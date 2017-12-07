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7 جلسات عائلية رائعة بلمسة شرقية

آية منير آية منير
homify Living roomAccessories & decoration النحاس / برونزية / نحاس Multicolored
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تعد الجلسة العائلية او صالات الجلوس الجزء الأكثر استخداما في المنزل، حيث تتشابه في دورها مع غرفة الاستقبال ولكن مع الجلسة العائلية يتوفر مكان مثالي يجتمع فيه أفراد العائلة و الأصدقاء و يتبادلون أطراف الحديث في جو حميمي ودافئ،  ييمارسون أنشطتهم المفضلة كالقراءة ومشاهدة التليفزيون، وفي مثل هذه الأجواء الرمضانية نحتاج لتصميم جلسة تساع العائلة بلمسة شرقية تعود بنا إلى الزمن الجميل، وتحل بتفاصيلها طعم رمضاني خاص، هوميفاي ستقدم لك اليوم 7 جلسات عائلية بلمسة شرقية مميزة .. نتمنى لكم قراءة ممتعة ..

1. في الهواء الطلق..

Moroccan style garden Gullaksen Architects حديقة
Gullaksen Architects

Moroccan style garden

Gullaksen Architects
Gullaksen Architects
Gullaksen Architects

صمم جلستك العائلية إن كنت تملك حديقة لمنزلك أو سطح غير مستخدم، واستمتع بليالي رمضانية رائعة وسط أفراد العائلة بتصميم غاية في البساطة، واهتم باللمسات الشرقية الأنيقة كالكليم المميز والمفروشات الأنيقة ..

2. فخامة وكلاسيكية ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

إن كنت من محبي الاناقة والكلاسيكية، فهناك ما يبحث عما يدور بداخلك ويقدمه لك في وجبة دسمة من تفاصيل كلاسيكية رائعة، لجلسة عائلية تشبه القصور، كل العناصر تحمل شرقية واضحة، من ستائر ومقاعد من الأرابيسك، وسقف مميز ونجفة بتصميم خاص ..

3. لمسات من الشرق والمغرب العربي ..

Дом в Песочном, Privilege Design Privilege Design غرفة المعيشة
Privilege Design

Privilege Design
Privilege Design
Privilege Design

ألالوان وتفاصيل المغرب العربي في تصميم شرقي رائع لجلسة عائلية مميزة، لا تتردد في أن تمتلك مثل هذا الركن في منزلك، واستمتع باجواء خاصة في شهر رمضان الكريم ..

4. جلسة على طراز خليجي..

Thriving Legacy Through Luxurious Moroccan Majlis Interior Design, IONS DESIGN IONS DESIGN غرفة المعيشة خشب Multicolored arabesque,arabic sitting room,majlis interior,majlis,interior design,residential interior,Dubai,Luxury interior,luxury villa,home interior design,moroccan interior,moroccan majlis
IONS DESIGN

Thriving Legacy Through Luxurious Moroccan Majlis Interior Design

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

الطراز الخليجي من أكثر الأنماط الغنية والتي تهتم بهذا النوع من التصميمات، وخاصة المجالس العائلية بتصميمات مريحةوأنيقة وفخمة، مثل هذا التصميم بمقاعد رائعة وأسقف بارزة وألوان زاهية ومشرقة ..

5. أجواء هادئة ..

Winter outdoor living room homify Living roomSofas & armchairs خشب Wood effect
homify

Winter outdoor living room

homify
homify
homify

عناصر التصميم كلها تضعك وسط اجواء رمضانية دافئة، أثاث خشبي بتصميم بسيط وإكسسوارات عثمانية جميلة، وديكورات شرقية بتفاصيلها وشموع فواحة ..

6. بساطة ورقة ..

Oriental Mosaic Pixers غرفة نوم Multicolored moroccan,mosaic,tiles,wall mural,wallpaper
Pixers

Oriental Mosaic

Pixers
Pixers
Pixers

ببساطة شديدة يمكنك تحويل ركن قائم بالفعل في منزلك إلى جلسة عائلية بطابع شرقي مميز، فقط اختر ورق جدران بنقوش مميزة وأقمشة ومفروشات تحمل نفس الطابع وسجادة أنيقة، ولا تنس بوف صغيرة وطاولات خشبية أنيقة ..

7. جلسة بسيطة من تصميمك ..

homify Living roomAccessories & decoration النحاس / برونزية / نحاس Multicolored
homify

homify
homify
homify

يمكنك صُنع ركن بسيط عائلي ولا حاجة لك من أثاث خشبي وغير ذلك، مجموعة من الوسادات الكبيرة والبوف والاكسسوارات المميزة واستمتع باجمل ركن عائلي بسيط يحمل مشاعر دفء وحميمية لا مثيل لها دون تكلفة أو عناء تصميم فراغ بالكامل ..

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