6 ديكورات مميزة لتصميم غرف الساونا

من الواضح في هذا التصميم هيمنة العنصر الخشبي، فهي غرفة خشبية للساونا حيث وجود الخشب في مختلف الجوانب الخاصة بالغرفة، موجودة برفقة الحمام الخاص بغرفة البخار ذو الديكورات الخاصة به ووجود إضاءة دافئة تشبه تأثير الشموع اللازمة للاستمتاع والراحة، والشيء الفاصل بينهم هو باب زجاجي بانوراما، ولا تخلو تلك الغرفة من وسائل الإضاءة الخافتة لإضفاء الجو الهادئ لمطلوب لغرف البخار التي تتطلب الهدوء والاسترخاء، وأيضا يظهر العنصر الخاص بالطبيعة عن طريق وجود بعض النباتات وراء اللوح الزجاجي ذو الإطار الأسود، وتظهر غرفة الساونا على هيئة سرير ذو وسائد خشبية كرمز للاسترخاء.