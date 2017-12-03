الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

قبل وبعد: شقة في منتهى البساطة والجمال

آية منير آية منير
Home Staging Hausteil in Tinnum, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH غرفة المعيشة
Loading admin actions …

اليوم نعرض لكم تحول رائع لمنزل كن ممل نوعًا ما، نتيجة لعمل المصممين الداخليين في هذا المنزل حولوه إلى جوهرة ثمينة جدًا بأفكار جديدة جدًا، إذا كنت ترغب في تصميم داخلي لمنزلك أنيق جدًا بالإضافة إلى كونه عملي إلى أقصى الحدود فهذا المشروع خير مثال لك، لأنه به العديد من الأفكار ستلهمك.

Home Staging Hausteil in Tinnum, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

حمام بألوان دافئة وهادية جدًا وأثاث فاخر مثل غرفة المعيشة بالضبط، خزانة الجدار توفر لك مساحة تخزين كبيرة لكل الأدوات التي تحتاجها في الحمام، وفوق البالوعة ثُبتت مرآة بتصميم حديث والتي اعطت إيحاء بأن الغرفة تبدو مساحتها كبيرة.

Home Staging Hausteil in Tinnum, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

في النهاية نستعرض جانب آخر من غرفة النوم يوضح لنا السمة الرئيسية التي سار عليها المشروع كله وهي البساطة واستخدام الألوان الخفيفة الطبيعية مما جعل كل الغرف تبدو منسجمة مع بعضها البعض.

Home Staging Hausteil in Tinnum, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

يمكن للغرفة في الطابق العلوي أن تلبي احتياجات كثيرة ومختلفة، مثل غرفة للضيوف أو المكتب أو للأطفال، السقف المكشوف والجدران المائلة توفر أجواء مريحة جدًا وهي مثالية جدًا لغرف نوم الأطفال أوالشباب،  توفر هذه الغرفة مساحة كافية لسرير مزدوج كبير ومكتب على الجانب مما يجعلها غرفة نوم رئيسية متكاملة. 

Home Staging Hausteil in Tinnum, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

هذه المساحة العلوية للمنزل قبل التجديد ومن المقرر أن تكون غرفة النوم بعد التجديد لكنها بالطبع ستحتاج جهود مضنية من الخبراء، ولكن هناك بعض المميزات التي يمكن أن تجعل هذه المساحة غرفة نوم أنيقة جدًا مثل فتحة السقف التي توفر  ضوء طبيعي للمساحة.

Home Staging Hausteil in Tinnum, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

غرفة معيشة كلاسيكية أنيقة جدًا بها أريكة مريحة باللون الكريمي للاسترخاء عليها بعد يوم عمل شاق، بالإضافة إلى الأرضية الخشبية المتلائمة جدًا مع ألوان الغرفة الهادئة كل شيء يسير بهدوء في هذه الغرفة حتى الإكسسوارات مثل المصباح المثبت على الأرض والمرآة ذات الإطار المذهل، كل شيء في الغرفة أنيق جدًا وبجودة عالية ولكن منظر الحديقة خلف النافذة هو الأكثر جاذبية.

Home Staging Hausteil in Tinnum, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH غرفة المعيشة
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

على الرغم أن المساحة فارغة إلا أنها توحي لنا بإمكانية تنفيذ أفكار كثيرة بها لتبدو غرفة معيشة مريحة جدًا، خصوصًا مع وجود هذه النوافذ الكبيرة التي تضمن لك مساحة مشرقة وودية.

Home Staging Hausteil in Tinnum, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

اليوم نعرض لكم تحول رائع لمنزل كن ممل نوعًا ما، نتيجة لعمل المصممين الداخليين في هذا المنزل حولوه إلى جوهرة ثمينة جدًا بأفكار جديدة جدًا، إذا كنت ترغب في تصميم داخلي لمنزلك أنيق جدًا بالإضافة إلى كونه عملي إلى أقصى الحدود فهذا المشروع خير مثال لك، لأنه به العديد من الأفكار ستلهمك.

اناقة النمط الإسكندنافي في 5 غرف نوم مختلفة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً