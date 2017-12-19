6 تصميمات عالية الذوق لأحدث غرف النوم المودرن

نجد في ذلك التصميم مناسبته للمساحة الصغيرة حيث الاستغلال الأمثل بالإضافة إلى توفير مساحة لا بأس بها للتمكن من الحركة بشكل مريح، فنجد هيمنة اللون البني بكافة درجاته ما بين السرير الذي يتوسط الغرفة وخلفيته ذات التجويف المميز بالإضاءة المدفونة التي تتدلى بشكل رأسي حتى تبرز شكل الجدار والإطار الخارجي له، ويحوط السرير من الجانبين الكمودينو المزين بوحدتين للإضاءة وبالنسبة للدولاب فهو خشبي اللون حتى يناسب التصميم وألوانه وكذلك الدولاب، وإذا نظرنا إلى السقف فنجد استخدام السقف المعلق على شكل إطارات من اللون الأبيض والبني، وأيضا النافذة واللوحة الجدارية التي تزين الحائط، وتوافق الأرضيات بالسجاد مع الديكور الخاص بالغرفة.