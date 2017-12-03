قبل وبعد: شقة في منتهى البساطة والجمال

اليوم نعرض لكم تحول رائع لمنزل كن ممل نوعًا ما، نتيجة لعمل المصممين الداخليين في هذا المنزل حولوه إلى جوهرة ثمينة جدًا بأفكار جديدة جدًا، إذا كنت ترغب في تصميم داخلي لمنزلك أنيق جدًا بالإضافة إلى كونه عملي إلى أقصى الحدود فهذا المشروع خير مثال لك، لأنه به العديد من الأفكار ستلهمك.
حمام بألوان دافئة وهادية جدًا وأثاث فاخر مثل غرفة المعيشة بالضبط، خزانة الجدار توفر لك مساحة تخزين كبيرة لكل الأدوات التي تحتاجها في الحمام، وفوق البالوعة ثُبتت مرآة بتصميم حديث والتي اعطت إيحاء بأن الغرفة تبدو مساحتها كبيرة.
في النهاية نستعرض جانب آخر من غرفة النوم يوضح لنا السمة الرئيسية التي سار عليها المشروع كله وهي البساطة واستخدام الألوان الخفيفة الطبيعية مما جعل كل الغرف تبدو منسجمة مع بعضها البعض.
يمكن للغرفة في الطابق العلوي أن تلبي احتياجات كثيرة ومختلفة، مثل غرفة للضيوف أو المكتب أو للأطفال، السقف المكشوف والجدران المائلة توفر أجواء مريحة جدًا وهي مثالية جدًا لغرف نوم الأطفال أوالشباب، توفر هذه الغرفة مساحة كافية لسرير مزدوج كبير ومكتب على الجانب مما يجعلها غرفة نوم رئيسية متكاملة.
هذه المساحة العلوية للمنزل قبل التجديد ومن المقرر أن تكون غرفة النوم بعد التجديد لكنها بالطبع ستحتاج جهود مضنية من الخبراء، ولكن هناك بعض المميزات التي يمكن أن تجعل هذه المساحة غرفة نوم أنيقة جدًا مثل فتحة السقف التي توفر ضوء طبيعي للمساحة.
غرفة معيشة كلاسيكية أنيقة جدًا بها أريكة مريحة باللون الكريمي للاسترخاء عليها بعد يوم عمل شاق، بالإضافة إلى الأرضية الخشبية المتلائمة جدًا مع ألوان الغرفة الهادئة كل شيء يسير بهدوء في هذه الغرفة حتى الإكسسوارات مثل المصباح المثبت على الأرض والمرآة ذات الإطار المذهل، كل شيء في الغرفة أنيق جدًا وبجودة عالية ولكن منظر الحديقة خلف النافذة هو الأكثر جاذبية.
على الرغم أن المساحة فارغة إلا أنها توحي لنا بإمكانية تنفيذ أفكار كثيرة بها لتبدو غرفة معيشة مريحة جدًا، خصوصًا مع وجود هذه النوافذ الكبيرة التي تضمن لك مساحة مشرقة وودية.
اليوم نعرض لكم تحول رائع لمنزل كن ممل نوعًا ما، نتيجة لعمل المصممين الداخليين في هذا المنزل حولوه إلى جوهرة ثمينة جدًا بأفكار جديدة جدًا، إذا كنت ترغب في تصميم داخلي لمنزلك أنيق جدًا بالإضافة إلى كونه عملي إلى أقصى الحدود فهذا المشروع خير مثال لك، لأنه به العديد من الأفكار ستلهمك.