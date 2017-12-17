6 ديكورات مميزة لتصميم غرف الساونا

غرف البخار أو المعروفة باسم غرف الساونا والتي لها عدة فوائد صحية تفيد في التخسيس والتخلص من سموم الجسم والاسترخاء، وبالتأكيد يوجد لها عدة تصميمات وليس من السهل أو من الطبيعي وجود تلك الغرف في المنازل التقليدية لأنها تحتاج إلى تصميم خاص ومنزل بمواصفات خاصة حتى يتحمل درجة الحرارة الخاصة بغرف البخار وأيضا تحتاج تكاليف مادية وإلى الاهتمام بالفكرة ومن الشائع تواجدها في الصالات الرياضية ومراكز العلاج وكذلك في المنازل الفارهة والقصور الكبيرة المساحة وبالتأكيد فإنه توجد عدة تصميمات حتى تناسب مختلف الديكورات والمساحات المختلفة نستعرض معكم 6 ديكورات مختلفة لتصاميم غرف الساونا
يتمتع ذلك التصميم بالبساطة من حيث قلة التفاصيل والألوان المستخدمة فيه فيغلب عليه اللون الأبيض للشعور بالهدوء
والاسترخاء اللازمين لغرف البخار أو حمامات البخار، وكذلك الإضاءة الصناعية ذات الأضواء المدفونة، بالإضافة إلى الأرضيات السيراميك ذات اللون الرمادي الغامق، وبالنسبة للوحدة الخاصة بالماء فهي بسيطة وتقليدية.
من الواضح في هذا التصميم هيمنة العنصر الخشبي، فهي غرفة خشبية للساونا حيث وجود الخشب في مختلف الجوانب الخاصة بالغرفة، موجودة برفقة الحمام الخاص بغرفة البخار ذو الديكورات الخاصة به ووجود إضاءة دافئة تشبه تأثير الشموع اللازمة للاستمتاع والراحة، والشيء الفاصل بينهم هو باب زجاجي بانوراما، ولا تخلو تلك الغرفة من وسائل الإضاءة الخافتة لإضفاء الجو الهادئ لمطلوب لغرف البخار التي تتطلب الهدوء والاسترخاء، وأيضا يظهر العنصر الخاص بالطبيعة عن طريق وجود بعض النباتات وراء اللوح الزجاجي ذو الإطار الأسود، وتظهر غرفة الساونا على هيئة سرير ذو وسائد خشبية كرمز للاسترخاء.
يظهر هذا التصميم لغرف الساونا العصرية فهي مصممة على هيئة قسمين: القسم الأول عبارة عن الحمام الجاكوزي اللازم لعملية الساونا وغرفة البخار وهذا التصميم مزيج من العنصر الخشبي بالإضافة إلي لإدخال الزجاج، يغطي الخشب الجزء الأكبر من الجدران، ويغلف الزجاج الغرفة الخاصة بالساونا، وبالنسبة للإضاءة مختلطة ما بين الإضاءة الطبيعية عن طريق الضوء الذي يمر من النافذة والإضاءة الصناعية عن طريق الأضواء المدفونة، ويوجد داخل غرفة الساونا مقعد خاص للاسترخاء، ويدخل اللون الأسود في التصميم عن طريق الإطار الخاص وبعض الديكورات المحيطة بالجاكوزي.
يتضح من ذلك التصميم البعد عن العنصر الخشبي وهيمنة العنصر الزجاجي، فتعتبر غرفة البخار مثل الصوبة الزجاجية مع بساطة التصميم من حيث الوحدة الخاصة بالبخار، وسيطرة اللون الأبيض في دهانات الجدران أما بالنسبة للأرضيات فهي من السيراميك ذو اللون الأسود مثل اللون الخاص بالسقف وما يخص الإضاءة فهي صناعية عن طريق الأضواء المدفونة الخافتة للإضفاء الراحة والاسترخاء على الجو الخاص بغرفة الساونا.
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يسيطر على ذلك التصميم العنصر الخشبي حيث أنه من أساسيات الغرف الخاصة بالساونا ولكن هذه المرة يدخل أيضا الحجارة حيث أحد الجدران من العنصر الحجري، وتعتبر غرفة الساونا خشبية من السقف والجدران والأرضيات، وتوجد مقاعد خشبية كوسيلة للاسترخاء والراحة وهذا التصميم يصلح لأكثر من شخص، والإضاءة المسيطرة هي الإضاءة الصناعية عن طريق الأضواء المدفونة الخافتة.
يعتبر العنصر الخشبي هو الأساسي لغرفة البخار، ويتضح من ذلك التصميم مناسبته للمساحة الصغيرة واستغلال تلك المساحة وظهور تلك الغرفة في الشكل الأمثل رغم صغر المساحة، ويظهر من ذلك التصميم انه خاص بالمنزل وبرفقة الحمام ويفصل بينهم باب زجاجي، والأرضيات من السيراميك وبالنسبة للإضاءة المستخدمة فهي الصناعية حيث الأضواء المدفونة ويمكن مرور الضوء الطبيعي عبر الإنارة الخاصة بالحمام.