حلول للتغلب على مساحات الحمام الصغيرة

المرايات دائماً وابداً هي الحل المثالي للتغلب على المساحات المحدودة في التصميم الداخلي، لذلك هي حل مثالي في الحمامات الصغيرة لقدرتها على عكس الضوء وخلق اتساع بصري واضح، فنجد هنا في هذا الحمام كيف استغل المصمم المساحات الصغيرة في تصميم المساحات بطريقة ذكية وعملية، فنجد المراية الدائرية فوق تصميم مميز للجدران بشكل زخرفي أنيق ليضاعف القيمة الجمالية للحمام بطريقة ذكية ومبتكرة وأضافة الأرفف البسيطة للتخزين ووضع الأغراض بداخلها ولم يكتفي بذلك بل أضاف خزانات مخفية أسفل منطقة الحوض للتخزين أيضاً وتوفير المساحات داخل الحمام. أما الحمام بالكامل فسيطر عليه اللون الأبيض الحيادي لمزيد من الراحة وشعور أكبر بالمساحات مع اختيار أثاث بأحجام صغيرة في الحمام، فعندما يتعلق الأمر بصغر المساحات يجب اللجوء للأحجام الصغيرة في اختيارات الأثاث.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: 5 أفكار لا مثيل لها للمطابخ المفتوحة