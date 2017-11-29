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نصائح لتصميم غرفة معيشة بمساحة صغيرة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة المعيشة
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تصميم غرفة معيشة صغيرة، يحتاج إلى الإبداع لإضافة لمسات قادرة على جعلها مريحة ووظيفية على الرغم من معوقات المساحة. كيف نفعل ذلك؟ إما من خلال ضرورة عدم شغل الفضاء من غرفة صغيرة مع الكثير من الأثاث أو التجهيزات التي تتسم بالأحجام الضخمة أكثر من اللازم، وإما بتوفير الإضاءة في الأماكن المغلقة، والتي يجب أن تهدف إلى جعل المساحات مشرقة وأكثر اتساعا، وربما المرايا أو ظلال واضحة للجدران ذات المواد المختلفة.

في مقال اليوم من هوميفاي، نستعرض معكم أفكار ونصائح من مشاريع المهندسين المعماريين ذوي الخبرة لدينا، وخبراء الديكور الداخلي، لتأثيث غرفة معيشة صغيرة بما يجعلها ذات أجواء وطابع مريح و جمالي.

1. ملمس نابض بالحياة

Rinnovo Arredo, Studio HAUS Studio HAUS غرفة المعيشة
Studio HAUS

Studio HAUS
Studio HAUS
Studio HAUS

الجدران والأقمشة لا تزال أدوات سحرية لتصميم غرفة معيشة صغيرة،  مع تجنب عرقلة الفضاء. قد يكون لديك بالتة ألوان حيوية كافية لتغطية الجدار، ولكنك ستحتاج إلى اختيار لون حيوي مناسب للنسيج. مثل الوسائد التي نراها في غرفة المعيشة الصغيرة هذه، والتي تأخذ على الأخضر حية من الجدران، وخلق نسيج لوني لطيف.

2. أريكة على شكل حرف L

BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة المعيشة
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

 يمكن أن تكون أريكة على شكل حرف L، عنصر واحد قادرا على تشكيل غرفة المعيشة الصغيرة. فقط من خلال لمسة بسيطة ومباشرة، ستحصل على غرفة معيشة منظمة ووظيفية، وتتمتع بالأسلوب العصري. لاتزال الأريكة على شكل حرف L خيارًا فعالًا جدًا لغرفة المعيشة الصغيرة للتقليل من اختيار الأثاث.

3. زاوية حميمة ومريحة

CASA MB, Marianna Porcellato Porvett Marianna Porcellato Porvett غرفة المعيشة Green
Marianna Porcellato Porvett

Marianna Porcellato Porvett
Marianna Porcellato Porvett
Marianna Porcellato Porvett

لا تزال فكرة بسيطة لتقديم غرفة معيشة صغيرة تضم أريكة مع شازلونج ممتد للاسترخاء، وهو ما يساعدك على تصميم ركنا حميما تجتمع به الأسرة بأكملها. الوسائد الملونة بالأخضر، على النقيض من البيج من الأريكة، تُضفي اللمسة النابضة بالحياة، وتجذب الأنظار خاصة مع إرافاق النباتات والزهور التي تكمل أثاث غرفة المعيشة الصغيرة.

4. لمسة أنيقة

Choapan Decor by Erika Winters®Design, Erika Winters® Design Erika Winters® Design غرفة المعيشة
Erika Winters® Design

Choapan Decor by Erika Winters®Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

 لتوفير غرفة معيشة صغيرة مع تكوين رصين وأنيق، يمكنك دائمًا الاعتماد على اللمسات الفعالة، والتي من بينها استخدام أريكة بيضاء، مع مصباح جانبي مرتفع، وطاولة القهوة من الخشب الداكن وبتصميم حديث، مما يمنحك منطقة وظيفية وهادئة وأيضًا أنيقة.

5. أقمشة ملونة

Ünik Flip House 2 Williamsburg Remodeling House and Home Staging, Noelia Ünik Designs Noelia Ünik Designs غرفة المعيشة
Noelia Ünik Designs

Noelia Ünik Designs
Noelia Ünik Designs
Noelia Ünik Designs

لتأثيث غرفة معيشة صغيرة، فإن الأقمشة الملونة أداه ذهبية كما العصاة السحرية لتوفير أجواء منعشة وحيوية. نصيحة لجعل مساحة معيشة صغيرة أقل قمعية، أكثر ترحيبا وحميمة وصالحة للعيش الصحي، اختر ألوان زاهية ومُشرقة!

6. التوزيع الخطي

Apartamento AL, Haruf Arquitetura + Design Haruf Arquitetura + Design غرفة الميديا
Haruf Arquitetura + Design

Haruf Arquitetura + Design
Haruf Arquitetura + Design
Haruf Arquitetura + Design

للاستفادة الكاملة من فضاء غرفة معيشة ضيقة صغيرة، يجب أن يكون الأثاث منظم في وحدتين متعارضتين وخطيتين. من ناحية وضعت الأريكة الرمادية، من ناحية أخرى الأثاث الخشبي المنخفض الذي يرافق شاشة جدار مسطح. مع خطوط أفقية من الرفوف الخشبية لإغلاق التوزيع الخطي الذي يسمح لك أن تأخذ الاستفادة الكاملة من مساحة غرفة المعيشة الصغيرة.

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7. السطوح العمودية والرفوف

APARTAMENTO CENTRO II, Join Arquitetura e Interiores Join Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة
Join Arquitetura e Interiores

Join Arquitetura e Interiores
Join Arquitetura e Interiores
Join Arquitetura e Interiores

يجب أن يكون الأثاث في غرفة معيشة صغيرة قادر على الاستفادة من كل سطح، ولا سيما العمودي منها. لذلك، كما نرى في هذه الصورة، يمكن أيضا أن توضع الرفوف عالية جدا على الجدران، بحيث تصبح فرصة استغلال مساحة غرفة المعيشة الصغيرة متوفرة في كل من الناحية الجمالية والوظيفية.

8. السماح للضوء بغمر الفضاء

Breakfast in the woods, Masters of Interior Design Masters of Interior Design غرفة المعيشة خشب Grey
Masters of Interior Design

Masters of Interior Design
Masters of Interior Design
Masters of Interior Design

عندما يكون الهيكل المعماري من غرفة المعيشة الصغيرة يسمح بانتشار الضوء الطبيعي، فالنصيحة الكبيرة هي السماح للضوء باحتضان الفضاء بحرية. ليس هناك حاجة إلى العديد من عناصر الزينة إذا غمر الفضاء لفيف من الضوء.

9. أثاث أقل لمساحة أكبر

LTAB/LAB/OPENSPACE, LTAB/LAB STUDIO LTAB/LAB STUDIO غرفة المعيشة
LTAB/LAB STUDIO

LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO

القليل قد يمنحك الكثير، خاصة في المساحات الصغيرة، حيث أن القليل من الاثاث يمنحك الكثير من الفضاء وهو ما يجعل غرفة معيشتك الصغيرة تبدو أكثر اتساعًا وراحة.

10. خلفية للجدران

La casa in piazza, B+P architetti B+P architetti غرفة المعيشة
B+P architetti

B+P architetti
B+P architetti
B+P architetti

غرفة معيشة حية صغيرة بفضل تدخل ورق الحائط. وهناك طريقة بسيطة وذكية لجعل ديكور غرفة معيشة صغيرة أكثر فعالية دون إثقال مساحة صغيرة المتاحة.

لمزيد من النصائح والتصميمات الملهمة لغرفة المعيشة، تفضل بقراءة المقال التالي، 8 تصميمات غرف معيشة رائعة

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