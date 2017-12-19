5 ديكورات حمام بتصميم مودرن

تصميم رائع يبهرنا من حيث تناسق الألوان والديكورات والاستخدام الأمثل للمساحة المتوفرة، فهذا التصميم يصلح للحمامات ذات المساحة الكبيرة فنجد الوحدة الخاصة بالاستحمام على شكل بيضاوي لتساهم في إضفاء لمسة رائعة وفي الخلفية حائط رخامي رمادي اللون لكونه محايد ويناسب كافة التصميمات، وإذا جئنا إلى الحوض فنجده ذو مساحة كبيرة وأسفله مستغل لوضع المستلزمات الخاصة بالحمام من مناشف ومناديل وأدوات الاستحمام وغيرها ويعلو الحوض مرآة ذات العرض المطلوب ولا يخلو ذلك التصميم من إضافة اللمحة الخاصة بالديكور حيث وضع أصيص نباتي حيث إظهار عنصر الطبيعة في التصميم ومن حيث الأرضيات فهي فاتحة اللون لمنح الإحساس بالمساحة وأيضا متناسقة بشكل كبير مع التصميم، وإذا جئنا إلى الإضاءة فنجدها طبيعية عن طريق الشباك ذو الإطار الأبيض بالإضافة إلي ظهور الإضاءة الصناعية في عدد من وحدات الإنارة.