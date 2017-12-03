هل لديك حمام صغير ولا تعرف كيف تستغل هذه المساحة الصغيرة إلى مكان مريح يُلبي احتياجاتك؟ اذاً أنت أمام المقال المناسب، حيث سنعرض لك بعض النصائح البسيطة التي يمكن أن تستثمرها في تصميم الحمام، سواء من خلال الأثاث الوظيفي والجميل، أم باستخدام مواد خاصة لتجعل الحمام الصغير يبدو أكبر بصريا.
دعونا نتعرف أكثر على هذه 6 ديكورات حمام صغير رائع واختر منها ما يناسبك ..
عليك أن تهتم كثيرا بالزخارف والجداريات داخل حمامك، اختيار الألوان وعناصر جمال الفراغ يغنينا عن كبر المساحة ومشاكل صغرها، هنا قام المصمم مثلا باختيار تدريجات ألوان رائعة للجدار الرئيسي بالحمام ليخطف أنظارنا ..
حافظ على أن تكتفي بما هو مهم داخل حمامك حتى تنعم بفراغ مريح ومناسب، بلا ملابس قديمة أو مناشف زائدة عن الحد، أو أدوات تنظيف كثيرة ..ت
من أهم العناصر التي يجب أن تتواجد بداخل حمامك الصغير، هو الخزائن والرفوف فهي مفتاحك السحري للحصول على حمام منظم ومرتب وجميل، بل وستشعر مع الوقت أن لا هناك أزمة بسبب ضيق المساحة إلا أن حمامك يقوم بمهامه على أكمل وجه ..
قم بالاستغناء عن حوض الاستحمام أو البانيو حتى تحافظ على مساحة حركة مريحة داخل حمامك الصغير، ويمكنك فصل المساحة الخاصة بالدش بجدار زجاجي للحفاظ على رؤية بصرية مناسبة ..
التوزيع المسبق للحمام الصغير قبل التنفيذ خطوة مهمة جدا لتصميم حمام مثال، التوزيع المناسب للحفاظ على مساحة حركة مريحة وتهوية جيدة وإضاءة مناسبة كل هذه عوامل نجاح حمامك الصغير ..
تصميم مميز وجميل بالفوسيفساء وهو من أكثر العناصر تناسب مع المساحات الصغيرة، مع تنوع ألوانها وزخارفها وجمال تفاصيلها تجعل من حمامك الصغير جنة مميزة وفراغ مريح ويساعد على الاسترخاء، احرص على استخدام عناصر صحية بألوان فاتحة إن كان اختيارك وقع على ديكور بألوان قاتمة نوعا ما ..
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