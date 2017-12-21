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براعة اختيار الألوان والتنسيق في ديكور 5 غرف سفرة مودرن

Mai Elkholy Mai Elkholy
Reforma de un piso de los años 80., Lavolta Lavolta غرفة السفرة خشب Wood effect
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يهتم كل من يقدم على شراء منزل أو تجديده بتصميم غرفة السفرة والتفاصيل الخاصة بها من أثاث وديكورات وغيرها حتى تناسب كل ذوق ولأنها وجهه أمام الزوار ومصدر دائم للإعجاب أو الانتقاد. اليوم نقدم لكم خمسة تصاميم لديكورات غرف السفرة المودرن التي تبرز البراعة في التنسيق والتصميم وأختيارات الألوان.

1- ديكورات بسيطة تصلح لغرفة سفرة حديثة

Reforma de un piso de los años 80., Lavolta Lavolta غرفة السفرة خشب Wood effect
Lavolta

Lavolta
Lavolta
Lavolta

يظهر هنا محاولة المصمم إلى استغلال المساحات بشكل كبير حيث أنه يقدم لنا ديكورات بسيطة ويمكن استغلالها بشكل منطقي، فنجد الأرفف الخشبية اللون التي من الممكن وضع بها بعض الكتب وأشياء صغيرة للتزين ومن هذا المنطلق فيكون استفاد من المساحة بالإضافة إلى انه أعطى شكلا جماليا، ويعتبر ذلك التصميم من التصميمات العصرية الحديثة التي تلاءم المساحات الصغيرة من المنازل حيث أنها منضدة مربعة الشكل محطة بأربعة كراسي في منتهى البساطة مع الستائر البسيطة وكذلك الإضاءة الصناعية المتمثلة في وحدة لإنارة.

2-تصميم إبتكاري يعتمد على تداخل الألوان

Ateliê do Mestre Cervejeiro, Sarau Arquitetura Sarau Arquitetura غرفة السفرة
Sarau Arquitetura

Sarau Arquitetura
Sarau Arquitetura
Sarau Arquitetura

وفي ذلك التصميم اعتماده الكلي في الديكورات على الألوان واختلافها وتناسقها مع بعضها البعض فنجد اللون الأزرق والرمادي والأبيض والخشبي والبرتقالي تجتمع كل هذه الألوان في تصميم واحد لتقدم شكلا جماليا، فغرفة السفرة هنا عبارة عن طاولة كبيرة الحجم مرفقة بالمطبخ وتتوسط المشهد بينه وبين غرفة المعيشة حيث أنهم جميعا في مكان واحد وتظهر ألوان المقاعد المختلفة وبعض الديكورات التي تتمثل في اللوحات وبعض النباتات وأيضا وسائل الإضاءة فهي مستخدمة للتزين والأرضيات فاتحة اللون لكي تتناسق سويا مع باقي أجزاء التصميم.

3- تصميم راقي مختلف بديكورات بسيطة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

نلاحظ في ذلك التصميم الاختلاف حيث إننا نجده في شكل الأثاث الغير معتاد فهي تعد غرفة مناسبة في المساحة تصلح لطاولة كبيرة ومحاط بها ثمانية مقاعد ذو اللونين الأسود والسكري ويتوافق ذلك مع تصميم الباب والبوفيه الخاص بالسفرة مع الأرضيات وإذا جئنا إلى الديكور فنجد التحف الصغيرة وكذلك الرموز النباتية التي تلائم التصميم وبالنسبة للمرآة فهي عريضة الحجم لعكس الشكل العام للسفرة.

4-تصميم وحدة الطعام بداخل المطبخ

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA غرفة السفرة
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

ومن الأمور الغير معتادة هي تصميم السفرة أو يمكن إطلاق عليها وحدة الطعام داخل المطبخ حيث المساحة الهائلة التي تسمح بذلك الأمر، ومن المبهر في ذلك التصميم تناسق الألوان وتداخلها مع بعضها لكي تقدم نتيجة رائعة، فنجد الطاولة الخاصة بالطعام كبيرة تسع ستة أشخاص والتصميم الخاص بالمطبخ ليضم السفرة مناسب فهو يسمح بوجود البوتاجاز والفرن والثلاجة وكذلك الحوض ويوجد ديكورات حيث أشكال الإنارة والأضواء منها ما هو ظاهر ومنها ما هو مدفون.

5- تصميم وديكورات السفرة بلمحة أسيوية

Residencia - 2017, Danielle Valente Arquitetura e Interiores Danielle Valente Arquitetura e Interiores غرفة السفرة
Danielle Valente Arquitetura e Interiores

Danielle Valente Arquitetura e Interiores
Danielle Valente Arquitetura e Interiores
Danielle Valente Arquitetura e Interiores

ولعل المتابعين لأحدث التصميمات لديه المعرفة ولو حتى بسيطة بالطراز الأسيوي الذي يسيطر عليه الطابع الخشبي فنجد الخشب واضح في كل أجزاء التصميم؛ حيث الأسقف الخشبية والأثاث الخشبي وأبواب خشبية وكذلك الديكورات الممثلة في لوحات ذات إطار خشبي، فهذا التصميم يحتاج إلي مساحة كبيرة حيث غرفة السفرة كبيرة الحجم وبجانبها قطعة عصرية للاستقبال، وبالنسبة للأرضيات فيتضح لمعانها حيث أنها من الرخام وتناسق الألوان فيما بينها تبرز الشكل الجمالي وبالنسبة للإضاءة نجد النجفة المتدلية من السقف تمنحنا الضوء ووحدة للتزين وبعض الأضواء المدفونة أيضا.

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