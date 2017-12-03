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6 ديكورات حمام صغير رائع

آية منير آية منير
PARIS 17 29m², blackStones blackStones حمام
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هل لديك حمام صغير ولا تعرف كيف تستغل هذه المساحة الصغيرة إلى مكان مريح يُلبي احتياجاتك؟ اذاً أنت أمام المقال المناسب، حيث سنعرض لك بعض النصائح البسيطة التي يمكن أن تستثمرها في تصميم الحمام، سواء من خلال الأثاث الوظيفي والجميل، أم باستخدام مواد خاصة لتجعل الحمام  الصغير يبدو أكبر بصريا.

دعونا نتعرف أكثر على هذه 6 ديكورات حمام صغير رائع واختر منها ما يناسبك ..

4. جداريات وزخارف

La Segreta, Marcello Gavioli Marcello Gavioli حمام
Marcello Gavioli

Marcello Gavioli
Marcello Gavioli
Marcello Gavioli

عليك أن تهتم كثيرا بالزخارف والجداريات داخل حمامك، اختيار الألوان وعناصر جمال الفراغ يغنينا عن كبر المساحة ومشاكل صغرها، هنا قام المصمم مثلا باختيار تدريجات ألوان رائعة للجدار الرئيسي بالحمام ليخطف أنظارنا ..

5. ترتيب وتنظيم

PROJET CRIMEE, architectes intérieurs: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design حمام خشب Blue
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

حافظ على أن تكتفي بما هو مهم داخل حمامك حتى تنعم بفراغ مريح ومناسب، بلا ملابس قديمة أو مناشف زائدة عن الحد، أو أدوات تنظيف كثيرة ..ت

1. الخزائن والرفوف

PARIS 17 29m², blackStones blackStones حمام
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

من أهم العناصر التي يجب أن تتواجد بداخل حمامك الصغير، هو الخزائن والرفوف فهي مفتاحك السحري للحصول على حمام منظم ومرتب وجميل، بل وستشعر مع الوقت أن لا هناك أزمة بسبب ضيق المساحة إلا أن حمامك يقوم بمهامه على أكمل وجه ..

2. بدون حوض استحمام

APARTAMENTO EN LA COSTA BRAVA, Marta Sellarès - Interiorista Marta Sellarès - Interiorista حمام
Marta Sellarès – Interiorista

Marta Sellarès - Interiorista
Marta Sellarès – Interiorista
Marta Sellarès - Interiorista

قم بالاستغناء عن حوض الاستحمام أو البانيو حتى تحافظ على مساحة حركة مريحة داخل حمامك الصغير، ويمكنك فصل المساحة الخاصة بالدش بجدار زجاجي للحفاظ على رؤية بصرية مناسبة ..

3. توزيع مثالي

homify حمام
homify

homify
homify
homify

التوزيع المسبق للحمام الصغير قبل التنفيذ خطوة مهمة جدا لتصميم حمام مثال، التوزيع المناسب للحفاظ على مساحة حركة مريحة وتهوية جيدة وإضاءة مناسبة كل هذه عوامل نجاح حمامك الصغير ..

6. فوسيفساء

homify حمام
homify

homify
homify
homify

تصميم مميز وجميل بالفوسيفساء وهو من أكثر العناصر تناسب مع المساحات الصغيرة، مع تنوع ألوانها وزخارفها وجمال تفاصيلها تجعل من حمامك الصغير جنة مميزة وفراغ مريح ويساعد على الاسترخاء، احرص على استخدام عناصر صحية بألوان فاتحة إن كان اختيارك وقع على ديكور بألوان قاتمة نوعا ما ..

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