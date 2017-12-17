5 ديكورات وتصاميم مبتكرة لغرف الترفيه والسينما المنزلية

تعد تلك الغرف ليست بالمنتشرة في كل تصميمات المنازل حيث أنها تحتاج إلى وجود عدد أكبر من الغرف حتى يتسنى تصميم غرفة خاصة للترفيه، ولكن هذا لا يضعف مطلقا من الأهمية الكبيرة لتلك الغرف، فكثير منا لا يستطيع الاستغناء عن وجود غرفة للترفيه لإضفاء جو من تغيير الروتين العام الذي يخص المنزل، ولاستغلال وقت الفراغ وعدم الشعور بالملل ولأن من المعروف وظيفة المنزل من حيث أخذ قسط من الراحة في جو من الهدوء لتخلص من الأعباء الخاصة بالعمل والاسترخاء والتمتع بالجلوس في المنزل، ومن وسائل تحقيق ذلك هي وجود غرفة خاصة بالترفيه ولكن ذلك يحتاج إلي أمور مادية وكذلك ذوق لكيفية اختيار التصميم المناسب لها.