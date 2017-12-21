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6 تصميمات مختلفة لديكورات غرف أطفال أولاد

Mai Elkholy Mai Elkholy
Mobiliario juvenil , Sofás Camas Cruces Sofás Camas Cruces غرفة نوم أولاد
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لعل ما يشغل بال الكثير من الآباء والأمهات هو تصميم غرفة النوم الخاصة
بأولادهم سواء أكانوا ذكور أم إناث، ويحاولوا دائما الوصول إلى  التصميمات التي تصلح لتغطية جميع الاحتياجات الخاصة بالأولاد من حيث السرير ووحدة للمذاكرة ومكان لوضع الألعاب، حتى يظهر التصميم بالشكل المطلوب والمرغوب فيه، وفقا للإمكانيات المادية وكذلك الذوق العام للمنزل وكذلك رغبة الطفل في شكل غرفته لأنها تعتبر المملكة الخاصة به ولذلك نستعرض لكم ستة تصاميم لغرف الأطفال الذكور بطابع عصري وحديث.

1- تصميم رائع ومناسب لغرفة عصرية

Mobiliario juvenil , Sofás Camas Cruces Sofás Camas Cruces غرفة نوم أولاد
Sofás Camas Cruces

Sofás Camas Cruces
Sofás Camas Cruces
Sofás Camas Cruces

يعتبر ذلك التصميم من التصميمات الرائعة الخاصة بغرف الأطفال الذكور حيث الألوان المناسبة للذوق والطابع العام الخاص بالأولاد، ونجد في التصميم استغلال المساحة حيث من المعروف أن غرفة الأطفال في غالب الأحيان تكون صغيرة المساحة لذلك لابد من الاستفادة منه على أكمل وجه، ونرى في ذلك التصميم الحداثة والعصرية من حيث الألوان والديكورات وكذلك الشكل المكون من الدولاب والسرير المدعم ببعض الأدراج الخاصة بالتخزين ومرفق به وحدة تستخدم كمكتب للمذاكرة ومكان لوضع جهاز الكمبيوتر، وتشترك الإضاءة الطبيعية مع الصناعية في تغطية جانب الإنارة في الغرفة ولعل اللون الأبيض مع اللبني يساهم بشكل كبير في منح الغرفة نوع من الحيوية والنشاط اللازمين لغرف النوم الخاصة بالأطفال.

2- تصميم بسيط لغرفة ذات مساحة صغيرة

Dormitorio infantil , Elaine Orosco Elaine Orosco غرفة نوم أولاد MDF Blue
Elaine Orosco

Elaine Orosco
Elaine Orosco
Elaine Orosco

ومن الواضح في ذلك التصميم صغر المساحة والمحاولة في التوصل إلى تصميم يلاءم تلك المساحة، ونجد استغلال بشكل كبير للمساحة حيث؛ تصميم السرير مع المكتب والمكتبة كلهم كوحدة واحدة لا تتجزأ فبذلك يفي التصميم بالغرض المطلوب منه، ولعل تناسق الألوان حيث الرمادي المحايد وتداخله مع الأصفر يعطيه نوع من الهدوء المطلوب مع اللمسات البسيطة للون الأسود الواضحة في بعض الملامح مثل النافذة ووحدة الإنارة الذي يعتبروا الرموز الخاصة بالإنارة.

3- تصميم مختلف لغرفة الأطفال

квартира в стиле Арт-Деко, ЖК "Авеню-77", г. Москва 125 м2 , Арт Реал Дизайн Арт Реал Дизайн غرفة نوم أولاد
Арт Реал Дизайн

Арт Реал Дизайн
Арт Реал Дизайн
Арт Реал Дизайн

يعتمد ذلك التصميم بشكل كبير على الديكورات ووسائل التزين فهو الجانب الأكثر بروزا فنجد الأربع لوحات ويتوسطهم بعض التحف ذات الألوان المتناسقة مع ألوان الغرفة وهو البني المتداخل مع الأصفر ونجد المكتب بتصميمه المناسب في مواجهة السرير وبجانبه المقعد ذو اللون الأبيض ولعل ورق الحائط الرمادي اللون لمناسبته لكافة التصميمات مع الستائر ونجد الأرضيات والباب وسيطرة عنصر الخشب، ويعتمد التصميم على وسائل الإضاءة الصناعية حيث النجفة ذات الشكل العصري وكذلك بعض الأضواء المدفونة بالإضافة إلى الاباجورة، ويعد ذلك التصميم من التصميمات الحديثة المناسبة لغرف الأطفال ذ السن الأكبر وخاصة الذكور منهم.

4- تصميم مبهر لغرفة أطفال عصرية

Квартира в Екатеринбурге, ЖК Крылов., Dmitriy Khanin Dmitriy Khanin غرفة نوم أولاد خشب Beige
Dmitriy Khanin

Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin

ويتضح من ذلك التصميم الروعة في استخدام كل محتوياته، وهيمنة اللون الأبيض مع اللبني الهادئ لإعطاء التصميم الرقة والبساطة، فنجد السرير مرفق مع وحدة المكتب والمكتبة لوضع الكتب ذو خلفية هادئة لنقل شعور من الراحة، وتسيطر الأضواء الصناعية وتبرز في الوسائل المدفونة والظاهرة في السقف بشكل جمالي، وبالنسبة للأرضيات فنجد اللون الرمادي الغامق لصلاحيته مع كافة التصميمات المحايدة التي يتمتع بها، والستائر البيضاء التي تسمح للضوء بالمرور حتى تعمل على الاستفادة من ضوء الشمس اللازم في منح الغرفة جو مناسب ونقي.

5-تصميم مبتكر ونموذجي لغرفة الأطفال

Mobiliario juvenil , Sofás Camas Cruces Sofás Camas Cruces غرفة نوم أولاد
Sofás Camas Cruces

Sofás Camas Cruces
Sofás Camas Cruces
Sofás Camas Cruces

من الملاحظ في ذلك التصميم محاولة الابتكار والاختلاف فيه، فنجد السرير على شكل أريكة ومرتفع للاستفادة من الأدراج المرفقة به كوسيلة للتخزين وبجانبها المكتب الخاص بالطفل ويعلوه وحدة لوضع الكتب وبعض الوسائل الخاصة بالتزين لغرض الديكور، وتناسب ألوان الجدران مع التصميم الخاص بالغرفة حيث اللون اللبني مع الأبيض، وبالنسبة للأرضيات فهي خشبية مفروشة بالسجاد الأبيض، وتطل الغرفة على حديقة لإبراز الطبيعة الساحرة، مع الإضاءة الطبيعية والصناعية.

6- تصميم مناسب لغرفة أطفال مزدوجة

Mobiliario juvenil , Sofás Camas Cruces Sofás Camas Cruces غرفة نوم أولاد
Sofás Camas Cruces

Sofás Camas Cruces
Sofás Camas Cruces
Sofás Camas Cruces

يعتبر ذلك التصميم مناسب لغرفة مزدوجة تصلح لشخصين حيث يوفر هذه الإمكانية مما يساعد على توفير المساحة والاستفادة منها بشكل سليم؛ حيث يوجد وحدتين للنوم أحدهم في الأسفل والآخر يعلوه من الطرف الآخر ومرفق بهم وحدة تستخدم كمكتب بالإضافة إلى خزانة الملابس، ويظهر الديكور في بعض اللمسات الخاصة مثل التحف والرسومات على الجدران ونجد المزج ما بين اللون الأزرق والأبيض وكذلك الرمادي، وتهمين الإضاءة الطبيعية، ومن حيث الأرضيات خشبية تناسب تصميمات الغرف مغطاة بسجادة زرقاء لكي تساير الألوان الخاصة بالتصميم.

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