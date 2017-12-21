5 تصميمات لجدران وحوائط على النمط الاسكندنافي

قبل البدء في الحديث عن التصميمات وشرحها لابد من التعريف أولا بما هو النمط الاسكندنافي حتى نتمكن من فهم التصميم والديكور، وهو من اسمه يتضح أنه نمط غربي مستحدث وليس مألوف وله مميزات عديدة ومنها: يتميز نمط الديكور الاسكندنافي بتوافر الإضاءة المتوسطة والابتعاد عن الإضاءة القوية ذات الألوان المشرقة مثل الأبيض الساطع، وتعتمد بشكل أكبر على الإضاءة الطبيعية، فيمكن إضافة بعض وحدات الإضاءة المميزة والاستغناء عن الأضواء الرئيسية للمنزل، ويتميز أيضا باستخدام الألوان المحايدة الهادئة، والابتعاد تمامًا عن الألوان العصرية المشرقة، والجدير بالذكر أن اللون الأزرق الهادئ من الألوان المميزة لهذا النمط وكذلك اللون البني، واستخدام عنصر الخشب، فمن الأفضل أن تكون الأرضية خشبية كما يمكن استخدام القليل من الديكورات الخشبية التي تضيف لمسة هذا الطابع المميز،إضافة النباتات تعد أحد العناصر الأساسية لهذا النمط المميز، حيث يمكن إضافة بعض أصص النباتات الخضراء التي تغير أجواء المنزل وتظهره بمظهر أنيق وبسيط كما تضفي لمسة الطبيعة الساحرة ويشتهر بالديكور المنزل بين اللون الأبيض والرمادي في الغرف ولذلك نستعرض لكم بعض التصاميم الخاصة بهذا النمط لتوضيحه والاستفادة منه وفقا للرغبة في التغيير وكذلك الذوق.
من الواضح في ذلك التصميم التركيز بشكل كبير على تصميم الجدران، فيظهر في هذا التصميم معظم عناصر النمط الاسكندنافي حيث؛ الجدران ذو اللون الهادئ وهو الرمادي وكذلك أيضا استخدام عنصر الخشب وتوظيفه بشكل مناسب وأيضا اللمحة النباتية في وجود بعض النباتات ومن حيث الإضاءة فتسيطر الإضاءة الطبيعية والأرضيات خشبية لتكمل الديكور العام للتصميم.
يختلف الأمر في تصميم المطعم عن آخر وإن كان على نفس النمط، فمميزات النمط الاسكندنافي لا تتجلى في ذلك التصميم بشكل كبير، وإن كانت تظهر بعض اللمحات ومنها استخدام الألوان الهادئة والاعتماد على الإضاءة الطبيعية، ومن الملفت للانتباه شكل وديكور الجدران حيث أنه بارز واللوحة الجدارية التي تغطي الحائط تعتبر جزء من الديكور الذي يضفي لمسة جمالية رائعة، وهذا التصميم بساعد على تناول الطعام في نوع من الهدوء بالإضافة إلى الالوان المريحة.
من البارز في ذلك التصميم هو الجدار والديكور الخاص به، ومن الملاحظ أيضا هو تطبيق النمط الاسكندنافي في ذلك التصميم حيث اللون الرمادي المحايد واستخدام عنصر الخشب مع النباتات كنوع من الديكور لإضفاء لمسة الطبيعية مع الألوان الهادئة وأرضيات فاتحة وإضاءة طبيعية وصناعية.
يظهر من شكل الجدار حيث استخدام اللون الفاتح والبساطة في التصميم وكذلك النقوش التي تزين الجدار وتميزه وظهور العنصر الخشبي الذي يعد أحد مميزات الطابع الاسكندنافي ومن الواضح أن ذلك الجدار يخص تصميم المطبخ.
ومن الملفت للانتباه هو الديكور الخاص بالجدران فنجده يمزج بين لمحة الطبيعة حيث اللون الأخضر
ويتداخل معه اللون الأزرق الذي يعد من مميزات الطراز الاسكندنافي مع الأبيض، وتظهر
الإضاءة الطبيعية الهادئة مع إدخال الإضاءة الصناعية ولكن بشكل غير رئيسي متمثلة
في ضوء الشموع ولمبة صغيرة ونجد اللون الرمادي يتضح في كل عناصر التصميم حيث لون
الوسائد الخاصة بالسرير والأرجل الخاصة به ولون الستائر، ومن كل ذلك نستنتج ميل
هذا التصميم إلى النمط الاسكندنافي.
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