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9 ألوان لغرف نوم كما اللوحات الفنية

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
托斯卡尼．Giorno｜Tuscan Giorno, 理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd. 理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd. غرفة نوم Pink
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تغيير الألوان في المنزل بشكل دوري أمر جيد لتجنب الشعور بالملل، كما أنه يمنح شقتك مظهرًا متجددًا بتكلفة أقل، ولا يمكن إغفال التأثير النفسي للألوان وتأثيرها على المناخ العام داخل المنزل. خصوصا في غرفة النوم، كمكان مخصص للاسترخاء والراحة، ويمكن لهذه الممارسة أن تكون وسيلة مثالية لإطلاق العنان لإبداعاتنا واتباع مزاجنا في اختيار اللون المناسب لكل فترة.

هنا، في مقال اليوم ن هوميفاي، نقترح لك 9 لوحات من الألوان  لطلاء جدران غرفةالنوم، مما يجعلها مثالية بسحرها. شاهدهم معنا واستمد إلهامك من أعمال الخبراء!

1. وردية حالمة

托斯卡尼．Giorno｜Tuscan Giorno, 理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd. 理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd. غرفة نوم Pink
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.

理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.

اللون الوردي يجعل تلك الغرفة تبدو  مناسبة للأميرات الحالمة، ولكن أيضا مناسبة جدا الاسترخاء والأجواء العصرية، حيث أن اللون الوردي في جميع جوانبها لا لا يسبب أبدًا شعور بالملل بفضل الستائر المنقوشة والأبيض في الأثاث، في حين تمنحها الإضاءات الجانبية مزيد من الرومانسية.

2. السماوي للاسترخاء

FOTOGRAFIA DE ARQUITECTURA E INTERIORES - PORTUGAL, Mariana Fogaça Photography Mariana Fogaça Photography ArtworkPictures & paintings
Mariana Fogaça Photography

Mariana Fogaça Photography
Mariana Fogaça Photography
Mariana Fogaça Photography

النغمات السماوية تساعد كثيرًا على الاسترخاء، وتعد حافزا للنوم العميق. اللون الأزرق الفاتح هو لون مميز وله مكانة خاصة في التصميم الداخلي لغرفة النوم من أي نمط، حيث أنه دافئ ورومانسي. من خلال هذه اللوحة سوف تعرف كيفية ضمان مناخ فريد من نوعه في الغرفة.

3. رمادي

Musewll Hill, London Jigsaw Interior Architecture غرفة نوم Green bedroom,luxury,master bed,green,brown,london,curtains,lime green,jigsaw interiors,show home,textiles
Jigsaw Interior Architecture

Musewll Hill, London

Jigsaw Interior Architecture
Jigsaw Interior Architecture
Jigsaw Interior Architecture

اللون الرمادي أحد الخيارات المثالية لجدران وأثاث غرفة النوم، وخاصة إذا استخدم بعناية على الجدران والبياضات المغلفة. وبالتالي فإن الجو سيكون فائق الأناقة ومليء بالأجواء المساعدة على الاسترخاء إضافة إلى الإطلالة المتطورة.

4. الأزرق

Residence | Kaohsiung 毓品 李宅, E&K宜客設計 E&K宜客設計 غرفة نوم
E&amp;K宜客設計

E&K宜客設計
E&amp;K宜客設計
E&K宜客設計

من الأزرق إلى بلويتاس، والأزرق لا يفقد الأرض في قائمة لوحات أنسب في غرفة النوم. إذا اختار في أحلك الانحراف سوف تعرف كيفية إعطاء سحر إلى مساحات أوسع في الغالب من الخشب الفاتح والحجارة الملونة الرمادي.

5. الاسود لقليل من الجرأة

Bedroom MN Design BedroomBeds & headboards Black black,bedroom,interior designer,interior design,london,classic,contemporary
MN Design

Bedroom

MN Design
MN Design
MN Design

بالنسبة لأولئك الذين يحبون الألوان القوية وتأثير بصري كبير، نقدم في هذا المثال لوحة فاخرة في غرفة نوم مع القليل من الجرأة حيث الأسود الداكن يسيطر على الجدران والأثاث بنكهة كلاسيكية حديثة مبهرة. يمكنك التحلي بالجرأة واختيار الأسود للحصول على بيئة مثيرة للاهتمام.

6. البرتقالي الحيوي

Masseria San Rocco, cristina mecatti interior design cristina mecatti interior design غرفة نوم
cristina mecatti interior design

cristina mecatti interior design
cristina mecatti interior design
cristina mecatti interior design

من الظلال الأكثر إشراقا وأكثر حيوية، درجة اللون البرتقالية الداكنة قليلًا، والتي قد تكون مثالية لتزيين جدران غرفة النوم، وعلى عكس ما قد تظنه بأنها تناسب فقط الغرف ذات الطابع الريفي، فإنها أيضًا تناسب النمط الحديث أو الانتقائي.

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7. الباستيل الأخضر

CP Bedroom - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design غرفة نوم
MUDA Home Design

CP Bedroom – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

ألوان الباستيل من الخيارات العصرية لطلاء الجدران وتأثيث غرفة النوم، وخاصة الباستيل الأخضر،  حيث أن هذا الخيار البسيط يضمن لك الفوز  بدون شك، بفضل قدرته على جعل البيئة ملائمة تمامًا للنوم، كما يتمتع بدرجة عالية من الأناقة والحس المرهف.

8. البيج المحايد

Bedroom MN Design BedroomTextiles bedroom,interior design,interior decoration,interior designer,france,shaggy rug
MN Design

Bedroom

MN Design
MN Design
MN Design

لوحة محايدة تتأرجح بين البيج واللون البني الشوكولاتة، لبيئة واسعة ومتنوعة، ومناسبة تماما لغرفة النوم. كما أن ألوانها الناعمة والخفيفة ستساعد على النوم والاسترخاء، وتتميز بالرقي والنعومة بما يناسب الأذواق الحساسة.

9. الأخضر النفطي

Manoel Guedes, PM Arquitetura PM Arquitetura غرفة نوم
PM Arquitetura

PM Arquitetura
PM Arquitetura
PM Arquitetura

اللون الأخضر النفطي هو الوحي الحقيقي للذوق الرفيع في التصميم الداخلي، حيث أنه بديل لذيذ لاختبار النغمات الداكنة، مما لا شك فيه أنه خيار رائع لطلاء الجدران في غرفة على النمط الكلاسيكي الحديث أو الصناعي العتيق.

لمزيد من الأفكار لتصميم غرفة النوم، تفضل بقراءة المقال التالي، 7 نصائح رائعة لتصميم غرفة نوم مميزة

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