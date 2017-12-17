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6 أفكار لتصميم حديقة صخرية في فنائك

Mai Elkholy Mai Elkholy
Jardin Zen Moderno, Jardines Japoneses -- Estudio de Paisajismo Jardines Japoneses -- Estudio de Paisajismo حديقة Zen
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مما لا شك فيه أن وجود الحدائق بشكل عام يمنحنا الطاقة الإيجابية وكذلك الراحة النفسية المطلوبة، بسبب ما تقدمه النباتات، حيث أنها تمثل الطبيعة الساحرة التي نحتاجها في كثير من الأحيان لتغير المزاج الخاص بنا، وتختلف شكل وتصاميم الحدائق على حسب الغرض فتوجد عدة أنواع للحدائق منها الحدائق المنزلية المرفقة بالمنزل، وحدائق تتوسط الشوارع وغيرها، ونظر لأهمية الحدائق في حياتنا لابد الاهتمام بالتصميمات الخاصة بها والعمل على إظهارها بالشكل المناسب، ولذلك نقدم لكم ست تصميمات لحدائق يغلب استخدام الصخور وإدخاله بشكل كبير في التصميم.

1- تصميم بسيط لحديقة صغيرة المساحة

homify حديقة صخرية Beige
homify

homify
homify
homify

ويتضح من ذلك التصميم مناسبته للمساحات الصغيرة، فهو عبارة عن جدار أسمنتي يحوط الحديقة ذات السور الخشبي وأرضية ذات النباتات دائرية الشكل ويحفها من الجانب بعض الصخور الصغيرة الحجم ونبات الصبار لإضفاء المنظر الجمالي الرائع للتصميم، ونظرا لصغر المساحة فتصلح تلك الحديقة أن تصمم داخل المنزل الخاص حيث أنها لا تحتاج إلى مجهود أو تفاصيل مبالغ فيها.

2- تصميم بسيط لحديقة خارج المنزل

Domizil in Oberbayern, Herzog-Architektur Herzog-Architektur حديقة صخرية
Herzog-Architektur

Herzog-Architektur
Herzog-Architektur
Herzog-Architektur

الواضح من ذلك التصميم هو المساحة الكبيرة، وتنقسم الحديقة إلى جزأين وسط أرضيات صخرية وبعض الأشكال النباتية التي تزين الحديقة ويحيط بها الأرضيات الرخامية حيث أنه مدخل للمنزل ويغطي الحديقة الأسقف ذات اللون الأبيض ذو الإطار أزرق اللون وتلاءم المداخل الخاصة بالمنازل ذات المساحة الكبيرة.

3- تصميم يناسب حدائق الخاصة بالفنادق

Jardin Zen Moderno, Jardines Japoneses -- Estudio de Paisajismo Jardines Japoneses -- Estudio de Paisajismo حديقة Zen
Jardines Japoneses -- Estudio de Paisajismo

Jardines Japoneses -- Estudio de Paisajismo
Jardines Japoneses -- Estudio de Paisajismo
Jardines Japoneses -- Estudio de Paisajismo

ويعتبر ذلك التصميم مناسب للحدائق الخاصة بالفنادق وبعض وسائل الترفيه لأن التصميم محاط بإطار خشبي وكأنه مثل البساط ويهيمن الطابع الصخري حيث الشكل الجمالي الخاص بها ويحوط الصخر جميع الجوانب الخاصة بالحديقة وبعض القطع الصخرية الكبيرة مع إدخال النباتات والزهور والأشجار لمنح التصميم اللمسة الطبيعية.

4-تصميم حديقة يصلح للمطاعم

Casa Fagua, ENSAMBLE de Arquitectura Integral ENSAMBLE de Arquitectura Integral حديقة صخرية خشب
ENSAMBLE de Arquitectura Integral

ENSAMBLE de Arquitectura Integral
ENSAMBLE de Arquitectura Integral
ENSAMBLE de Arquitectura Integral

يناسب ذلك التصميم المطاعم حيث تضيف لمسة من الطبيعة والسحر الخاص بها، ومن الواضح في خلفية التصميم أنه يخص مطعم، وإذا تناولنا أجزاء التصميم فنجد الأسقف المعلقة الخشبية مغطاة بلوح زجاجي شفاف للتمتع بالضوء وكذلك بمنظر السماء الساحر لإضافة لمسة الطبيعة في التصميم،  وترتكز تلك الأسقف على قطع صخرية وبالنسبة للأرضيات فيتوسط الحديقة أرضية ذات الشكل الصخري لتلاءم الشكل العام للتصميم، وتوجد الكثير من الأصص النباتية التي تنتشر في كل أنحاء الحديقة، ويظهر الديكور الخاص بها على هيئة بعض اللوحات الجداريه، وبالنسبة للإضاءة فمن الطبيعي أن تسيطر الإضاءة الطبيعية حيث أنها حديقة مفتوحة لهذا الغرض من الضوء والهواء.

5- تصميم غاية في البساطة لحديقة يجمع بين النمط الصخري والتقليدي

Gartenbilder..., 2kn architekt + landschaftsarchitekt Thorsten Kasel + Sven Marcus Neu PartSchG 2kn architekt + landschaftsarchitekt Thorsten Kasel + Sven Marcus Neu PartSchG حديقة صخرية حجر Green
2kn architekt + landschaftsarchitekt Thorsten Kasel + Sven Marcus Neu PartSchG

2kn architekt + landschaftsarchitekt Thorsten Kasel + Sven Marcus Neu PartSchG
2kn architekt + landschaftsarchitekt Thorsten Kasel + Sven Marcus Neu PartSchG
2kn architekt + landschaftsarchitekt Thorsten Kasel + Sven Marcus Neu PartSchG

يعبر ذلك التصميم عن البساطة والطبيعة الساحرة حيث انه يوحي بشكل مناسب للتصميم الخاص بالحدائق العامة، ويتميز بكثرة النباتات وانتشارها مع المزج بالأرضيات الصخرية، ونجد المقعد حيث الراحة للتمتع بالمنظر الجمالي الرائع ومن المعروف على تلك الحدائق العامة أن الإضاءة على حد كبير طبيعية متمثلة في ضوء الشمس ونجد العنصر المائي بمجرى مائي صغير.

6- تصميم تقليدي لحديقة

府中の庭, 有限会社東風意匠計画 有限会社東風意匠計画 حديقة صخرية حجر Beige
有限会社東風意匠計画

有限会社東風意匠計画
有限会社東風意匠計画
有限会社東風意匠計画

يعد هذا التصميم من التصميمات التقليدية للحدائق حيث الأرض المزروعة والأشجار المزدهرة ذات الشكل الطولي الرائع مع اللمسة الصخرية التي تظهر عن طريق السور الفاصل، وتداخل الألوان من حيث اللون الأخضر مع البنفسجي، وللضوء الطبيعي الهيمنة في ذلك التصميم ويلاءم الحدائق العامة.
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