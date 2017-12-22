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أفكار لشوايات أقتصادية ستجعلك تعشق الشواء

منة اسماعيل منة اسماعيل
Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
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الحصول على منطقة شواء في المنزل من الأشياء الرائعة التي ستحبها في منزلك وستشكر نفسك كثيراً على وجودها، فلاشئ يضيف بهجة كحفلات الشواء في ليالي مع الأهل والأصدقاء وأوقات الشواء الدافئة في ليالي الشتاء الباردة، فسواء كنت تمتلك ركناُ للشواء داخل المنزل أو في حديقة منزلك في الهواء الطلق ستظل تجربة الشواء من التجارب الرائعة التي تقوم بها في منزلك. لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنقدم لكم بعض الأفكار للحصول على شوايات أقتصادية وعملية تجعلك تعشق تجربة الشواء سواء داخل منزلك أو في حديقتك الخاصة.

16- شواية ومدخنة لطرد الأدخنة ذات غطاء معدني أنيق لمزيد من العملية والاستمتاع بالشواء في الهواء الطلق وسط الطبيعة.

Outdoor kitchen by Rae Wilkinson Rae Wilkinson Design Ltd حديقة
Rae Wilkinson Design Ltd

Outdoor kitchen by Rae Wilkinson

Rae Wilkinson Design Ltd
Rae Wilkinson Design Ltd
Rae Wilkinson Design Ltd

17- شواية عملية بتصميم مخفي أنيقيحفظ المساحات و تضمن لك تجربة شواء رائعة.

1200 Super Deluxe Built-in Braai The Braai Man GardenFire pits & barbecues
The Braai Man

1200 Super Deluxe Built-in Braai

The Braai Man
The Braai Man
The Braai Man

18- نموذج رائع لشواية عبارة عن قبب ريفية من الحجر الجيري والطوب الأحمر مع الأسمنت لتصميم ريفي مميز.

Fazzone camini, Fazzone camini Fazzone camini حديقة
Fazzone camini

Fazzone camini
Fazzone camini
Fazzone camini

19- شواية ومدفأة جميلة في منزلك للمسات مليئة بالأناقة والدفئ داخل المنزل.

Buitenhaarden, De Vuurtafel De Vuurtafel GardenFire pits & barbecues
De Vuurtafel

De Vuurtafel
De Vuurtafel
De Vuurtafel

15- شواية عصرية أنيقة يطغي عليها التفاصيل العملية صممت من المعدن بلونها الأسود الأنيق.

Giardino privato, Progetti d'Interni e Design Progetti d'Interni e Design
Progetti d&#39;Interni e Design

Progetti d'Interni e Design
Progetti d&#39;Interni e Design
Progetti d'Interni e Design

14- أما هذا التصميم فنجد الطابع الريفي الحديث يغمره بشكل كبير من خلال لمسات الأسمنت والحديد بشكل واضح.

Writing with Light House - BBQ 2006, Goderbauer Architects Goderbauer Architects Balconies, verandas & terracesFurniture
Goderbauer Architects

Goderbauer Architects
Goderbauer Architects
Goderbauer Architects

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13- الطوب والخشب مع بعض التفاصيل من السيراميك تتألق في تصميم هذة الشواية المميزة، تصميم راقي ستحبه كثيراً.

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

12- شواية بشكل مختلف ومميز من الحجر تشبه القبو بشكل واضح وتحتوي على مساحات عملية للتخزين بداخلها.

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

11- البساطة ثم البساطة عنوان تصميم هذة الشواية التي صممت من الرخام، وتحتوي على فرن صغير سيسهل عليك الكثير من المهام.

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

2- شواية بتصميم ريفي من الحجر الأبيض وتحتوي بجانبها على جلسة خشبية مميزة.

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

3- شواية عملية كبيرة قسمها المصمم إلى أجزاء لتحتوي على أكثر من صنف طعام.

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

20- وختاماً مع تصميم راقي ومميز لشواية صممت من الطوب الحجري مع مكان عملي بالأسفل لتخزين الحطب.

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

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10- شواية أنيقة بنيت من الطوب الحجري في وسط الطبيعة.

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

9- شواية تخاوطها النباتات والشجيرات خارج المنزل بنيت من الطوب الحجري الأبيض في مشهد ملئ بالبهجة والمرح.

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

8- أما في هذا التصميم فنرى شواية رائعة مصممة من الرخام والطوب الحراري في تصميم عملي أنيق.

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

7- شواية عصرية ورائعة صنعت مت الطوب الحجري مع وجود لغطاء معدني ليساعدك في التخلص من الدخان الناتج عن الشواء.

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

6- شواية مميزة بنيت كجزء لا يتجزأ من جدران المطبخ الداخلية وكسيت بالطوب الحراري.

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

5- شواية بسيطة صممت من الطوب الحجري بلون الأبيض الأنيق، أندمجت مع الطبيعة المحيطة بها في مظهر خلاب وأنيق.

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L حديقة
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

4- شواية رائعة تشبه المنزل الصغير صممت من الحجر الطبيعي.

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

1- شواية من الرخام والطوب الحجري على النمط الريفي تحتوي على خزانات علوية وسفلية لمزيد من العملية.

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
أخطاء تجنبها في توزيع الأثاث داخل منزلك الصغير
شاركنا برأيك هل أحببت هذة الشوايات، وأي منهم ترغب في أقتنائه؟

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