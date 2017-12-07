حافظ على رائحة حمامك مع 8 نصائح

نبحث دائما عن حمام نظيف وذو رائحة جميلة، ومن السهل جدا الحصول على الأولى مع بعض النصائح والخطوات يتحافظ على نظافة حمامك دائما، ولكن أن تحصل على رائحة حمام عطرة وجميلة فهي تكاد تكون مهمة صعبة في بعض الأأحيان وخاصة إن كان الحمام بلا تهوية أو بشباك صغير، لذا اليوم سنقدم لك مجموعة نصائح سهلة وبسيطة عن كيفية المحافظة على رائحة الحمام جميلة وعطرة دائما ..