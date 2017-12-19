5 ديكورات حمام بتصميم مودرن

مما لا شك فيه أن يعد الحمام واحد من أهم الأركان الأساسية عند تصميم أية منزل فلا يخلو ذلك التصميم من الاهتمام من تصميم الحمام وكيفية اختيار الألوان والعمل على تناسقها حيث تناسب الذوق الشخصي والإمكانيات وكذلك المساحة المتوفرة التي يجب استغلالها بالشكل الأمثل حتى نتمكن من إظهار كل ما نريده، ومن المعروف لنا كثرة عدد التصميمات الخاصة بالحمامات منها العصرية والتقليدية والكلاسيكية وكل شخص يختار حسب رغبته والتصميم الخاص بمنزله ولذلك نستعرض خمسة تصاميم مختلفة للحمامات على الطراز العصري الحديث.
تصميم رائع يبهرنا من حيث تناسق الألوان والديكورات والاستخدام الأمثل للمساحة المتوفرة، فهذا التصميم يصلح للحمامات ذات المساحة الكبيرة فنجد الوحدة الخاصة بالاستحمام على شكل بيضاوي لتساهم في إضفاء لمسة رائعة وفي الخلفية حائط رخامي رمادي اللون لكونه محايد ويناسب كافة التصميمات، وإذا جئنا إلى الحوض فنجده ذو مساحة كبيرة وأسفله مستغل لوضع المستلزمات الخاصة بالحمام من مناشف ومناديل وأدوات الاستحمام وغيرها ويعلو الحوض مرآة ذات العرض المطلوب ولا يخلو ذلك التصميم من إضافة اللمحة الخاصة بالديكور حيث وضع أصيص نباتي حيث إظهار عنصر الطبيعة في التصميم ومن حيث الأرضيات فهي فاتحة اللون لمنح الإحساس بالمساحة وأيضا متناسقة بشكل كبير مع التصميم، وإذا جئنا إلى الإضاءة فنجدها طبيعية عن طريق الشباك ذو الإطار الأبيض بالإضافة إلي ظهور الإضاءة الصناعية في عدد من وحدات الإنارة.
عند التدقيق والملاحظة في هذا التصميم نجده بسيط فتتوحد فيه لون وشكل الأرضيات والجدران فتشعر وكأنك وحدة واحدة، ونجد الحوض بيضاوي الشكل يتوسط الرخامة الخاصة به ومن جانبيه توجد مساحة كبيرة ويعلوه مرآه مزينة بالإضاءة الصناعية المدفونة ومن الأسفل نجد مكان لوضع المستلزمات التي نحتاجها في التصميم الخاص بالحمام لوضع المناشف وغيرها ومقسمة لعدة أقسام ويظهر تناسق بين الألوان الوحدات.
يتميز ذلك التصميم بصلاحيته للمساحة الصغيرة والكبيرة على السواء، ومن ثم نجد فيه الاستغلال الأمثل لتلك المساحة بشكل رائع، ولعل استخدام اللون الأسود يضيف لمحة من الأناقة والفخامة لما في اللون الأسود قوة، نجد تنظيم المساحة على النحو التالي وجود حوض متوسط الحجم تعلوه المرآة المطلوبة ومن أسفله نجد الوحدة الخاصة بوضع أغراض الحمام، ومن الجانب نجد المرحاض وأمامه مكان لوضع المناشف، وتتجلى وحدة الاستحمام على شكل كابينة زجاجية لتوفير المساحة والخصوصية، ويبدو ذلك التصميم نموذج يحتذي به عند تصميم حمام ذو مساحة صغيرة.
يغلب على ذلك التصميم بعده عن الشكل المألوف فألوان الجدران والأرضيات ذات اللون الأسود ولكن يتداخل معها الإضاءة الزرقاء التي تغير من النتيجة النهائية للتصميم فتشعر وكأن اللون هو الأزرق، وإذا نظرنا إلى طقم الحمام فنجد الحوض لونه بني يميل إلى لخشبية حيث يتناسب مع الوحدة الخاصة بوضع الأغراض المستخدمة في الحمام من مناشف ولوازم الاستحمام التي تنقسم إلى عدة أقسام وبها وحدات من الخوص مختلفة الأحجام لاستغلال كل واحدة على حسب حجمها، ومن الواضح استخدام الإضاءة الخافتة حتى يتسنى إظهار روعة التصميم.
وإذا نظرت إلى ذلك التصميم من الوهلة الأولي ينتابك شعور الهدوء المفعمة بالبهجة حيث استخدام الألوان المتناسقة والفاتحة المشرقة مع لون صاخب، ومما يعطي المجال في إبراز التصميم بشكل أكبر هي المساحة، فنجد الوحدة الخاصة بالاستحمام كبيرة الحجم ومحاطة بلوح زجاج أقرب إلي شكل الكابينة ولكن ليست بالشكل الكامل، وبالنسبة للحوض فتعلوه مرآه بعرض الحائط ذات الإطار الأخضر لكسر اللون الأبيض الذي يهيمن على التصميم ولذلك تم أيضا الاستعانة باللون البرتقالي حتى يساعده، ولعل الإضاءة الطبيعية تظهر بشكل كبير بالإضافة إلى الإضاءة الصناعية المتمثلة في الأنوار المدفونة.
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