6 تصميمات مختلفة لديكورات غرف أطفال أولاد

يعتبر ذلك التصميم مناسب لغرفة مزدوجة تصلح لشخصين حيث يوفر هذه الإمكانية مما يساعد على توفير المساحة والاستفادة منها بشكل سليم؛ حيث يوجد وحدتين للنوم أحدهم في الأسفل والآخر يعلوه من الطرف الآخر ومرفق بهم وحدة تستخدم كمكتب بالإضافة إلى خزانة الملابس، ويظهر الديكور في بعض اللمسات الخاصة مثل التحف والرسومات على الجدران ونجد المزج ما بين اللون الأزرق والأبيض وكذلك الرمادي، وتهمين الإضاءة الطبيعية، ومن حيث الأرضيات خشبية تناسب تصميمات الغرف مغطاة بسجادة زرقاء لكي تساير الألوان الخاصة بالتصميم.

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