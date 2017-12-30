صمم منزلك على النمط الاسكندينافي مع هذة الأفكار

بداية ظهور الطراز الإسكندينافي كانت في شمال أوروبا على يد بعض الخبراء في الدول الإسكندنافية، وهي دول النرويج، السويد والدانمارك . حيث سعى هؤلاء الخبراء على احترام عنصر المناخ ببلادهم والذي يمتاز بطول فترة فصل الشتاء وقصر فترة فصل الصيف، بالإضافة إلى أحترام الطبيعة وعناصر ها الطبيعة واستلهام نماذج وتصميمات مستمدة من الطبيعة بشكل ملئ بالبساطة والرقي، ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك بعض الأفكار التي ستساعدك على تصميم منزلك على النمط الإسكندينافي.
كما ذكرنا أن الشتاء الطويل من أهم الأشياء التي تميز طبيعة الدول الاسكندينافية، لذلك وجود وجود الشمس وتوافرها يأتي في أوقات قليلة جداً من السنة، ولكن عندما تأتي يجب أن تكون المنازل في استقبالها، كيف يتحقق ذلك ببساطة شديدة تستطيع أن تجعل منزلك تغمره الإضاءة الطبيعية وأشعة الشمس الخلابة عند الحرص على وجود نوافذ زجاجية كبيرة تسمح لأشعة الشمس والإضاءة الطبيعية أن تغمر المنزل وتضيئه، وأكبر مثال على ذلك نرى أمامنا هذا التصميم الرائع لغرفة معيشة على النمط الاسكندينافي مع وجود تلك النوافذ الزجاجية الكبيرة التي خلقت أتصال واضح مع الطبيعة الخارجية للمنزل وسمحت بمرور أشعة الشمس والإضاءة الطبيعية لداخل المنزل.
من المميزات التي تميز النمط الاسكندينافي أنه بمجرد تماماُ من التقليدية والمحافظة التي تتسم بها بعض الأنماط كالنمط الكلاسيكي على سبيل المثال. بل نجد أن هذا النمط يعتمد على مساحات الفراغ المفتوحة والمندمجة معاُ مع الاستعانة بمواد طبيعية كالخشب في تصميمه الطبيعية والاستعانة بخامات منسوجات طبيعية ومريحة بشكل واضح.
قاعدة من أهم القواعد الأساسية وأبرزها في النمط الاسكندينافي هي الاستعانة بالطبيعة واستلهام ألوانها في التصميم، فالنمط الاسكندينافي من الأنماط التي تحترم الطبيعة. فنرى هنا على سبيل المثال هذا التصميم الذي تميز بتوزيع الألوان الدافئة في نغمات البني مع بالتة الألوان الباردة في نغمات الأزرق المستمدة من ألوان السماء والطبيعة مع بعض اللمسات من اللون الأبيض الحيادي الذي فرش لوحة غرفة المعيشة بالكامل، نرى بوضوح أن البساطة والأنفتاح على الطبيعة من الخارج من خلال تلك النوافذ الكبيرة هما السمة الأساسية في تصميم الغرفة.
يتميز المناخ الخاص بالدول الاسكندينافية بالشتاء الطويل وبالتالي الظلام يخيم معظم الوقت من العام، لذلك عناصر الإضاءة القوية واحدة من العناصر الأساسية في التصميمات التي تتميز بالطابع الاسكندينافي، لذا إذا كنت تريد أن يغمر منزلك لمسات من النمط الاسكندينافي ننصح باختيار وحدات إضاءة قوية وممسجمة كما نرى هنا في تصميم غرفة السفرة كيف استعان المصمم بأربعة من المصابيح المتجاورة بتصميم متجانس.
من المميز في النمط الاسكندينافي هو سيطرة اللون الأبيض وبشدة على تصميمه بشكل واضح، فاللون الأبيض من الألوان الحيادية التي تعتبر أضافة مميزة لما تتمتع به من مميزات عديدة في التصميم،فاللون الأبيض من الألوان المثالية في المساحات الصغيرة وتضيف أشراقة وبهجة واضحة على تصميم المنزل، ويعتبر من الحلول الرائعة لمشكلة الإضاءة والأتساع في المنزل.
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