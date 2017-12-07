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8 نصايح لتصميم بيت مودرن مثالي

آية منير آية منير
EXPOSIÇÃO CASAVIANA 2012, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE غرفة المعيشة
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نماذج التصميم الداخلي الحداثي في عصرنا هذا أصبحت لا حصر لها ومع ذلك نقع دائماً في أخطاء الهواة عندما نحذو حذو المصممين ذوي الخبرة في هذا النمط بالتحديد حيث ينتهي المنزل بأشكال وأنماط تبدو مكررة و خالية من الهوية الفريدة من نوعها بالرغم من تطابق مفردات التصميم بين منزلك و التصاميم العالمية. ترى ما هو العامل الذي يحدث فارق هائل بين تصاميم المحترفين و تطبيقها على أرض الواقع؟  بالطبع نبحث جميعاً بصورة مستمرة عن كل ما هو جديد و نسعى لتنفيذه ولكن ليس هذا هو سر نجاح التصميم الحداثي، و دعنا نوضح لك أن هذا النمط بالتحديد يتبع مبدأ السهل الممتنع و حتى تدرك ما هي أساليب إنجاح هذا النمط في التصميم الداخلي جئنا بأهم الخطوات التي يتبعها المصممين العالميين. لنتعرف عليها سوياً..

1. اختار نماذج على ذوقك الخاص بوجه حديث ..

EXPOSIÇÃO CASAVIANA 2012, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE غرفة المعيشة
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

2. تعرف على عناصر الطراز الحديث

Woonvilla Blaricum, Kabaz Kabaz غرفة المعيشة
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz

3. قم باختيار باليتة الألوان المناسبة ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

4. حمام حديث ولكن ..

源自原本 Essence, 源原設計 YYDG INTERIOR DESIGN 源原設計 YYDG INTERIOR DESIGN حمام
源原設計 YYDG INTERIOR DESIGN

源原設計 YYDG INTERIOR DESIGN
源原設計 YYDG INTERIOR DESIGN
源原設計 YYDG INTERIOR DESIGN

5. أهم شئ هو البساطة ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

6. خامات متنوعة ..

Minotti space, Architectural Visualization Architectural Visualization غرفة المعيشة
Architectural Visualization

Minotti space

Architectural Visualization
Architectural Visualization
Architectural Visualization

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7. أركان مميزة ومكتبات خاصة ..

Projekt domu HomeKONCEPT 51, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

8. المطبخ الحديث عنوان المنزل الأنيق ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify
هيمنة الطابع الاستوائي على 6 تصميمات لاحدث غرف السفرة

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