9 ألوان لغرف نوم كما اللوحات الفنية

تغيير الألوان في المنزل بشكل دوري أمر جيد لتجنب الشعور بالملل، كما أنه يمنح شقتك مظهرًا متجددًا بتكلفة أقل، ولا يمكن إغفال التأثير النفسي للألوان وتأثيرها على المناخ العام داخل المنزل. خصوصا في غرفة النوم، كمكان مخصص للاسترخاء والراحة، ويمكن لهذه الممارسة أن تكون وسيلة مثالية لإطلاق العنان لإبداعاتنا واتباع مزاجنا في اختيار اللون المناسب لكل فترة.
هنا، في مقال اليوم ن هوميفاي، نقترح لك 9 لوحات من الألوان لطلاء جدران غرفةالنوم، مما يجعلها مثالية بسحرها. شاهدهم معنا واستمد إلهامك من أعمال الخبراء!
اللون الوردي يجعل تلك الغرفة تبدو مناسبة للأميرات الحالمة، ولكن أيضا مناسبة جدا الاسترخاء والأجواء العصرية، حيث أن اللون الوردي في جميع جوانبها لا لا يسبب أبدًا شعور بالملل بفضل الستائر المنقوشة والأبيض في الأثاث، في حين تمنحها الإضاءات الجانبية مزيد من الرومانسية.
النغمات السماوية تساعد كثيرًا على الاسترخاء، وتعد حافزا للنوم العميق. اللون الأزرق الفاتح هو لون مميز وله مكانة خاصة في التصميم الداخلي لغرفة النوم من أي نمط، حيث أنه دافئ ورومانسي. من خلال هذه اللوحة سوف تعرف كيفية ضمان مناخ فريد من نوعه في الغرفة.
اللون الرمادي أحد الخيارات المثالية لجدران وأثاث غرفة النوم، وخاصة إذا استخدم بعناية على الجدران والبياضات المغلفة. وبالتالي فإن الجو سيكون فائق الأناقة ومليء بالأجواء المساعدة على الاسترخاء إضافة إلى الإطلالة المتطورة.
من الأزرق إلى بلويتاس، والأزرق لا يفقد الأرض في قائمة لوحات أنسب في غرفة النوم. إذا اختار في أحلك الانحراف سوف تعرف كيفية إعطاء سحر إلى مساحات أوسع في الغالب من الخشب الفاتح والحجارة الملونة الرمادي.
بالنسبة لأولئك الذين يحبون الألوان القوية وتأثير بصري كبير، نقدم في هذا المثال لوحة فاخرة في غرفة نوم مع القليل من الجرأة حيث الأسود الداكن يسيطر على الجدران والأثاث بنكهة كلاسيكية حديثة مبهرة. يمكنك التحلي بالجرأة واختيار الأسود للحصول على بيئة مثيرة للاهتمام.
من الظلال الأكثر إشراقا وأكثر حيوية، درجة اللون البرتقالية الداكنة قليلًا، والتي قد تكون مثالية لتزيين جدران غرفة النوم، وعلى عكس ما قد تظنه بأنها تناسب فقط الغرف ذات الطابع الريفي، فإنها أيضًا تناسب النمط الحديث أو الانتقائي.
ألوان الباستيل من الخيارات العصرية لطلاء الجدران وتأثيث غرفة النوم، وخاصة الباستيل الأخضر، حيث أن هذا الخيار البسيط يضمن لك الفوز بدون شك، بفضل قدرته على جعل البيئة ملائمة تمامًا للنوم، كما يتمتع بدرجة عالية من الأناقة والحس المرهف.
لوحة محايدة تتأرجح بين البيج واللون البني الشوكولاتة، لبيئة واسعة ومتنوعة، ومناسبة تماما لغرفة النوم. كما أن ألوانها الناعمة والخفيفة ستساعد على النوم والاسترخاء، وتتميز بالرقي والنعومة بما يناسب الأذواق الحساسة.
اللون الأخضر النفطي هو الوحي الحقيقي للذوق الرفيع في التصميم الداخلي، حيث أنه بديل لذيذ لاختبار النغمات الداكنة، مما لا شك فيه أنه خيار رائع لطلاء الجدران في غرفة على النمط الكلاسيكي الحديث أو الصناعي العتيق.
لمزيد من الأفكار لتصميم غرفة النوم، تفضل بقراءة المقال التالي، 7 نصائح رائعة لتصميم غرفة نوم مميزة