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6 ديكورات مميزة لتصميم غرف الساونا

Mai Elkholy Mai Elkholy
Ein individuelles Haus für individuelle Kunden, wir leben haus - Bauunternehmen in Bayern wir leben haus - Bauunternehmen in Bayern ساونا
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غرف البخار أو المعروفة باسم غرف الساونا والتي لها عدة فوائد صحية تفيد في التخسيس والتخلص من سموم الجسم والاسترخاء، وبالتأكيد يوجد لها عدة تصميمات وليس من السهل أو من الطبيعي وجود تلك الغرف في المنازل التقليدية لأنها تحتاج إلى تصميم خاص ومنزل بمواصفات خاصة حتى يتحمل درجة الحرارة الخاصة بغرف البخار وأيضا تحتاج تكاليف مادية وإلى الاهتمام بالفكرة ومن الشائع تواجدها في الصالات الرياضية ومراكز العلاج وكذلك في المنازل الفارهة والقصور الكبيرة المساحة وبالتأكيد فإنه توجد عدة تصميمات حتى تناسب مختلف الديكورات والمساحات المختلفة نستعرض معكم 6 ديكورات مختلفة لتصاميم غرف الساونا

1- تصميم بسيط وألوان هادئة

Línea de baño de Vapor Solid Surface de INBECA Wellness Equipment, INBECA Wellness Equipment INBECA Wellness Equipment ساونا White
INBECA Wellness Equipment

INBECA Wellness Equipment
INBECA Wellness Equipment
INBECA Wellness Equipment

يتمتع ذلك التصميم بالبساطة من حيث قلة التفاصيل والألوان المستخدمة فيه فيغلب عليه اللون الأبيض للشعور بالهدوء
والاسترخاء اللازمين لغرف البخار أو حمامات البخار، وكذلك الإضاءة الصناعية ذات الأضواء المدفونة، بالإضافة إلى الأرضيات السيراميك ذات اللون الرمادي الغامق، وبالنسبة للوحدة الخاصة بالماء فهي بسيطة وتقليدية.

2- تصميم خشبي مع الألوان الدافئة

Stilvollendet und reizvoll: Private Design-Sauna, corso sauna manufaktur gmbh corso sauna manufaktur gmbh ساونا خشب Red
corso sauna manufaktur gmbh

corso sauna manufaktur gmbh
corso sauna manufaktur gmbh
corso sauna manufaktur gmbh

من الواضح في هذا التصميم هيمنة العنصر الخشبي، فهي غرفة خشبية للساونا حيث وجود الخشب في مختلف الجوانب الخاصة بالغرفة، موجودة برفقة الحمام الخاص بغرفة البخار ذو الديكورات الخاصة به ووجود إضاءة دافئة تشبه تأثير الشموع اللازمة للاستمتاع والراحة، والشيء الفاصل بينهم هو باب زجاجي بانوراما، ولا تخلو تلك الغرفة من وسائل الإضاءة الخافتة لإضفاء الجو الهادئ لمطلوب لغرف البخار التي تتطلب الهدوء والاسترخاء، وأيضا يظهر العنصر الخاص بالطبيعة عن طريق وجود بعض النباتات وراء اللوح الزجاجي ذو الإطار الأسود، وتظهر غرفة الساونا على هيئة سرير ذو وسائد خشبية كرمز للاسترخاء.

3- تصميم أنيق لغرفة البخار العصرية

037_CASALE IN CAMPAGNA , MIDE architetti MIDE architetti ساونا
MIDE architetti

MIDE architetti
MIDE architetti
MIDE architetti

يظهر هذا التصميم لغرف الساونا العصرية فهي مصممة على هيئة قسمين: القسم الأول عبارة عن الحمام الجاكوزي اللازم لعملية الساونا وغرفة البخار وهذا التصميم مزيج من العنصر الخشبي بالإضافة إلي لإدخال الزجاج، يغطي الخشب الجزء الأكبر من الجدران، ويغلف الزجاج الغرفة الخاصة بالساونا، وبالنسبة للإضاءة مختلطة ما بين الإضاءة الطبيعية عن طريق الضوء الذي يمر من النافذة والإضاءة الصناعية عن طريق الأضواء المدفونة، ويوجد داخل غرفة الساونا مقعد خاص للاسترخاء، ويدخل اللون الأسود في التصميم عن طريق الإطار الخاص وبعض الديكورات المحيطة بالجاكوزي.

6- تصميم زجاجي لغرفة البخار العصرية

Línea de baño de Vapor Solid Surface de INBECA Wellness Equipment, INBECA Wellness Equipment INBECA Wellness Equipment ساونا White
INBECA Wellness Equipment

INBECA Wellness Equipment
INBECA Wellness Equipment
INBECA Wellness Equipment

يتضح من ذلك التصميم البعد عن العنصر الخشبي وهيمنة العنصر الزجاجي، فتعتبر غرفة البخار مثل الصوبة الزجاجية مع بساطة التصميم من حيث الوحدة الخاصة بالبخار، وسيطرة اللون الأبيض في دهانات الجدران أما بالنسبة للأرضيات فهي من السيراميك ذو اللون الأسود مثل اللون الخاص بالسقف وما يخص الإضاءة فهي صناعية عن طريق الأضواء المدفونة الخافتة للإضفاء الراحة والاسترخاء على الجو الخاص بغرفة الساونا.

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4- إدخال العنصر الحجري

Meine Profi-Sauna, corso sauna manufaktur gmbh corso sauna manufaktur gmbh ساونا خشب Brown
corso sauna manufaktur gmbh

corso sauna manufaktur gmbh
corso sauna manufaktur gmbh
corso sauna manufaktur gmbh

يسيطر على ذلك التصميم العنصر الخشبي حيث أنه من أساسيات الغرف الخاصة بالساونا ولكن هذه المرة يدخل أيضا الحجارة حيث أحد الجدران من العنصر الحجري، وتعتبر غرفة الساونا خشبية من السقف والجدران والأرضيات، وتوجد مقاعد خشبية كوسيلة للاسترخاء والراحة وهذا التصميم يصلح لأكثر من شخص، والإضاءة المسيطرة هي الإضاءة الصناعية عن طريق الأضواء المدفونة الخافتة.

5-تصميم لغرفة البخار ذات المساحة الصغيرة

Ein individuelles Haus für individuelle Kunden, wir leben haus - Bauunternehmen in Bayern wir leben haus - Bauunternehmen in Bayern ساونا
wir leben haus – Bauunternehmen in Bayern

wir leben haus - Bauunternehmen in Bayern
wir leben haus – Bauunternehmen in Bayern
wir leben haus - Bauunternehmen in Bayern

يعتبر العنصر الخشبي هو الأساسي لغرفة البخار، ويتضح من ذلك التصميم مناسبته للمساحة الصغيرة واستغلال تلك المساحة وظهور تلك الغرفة في الشكل الأمثل رغم صغر المساحة، ويظهر من ذلك التصميم انه خاص بالمنزل وبرفقة الحمام ويفصل بينهم باب زجاجي، والأرضيات من السيراميك وبالنسبة للإضاءة المستخدمة فهي الصناعية حيث الأضواء المدفونة ويمكن مرور الضوء الطبيعي عبر الإنارة الخاصة بالحمام.

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