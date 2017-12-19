5 ديكورات مميزة للمطابخ على الطراز الكلاسيكي

ويظهر في التصميم أنه مصمم لمطبخ مربع الشكل ويميل إلي الذوق الذي يفضل فكرة تغطية كل حوائط وأرضيات المطبخ بالدواليب للاستفادة من المساحة إلى حد كبير، وفي هذا التصميم نلاحظ استخدام الخشب حيث الدواليب الخشبية المتناسقة مع لون الأرضيات وكذلك الجدار على شكل أحجار الذي يعد الخلفية للبوتاجاز الذي يتوافق تمام التوافق مع الطابع الخاص للمطبخ،ولا يخلو ذلك التصميم من الديكورات الفنية مثل بعض القطع التي تزين الجدار الحجري، والأضواء المدفونة التي تمثل الإضاءة الصناعية مع الإضاءة الطبيعية ولعل تداخل اللون الأبيض في ذلك التصميم يعطي الإحساس بالاتساع.