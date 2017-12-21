5 تصميمات لجدران وحوائط على النمط الاسكندنافي

قبل البدء في الحديث عن التصميمات وشرحها لابد من التعريف أولا بما هو النمط الاسكندنافي حتى نتمكن من فهم التصميم والديكور، وهو من اسمه يتضح أنه نمط غربي مستحدث وليس مألوف وله مميزات عديدة ومنها: يتميز نمط الديكور الاسكندنافي بتوافر الإضاءة المتوسطة والابتعاد عن الإضاءة القوية ذات الألوان المشرقة مثل الأبيض الساطع، وتعتمد بشكل أكبر على الإضاءة الطبيعية، فيمكن إضافة بعض وحدات الإضاءة المميزة والاستغناء عن الأضواء الرئيسية للمنزل، ويتميز أيضا باستخدام الألوان المحايدة الهادئة، والابتعاد تمامًا عن الألوان العصرية المشرقة، والجدير بالذكر أن اللون الأزرق الهادئ من الألوان المميزة لهذا النمط وكذلك اللون البني، واستخدام عنصر الخشب، فمن الأفضل أن تكون الأرضية خشبية كما يمكن استخدام القليل من الديكورات الخشبية التي تضيف لمسة هذا الطابع المميز،إضافة النباتات تعد أحد العناصر الأساسية لهذا النمط المميز، حيث يمكن إضافة بعض أصص النباتات الخضراء التي تغير أجواء المنزل وتظهره بمظهر أنيق وبسيط كما تضفي لمسة الطبيعة الساحرة ويشتهر بالديكور المنزل بين اللون الأبيض والرمادي في الغرف ولذلك نستعرض لكم بعض التصاميم الخاصة بهذا النمط لتوضيحه والاستفادة منه وفقا للرغبة في التغيير وكذلك الذوق.