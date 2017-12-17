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5 ديكورات وتصاميم مبتكرة لغرف الترفيه والسينما المنزلية

Mai Elkholy Mai Elkholy
homify غرفة الميديا MDF Multicolored
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تعد تلك الغرف ليست بالمنتشرة في كل تصميمات المنازل حيث أنها تحتاج إلى وجود عدد أكبر من الغرف حتى يتسنى تصميم غرفة خاصة للترفيه، ولكن هذا لا يضعف مطلقا من الأهمية الكبيرة لتلك الغرف، فكثير منا لا يستطيع الاستغناء عن وجود غرفة للترفيه لإضفاء جو من تغيير الروتين العام الذي يخص المنزل، ولاستغلال وقت الفراغ وعدم الشعور بالملل ولأن من المعروف وظيفة المنزل من حيث أخذ قسط من الراحة في جو من الهدوء لتخلص من الأعباء الخاصة بالعمل والاسترخاء والتمتع بالجلوس في المنزل، ومن وسائل تحقيق ذلك هي وجود غرفة خاصة بالترفيه ولكن ذلك يحتاج إلي أمور مادية وكذلك ذوق لكيفية اختيار التصميم المناسب لها.

1- تصميم عصري لغرفة ترفيهية رائعة

homify غرفة الميديا MDF Multicolored
homify

homify
homify
homify

ويضيف ذلك التصميم جو من الاستمتاع والراحة حيث؛ أنه يعد من الأشكال النموذجية الخاصة بغرف الترفيه، فنجد الأريكة المريحة للاسترخاء والتمتع بمشاهدة التلفزيون ذات اللون الفاتح الهادئ بخلفية تصويرية رائعة تناسب بشكل كبير التصميم وفي المقابل جهاز التلفاز ذو الحجم المناسب ذو خلفية فاتحة اللون ذات الأضواء المدفونة التي تعطي شكل جمالي يساعد في الديكور، ومكتبة عريضة لوضع الكتب وبعض التحف، ومن حيث الأرضيات مفروشة بسجاد ذو ألوان متوافقة مع ألوان الأثاث والستائر، والسقف ذو اللون الأبيض المزين بالأنوار وبالجبس بورد الذي يساعد على إبراز اللون الخاص به.

2-غرفة ترفيه سينمائية التصميم

Heimkino Berlin, raumdeuter GbR raumdeuter GbR غرفة الميديا
raumdeuter GbR

raumdeuter GbR
raumdeuter GbR
raumdeuter GbR

ومن الواضح في ذلك التصميم الميل إلي الشكل السينمائي فتشعر وكأنك في سينما ويتضح ذلك من حيث الأجواء المحيطة والبراعة في التصميم حيث ينقل الجو العام الذي يخص السينما إلي تصميم منزلي رائع، ونستعرض تفصيلا الأجزاء الخاصة بالتصميم ففي المواجهة نجد الشاشة السينمائية ومن جابيها نجد الستائر الخاصة بالسينما حمراء اللون والجدران الجانبية يتوزع بها ثماني نوافذ للإضاءة والديكور، وبالنسبة للسقف فهو مزين بأضواء صغيرة على شكل نجوم وبالنسبة للأرضيات فهي مفروشة بالموكيت الأحمر والمقاعد الجلدية لإمكانية المشاهدة بشكل مريح وبذلك تتناسب الألوان مع بعضها بشكل كبير لإظهار تصميم غاية في الروعة وكأنك قد قمت بنقل السينما إلي المنزل، وتحتاج تلك الغرف السينمائية إلي إضاءة صناعية خافتة.

3- تصميم خاص لغرفة الألعاب الترفيهية

homify غرفة الميديا Beige
homify

homify
homify
homify

ونظرا للمساحة الكبيرة الخاصة بتلك الغرفة فإنه يمنح المصمم الراحة والسهولة في التصميم، حيث باستطاعته وضع ما يريد دون التقيد بفكرة المساحة فنجد المنضدة الكبيرة الخاصة بلعب البلياردو، بالإضافة إلى وجود وحدة الاستقبال اللازمة للجلوس والمشاهدة، ويسيطر العنصر الخشبي على التصميم حيث الأبواب وبعض الديكورات الخاصة بالسقف واللوحة الجدارية بالإضافة إلى شكل الأرضيات المناسب، ونجد ورق الحائط فاتح اللون مع الستائر، وبالنسبة للإضاءة فهناك المزيج من الإضاءة الطبيعية والصناعية المتمثلة في النجف ووحدات الإضاءة الجانبية.

4- تصميم غير تقليدي لغرف الترفيه

Metro House, IDEO DESIGNWORK IDEO DESIGNWORK غرفة الميديا
IDEO DESIGNWORK

IDEO DESIGNWORK
IDEO DESIGNWORK
IDEO DESIGNWORK

ويبدو في هذا التصميم البعد التام عن التقليدية في شكل التصميم فهو يعرض أكثر من زاوية، ويعتبر هذا التصميم مستثمر جيد للمساحات الصغيرة فهو عبارة عن بنايات خشبية صغيرة، فالوحدة الأولى مرفقة بالسلم لوضع بعض الأشياء الخاصة، وتوجد وحدة متعددة الأرفف والأدراج، ومكان لوضع التليفزيون محاط بأنظمة الاستماع الحديثة ومن ذلك الطابع يضفي علينا الشعور وكأنها غرفة أطفال بسبب الألوان الخاصة بها حيث الأزرق والأصفر، والإضاءة ما بين الطبيعية والصناعية. وتفضلوا بقراءة المقال التالي،

5- تصميم يتمتع بالبساطة والهدوء

高津の家, 向山建築設計事務所 向山建築設計事務所 غرفة الميديا
向山建築設計事務所

向山建築設計事務所
向山建築設計事務所
向山建築設計事務所

هذا التصميم يعبر بشكل واضح عن البساطة في التفاصيل مما يضيف شعور من الراحة، حيث يظهر في هيئة بنايات داخل الحائط ذات الألوان المختلفة ما بين الأزرق الفاتح وهو وحدة وضع الكتب للتمتع بالقراءة وتوضع بشكل منسق وكذلك رمز من رموز الموسيقي مما يوحي بممارسة هواية الموسيقي مع سجادة صغيرة مفروشة على الأرضية متناسقة الألوان ووسائد للجلوس مع الإضاءة الطبيعية المتدلية من النافذة بالإضافة إلى وحدة الإنارة الصناعية، وقسم آخر للجلوس عبارة عن مقعد ومنضدة وبجدار هادئ أخضر اللون ونجد الأرضيات الخشبية. تفضلوا بقراءة المقال التالي:
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