صمم منزلك على النمط الاسكندينافي مع هذة الأفكار

كما ذكرنا أن الشتاء الطويل من أهم الأشياء التي تميز طبيعة الدول الاسكندينافية، لذلك وجود وجود الشمس وتوافرها يأتي في أوقات قليلة جداً من السنة، ولكن عندما تأتي يجب أن تكون المنازل في استقبالها، كيف يتحقق ذلك ببساطة شديدة تستطيع أن تجعل منزلك تغمره الإضاءة الطبيعية وأشعة الشمس الخلابة عند الحرص على وجود نوافذ زجاجية كبيرة تسمح لأشعة الشمس والإضاءة الطبيعية أن تغمر المنزل وتضيئه، وأكبر مثال على ذلك نرى أمامنا هذا التصميم الرائع لغرفة معيشة على النمط الاسكندينافي مع وجود تلك النوافذ الزجاجية الكبيرة التي خلقت أتصال واضح مع الطبيعة الخارجية للمنزل وسمحت بمرور أشعة الشمس والإضاءة الطبيعية لداخل المنزل.