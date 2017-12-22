أفكار عصرية لبارات أنيقة

وختاماً مع هذا التصميم الرائع للبار بتصميمه الهادي والمريح والوانه الطبيعية البسيطة، فنرى تصميماً لبار وظيفي مميز باللون البترولي الجذاب، البار يحتوي على موقد وجزيرة مطبخ عملية لإعداد الطعام، لذلك يعتبر تصميم المطبخ تصميماَ ملئ بالعملية والوظيفية الشديدة في وقت واحد، البار تحاوطه بعض الكراسي الخشبية البسيطة مع تفاصيل الإضاءة والألوان الهادئة الجذابة.

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