6 أفكار لتصميم حديقة صخرية في فنائك

يناسب ذلك التصميم المطاعم حيث تضيف لمسة من الطبيعة والسحر الخاص بها، ومن الواضح في خلفية التصميم أنه يخص مطعم، وإذا تناولنا أجزاء التصميم فنجد الأسقف المعلقة الخشبية مغطاة بلوح زجاجي شفاف للتمتع بالضوء وكذلك بمنظر السماء الساحر لإضافة لمسة الطبيعة في التصميم، وترتكز تلك الأسقف على قطع صخرية وبالنسبة للأرضيات فيتوسط الحديقة أرضية ذات الشكل الصخري لتلاءم الشكل العام للتصميم، وتوجد الكثير من الأصص النباتية التي تنتشر في كل أنحاء الحديقة، ويظهر الديكور الخاص بها على هيئة بعض اللوحات الجداريه، وبالنسبة للإضاءة فمن الطبيعي أن تسيطر الإضاءة الطبيعية حيث أنها حديقة مفتوحة لهذا الغرض من الضوء والهواء.