أفكار عصرية لبارات أنيقة

الأتجاه للمطابخ المفتوحة من الأتجاهات الحديثة وهي السمة العصرية في التصميم الداخلي للمنازل، لقدرتها على خلق انفتاح في المساحات الداخلية للمنزل واندماج بين المطبخ وغرفة السفرة والمعيشة بطريقة مميزة وعملية. ولا يمكن الحديث عن المطابخ المفتوحة بدون التطرق في الحديث عن البارات داخل المنزل، فالبار واحد من الأجزاء الأساسية في المطابخ المفتوحة، ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك بعض الأفكار العصرية لبارات أنيقة وعملية .
البداية مع تصميم مطبخ يغلب عليه الطابع التقليدي بعض الشئ مع بعض اللمسات والتفاصيل العصرية، فنرى هنا هذا المطبخ بتصميمه المفتوح وكيف أعتمد المصمم على وجود البار بشكله التقليدي، البار مصمم من الألواح الخشبية والطوب الجيري بلونه الأبيض ونلاحظ أن المصمم أضاف قطعة رخامية على سطح البار لوضع الأكواب والأطباق عليها. يحاوط البار بعض الكراسي الدائرية العالية بلا مساند لتشعر أنك في بار فندقي حقيقي.
أما هنا فنرى بوضوح كيف استعان المصمم بخياله ليحلق بعيد عن التقليدية في تصميم رائع ومميز لهذا البار، بار أنيق مصمم من الأكريليك الشفاف بلونه البيج الحيادي وتجزيعاته الفنية التي خلقت جمال وجاذبية خاصة على تصميم البار بالأضافة إلى اللمسة المبتكرة من خلال أضافة سبوتات الإضاءة الصفراء التي أضاءت البار بطريقة خاصة.
أما هنا فنحن أمام مطبخ مفتوح في الفناء الخارجي للمنزل، فنجد تصميم البار رائع وأنيق، البار صمم من مزيج من الطوب الحجري والرخام الأنيق بشكله الجمالي ولونه الأخضر الجذاب، أضاف المصمم بعض الكراسي لواجهة البار باللون الأصفر الهادئ لمزيد من الأشراق والجرأة في تصميم المطبخ بالكامل.
تصميم البار والمطبخ المفتوح ليس جزء منفصل عن المنزل بل هو جزء لا يتجزء بالمرة من المنزل بالكامل ويجب أن يتبع تصميمه تصميم المنزل ككل كي يحدث تناغم وأنسجام خاصةً المطابخ المفتوحة، لذلك نرى هذا البار كيف أتبع نمط البحر الأبيض المتوسط لتصميم المنزل، المطبخ مصمم من اللون الأبيض عل شكل حرف
L مع بعض اللمسات للون الازرق السماوي.
داخل منزل بتصميم عصري أنيق، كان لابد من وجود تصميم يتماشى مع العصرية والأناقة الشديدة للمنزل، لذلك جاء تصميم هذا البار المفعم بالأناقة والعصرية الشديدة ليكمل المشهد العام للمنزل. بار بتصميم مميز من الأكريليك الأبيض بلمعته الأنيقة وانحناءاته الديناميكية الشديدة. أكتملت العصرية والأناقة الشديدة لتصميم البار بوجود هذة الكراسي بلونها الأحمر الديناميكي ووحدات الإضاءة الرائعة ليكتمل المشهر بالعصرية والأناقة الشديدة.
نمط الشابي شيك واحد من الأنماط التي تعطي جمال وأختلاف على أي تصميم بلمستها الأنيقة الدافئ، لذلك يمكننا أن نرى هذا التصميم المميز للبار على نمط الشابي شيك، البار مصمم من الخشب الطبيعي البالي بطريقة خلقت أختلاف وتميز ويحاوطه بعض الكراسي الخشبية بلمسها الخشبي الخشن وكسوتها الجلدية ليكتمل المشهد الريفي المميز لمنطقة البار.
وختاماً مع هذا التصميم الرائع للبار بتصميمه الهادي والمريح والوانه الطبيعية البسيطة، فنرى تصميماً لبار وظيفي مميز باللون البترولي الجذاب، البار يحتوي على موقد وجزيرة مطبخ عملية لإعداد الطعام، لذلك يعتبر تصميم المطبخ تصميماَ ملئ بالعملية والوظيفية الشديدة في وقت واحد، البار تحاوطه بعض الكراسي الخشبية البسيطة مع تفاصيل الإضاءة والألوان الهادئة الجذابة.
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