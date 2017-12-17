6 أفكار لتصميم حديقة صخرية في فنائك

مما لا شك فيه أن وجود الحدائق بشكل عام يمنحنا الطاقة الإيجابية وكذلك الراحة النفسية المطلوبة، بسبب ما تقدمه النباتات، حيث أنها تمثل الطبيعة الساحرة التي نحتاجها في كثير من الأحيان لتغير المزاج الخاص بنا، وتختلف شكل وتصاميم الحدائق على حسب الغرض فتوجد عدة أنواع للحدائق منها الحدائق المنزلية المرفقة بالمنزل، وحدائق تتوسط الشوارع وغيرها، ونظر لأهمية الحدائق في حياتنا لابد الاهتمام بالتصميمات الخاصة بها والعمل على إظهارها بالشكل المناسب، ولذلك نقدم لكم ست تصميمات لحدائق يغلب استخدام الصخور وإدخاله بشكل كبير في التصميم.
ويتضح من ذلك التصميم مناسبته للمساحات الصغيرة، فهو عبارة عن جدار أسمنتي يحوط الحديقة ذات السور الخشبي وأرضية ذات النباتات دائرية الشكل ويحفها من الجانب بعض الصخور الصغيرة الحجم ونبات الصبار لإضفاء المنظر الجمالي الرائع للتصميم، ونظرا لصغر المساحة فتصلح تلك الحديقة أن تصمم داخل المنزل الخاص حيث أنها لا تحتاج إلى مجهود أو تفاصيل مبالغ فيها.
الواضح من ذلك التصميم هو المساحة الكبيرة، وتنقسم الحديقة إلى جزأين وسط أرضيات صخرية وبعض الأشكال النباتية التي تزين الحديقة ويحيط بها الأرضيات الرخامية حيث أنه مدخل للمنزل ويغطي الحديقة الأسقف ذات اللون الأبيض ذو الإطار أزرق اللون وتلاءم المداخل الخاصة بالمنازل ذات المساحة الكبيرة.
ويعتبر ذلك التصميم مناسب للحدائق الخاصة بالفنادق وبعض وسائل الترفيه لأن التصميم محاط بإطار خشبي وكأنه مثل البساط ويهيمن الطابع الصخري حيث الشكل الجمالي الخاص بها ويحوط الصخر جميع الجوانب الخاصة بالحديقة وبعض القطع الصخرية الكبيرة مع إدخال النباتات والزهور والأشجار لمنح التصميم اللمسة الطبيعية.
يناسب ذلك التصميم المطاعم حيث تضيف لمسة من الطبيعة والسحر الخاص بها، ومن الواضح في خلفية التصميم أنه يخص مطعم، وإذا تناولنا أجزاء التصميم فنجد الأسقف المعلقة الخشبية مغطاة بلوح زجاجي شفاف للتمتع بالضوء وكذلك بمنظر السماء الساحر لإضافة لمسة الطبيعة في التصميم، وترتكز تلك الأسقف على قطع صخرية وبالنسبة للأرضيات فيتوسط الحديقة أرضية ذات الشكل الصخري لتلاءم الشكل العام للتصميم، وتوجد الكثير من الأصص النباتية التي تنتشر في كل أنحاء الحديقة، ويظهر الديكور الخاص بها على هيئة بعض اللوحات الجداريه، وبالنسبة للإضاءة فمن الطبيعي أن تسيطر الإضاءة الطبيعية حيث أنها حديقة مفتوحة لهذا الغرض من الضوء والهواء.
يعبر ذلك التصميم عن البساطة والطبيعة الساحرة حيث انه يوحي بشكل مناسب للتصميم الخاص بالحدائق العامة، ويتميز بكثرة النباتات وانتشارها مع المزج بالأرضيات الصخرية، ونجد المقعد حيث الراحة للتمتع بالمنظر الجمالي الرائع ومن المعروف على تلك الحدائق العامة أن الإضاءة على حد كبير طبيعية متمثلة في ضوء الشمس ونجد العنصر المائي بمجرى مائي صغير.
يعد هذا التصميم من التصميمات التقليدية للحدائق حيث الأرض المزروعة والأشجار المزدهرة ذات الشكل الطولي الرائع مع اللمسة الصخرية التي تظهر عن طريق
السور الفاصل، وتداخل الألوان من حيث اللون الأخضر مع البنفسجي، وللضوء الطبيعي
الهيمنة في ذلك التصميم ويلاءم الحدائق العامة.
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