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5 ديكورات حمام بتصميم مودرن

Mai Elkholy Mai Elkholy
Italian modern - Interior design for a residence in the Italian Riviera, NG-STUDIO Interior Design NG-STUDIO Interior Design حمام
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مما لا شك فيه أن يعد الحمام واحد من أهم الأركان الأساسية عند تصميم أية منزل فلا يخلو ذلك التصميم من الاهتمام من تصميم الحمام وكيفية اختيار الألوان والعمل على تناسقها حيث تناسب الذوق الشخصي والإمكانيات وكذلك المساحة المتوفرة التي يجب استغلالها بالشكل الأمثل حتى نتمكن من إظهار كل ما نريده، ومن المعروف لنا كثرة عدد التصميمات الخاصة بالحمامات منها العصرية والتقليدية والكلاسيكية وكل شخص يختار حسب رغبته والتصميم الخاص بمنزله ولذلك نستعرض خمسة تصاميم مختلفة للحمامات على الطراز العصري الحديث.

1- تصميم عصري غاية في الجمال

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NG-STUDIO Interior Design

Contemporary details of the interior of villa near Monaco.

NG-STUDIO Interior Design
NG-STUDIO Interior Design
NG-STUDIO Interior Design

تصميم رائع يبهرنا من حيث تناسق الألوان والديكورات والاستخدام الأمثل للمساحة المتوفرة، فهذا التصميم يصلح للحمامات ذات المساحة الكبيرة فنجد الوحدة الخاصة بالاستحمام على شكل بيضاوي لتساهم في إضفاء لمسة رائعة وفي الخلفية حائط رخامي رمادي اللون لكونه محايد ويناسب كافة التصميمات، وإذا جئنا إلى الحوض فنجده ذو مساحة كبيرة وأسفله مستغل لوضع المستلزمات الخاصة بالحمام من مناشف ومناديل وأدوات الاستحمام وغيرها ويعلو الحوض مرآة ذات العرض المطلوب ولا يخلو ذلك التصميم من إضافة اللمحة الخاصة بالديكور حيث وضع أصيص نباتي حيث إظهار عنصر الطبيعة في التصميم ومن حيث الأرضيات فهي فاتحة اللون لمنح الإحساس بالمساحة وأيضا متناسقة بشكل كبير مع التصميم، وإذا جئنا إلى الإضاءة فنجدها طبيعية عن طريق الشباك ذو الإطار الأبيض بالإضافة إلي ظهور الإضاءة الصناعية في عدد من وحدات الإنارة.

2-تصميم عصري يتميز بالبساطة والرقي

Villa Mira, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK حمام
VERO CONCEPT MİMARLIK

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

عند التدقيق والملاحظة في هذا التصميم نجده بسيط فتتوحد فيه لون وشكل الأرضيات والجدران فتشعر وكأنك وحدة واحدة، ونجد الحوض بيضاوي الشكل يتوسط الرخامة الخاصة به ومن جانبيه توجد مساحة كبيرة ويعلوه مرآه مزينة بالإضاءة الصناعية المدفونة ومن الأسفل نجد مكان لوضع المستلزمات التي نحتاجها في التصميم الخاص بالحمام لوضع المناشف وغيرها ومقسمة لعدة أقسام ويظهر تناسق بين الألوان الوحدات.

3- روعة استخدام الألوان الداكنة

AR Design Studio- The Medic's House, AR Design Studio AR Design Studio حمام
AR Design Studio

AR Design Studio- The Medic's House

AR Design Studio
AR Design Studio
AR Design Studio

يتميز ذلك التصميم بصلاحيته للمساحة الصغيرة والكبيرة على السواء، ومن ثم نجد فيه الاستغلال الأمثل لتلك المساحة بشكل رائع، ولعل استخدام اللون الأسود يضيف لمحة من الأناقة والفخامة لما في اللون الأسود قوة، نجد تنظيم المساحة على النحو التالي وجود حوض متوسط الحجم تعلوه المرآة المطلوبة ومن أسفله نجد الوحدة الخاصة بوضع أغراض الحمام، ومن الجانب نجد المرحاض وأمامه مكان لوضع المناشف، وتتجلى وحدة الاستحمام على شكل كابينة زجاجية لتوفير المساحة والخصوصية، ويبدو ذلك التصميم نموذج يحتذي به عند تصميم حمام ذو مساحة صغيرة.

4- تصميم غير مألوف لحمام ذو طابع حديث

Remodelação de T2 para Airbnb, MP Architecture & Interior Design MP Architecture & Interior Design حمام
MP Architecture &amp; Interior Design

MP Architecture & Interior Design
MP Architecture &amp; Interior Design
MP Architecture & Interior Design

يغلب على ذلك التصميم بعده عن الشكل المألوف فألوان الجدران والأرضيات ذات اللون الأسود ولكن يتداخل معها الإضاءة الزرقاء التي تغير من النتيجة النهائية للتصميم فتشعر وكأن اللون هو الأزرق، وإذا نظرنا إلى طقم الحمام فنجد الحوض لونه بني يميل إلى لخشبية حيث يتناسب مع الوحدة الخاصة بوضع الأغراض المستخدمة في الحمام من مناشف ولوازم الاستحمام التي تنقسم إلى عدة أقسام وبها وحدات من الخوص مختلفة الأحجام لاستغلال كل واحدة على حسب حجمها، ومن الواضح استخدام الإضاءة الخافتة حتى يتسنى إظهار روعة التصميم.

5- تصميم يضيف نوع من البهجة

Obra La Piedad, Silvana Valerio Silvana Valerio حمام
Silvana Valerio

Silvana Valerio
Silvana Valerio
Silvana Valerio

وإذا نظرت إلى ذلك التصميم من الوهلة الأولي ينتابك شعور الهدوء المفعمة بالبهجة حيث استخدام الألوان المتناسقة والفاتحة المشرقة مع لون صاخب، ومما يعطي المجال في إبراز التصميم بشكل أكبر هي المساحة، فنجد الوحدة الخاصة بالاستحمام كبيرة الحجم ومحاطة بلوح زجاج أقرب إلي شكل الكابينة ولكن ليست بالشكل الكامل، وبالنسبة للحوض فتعلوه مرآه بعرض الحائط ذات الإطار الأخضر لكسر اللون الأبيض الذي يهيمن على التصميم ولذلك تم أيضا الاستعانة باللون البرتقالي حتى يساعده، ولعل الإضاءة الطبيعية تظهر بشكل كبير بالإضافة إلى الإضاءة الصناعية المتمثلة في الأنوار المدفونة.

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6 تصميمات عالية الذوق لأحدث غرف النوم المودرن
5 ديكورات حمام بتصميم مودرن

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