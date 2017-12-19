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6 تصميمات عالية الذوق لأحدث غرف النوم المودرن

Mai Elkholy Mai Elkholy
Cobertura Duplex Edificio Mandarim - Condomínio Peninsula, Cadore Arquitetura Cadore Arquitetura غرفة نوم
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موضة الديكورات لاتنتهي وكل يوم يأتي مصممي الديكور إلينا بالجديد والرائع في عالم الديكورات والتصاميم وبالطبع غرفة النوم ليست بعيدة عن الإبداعات الفنية من مصممي الديكورات وعلى كافة الأنماط، وبطبيعة الحال أهمية ديكور غرفة النوم لا خلاف عليها ولاجدال، سواء لمن يسعى لتحديث وتجديد غرفة النوم في منزله أو من تبني مملكتها الخاصه وتبحث عن أعطاء منزلها أحدث لمسات الديكور العالمية والمحببة نقدم 6 تصميمات رائعة لغرف النوم المودرن

1 – تصميم مودرن يحمل الطابع الكلاسيكي والفخامة

homify غرفة نوم خشب رقائقي Beige
homify

homify
homify
homify

نجد في ذلك التصميم مناسبته للمساحة الصغيرة حيث الاستغلال الأمثل بالإضافة إلى توفير مساحة لا بأس بها للتمكن من الحركة بشكل مريح، فنجد هيمنة اللون البني بكافة درجاته ما بين السرير الذي يتوسط الغرفة وخلفيته ذات التجويف المميز بالإضاءة المدفونة التي تتدلى بشكل رأسي حتى تبرز شكل الجدار والإطار الخارجي له، ويحوط السرير من الجانبين الكمودينو المزين بوحدتين للإضاءة وبالنسبة للدولاب فهو خشبي اللون حتى يناسب التصميم وألوانه وكذلك الدولاب، وإذا نظرنا إلى السقف فنجد استخدام السقف المعلق على شكل إطارات من اللون الأبيض والبني، وأيضا النافذة واللوحة الجدارية التي تزين الحائط، وتوافق الأرضيات بالسجاد مع الديكور الخاص بالغرفة.

2- التناغم في اختيار الألوان الفاتحة والتصميم المبتكر

Z.Ç. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة نوم
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

وإذا نظرنا إلى ذلك نجد الدقة في اختيار الألوان حيث المزج ما بين الألوان الفاتحة ما بين الرمادي والأبيض ولمسة بسيطة حيث اللون الأحمر، ويتضح في ذلك التصميم هيمنة الطابع العصري في كل التفاصيل، فالأرضيات خشبية فاتحة اللون، وإذا جئنا إلى التصميم نرى السرير وبجانبه وحدتين الكمودينو وفي الخلفية نجد مكان لوضع الديكورات وبعض الكتب، والستائر مواكبة لأقصى درجة للتصميم وألوانه، والإضاءة ما بين الطبيعية والصناعية.

3-تصميم فندقي لغرفة نوم عصرية

CASA GABRIELA, TACO Taller de Arquitectura Contextual TACO Taller de Arquitectura Contextual غرفة نوم
TACO Taller de Arquitectura Contextual

TACO Taller de Arquitectura Contextual
TACO Taller de Arquitectura Contextual
TACO Taller de Arquitectura Contextual

نلمح في ذلك التصميم بعض اللمسات الفندقية ويتضح ذلك من شكل السرير والدولاب المفتوح وأيضا التسريحة فهم عبارة عن بنايات وليست أخشاب ونفس ألوان الحوائط والجدران والأرضيات، يتجلى بروز شكل السقف المفتوح حيث تدلي الإضاءة الطبيعة واشتراكها مع الإضاءة الصناعية المتمثلة في النجفة واللمبات الصغيرة على جانبي السرير ويظهر الخشب في هذا التصميم فقط عن طريق وحدة لوضع بعض الديكورات.

4-تصميم بسيط لغرفة نوم حديثة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

هذا التصميم مناسب للمساحات الصغيرة من الغرف حيث يستغل كل مكان في الغرفة الاستغلال الأمثل من حيث وضع السرير في الوسط ما بين النافذتين، ومرفق بالسرير الكمودينو صغير الحجم حتى يستغل المساحة، وسيطرة درجات اللون البني الفاتح على الوحدات الخاصة مع الجدار الخلفي للسرير من ورق الحائط والستائر والأرضيات.

5- المزج بين الألوان في تصميم غير تقليدي لغرفة النوم

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

نري في ذلك التصميم تداخل الألوان حيث المزج ما بين اللون الأبيض والخشبي في تصميم الغرفة، فنجد السرير ذو الخلفية الصفراء لإبراز شكل السرير مع اللوحة، بالإضافة إلى الستائر الثقيلة رمادية اللون والستائر الخفيفة البيضاء التي تمرر الإضاءة الطبيعية بالإضافة إلى الإضاءة الصناعية المدفونة في السقف.

6- الأبتكارية في تصميم غرفة نوم مع وحدة الملابس

Cobertura Duplex Edificio Mandarim - Condomínio Peninsula, Cadore Arquitetura Cadore Arquitetura غرفة نوم
Cadore Arquitetura

Cadore Arquitetura
Cadore Arquitetura
Cadore Arquitetura

من التصميمات المستحدثة والتي نميل إلى استخدامها حديثا هي وجود وحدة الملابس برفقة غرفة النوم والعمل على مزج التصميمان لإخراج تصميم واحد، فنجد في ذلك التصميم الخلط ما بين اللون الأحمر الصاخب الواضح في فرش السرير والسجاد والبرواز وبعض قطع الملابس لإحداث التناسق المطلوب واللون الأبيض حيث لون الأثاث، وتنقسم وحدة وضع الملابس إلى جزء خاص بالرجل وجزء للمرأة وبالنسبة للإضاءة تسيطر الإضائة الصناعية الهادئة حيث الأضواء المدفونة مع الإطار المضيء في السقف.
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