الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

زين جدران منزلك بطريقة مبتكرة مع هذة الأفكار

منة اسماعيل منة اسماعيل
3 BHK Apartment , Alaya D'decor Alaya D'decor منازل خشب رقائقي Beige
Loading admin actions …

جدران منزلك من العناصر الأساسية في تصميم المنزل التي تساعك بشكل كبير في الحصول على منزل مفعم بالجمال والجاذبية الخاصة، لذلك الأهتمام بها ليس فقط من أجل تحديد قوة تحملها ولكن أيضاً من أجل الحصول على منزل أنيق بلمسة جمالية، خاصةً أن هناك العديد من الأفكار المختلفة والمبتكرة في الديكور التي تساعدك في تزيين الجدران بطريقة أنيقة غير تغيير لونها وتجديد طلائها، كأستخدام ورق الجدران، واللوحات الفنية ولمسات الفينيل وغيرها من الأفكار الأبتكارية التي سنوضحها لك اليوم من خلال هذا المقال.

5- الحجر اللامع سهل التركيب على الجدران من الحلول العملية والسريعة لتجديد شكل الجدران بسهلة خاصةً أن هناك العديد من الأشكال المختلفة تتنوع بين الحجر والخشب .

A TRIPLEX VILLA NEAR SUNCITY, HYDERABAD, KREATIVE HOUSE KREATIVE HOUSE مطبخ
KREATIVE HOUSE

KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE

2- المرايا من الحلول الرائعة والعملية التي تتيح لك الحصول على جدران جذابةوفي نفس الوقت تعكس المساحات وتجعلك تشعر بأتساع بصري.

Appartemento Baldo degli Udaldi - Roma, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo مطبخ
Luca Tranquilli – Fotografo

Luca Tranquilli - Fotografo
Luca Tranquilli – Fotografo
Luca Tranquilli - Fotografo

8- اللجوء للخطوط الطولية بألوان جذابة من الحلول المفعمة بالأناقة والرقي في منزلك ببساطة شديدة.

Casa L - realizzato, STUDIOFLAT STUDIOFLAT غرفة المعيشة
STUDIOFLAT

STUDIOFLAT
STUDIOFLAT
STUDIOFLAT

4- ويمكنك اللجوء للحلول العملية للحصول على جدران مميزة وأنيقة بشكل كبير، كصنع كوات وأرفف عملية في الجدران لحمل الأغراض والديكورات.

La ventana indiscreta, ACABADOMATE ACABADOMATE غرفة نوم
ACABADOMATE

ACABADOMATE
ACABADOMATE
ACABADOMATE

6- ماذا عن خلق لمسة مبتكرة ومميزة لجدرانك من خلال الأستعانة بملصقات الجدران، بدلاً من مشقة تغيير الجدران بالكامل لتجديدها.

3 BHK Apartment , Alaya D'decor Alaya D'decor غرفة السفرة خشب رقائقي Multicolored
Alaya D&#39;decor

Alaya D'decor
Alaya D&#39;decor
Alaya D'decor

1- استعن بالفينيل لخلق لمسات مبتكرة وأضافة تفاصيل من الملصقات على جدران منزلك لتغيير شكلها تماماً ببساطة شديدة.

3 BHK Apartment , Alaya D'decor Alaya D'decor منازل خشب رقائقي Beige
Alaya D&#39;decor

Alaya D'decor
Alaya D&#39;decor
Alaya D'decor

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- تصميم أخر من الفينيل على جدران المنزل خلق إطلالة مميزة ومختلفة على الجدران بطريقة بسيطة وغير مكلفة بالمرة.

homify Living roomAccessories & decoration خشب White
homify

homify
homify
homify

9- يمكنك أن تختار جدار من جدران الغرفة لديك وتلسط عليه الضوء من خلال أضافة بعض التثميمات المختلفة عليه أو إذا كان جدار غرفة المعيشة يمكنك أن تستعين بالتليفزيون على سبيل المثال؟

Villa at Appa Junction, Hyderabad., Happy Homes Designers Happy Homes Designers Multimedia roomElectronic accessories
Happy Homes Designers

Happy Homes Designers
Happy Homes Designers
Happy Homes Designers

10- أو الاستعانة بالتجليد ثلاثي الأبعاد لتحصل على جدران ديناميكية التصميم بطريقة مميزة خاصةً أن هناك الكثير من الأبعاد والألوان المختلفة للتجليد الثلاثي.

Paredes 3D, A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials Walls & flooringWall tattoos الألياف الطبيعية White
A EXCLUSIVA – Sustainable Buildings Materials

A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials
A EXCLUSIVA – Sustainable Buildings Materials
A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials

11- لمسة من الحجارة في جدار صغير من جدران منزلك تعطيك أناقة ودفئ لا مثيل لهم.

CASA PC 40, RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES غرفة المعيشة
RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES

RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES
RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES
RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES

12- أو خلق حديقة رأسية على جدار من جدران منزلك تشمل بعض الزهور والنباتات التي تفضلها للمسة مليئة بالحيوية.

Morumbi, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design غرفة المعيشة
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

13- أو بعض الألواح الخشبية في منتصف الجدار لتحصل على تصميم جمالي مميز وأنيق.

Ampliación de casa en Ciudad de Mexico - Casa BG, All Arquitectura All Arquitectura الممر والمدخل زجاج White
All Arquitectura

All Arquitectura
All Arquitectura
All Arquitectura

14- يعتبر ورق الجدران من الحلول الرائعة والعملية لتجديد جدران منزلك وتزيينها بشكل مبتكر ومختلف.

Vivienda en Madrid, www.rocio-olmo.com www.rocio-olmo.com غرفة نوم
www.rocio-olmo.com

www.rocio-olmo.com
www.rocio-olmo.com
www.rocio-olmo.com

15- لا مانع من وجود سبوتات من الأضاة للحصول على جدران ديناميكية بلمسة خاصة وأنيقة.

Apto. 64m², Andressa Saavedra Projetos e Detalhes Andressa Saavedra Projetos e Detalhes غرفة نوم
Andressa Saavedra Projetos e Detalhes

Andressa Saavedra Projetos e Detalhes
Andressa Saavedra Projetos e Detalhes
Andressa Saavedra Projetos e Detalhes

16-لا بأس من بعض اللوحات لمظهر مفهم بالجمال والفن الحديث.

Casa Lirio, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
arketipo-taller de arquitectura

arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura

17- للمرايات دائماً وابداً دور أنيق ومميز في جدران المنزل الجذاب لا تتخلى عنها وعن اختيارها بأطارات جذابة وراقية.

Casa Bosque, Con Contenedores S.A. de C.V. Con Contenedores S.A. de C.V. الغرف
Con Contenedores S.A. de C.V.

Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.

18- أخلق فراغات في الجدران بشكل مميز لتحصل على تصميم راقي بشكل كبير وواضح في تصميم جدرانك تستطيع أضافة بعض التفاصيل واللمسات الديكورية عليه.

CASA MAPLES, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
Loyola Arquitectos

Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos

19- وللمسة مبتكرة باستخدام وراق جدران، استعن بتصميم مميز وأنيق لورق الجدران الخاصة بك وحاوطه بأطار خشبي لإطلالة أكثر أبداعاً.

Rosedal, RIMA Arquitectura RIMA Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
RIMA Arquitectura

RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura

20- أضف بعض المنحوتات الفنية المميزة للحصول على تصميم مبتكر ومميز لجدران منزلك.

news 2016, Creativespace Sartoria Murale Creativespace Sartoria Murale جدران
Creativespace Sartoria Murale

Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: اناقة النمط الإسكندنافي في 5 غرف نوم مختلفة

تصميمات مبهرة لمسند السرير
شاركنا برأيك هل أعجبتك تلك الأفكار؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً