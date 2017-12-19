6 تصميمات عالية الذوق لأحدث غرف النوم المودرن

موضة الديكورات لاتنتهي وكل يوم يأتي مصممي الديكور إلينا بالجديد والرائع في عالم الديكورات والتصاميم وبالطبع غرفة النوم ليست بعيدة عن الإبداعات الفنية من مصممي الديكورات وعلى كافة الأنماط، وبطبيعة الحال أهمية ديكور غرفة النوم لا خلاف عليها ولاجدال، سواء لمن يسعى لتحديث وتجديد غرفة النوم في منزله أو من تبني مملكتها الخاصه وتبحث عن أعطاء منزلها أحدث لمسات الديكور العالمية والمحببة نقدم 6 تصميمات رائعة لغرف النوم المودرن
نجد في ذلك التصميم مناسبته للمساحة الصغيرة حيث الاستغلال الأمثل بالإضافة إلى توفير مساحة لا بأس بها للتمكن من الحركة بشكل مريح، فنجد هيمنة اللون البني بكافة درجاته ما بين السرير الذي يتوسط الغرفة وخلفيته ذات التجويف المميز بالإضاءة المدفونة التي تتدلى بشكل رأسي حتى تبرز شكل الجدار والإطار الخارجي له، ويحوط السرير من الجانبين الكمودينو المزين بوحدتين للإضاءة وبالنسبة للدولاب فهو خشبي اللون حتى يناسب التصميم وألوانه وكذلك الدولاب، وإذا نظرنا إلى السقف فنجد استخدام السقف المعلق على شكل إطارات من اللون الأبيض والبني، وأيضا النافذة واللوحة الجدارية التي تزين الحائط، وتوافق الأرضيات بالسجاد مع الديكور الخاص بالغرفة.
وإذا نظرنا إلى ذلك نجد الدقة في اختيار الألوان حيث المزج ما بين الألوان الفاتحة ما بين الرمادي والأبيض ولمسة بسيطة حيث اللون الأحمر، ويتضح في ذلك التصميم هيمنة الطابع العصري في كل التفاصيل، فالأرضيات خشبية فاتحة اللون، وإذا جئنا إلى التصميم نرى السرير وبجانبه وحدتين الكمودينو وفي الخلفية نجد مكان لوضع الديكورات وبعض الكتب، والستائر مواكبة لأقصى درجة للتصميم وألوانه، والإضاءة ما بين الطبيعية والصناعية.
نلمح في ذلك التصميم بعض اللمسات الفندقية ويتضح ذلك من شكل السرير والدولاب المفتوح وأيضا التسريحة فهم عبارة عن بنايات وليست أخشاب ونفس ألوان الحوائط والجدران والأرضيات، يتجلى بروز شكل السقف المفتوح حيث تدلي الإضاءة الطبيعة واشتراكها مع الإضاءة الصناعية المتمثلة في النجفة واللمبات الصغيرة على جانبي السرير ويظهر الخشب في هذا التصميم فقط عن طريق وحدة لوضع بعض الديكورات.
هذا التصميم مناسب للمساحات الصغيرة من الغرف حيث يستغل كل مكان في الغرفة الاستغلال الأمثل من حيث وضع السرير في الوسط ما بين النافذتين، ومرفق بالسرير الكمودينو صغير الحجم حتى يستغل المساحة، وسيطرة درجات اللون البني الفاتح على الوحدات الخاصة مع الجدار الخلفي للسرير من ورق الحائط والستائر والأرضيات.
نري في ذلك التصميم تداخل الألوان حيث المزج ما بين اللون الأبيض والخشبي في تصميم الغرفة، فنجد السرير ذو الخلفية الصفراء لإبراز شكل السرير مع اللوحة، بالإضافة إلى الستائر الثقيلة رمادية اللون والستائر الخفيفة البيضاء التي تمرر الإضاءة الطبيعية بالإضافة إلى الإضاءة الصناعية المدفونة في السقف.
من التصميمات المستحدثة والتي نميل إلى استخدامها حديثا هي وجود وحدة الملابس برفقة غرفة النوم والعمل على مزج التصميمان لإخراج تصميم واحد، فنجد في
ذلك التصميم الخلط ما بين اللون الأحمر الصاخب الواضح في فرش السرير والسجاد
والبرواز وبعض قطع الملابس لإحداث التناسق المطلوب واللون الأبيض حيث لون الأثاث،
وتنقسم وحدة وضع الملابس إلى جزء خاص بالرجل وجزء للمرأة وبالنسبة للإضاءة تسيطر الإضائة الصناعية الهادئة حيث الأضواء
المدفونة مع الإطار المضيء في السقف.
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