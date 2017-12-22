حلول للتغلب على مساحات الحمام الصغيرة

المساحات الصغيرة في المنازل تشكل أرق وأزعاج بالنسبة لقاطنيها بشكل كبير وتعتبر من أكبر التحديات التي يمكنك أن تواجهها في تصميم منزلك، حتى تستطيع أن تصل لأفضل تصميم مريح وعملي في الاستخدام، ومن أهم الأماكن التي تواجه مشاكل حقيقية في المساحات هي الحمامات، فالحمام صغير المساحة يحتاج إلى تفكير بعملية وحص شديد حتى تستطيع أن تصل لتصميم مريح وجذاب وفي نفس الوقت وظيفي لا يعيق وظيفة الحمام. لكن لا تقلق حيال ذلك فنحن في هوميفاي دائماُ نسعى لحل جميع المشاكل المتعلقة بالتصميمات الداخلية للمنازل، لذلك نحن اليوم سنقدم لك مجموعة حلول عملية للتغلي على مساحات الحمام الصغيرة.
المرايات دائماً وابداً هي الحل المثالي للتغلب على المساحات المحدودة في التصميم الداخلي، لذلك هي حل مثالي في الحمامات الصغيرة لقدرتها على عكس الضوء وخلق اتساع بصري واضح، فنجد هنا في هذا الحمام كيف استغل المصمم المساحات الصغيرة في تصميم المساحات بطريقة ذكية وعملية، فنجد المراية الدائرية فوق تصميم مميز للجدران بشكل زخرفي أنيق ليضاعف القيمة الجمالية للحمام بطريقة ذكية ومبتكرة وأضافة الأرفف البسيطة للتخزين ووضع الأغراض بداخلها ولم يكتفي بذلك بل أضاف خزانات مخفية أسفل منطقة الحوض للتخزين أيضاً وتوفير المساحات داخل الحمام. أما الحمام بالكامل فسيطر عليه اللون الأبيض الحيادي لمزيد من الراحة وشعور أكبر بالمساحات مع اختيار أثاث بأحجام صغيرة في الحمام، فعندما يتعلق الأمر بصغر المساحات يجب اللجوء للأحجام الصغيرة في اختيارات الأثاث.
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الأثاث والديكورات المختلفة تعتبر من الحلول العملية والجميلة للتغلب على المساحات الصغيرة كجلب أفكار وتصميمات مبتكرة لتصميم الغرف. فنرى هنا على سبيل المثال هذا الحمام بمساحته الصغيرة وتصميمه المبتكر، فنرى الحوض بتصميمه الحجري البيضاوي وقاعدته التي تشبه المدفأة وقام المصمم بوضع مرايا صغيرة دائرية ليكمل المشهد الجمالي للحمام، وإذا قمت بمد بصرك على جانب الحمام ستجد تصميم رائع وراقي لحوض استحمام مائل ودرجات للصعود . الحمام بالكامل مصمم من الرخام بلونه البيج الحيادي لمزيد من الجمال والرقي داخل تصميم الحمام.
من الحلول التي تساعدك في التغلب على المساحات الصغيرة داخل الحمام هي الاستعانة بمنطقة أسفل الحوض عن طريق فتح مجال للرؤية البصرية، وذلك يتحقق عن طريق الاستعانة بخزانات صغيرة أسفل منطقة الحوض لتسمح بوجود مساحات مفتوحة أسفل الحوض فتعطي إيحاءاً بالرحابة والاتساع خاصةً مع أختيار الألوان المبهجة كلمسة راقية وأنيقة في الحمام.
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بالتأكيد اللون الأبيض من الألوان المفضلة للتغلب على المساحات الصغيرة ولكن هذا لا يعني بالمرة أن لا تتجه للألوان الصريحة المشرقة في التصميم، فلألوان بهجته الخاصة وقدرتها على خلق تفاصيل فنية وجمالية خاصة، لذلك يفضل أختيار ألوان مبهجة وصريحة في الحمامات الصغيرة ولكن مع مراعاة أختيار نغمات هادئة من الألوان كي تعطي راحة وأشراق للحمام.
اللون الأبيض من الألوان الساحرة والمشرقة وهو من الألوان الرئيسية في بالتة الألوان الحيادية، وهو يعتبر من الحلول الرئيسية التي تعطي أشراقة واضحة وتساعد في التغلب على المساحات الصغيرة مما يعطي أشراقة وإنارة طبيعية للمكان بشكل عام. ونرى في هذا الحمام كيف استعان المصمم باللون الأبيض في تصميم الحمام بالكامل من خلال الاستعانة بالرخام الأبيض وتجزيعاته الفنية باللون الرمادي ليخلق للحمام لمسة خاصة من الجمال والجاذبية بشكل واضح.