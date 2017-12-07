حافظ على رائحة حمامك مع 8 نصائح

نبحث دائما عن حمام نظيف وذو رائحة جميلة، ومن السهل جدا الحصول على الأولى مع بعض النصائح والخطوات يتحافظ على نظافة حمامك دائما، ولكن أن تحصل على رائحة حمام عطرة وجميلة فهي تكاد تكون مهمة صعبة في بعض الأأحيان وخاصة إن كان الحمام بلا تهوية أو بشباك صغير، لذا اليوم سنقدم لك مجموعة نصائح سهلة وبسيطة عن كيفية المحافظة على رائحة الحمام جميلة وعطرة دائما ..
حافظ على خزانتك داخل الحمام نظيفة ومرتبة ومحكمة الغلق، حتى لا تتسبب في رائحة غير مرغوب فيها من داخلها، أو حتى تتحول رائحة المناشف والأغطية إلى شئ مزعج فيما بعد ..
احرص أن تحافظ على مرحاضك مغطى ومغلق ونظيف طول الوقت، فهو مفتاح المام النظيف ذو الرائحة الجميلة ..
أضف لحمامك زهور ذات رائحة ذكية ونباتات متجددة عطرة كالريحان والنعناع، واستمتع بحمام ذو رائحة جميلة ومبهج ومشرق دائما ..
لا تترك ملابس مستعملة في حمامك بعد الاستحمام، واحرص على تنظيفه وترتيبه كما كان لتحافظ على رائحته ذكية ومنتعشة ..
ولا تترك مياه في البانيو أبدا، فالمياة الراكدة رائحتها تتغير بسرعة وتتسبب في طاقة سلبية ورائحة غير مرغوب فيها في حمامك ..
احرص على أن تحافظ على أدواتك نظيفة ومعطرة ومعقمة، ولا تترك بقايا لعملية التنظيف أو مهملات وقمامة، كل ذلك يؤثر سلبا على رائحة الحمام ويتركها كريهة وسيئة ..
تأكد من سباكة حمامك فهي أحد أهم مصادر الرائحة الكريهة بحمامك، يجب صيانة دورية وتنظيف بشكل منظم لتحافظ على رائحة حمامك جميلة دائما ..
ركن الغسيل قادر أن يجعل حمامك برائحة جميلة جدا أو سيئة جدا، فقط ترتيبك له والتخلص من الملابس المستعملة بشكل دوري وأول بأول هو أحد اهم الخطوات التي يجب أن تحافظ عليها لتجعل حمامك ذو رائحة جميلة دائما ..
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