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5 تصميمات لجدران وحوائط على النمط الاسكندنافي

Mai Elkholy Mai Elkholy
Happy Cat Cozy Home, 禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design 禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design جدران
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قبل البدء في الحديث عن التصميمات وشرحها لابد من التعريف أولا بما هو النمط الاسكندنافي حتى نتمكن من فهم التصميم والديكور، وهو من اسمه يتضح أنه نمط غربي مستحدث وليس مألوف وله مميزات عديدة ومنها: يتميز نمط الديكور الاسكندنافي بتوافر الإضاءة المتوسطة والابتعاد عن الإضاءة القوية ذات الألوان المشرقة مثل الأبيض الساطع، وتعتمد بشكل أكبر على الإضاءة الطبيعية، فيمكن إضافة بعض وحدات الإضاءة المميزة والاستغناء عن الأضواء الرئيسية للمنزل، ويتميز أيضا باستخدام الألوان المحايدة الهادئة، والابتعاد تمامًا عن الألوان العصرية المشرقة، والجدير بالذكر أن اللون الأزرق الهادئ من الألوان المميزة لهذا النمط وكذلك اللون البني، واستخدام عنصر الخشب، فمن الأفضل أن تكون الأرضية خشبية كما يمكن استخدام القليل من الديكورات الخشبية التي تضيف لمسة هذا الطابع المميز،إضافة النباتات تعد أحد العناصر الأساسية لهذا النمط المميز، حيث يمكن إضافة بعض أصص النباتات الخضراء التي تغير أجواء المنزل وتظهره بمظهر أنيق وبسيط كما تضفي لمسة الطبيعة الساحرة ويشتهر بالديكور المنزل بين اللون الأبيض والرمادي في الغرف ولذلك نستعرض لكم بعض التصاميم الخاصة بهذا النمط لتوضيحه والاستفادة منه وفقا للرغبة في التغيير وكذلك الذوق.

1-ديكور للجدران بسيط على النمط الاسكندنافي

Happy Cat Cozy Home, 禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design 禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design جدران
禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design

禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design
禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design
禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design

من الواضح في ذلك التصميم التركيز بشكل كبير على تصميم الجدران، فيظهر في هذا التصميم معظم عناصر النمط الاسكندنافي حيث؛ الجدران ذو اللون الهادئ وهو الرمادي وكذلك أيضا استخدام عنصر الخشب وتوظيفه بشكل مناسب وأيضا اللمحة النباتية في وجود بعض النباتات ومن حيث الإضاءة فتسيطر الإضاءة الطبيعية والأرضيات خشبية لتكمل الديكور العام للتصميم.

2- تصميم مطعم على الطراز الاسكندنافي

homify جدران
homify

homify
homify
homify

يختلف الأمر في تصميم المطعم عن آخر وإن كان على نفس النمط، فمميزات النمط الاسكندنافي لا تتجلى في ذلك التصميم بشكل كبير، وإن كانت تظهر بعض اللمحات ومنها استخدام الألوان الهادئة والاعتماد على الإضاءة الطبيعية، ومن الملفت للانتباه شكل وديكور الجدران حيث أنه بارز واللوحة الجدارية التي تغطي الحائط تعتبر جزء من الديكور الذي يضفي لمسة جمالية رائعة، وهذا التصميم بساعد على تناول الطعام في نوع من الهدوء بالإضافة إلى الالوان المريحة.

3- الاهتمام بديكور الجدران

マンションリノベーション, 株式会社KIMURA bi-Art 株式会社KIMURA bi-Art جدران خشب White
株式会社KIMURA　 bi-Art

株式会社KIMURA　 bi-Art
株式会社KIMURA　 bi-Art
株式会社KIMURA　 bi-Art

من البارز في ذلك التصميم هو الجدار والديكور الخاص به، ومن الملاحظ أيضا هو تطبيق النمط الاسكندنافي في ذلك التصميم حيث اللون الرمادي المحايد واستخدام عنصر الخشب مع النباتات كنوع من الديكور لإضفاء لمسة الطبيعية مع الألوان الهادئة وأرضيات فاتحة وإضاءة طبيعية وصناعية.

4- جدار بزخارف ورسومات جذابة

Willowa Aleja, NA NO WO ARCHITEKCI NA NO WO ARCHITEKCI جدران
NA NO WO ARCHITEKCI

NA NO WO ARCHITEKCI
NA NO WO ARCHITEKCI
NA NO WO ARCHITEKCI

يظهر من شكل الجدار حيث استخدام اللون الفاتح والبساطة في التصميم وكذلك النقوش التي تزين الجدار وتميزه وظهور العنصر الخشبي الذي يعد أحد مميزات الطابع الاسكندنافي ومن الواضح أن ذلك الجدار يخص تصميم المطبخ.

5- تصميم لغرفة نوم على الطراز الاسكندنافي مع الوان جرئية

Lily Pond homify جدران
homify

Lily Pond

homify
homify
homify

ومن الملفت للانتباه هو الديكور الخاص بالجدران فنجده يمزج بين لمحة الطبيعة حيث اللون الأخضر ويتداخل معه اللون الأزرق الذي يعد من مميزات الطراز الاسكندنافي مع الأبيض، وتظهر الإضاءة الطبيعية الهادئة مع إدخال الإضاءة الصناعية ولكن بشكل غير رئيسي متمثلة في ضوء الشموع ولمبة صغيرة ونجد اللون الرمادي يتضح في كل عناصر التصميم حيث لون الوسائد الخاصة بالسرير والأرجل الخاصة به ولون الستائر، ومن كل ذلك نستنتج ميل هذا التصميم إلى النمط الاسكندنافي.
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