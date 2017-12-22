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أفكار عصرية لبارات أنيقة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Küche Modern und Altholztheke, ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau مطبخ
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الأتجاه للمطابخ المفتوحة من الأتجاهات الحديثة وهي السمة العصرية في التصميم الداخلي للمنازل، لقدرتها على خلق انفتاح في المساحات الداخلية للمنزل واندماج بين المطبخ وغرفة السفرة والمعيشة بطريقة مميزة وعملية. ولا يمكن الحديث عن المطابخ المفتوحة بدون التطرق في الحديث عن البارات داخل المنزل، فالبار واحد من الأجزاء الأساسية في المطابخ المفتوحة، ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك بعض الأفكار العصرية لبارات أنيقة وعملية .

1- بار تقليدي بتفاصيل عصرية

CASA OLIVOS, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos غرفة المعيشة
Loyola Arquitectos

Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos

البداية مع تصميم مطبخ يغلب عليه الطابع التقليدي بعض الشئ مع بعض اللمسات والتفاصيل العصرية، فنرى هنا هذا المطبخ بتصميمه المفتوح وكيف أعتمد المصمم على وجود البار بشكله التقليدي، البار مصمم من الألواح الخشبية والطوب الجيري بلونه الأبيض ونلاحظ أن المصمم أضاف قطعة رخامية على سطح البار لوضع الأكواب والأطباق عليها. يحاوط البار  بعض الكراسي الدائرية العالية بلا مساند لتشعر أنك في بار فندقي حقيقي.

2- تصميم ملئ بالشفافية

Residence Naidoo, FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS مطبخ
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

أما هنا فنرى بوضوح كيف استعان المصمم بخياله ليحلق بعيد عن التقليدية في تصميم رائع ومميز لهذا البار، بار أنيق مصمم من الأكريليك الشفاف بلونه البيج الحيادي وتجزيعاته الفنية التي خلقت جمال وجاذبية خاصة على تصميم البار بالأضافة إلى اللمسة المبتكرة من خلال أضافة سبوتات الإضاءة الصفراء التي أضاءت البار بطريقة خاصة.

3- بار مناسب للمساحات المفتوحة

Terraza Lomas de San Román , THE muebles THE muebles بلكونة أو شرفة
THE muebles

THE muebles
THE muebles
THE muebles

أما هنا فنحن أمام مطبخ مفتوح في الفناء الخارجي للمنزل، فنجد تصميم البار رائع وأنيق، البار صمم من مزيج من الطوب الحجري والرخام الأنيق بشكله الجمالي ولونه الأخضر الجذاب، أضاف المصمم بعض الكراسي لواجهة البار باللون الأصفر الهادئ لمزيد من الأشراق والجرأة في تصميم المطبخ بالكامل.

4- بار على طراز البحر الأبيض المتوسط

Residencia no Alphaville Fortaleza, Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores بلكونة أو شرفة رخام Blue
Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores

Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores
Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores
Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores

تصميم البار والمطبخ المفتوح ليس جزء منفصل عن المنزل بل هو جزء لا يتجزء بالمرة من المنزل بالكامل ويجب أن يتبع تصميمه تصميم المنزل ككل كي يحدث تناغم وأنسجام خاصةً المطابخ المفتوحة، لذلك نرى هذا البار كيف أتبع نمط البحر الأبيض المتوسط لتصميم المنزل، المطبخ مصمم من اللون الأبيض عل شكل حرف L مع بعض اللمسات للون الازرق السماوي.

5- تصميم عصري ملهم

Retrofit Casa Swiss Park Campinas, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris مطبخ
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

داخل منزل بتصميم عصري أنيق، كان لابد من وجود تصميم يتماشى مع العصرية والأناقة الشديدة للمنزل، لذلك جاء تصميم هذا البار المفعم بالأناقة والعصرية الشديدة ليكمل المشهد العام للمنزل. بار بتصميم مميز من الأكريليك الأبيض بلمعته الأنيقة وانحناءاته الديناميكية الشديدة. أكتملت العصرية والأناقة الشديدة لتصميم البار بوجود هذة الكراسي بلونها الأحمر الديناميكي ووحدات الإضاءة الرائعة ليكتمل المشهر بالعصرية والأناقة الشديدة.

6- تصميم رائع على نمط الشابي الشيك

Küche Modern und Altholztheke, ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau مطبخ
ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau

ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau
ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau
ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau

نمط الشابي شيك واحد من الأنماط التي تعطي جمال وأختلاف على أي تصميم بلمستها الأنيقة الدافئ، لذلك يمكننا أن نرى هذا التصميم المميز للبار على نمط الشابي شيك، البار مصمم من الخشب الطبيعي البالي بطريقة خلقت أختلاف وتميز ويحاوطه بعض الكراسي الخشبية بلمسها الخشبي الخشن وكسوتها الجلدية ليكتمل المشهد الريفي المميز لمنطقة البار.

7- هادئ ومريح

Modern meets Edwardian. Rencraft مطبخ
Rencraft

Modern meets Edwardian.

Rencraft
Rencraft
Rencraft

وختاماً مع هذا التصميم الرائع للبار بتصميمه الهادي والمريح والوانه الطبيعية البسيطة، فنرى تصميماً لبار وظيفي مميز باللون البترولي الجذاب، البار يحتوي على موقد وجزيرة مطبخ عملية لإعداد الطعام، لذلك يعتبر تصميم المطبخ تصميماَ ملئ بالعملية والوظيفية الشديدة في وقت واحد، البار تحاوطه بعض الكراسي الخشبية البسيطة مع تفاصيل الإضاءة والألوان الهادئة الجذابة.

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