نصائح لتصميم غرفة معيشة بمساحة صغيرة

تصميم غرفة معيشة صغيرة، يحتاج إلى الإبداع لإضافة لمسات قادرة على جعلها مريحة ووظيفية على الرغم من معوقات المساحة. كيف نفعل ذلك؟ إما من خلال ضرورة عدم شغل الفضاء من غرفة صغيرة مع الكثير من الأثاث أو التجهيزات التي تتسم بالأحجام الضخمة أكثر من اللازم، وإما بتوفير الإضاءة في الأماكن المغلقة، والتي يجب أن تهدف إلى جعل المساحات مشرقة وأكثر اتساعا، وربما المرايا أو ظلال واضحة للجدران ذات المواد المختلفة.

في مقال اليوم من هوميفاي، نستعرض معكم أفكار ونصائح من مشاريع المهندسين المعماريين ذوي الخبرة لدينا، وخبراء الديكور الداخلي، لتأثيث غرفة معيشة صغيرة بما يجعلها ذات أجواء وطابع مريح و جمالي.