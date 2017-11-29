نصائح لتصميم غرفة معيشة بمساحة صغيرة

تصميم غرفة معيشة صغيرة، يحتاج إلى الإبداع لإضافة لمسات قادرة على جعلها مريحة ووظيفية على الرغم من معوقات المساحة. كيف نفعل ذلك؟ إما من خلال ضرورة عدم شغل الفضاء من غرفة صغيرة مع الكثير من الأثاث أو التجهيزات التي تتسم بالأحجام الضخمة أكثر من اللازم، وإما بتوفير الإضاءة في الأماكن المغلقة، والتي يجب أن تهدف إلى جعل المساحات مشرقة وأكثر اتساعا، وربما المرايا أو ظلال واضحة للجدران ذات المواد المختلفة.
في مقال اليوم من هوميفاي، نستعرض معكم أفكار ونصائح من مشاريع المهندسين المعماريين ذوي الخبرة لدينا، وخبراء الديكور الداخلي، لتأثيث غرفة معيشة صغيرة بما يجعلها ذات أجواء وطابع مريح و جمالي.
الجدران والأقمشة لا تزال أدوات سحرية لتصميم غرفة معيشة صغيرة، مع تجنب عرقلة الفضاء. قد يكون لديك بالتة ألوان حيوية كافية لتغطية الجدار، ولكنك ستحتاج إلى اختيار لون حيوي مناسب للنسيج. مثل الوسائد التي نراها في غرفة المعيشة الصغيرة هذه، والتي تأخذ على الأخضر حية من الجدران، وخلق نسيج لوني لطيف.
يمكن أن تكون أريكة على شكل حرف L، عنصر واحد قادرا على تشكيل غرفة المعيشة الصغيرة. فقط من خلال لمسة بسيطة ومباشرة، ستحصل على غرفة معيشة منظمة ووظيفية، وتتمتع بالأسلوب العصري. لاتزال الأريكة على شكل حرف L خيارًا فعالًا جدًا لغرفة المعيشة الصغيرة للتقليل من اختيار الأثاث.
لا تزال فكرة بسيطة لتقديم غرفة معيشة صغيرة تضم أريكة مع شازلونج ممتد للاسترخاء، وهو ما يساعدك على تصميم ركنا حميما تجتمع به الأسرة بأكملها. الوسائد الملونة بالأخضر، على النقيض من البيج من الأريكة، تُضفي اللمسة النابضة بالحياة، وتجذب الأنظار خاصة مع إرافاق النباتات والزهور التي تكمل أثاث غرفة المعيشة الصغيرة.
لتوفير غرفة معيشة صغيرة مع تكوين رصين وأنيق، يمكنك دائمًا الاعتماد على اللمسات الفعالة، والتي من بينها استخدام أريكة بيضاء، مع مصباح جانبي مرتفع، وطاولة القهوة من الخشب الداكن وبتصميم حديث، مما يمنحك منطقة وظيفية وهادئة وأيضًا أنيقة.
لتأثيث غرفة معيشة صغيرة، فإن الأقمشة الملونة أداه ذهبية كما العصاة السحرية لتوفير أجواء منعشة وحيوية. نصيحة لجعل مساحة معيشة صغيرة أقل قمعية، أكثر ترحيبا وحميمة وصالحة للعيش الصحي، اختر ألوان زاهية ومُشرقة!
للاستفادة الكاملة من فضاء غرفة معيشة ضيقة صغيرة، يجب أن يكون الأثاث منظم في وحدتين متعارضتين وخطيتين. من ناحية وضعت الأريكة الرمادية، من ناحية أخرى الأثاث الخشبي المنخفض الذي يرافق شاشة جدار مسطح. مع خطوط أفقية من الرفوف الخشبية لإغلاق التوزيع الخطي الذي يسمح لك أن تأخذ الاستفادة الكاملة من مساحة غرفة المعيشة الصغيرة.
يجب أن يكون الأثاث في غرفة معيشة صغيرة قادر على الاستفادة من كل سطح، ولا سيما العمودي منها. لذلك، كما نرى في هذه الصورة، يمكن أيضا أن توضع الرفوف عالية جدا على الجدران، بحيث تصبح فرصة استغلال مساحة غرفة المعيشة الصغيرة متوفرة في كل من الناحية الجمالية والوظيفية.
عندما يكون الهيكل المعماري من غرفة المعيشة الصغيرة يسمح بانتشار الضوء الطبيعي، فالنصيحة الكبيرة هي السماح للضوء باحتضان الفضاء بحرية. ليس هناك حاجة إلى العديد من عناصر الزينة إذا غمر الفضاء لفيف من الضوء.
القليل قد يمنحك الكثير، خاصة في المساحات الصغيرة، حيث أن القليل من الاثاث يمنحك الكثير من الفضاء وهو ما يجعل غرفة معيشتك الصغيرة تبدو أكثر اتساعًا وراحة.
غرفة معيشة حية صغيرة بفضل تدخل ورق الحائط. وهناك طريقة بسيطة وذكية لجعل ديكور غرفة معيشة صغيرة أكثر فعالية دون إثقال مساحة صغيرة المتاحة.
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