المساحة بالإضافة إلى انه أعطى شكلا جماليا، ويعتبر ذلك التصميم من التصميمات العصرية الحديثة التي تلاءم المساحات الصغيرة من المنازل حيث أنها منضدة مربعة الشكل محطة بأربعة كراسي في منتهى البساطة مع الستائر البسيطة وكذلك الإضاءة الصناعية المتمثلة في وحدة لإنارة.