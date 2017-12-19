5 ديكورات مميزة للمطابخ على الطراز الكلاسيكي

ويعتبر المطبخ بالنسبة لأي امرأة هو أهم ما في المنزل لأنها تقضي فيه فترات طويلة من اليوم لتجهيز الطعام وغيرها، ولذلك تهتم اهتمام كبير بتصميمه وتفاصيله وتحاول دوما الوصول إلي التصميم الأفضل بالنسبة لها، لذلك الأمر نقدم لكم خمسة من التصاميم الخاصة بالمطابخ التقليدية التي تناسب مساحات مختلفة وأذواق أيضا مختلفة، واختيار التصاميم يكون بناء على الذوق الشخصي ومناسبة التصميم للمنزل من حيث الطابع الخاص بها وكذلك أيضا بالنسبة للإمكانيات المادية المتوفرة.
ويظهر في التصميم أنه مصمم لمطبخ مربع الشكل ويميل إلي الذوق الذي يفضل فكرة تغطية كل حوائط وأرضيات المطبخ بالدواليب للاستفادة من المساحة إلى حد كبير، وفي هذا التصميم نلاحظ استخدام الخشب حيث الدواليب الخشبية المتناسقة مع لون الأرضيات وكذلك الجدار على شكل أحجار الذي يعد الخلفية للبوتاجاز الذي يتوافق تمام التوافق مع الطابع الخاص للمطبخ،ولا يخلو ذلك التصميم من الديكورات الفنية مثل بعض القطع التي تزين الجدار الحجري، والأضواء المدفونة التي تمثل الإضاءة الصناعية مع الإضاءة الطبيعية ولعل تداخل اللون الأبيض في ذلك التصميم يعطي الإحساس بالاتساع.
يستغل ذلك التصميم كل مساحة واستخدامها الاستخدام الأمثل حيث تصميم الدواليب على شكل نصف دائري حتى يتم توسيع مساحة الدولاب بحيث يكفي كل الأغراض المراد وضعها، ومن حيث الألوان نجد اللون الأبيض حيث لون وحدات التخزين مع اللون البني حيث الأرضيات وتغطية الأسطح مما يضفي نوع من الفخامة، ولا يخلو ذلك التصميم من لمحة الديكور البسيطة الممثلة في أصص نباتية تزين النافذة، ويستغل ذلك التصميم في وضع البوتاجاز المسطح والأفران وكذلك الحوض وبالنسبة للإضاءة فيحدث المزيج ما بين الإضاءة الطبيعية والصناعية.
عند النظر للوهلة الأولي نشعر وكأن ذلك التصميم يرجع إلى زمن بعيد حيث الكلاسيكية المحببة ولكن عند التدقيق في تفاصيله نجده يميل أيضا إلى الحداثة، ويسيطر عنصر الخشب على الشكل العام للتصميم حيث؛ الأرضيات والجدران وكذلك أيضا بعض القطع الخاصة بالمطبخ مثل المنضدة والأسطح الخشبية وكذلك الباب والنافذة، ولعل الكلاسيكية تظهر في شكل الموقد الذي يشعل بالأخشاب، وكذلك أيضا الإطار الحجري المحيط به، ويوجد مزج بين الإنارة الطبيعية والصناعية مع بعض قطع التزيين البسيطة.
من الجدير للملاحظة هو سيطرة العنصر الخشبي على التصميم حيث الأرضيات والجدران والسقف والباب وكذلك النافذة بالإضافة إلى الوحدات الخاصة بالمطبخ فتشعر
وكأنك في كوخ خشبي ويداخل مع اللون الأبيض الخاص بالأجهزة، ونجد تداخل بين الإضاءة
الصناعية والطبيعية حيث الضوء الخاص بالنافذة مع إدخال العنصر الزجاجي في الواجهات
الخاصة بالدواليب وكذلك النوافذ، ويصلح ذلك التصميم للمساحة الكبيرة ويناسبها.
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يعد هذا التصميم من أبسط التصميمات الخاصة بالمطابخ حيث خلوه من كثرة التفاصيل فهو عبارة وحدات تخزينية متعددة الأشكال على هيئة دواليب وأدراج تصلح لاستخدامها في وضع المحتويات الخاصة بالمطبخ، ويتضح من ذلك التصميم تناسق الألوان حيث اللون الأبيض مع اللون الخشبي الذي يلاءم الأرضيات والباب وأيضا الجدران.